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Оккупант на Харьковщине:"Проезжаю мимо военных медиков - там постоянно мешки, мешки, мешки..."- перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ, находясь на Харьковщине, рассказывает об удачном наступлении ВСУ.
Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Связи нет, них#я нет, #бать. Мы каждый день ездим, проезжаю мимо военных медиков. Там постоянно мешки, мешки, мешки... Думаю, них#я себе, #бать.
И еще угнали 6 "Уралов" у нас. Нам уже смс приходят: "Сдавайтесь". Вся х#йня. Мне кажется, пахнет старым Гостомелем. Прям п#здец, как пахнет", - рассказывает оккупант.
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+36 Алекс Ростиков
показать весь комментарий12.09.2022 18:18
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показать весь комментарий12.09.2022 18:20
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спартанцевдесантников.
те саме гіменце у штанцях?
У него же прекрасный соцпакет: чёрный такой, с молнией