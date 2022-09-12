В Кремле заявили, что Путин знает об отступлении войск РФ в Украине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военное командование РФ информирует российского диктатора Путина о "перегруппировке войск России" в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире радио "Маяк", информирует Цензор.НЕТ.
"Конечно, все происходящее любые действия, совершаемые военными во время "спецоперации", докладываются верховному главнокомандующему. Президент (Путин. - Ред.) находится на постоянной, можно сказать круглосуточной связи и с министром обороны, и со всеми военачальниками, конечно, по-другому и быть не может в ходе выполнения "специальной военной операции", - сказал спикер Кремля.
По словам Пескова, так называемая "спецоперация" продолжается и будет продолжаться "до достижения тех целей, которые изначально были поставлены".
Пожалуйста, подождите...
Воно може мільйони на смерть відправити, але з найближчим оточенням спілкується на відстані, щоб бува не захворіти!
Сциклива та нікчемна тварюка: якщо його поведуть на шибеницю, воно вищатиме як свиня недорізана!
Управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин был найден мертвым 12 сентября, сообщает пресс-служба КРДВ.
Как уточняет телеграм-канал Baza, тело топ-менеджера госкорпорации обнаружили на берегу мыса Старицкого на острове Русский.
Печорин пропал 10 сентября, когда в компании друзей отправился в прогулочную поездку на катере, сообщает Baza. Компания выпивала и якобы Печорин выпал за борт с передней палубы в носовой части катера, которая не просматривается с мостика. Через 40 минут после отплытия капитану катера сообщили, что Печерин пропал. Поиски ни к чему не привели. https://t.me/charter97_org/83193
Радіти варто тільки за звільнення території.
Нагадую, це та сама "лавра" мацьковського підпорядкування, де в 2014 попи в засос цілувались з рашистами гіркіна та запровадили в своїх приміщеннях склади зброї, а після зівльнення - закладки бойовичків.
Як зазначив шановний колега Юрий Петров 33876dd3 давно треба розігнати цей непотріб, щоб духу мацьковького там не було.
С таким флагом копья и лошади должны идти в комплекте!
Хочется дополнить Чаадаева. Россия предназначена не только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать, ее предназначение -- быть пространством недоразумения и гротеска и показывать всему миру, как делать смешно и нелепо, это такое гигантское многовековое шапито, которое иногда превращается в кровавый гиньоль.
Это же надо такой сюжет, армия терпит крупнейшее в своей истории поражение со времен лета 1941го, сыпется как картонный Рейхстаг в парке "Патриот": командиры бежали, техника брошена, солдаты гибнут пачками и заранее звонят домой, чтобы попрощаться, а в эти часы зажравшаяся Москва, ******** от денег, нормализации и игнора войны, как ни в чем не бывало проводит праздник и салют и открывает в сталинском луна-парке крупнейшее в Европе чертово колесо за 12 миллиардов рублей; люди давятся в очередях, чтобы попасть туда, платят 1150 рублей за стоячее (!) место в кабине, и заехав на высоту 140 метров, застревают там наверху, и стоят, задыхаясь от жары, потому что не работают кондиционеры, -- зато есть прекрасный шанс сверху видеть этот немыслимый трэш и может быть даже зарево пожара над Донецким аэропортом, который уже начали штурмовать передовые части ВСУ.
Никакого коллективного воображения Терри Гиллиама, Квентина Тарантино и братьев Коэн не хватит, чтобы придумать такой сценарий, а Россия производит и производит этот абсурд, который, если задуматься, и является главным российским экспортным товаром, а вовсе не нефть, не икра и не страх.
Дмитро Чекалкин
8 ч. ·
Кацапи були ординцями і лишилися.
не знает ***** ни фига... оно до сих пор ждет когда его рать будет штурмовать Рейхстаг )))
Ну хоч не наступ - і те вже прогрес.
- Як вас розхєрачили?
- Блєстяще
Гуго Карлович:
"Ноги моей больше в Бердянске не будет!" - заявил комендант одноимённого города.
Тётя Роза:
Даже великие стратеги опасались войны на два фронта. А Путин ведёт её аж на три. С Украиной, с цивилизацией и со здравым смыслом. И шансов победить в них у него нет никаких.
Наша Канада:
Кажется, наступает время, когда сохранить лицо Путина смогут только формалин и холодильник.
Алёна Попова:
От проигрыша Кремля россияне только выиграют.
ШаЛєна Місія:
- з чим би ви могли зрівняти ******* росію?
- з землею
***********:
Лавров: не планируем приспускать флаг из-за похорон королевы - достаточно того, как мы приспустили штаны на харьковском направлении.
Сталкер:
- Сегодня Северная Корея поставляет нам оружие, а завтра начнёт поставлять траву.
- Траву нам талибан поставляет.
- Так ту курить, а эту кушать.
Латвийская православная церковь отделилась от Московского патриархата.
Усы Пескова:
Минус 118 приходов. Поздравляем Владимира Владимировича и патриарха Кирилла с очередной международной победой!
В России нет дорог - только направления.
Наполеон I
Дмитро Чекалкин
Даже великие стратеги опасались войны на два фронта. А Путин ведёт её аж на три. С Украиной, с цивилизацией и со здравым смыслом. И шансов победить в них у него нет никаких.
Та чому ж, на третьому фронті він має неабиякі успіхи.
Ланцюгова реакція - в рашистляндї ще 18 муніципальних округів підняли питання про держзраду Путіним -ДТ
О том, что делают ВСУ и что об этом брешут не такие (Часть 1)
О том, что делают ВСУ и что об этом брешут не такие (Часть 2)
Теперь, что касается карт, которые показывают расстановку сил и все остальное, а также подтверждений или не подтверждений того, что наши военные уже успели отбить у врага, и кстати, почему Генштаб настоятельно просит не давать конкретную информацию до официального подтверждения. Это следует из того, как действуют наши военные. Они показывают скоростную и крайне высокоманевренную войну, которой враг не видел со времен блицкрига в исполнении Вермахта. Причем, действуют они сокрушительно и точно, благодаря новым техническим возможностям.
Слаженность и взаимодействие различных подразделений, а также уровень связи, которая сейчас уже полностью заведена ВСУ, позволяет творить настоящие чудеса. Так, маневренные группы сбивают заслоны и блок посты противника и как только становится понятно, что в данном конкретном месте противник пытается оказать сопротивление, тут же вызывается огонь дальнобойной артиллерии, которая во многом заменяет нам авиацию, и противник поражается быстрым, плотным и крайне высокоточным огнем. Противник, в основном, понимает, что попал в вагон для некурящих и успешно бежит из конкретного населенного пункта, а ударная группа движется дальше.
И вот там противника уже нет, а наши пошли вперед, на плечах отступающего противника. Но наш ли этот населенный пункт? Может да, а может, и нет. Пока туда не зайдут пехотные части и подразделения СБУ, пока населенный пункт не будет зачищен от остатков врага и его пособников, он еще не может быть безопасным и таким, который вернулся под юрисдикцию Украины, там уже не действуют порядки оккупантов, но и наши законы еще не восстановлены. Обычно, в это время случаются масові і прикрі самогубства колаборантов. Часть из них может повторить жест доброй воли, который исполнил библейский предатель Иуда Искариот. Для этого даже не всегда нужна осина.
И только после того, как в населенном пункте отработан комплекс мероприятий по его зачистке и перезапуску действия нашего законодательства, населенный пункт можно объявлять возвращенным в состав Украины. Иногда этот разрыв может составлять день-два и вот в это время светить его название - нельзя. Правда, это особенно актуально, когда такие мероприятия проходят в единичном порядке, а когда возвращение идет просто десятками в день, то здесь уже актуальность молчания падает, но процедура должна везде действовать одинаково, поскольку иначе толку от нее не будет никакого.
Но вернемся к тому, с чего начинали. Выход на границу с противником дают очень многое, особенно в случае с Харьковом. Противник привык валить по городу из всей доступной артиллерии, а в случае, когда прилетала обратка, все происходило на нашей же территории. Теперь же ситуация изменилась. Как только враг попытается снова обстреливать Харьков, к нему полетит ответная и высокоточная плюха. Дело в том, что он же не предполагал, что все так обернется, и потому вся инфраструктура, направленная против Украины, сосредоточена в паре десятков километров от нашей границы и теперь полностью доступна для нашей артиллерии.
Особенно это касается Волчанска, где развернут логистический хаб со складами, ремонтной базой и прочим. И вот теперь все это можно разнести в хлам, как только оттуда опять что-то стрельнет. Ну а наша реактивная артиллерия уже достанет до мест, откуда орки привыкли стрелять Искандерами. Ну а кроме того, мы же помним, как в первые часы широкомасштабного вторжения противник валил по нашим аэропортам, нефтебазам и прочему. Так вот, в Белгороде тоже есть аэропорт и нефтебаза. Поэтому жителям, живущим поблизости от таких мест, действительно надо выехать из города, желательно на Чукотку, чтобы два раза не вставать.
Ну а мы следим за событиями и просто отметим, что орки напрасно украли из Донецка фонтан - футбольный мяч и поставили его в москве. Мы все вернем, даже из москвы. Ну а орки могут не волноваться, с китайскими, а особенно - казахскими пограничниками, мы договоримся.
Перєдай шо Моня знаєт про облаву...
Але це неточно.
на бегу роняя КАЛ"
И.Кант
Невже воно таке тупе,що не може освоїти планшет?Таки,мабуть,лишньохромосомне з низьким IQ,взялось керувать державою,а тепер не знає,як виплутатись...