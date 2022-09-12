В Крыму усиливается проукраинское движение. Организаторов мероприятий будут наказывать, - Аксенов. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном РФ Крыму усилилось проукраинское движение – оккупанты угрожают местным жителям уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" на публичных мероприятиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.
"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства. Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - написал Аксенов.
Также он заявил, что это будет именно уголовная ответственность. По его словам, жителей оккупированного Крыма будут идентифицировать по видеозаписям с мероприятий, увольнять с должностей и закрывать их бизнесы.
Пожалуйста, подождите...
Він починає розуміти.
Люди змушені були взяти , щоб якось там жити до визволення.
Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
tak tak....aksenov i procheje laino - chemodan-vokzal-parasha !
Можеш потихеньку готуватися до раю , але скоріш за все до пекла 😠
https://www.youtube.com/watch?v=FdkqAoHdbpQ
Будет там жить хорошо, по-домашнему
Только не понятно:
по какую сторону колючей проволоки?
нічого не змінилося в рускіх головах з того часу.
а все простіше : "рускіє - імперіалісти, а українці - республіканці" - але це вже недосяжний рівень для москалоїдів. вони досі не знають що таке політика, бо живуть в державній системі яка поєднує економічний госкапіталізм ("дівіденди отримують тільки товаріщі з партії слуг народу") з суспільним феодалізмом.
украинский националист - это обязательно фашист.
Такая логика у козломордых
Бо є зрадником найпершим
А ти, аксьонов, залишся і на всякий випадок вибери собі міцну гілляку.
Щоб як в новому мемі: "В звільненому селі воїнів-освободителів зустрічали вивішені українські прапори і голова окупаційної адміністрації."