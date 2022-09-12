РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12528 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
15 487 26
армия РФ (15397) война (46961) разведка (4005) перехват (319)

Оккупант на Харьковщине:"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный РФ, находясь на Харьковщине, рассказывает об удачном наступлении ВСУ.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю, них#я себе, #бать. 

И еще угнали 6 "Уралов" у нас. Нам уже смс приходят: "Сдавайтесь". Вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. Прям п#здец, как пахнет", - рассказывает оккупант.

Читайте также: Оккупант о ситуации на фронте: "Правительству по#бать вообще, сколько своих погибло, пох#й", - перехват ГУР. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Потрібно ще більше мішків.
показать весь комментарий
12.09.2022 18:18
+19
показать весь комментарий
12.09.2022 18:44
+15
Навіщо цілий день жалобить нас СБУ по оркам. Про них тільки коли в мішках,решта не цікаво
показать весь комментарий
12.09.2022 18:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно ще більше мішків.
показать весь комментарий
12.09.2022 18:18 Ответить
На мішки не здаватиму
показать весь комментарий
12.09.2022 18:46 Ответить
Цікаво що він обере - в мішок чи здатися?🙂
показать весь комментарий
12.09.2022 18:19 Ответить
Навіщо цілий день жалобить нас СБУ по оркам. Про них тільки коли в мішках,решта не цікаво
показать весь комментарий
12.09.2022 18:20 Ответить
Краще згадати про катівні, які знаходять в кожному захопленому місті. Облаштовані вони однаково, що свідчить про систематичну підготовку.
показать весь комментарий
12.09.2022 19:13 Ответить
Кожного загиблого,закатованого, покаліченого українця чи українку приймаю як родича, як брата чи сестру. Їм боляче і мені болить. Тримайтесь і бережіть себе
показать весь комментарий
12.09.2022 19:22 Ответить
Собі мішок, сподіваюся, вибрав?
показать весь комментарий
12.09.2022 18:27 Ответить
Пригоните им портативные крематории.
показать весь комментарий
12.09.2022 18:29 Ответить
Хех, твари знают чем закончился гостомель, как не старалась их пропаганда вытирать про триста героических спартанцев десантников.
показать весь комментарий
12.09.2022 18:30 Ответить
пахнєт старим Гостомєлєм?
те саме гіменце у штанцях?
показать весь комментарий
12.09.2022 18:38 Ответить
Русь, наконец, свободна от Московии!
показать весь комментарий
12.09.2022 18:44 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 18:44 Ответить
Канистру пусть себе накарманит, орк смердючий. И собирает в неё слёзы, чтоб потом показывал как он тут страдал, страдало.
показать весь комментарий
12.09.2022 18:48 Ответить
І шо, вам ****** даже вонь собствєнних лаптей та обісраних штанів не перебиває?
показать весь комментарий
12.09.2022 18:50 Ответить
Дуже файно.
показать весь комментарий
12.09.2022 18:59 Ответить
И тебя, утырок, мешок ждёт.
показать весь комментарий
12.09.2022 19:01 Ответить
«Старий Гостомель», звучить як чудова назва бренду для чоловічих ароматів після гоління. Стало в нагоді після війни
показать весь комментарий
12.09.2022 19:04 Ответить
А виконати колективне харакірі - слабО, москалики? Ну, щоб відразу на концерт до кобздона чи, там, на Хір Алєксандрова.
показать весь комментарий
12.09.2022 19:04 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 19:12 Ответить
Чего он так рефлексирует?
У него же прекрасный соцпакет: чёрный такой, с молнией
показать весь комментарий
12.09.2022 19:25 Ответить
Був же курва в Гостомель. Тепер трохи цьому орку не повезе . Мішок тільки на голову
показать весь комментарий
12.09.2022 21:02 Ответить
Хай тобі Гостомель буде прогулянкою по весняному парку, кацапчику.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:04 Ответить
А что он хотел там увидеть, "воскрешение Лазарей"!?
показать весь комментарий
12.09.2022 22:09 Ответить
Вот дурачок, папа-петух его наставляет, а сынок не догоняет. Мешок - это и есть подготовка к пути домой.
показать весь комментарий
12.09.2022 22:19 Ответить
Окупант на Харківщині: "Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки... с русским дохлым гавном..
показать весь комментарий
13.09.2022 02:12 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 05:38 Ответить
 
 