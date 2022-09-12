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В Крыму усиливается проукраинское движение. Организаторов мероприятий будут наказывать, - Аксенов. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

Во временно оккупированном РФ Крыму усилилось проукраинское движение – оккупанты угрожают местным жителям уголовной ответственностью за "националистические лозунги и песни" на публичных мероприятиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

"В информационном пространстве появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, поют националистические песни. Считаю, что и организаторов, и участников подобных развлечений нужно привлекать к ответственности, увольнять с должностей, принимать другие меры в рамках законодательства. Для тех, кто поддерживает украинский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят", - написал Аксенов.

Также он заявил, что это будет именно уголовная ответственность. По его словам, жителей оккупированного Крыма будут идентифицировать по видеозаписям с мероприятий, увольнять с должностей и закрывать их бизнесы.
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Топ комментарии
+72
Крим рідненький відчув що у нього з'явився шанс
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12.09.2022 16:03
+65
"раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов"

Він починає розуміти.
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12.09.2022 16:05
+51
Святогорск - НАШ

Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
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12.09.2022 16:06
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Крим рідненький відчув що у нього з'явився шанс
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12.09.2022 16:03 Ответить
НАС НЕ СПИНИТИ
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12.09.2022 16:12 Ответить
УТЫРОК СИДИТ САМ **** В РОСТОВЕ И УГРОЖАЕТ **********.. ГОРБАТЫЙ ИЛИ КАК ТАМ ЕГО ПОГОНЯЛОВО НАПОМНИТЕ ПЛИЗ ТУТ ПО ЭТОМУ ******** ПОЛОВИНА ОГДЕССЫ ЖДЕТ ПОЖЕРЖАТЬ *********** ЗА ГОРЛО ЗА 12 ТИПА ДОМОВ НА БУМАГЕ ВЫСОТНЫХ ...
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12.09.2022 16:34 Ответить
Гоблін
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12.09.2022 17:28 Ответить
Гоблін на службі у орків...
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12.09.2022 17:33 Ответить
Дааа. Беги Серожа, беги
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12.09.2022 16:21 Ответить
Сероже потрібно повторно провести референдум чий Крим та відпустити рідну говень по кримському мосту на кубань.
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12.09.2022 16:29 Ответить
Вони там нах не потрібні: Кубань то споконвічні Українські землі, споконвіків заселені Українцями...
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13.09.2022 08:52 Ответить
"раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов"

Він починає розуміти.
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12.09.2022 16:05 Ответить
Золоті слова.
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12.09.2022 16:08 Ответить
Тобто колаборантам та зрадникам у рашку?
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12.09.2022 16:10 Ответить
******* пидорово.... Ну что тут поделать. Приеду в Севастополь и посмотрю в глаза моим друзьям и послушаю как рашисты *******.
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12.09.2022 16:15 Ответить
Доки кримський міст цілий саме час русні валити 👍
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12.09.2022 18:17 Ответить
Ну от. А дурники розганяють по соцмережах, що всіх хто взяв цапський аусвайс, треба вигнати на росію, ніби нам не треба лояльне населення на окупованих територіях. Спеціально роблять чи що ?
Люди змушені були взяти , щоб якось там жити до визволення.
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12.09.2022 16:06 Ответить
СБУ розбереться. Бо зараз і ті хто прописався після 2014 заспівають "Ой у лузі калина."
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12.09.2022 16:10 Ответить
Ось тільки розбиратися нікому, хіба що, повернуться ті, кого змулили звільнитися або звільнили, за патріотизм і небажання бути відданими дерьмаку-коломойському та їх Бубочці.
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12.09.2022 16:35 Ответить
Ті скоріше всього вже мають український паспорт, вони в херсоні їх купували щоб по безвізу їздити Європою...
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12.09.2022 17:08 Ответить
І я про це.
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12.09.2022 17:09 Ответить
СБУ би зі своїми співробітниками спочатку розібралось.
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12.09.2022 17:51 Ответить
Ну, якщо ти так хотів у 14 році у раїсю, чого ж сам тоді не виїхав?
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12.09.2022 16:06 Ответить
Святогорск - НАШ

Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
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12.09.2022 16:06 Ответить
настав час відплати
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12.09.2022 16:09 Ответить
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12.09.2022 16:11 Ответить
в каменоломні їх
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12.09.2022 16:16 Ответить
В шахту.
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12.09.2022 16:22 Ответить
в уранові копальні
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12.09.2022 20:04 Ответить
Ладно. Вахтовим методом. Два тижні в шахті, підняли перевезли до копальні. Поки їздять відпочивають. Ми ж люди.
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12.09.2022 20:12 Ответить
Так, так. З шахти до копальні а потім назад з копальні до шахти. Але по-любому спочатку - повісити.
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13.09.2022 08:55 Ответить
В тюрьму отселить.
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12.09.2022 18:29 Ответить
Логічно було б, аби ти ще у 2014 р. виїхав до країни яку так любиш.
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12.09.2022 16:07 Ответить
.....та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов.

tak tak....aksenov i procheje laino - chemodan-vokzal-parasha !
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12.09.2022 16:07 Ответить
Д-р Хаймерс спешит на помощь. Кроме того, что он прекрасный тренер орков по плаванию в Днепре, он еще и прекрасный, гоблин, проктолог. Он вылечит и тебя.
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12.09.2022 16:09 Ответить
Одна погань: орки та гобліни... тьху на вас.
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12.09.2022 16:11 Ответить
скрізь в інших країнах гаваріть па руські і кричати х@йло спасі нас це значить не націоналізм
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12.09.2022 16:12 Ответить
Нашим партизанам треба убивати російську владу на території Криму, немає вертикалі управління і їм *******, усе посипеться як на Харківському напрямку.
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12.09.2022 16:12 Ответить
И ты, ****, запоёшь, не сомневайся
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12.09.2022 16:15 Ответить
Що таке, за версією аксьонова, "націоналістичні пісні"?
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12.09.2022 16:15 Ответить
Гоблін Аксьонов , в першу чергу повісять зрадників , таких як ти і іншу братву з твого оточення !!
Можеш потихеньку готуватися до раю , але скоріш за все до пекла 😠
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12.09.2022 16:15 Ответить
ЗСУ ПОВЕРНУЛИ Святогірськ!
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12.09.2022 16:17 Ответить
На жаль, ракову метастазу долучили до пораненого тіла мого
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12.09.2022 16:20 Ответить
?WTF?
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12.09.2022 16:21 Ответить
Так, фігня московського патріархату
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12.09.2022 16:42 Ответить
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12.09.2022 16:28 Ответить
Ще не все віджали? Навряд чи
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12.09.2022 16:18 Ответить
Крымнаш чекає на демілітаризацію в здравницю Крим.
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12.09.2022 16:19 Ответить
Нет и не было в Крыму настоящего партизанского движения. Ни в 2014 году ни сейчас. В оккупированном Крыму сложилась настолько гнилая атмосфера, что даже стукачи из Параши в шоке. Мало того, что с оккупантами сотрудничают этнические кацапы, нашлось множество любителей "руцького мира" и среди этнических украинцев и крымских татар. Да и восемь лет жить в оккупации это и много и страшно
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12.09.2022 16:22 Ответить
Підтверджую ваші слова власною історією. В 2004 році був на третьому турі виборів під Каффою. Так саме більше підскакували за зека землячки вихідці з заходу України.Тоді голосувати по відкріпним талонам було заборонено. І в комісії одна навіжена, родом з Франківщани, курка сказала :"Ну возімітє і проголосуйтє за вашого Ющенка". Я відповів що Ющенко переможе і без мого голосу і закон требе виконувати.
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12.09.2022 17:25 Ответить
Це 100% .
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12.09.2022 19:25 Ответить
Разве Аксенов уже не свалил из Крыма?
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12.09.2022 16:23 Ответить
Ось тебе падло і покарають.
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12.09.2022 16:26 Ответить
Людям рота не закриєш! Скоро Крим звільним від окупантів!
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12.09.2022 16:27 Ответить
Ушлепок, кого ти карати зібрався. Вам вже пі....ць, долбні.
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12.09.2022 16:28 Ответить
Крим треба перекувати -- шо то вони зкацапились.
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12.09.2022 16:32 Ответить
Звідки смердить оце, з Ростова?
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12.09.2022 16:35 Ответить
Право переможця.
https://www.youtube.com/watch?v=FdkqAoHdbpQ
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12.09.2022 16:44 Ответить
Ну раз Гоблін визнав за необхідне спеціально висловитися тоді дійсно ой.
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12.09.2022 16:52 Ответить
..гнать этих быдлонасекомышей на болота мацковии,пусть там и радуются *****
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12.09.2022 16:54 Ответить
Не любимо ми вашу страну. І дуже сподіваємося , що її у Криму скоро не буде. Тебе, наш прєдатєль скоро видадуть разом з іншими мудаками константіновами няшами і т. д.
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12.09.2022 17:02 Ответить
Пакует гоблин чемоданы, на Воркуту собирается.
Будет там жить хорошо, по-домашнему
Только не понятно:
по какую сторону колючей проволоки?
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12.09.2022 17:17 Ответить
Аксьонов, ти коли погрожуєш, слидкуй, щоб у тебе очко не так сильно робило жім-жім )))
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12.09.2022 17:17 Ответить
Гоблін, тебе самі ці люди незабаром за яйці підвішають!!! Дрантя ти протухле!!!
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12.09.2022 17:25 Ответить
"рускіє - інтернаціоналісти, а українці - націоналісти", так писала совіцька пропаганда.

нічого не змінилося в рускіх головах з того часу.

а все простіше : "рускіє - імперіалісти, а українці - республіканці" - але це вже недосяжний рівень для москалоїдів. вони досі не знають що таке політика, бо живуть в державній системі яка поєднує економічний госкапіталізм ("дівіденди отримують тільки товаріщі з партії слуг народу") з суспільним феодалізмом.
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12.09.2022 17:46 Ответить
руский националист - это патриот своей страны
украинский националист - это обязательно фашист.
Такая логика у козломордых
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12.09.2022 22:06 Ответить
Може вже татари проснуться !
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12.09.2022 18:11 Ответить
нет
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12.09.2022 23:02 Ответить
Ты, гавнюк, лучше думай когда сваливать будешь и как.
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12.09.2022 18:57 Ответить
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12.09.2022 18:58 Ответить
Тобі п*зда...
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12.09.2022 19:13 Ответить
Бандит групи Селейм корчить із себе інтелигента. Більшого зрадника за тебе, бандите, немає в Криму. Правда десь поруч повзає Конствнтинов. Щож, два кацапи вирішили кацапію притячгнути в Україну? Чекайте, розберемося з південем Херсоном і Запоріжжям і будемо там, де наша земля - в Криму.
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12.09.2022 19:19 Ответить
СіРожа ти попав

Бо є зрадником найпершим
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12.09.2022 19:25 Ответить
Аксёнов сделал ремонт в бомбоубежище под своим офисом ?
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12.09.2022 20:06 Ответить
Як хочу щоб цю сволочь самого денифікували
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12.09.2022 20:50 Ответить
Хай ті, Що ******* Росію, уезжают в россию
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12.09.2022 21:26 Ответить
Все правильно сказав: "Єдьтє в ту страну, какую ви любітє"
А ти, аксьонов, залишся і на всякий випадок вибери собі міцну гілляку.

Щоб як в новому мемі: "В звільненому селі воїнів-освободителів зустрічали вивішені українські прапори і голова окупаційної адміністрації."
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12.09.2022 21:55 Ответить
«Голова»- ключове слов
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13.09.2022 03:38 Ответить
Сразу видно - учёный. На ряду с Медведевым, Кадыркиным и Януковичем.
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12.09.2022 22:14 Ответить
šo, tože šapki voroval?
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13.09.2022 01:21 Ответить
Він тільки що наговорив на гаагу...
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12.09.2022 23:25 Ответить
тазик с цементом ждет гоблина а бычки как обрадуются...
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13.09.2022 00:08 Ответить
Трусливый гоблин даже песен украинских боится. Смерть рашистам. Слава ЗСУ.
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13.09.2022 00:56 Ответить
Гоблін нервує, руки його самі по собі, він - окремо від них ))
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13.09.2022 03:37 Ответить
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13.09.2022 06:39 Ответить
Так а чого сам не виїхав в 14 році.
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13.09.2022 08:03 Ответить
 
 