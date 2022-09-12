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Порошенко с волонтерами купили оборудование на миллион гривен для сил ПВО ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Петр Порошенко вместе с волонтерами закупил оборудование для станций подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.

Порошенко с волонтерами купили оборудование на миллион гривен для сил ПВО ВСУ 01

"Вот здесь – миллион гривен. Мы продолжаем поддерживать противовоздушную оборону и начали это дело с 2014 года. Это – экстракторы для станций П-18, которые превращают качественный цифровой сигнал в то, что видят "глаза" противовоздушной обороны. А потом украинские зенитные. ракеты уничтожают российских стервятников, потому что своевременно предупреждены", – объяснил пятый президент.

Как известно, система противовоздушной обороны вокруг Киева после 2014 года была переоборудована на средства корпорации "Roshen". Как рассказали в Минобороны, в свое время у Украины было три кольца противовоздушной обороны, но пророссийские агенты в руководстве Украины до 2014 года продали или уничтожили это вооружение, поэтому систему ПВО пришлось восстанавливать.


Смотрите также: ВСУ получат комплект радиостанций Motorola. ФОТО

На днях Порошенко также объявил, что совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" передает в войска сотни радиостанций Motorola и печки-буржуйки.

Политик вместе с послом Эстонии также побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".

В течение полугода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.
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Топ комментарии
+75
Коли не вибрали Чорновола і коли не вибрали у 2019 році Порошенка. Звичайно Чорновола було важко вибрати, бо 90% українців иали таку ідеологію, як сьогодні даунбас, а ось у 2019 році телевізор пуйла і Бені-медведчука перемогли. Могло б і нападу 24.02.2022 року і не бути, якби Президентом був Порошенеко, бо ми готувалися би зустрічати ворога на кордоні, а не розміновувати переходи і в нас булиб і ракети і дороги. Але нарід 73% вирішив ховатися по підвалах і кожного дня когось хоронити.
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12.09.2022 19:02
+63
Дякую п'ятому та сьомому президенту 💯💪
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12.09.2022 18:54
+61
Главное тут - не перепутать. Порох - нехороший человек, барыга и редиска, он закупает для ЗСУ. А Дерьмак - хороший человек, герой и рыцарь на белом единороге, он гуманитарку ворует в промышленных масштабах.
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12.09.2022 18:57
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До прикладу: війна розпочалася від прив'язки "зе"-Оман"Ось і відповідь чому гине нація. Війна - спосіб прискорення.
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12.09.2022 21:07 Ответить
Так, покидькам все одно як грати на підмості: як патрон напише - таку ногу і підійме.
Тест на цю війну Московія робила 2 рази до 2014...

У вас є відповідь чому Зе вкрав кошти з военки та з ковидфонду на бетонку(крадівництво) а орда - її не бомбить?

Що вона тупа - авжеж, але не настільки, любий лейтенант знає як формувати театр баєвих дій: 113 ракет запустили по "военкі" і не одної по нових мостах логістики... Що думаєте?
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12.09.2022 21:14 Ответить
До речі якщо ви апелювали в контексті саме до "Нації" то мова шла не про фізичне знищення а про ментальне, про єство нашого багатостраждального народа... До речі - Порошенка також просили гімн змінити щоб ми перестали "ще не вмерли"... все марно.
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12.09.2022 21:27 Ответить
В гімні співається Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Якщо ви знаєте українську,то зрозумієте, що вас допис недоречний.
Що треба було міняти?
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12.09.2022 22:26 Ответить
Зайдіть і гляньте варіанти на

ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ

Офіційне інтернет-представництво Президента України

"ще не вмерла" значиться "ось ось і ВМРЕ"
Олігархічна окупація - причина смерті нації.

ВВП падає кожного року. Зараз нав'язують "підвищення" тільки на папері як в Московії.
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13.09.2022 01:22 Ответить
"ще не вмерла" значиться "ось ось і ВМРЕ"- це рашисти Вам підсунули таку муйню і Ви разом із свободою її проковтнули,та щей й зробили винним Порошенка і в цьому."ЩЕ НЕ ВМЕРЛА" " рибки -гупіки".котрі наїлися рашистського корму , означає "ЖИВА УКРАЇНА"
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13.09.2022 10:37 Ответить
думаю наступний президент буде явно не Арестович.....
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12.09.2022 20:05 Ответить
в нас на роботі дівчинка журналіст в червні збирала на дрон, само собою всі працівники віддали денну зарплатню+ допомогла діаспора і купа добрих людей. зібрали більше 26000 уо, я як побачив той бомбардувальник в офісі то легенько офігів ) але це і є мільйон гривень і якби все залагодила простенька людинка з невеликою зарплатнею, хіба в фейсбуці відзвітувала і далі помагає воякам з авто , бронежілетами і тд. Доречі сьогодні опублікували фото яценюківської стіни , в когось до є питання нахіба воно було потрібне ?
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12.09.2022 20:11 Ответить
Збирають чужі гроші. Порошенко віддає свої. Більше не може готівки багато нема. Продати щось не може бо зелений суд взяв майно під арешт. Не буде звітувати, будуть казати, що нічого не дав. Хоча однаково кажуть, що нічого не дав, втік-сховався бо по Єдиному Марафоні не показують.
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12.09.2022 20:50 Ответить
Стена, это инженерное сооружение, призванное обеспечить контроль границы. Вы не можете поставить погранцов через каждые пять метров. Даже если сможете - толку от них с их вооружением.
Теперь вопрос к вам, накой нужны погранцы, если через сутки войска РОА под киевом и в Херсоне. Жду.
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12.09.2022 23:14 Ответить
AVE, Петре!!!
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12.09.2022 20:23 Ответить
А скільки мільйонів у цей час поклали до своїх кишень зезидент та його слуги тільки на асфальті та гуманітарці?
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12.09.2022 20:42 Ответить
Марні намагання відбілитися після всіх гріхів перебування при владі...
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12.09.2022 20:42 Ответить
Які гріхи?
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12.09.2022 20:50 Ответить
Гріхи яких не видно так, як заслуг Зеленського? Якщо про дороги то Зеленський на них понад 700 млн дол заробив.
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12.09.2022 20:55 Ответить
кажить чесно-не заробив, а вкрав на асфальті.
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12.09.2022 21:09 Ответить
дебілів також потрібно спамити. Бо ж брехня, нехай навіть і наполовину.
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13.09.2022 00:38 Ответить
Всі що на помості то персонажі які грають вистави... а олігархія сидить на трибунах та хлопає в
долоні.

Той же Коломойський красти почав не з Зе... Рожкова на приклад. Скільки Беня вивів в офшори до сих пір достеменно не відомо...

Фундамент критичного мислення це пам'ять подій щонайменше за 100 років...
А 73% забули про все як їх доїли до цього... Ось тепер з нами поводяться як з Нікарагуа... Схотів патрон борги списати - пішов у "суд" і списав...
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13.09.2022 02:21 Ответить
Ага.
Из жопы выскочила Искра - и запылало говноплямя!
Давай, родной, про Рожкову и Гонтареву, которые помогли Пороху украсть Приватбанк, не стесняйся!
ПС: про миллиард долларов Яценюка не забудь!
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13.09.2022 10:11 Ответить
Реєстрація: 12 вересня 2022 року...
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12.09.2022 21:01 Ответить
Може апостол Петро Тобі ключі від раю вже передав.?Давай вже починай власні рахувати, не матимеш часу чужі вважати такими ж.
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12.09.2022 21:10 Ответить
Марні намагання відбілитися після всіх гріхів перебування при владі...
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12.09.2022 23:13 Ответить
Йому не треба аідбілюватись, він чесно робить свою справу, а що там коломойський?!
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13.09.2022 07:11 Ответить


КиївМіськБудда

@saniolli

·

2 ч

Доларовий мільйонер Зеленський міг спокійно оплатити половину, наприклад, супутника Притули.

Але натомість здав свою віллу русні.

Бо він не лох.

А всі, хто донатить на ЗСУ - в його системі цінностей - лохи.

Скільки власних коштів задонатили Єрмак, Подоляк, Арестович та інші?
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12.09.2022 20:50 Ответить
*****, какой еще "спутник Притулы"? Лаченков что ли? Притула тупо ******* бабло! Снимки из космоса бесплатно предоставляют Space Lab и Maxar!

Ни одного (!) снимка "спутника Пртиулы" не было опубликовано, хотя бы для отмазки!
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13.09.2022 00:06 Ответить
Сегодня, однако, у санитаров выходной?
Какого, ублюдочек, РАЗРЕШЕНИЯ бесплатные снимки?
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13.09.2022 10:13 Ответить
Що тобі досить?
Ти в курсі, що нові підрозділи створюються на пожертви?
Досить йому... Сам оте все купиш?
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12.09.2022 20:51 Ответить
Підривом пердаків зелеригів в коментах- задоволений.
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12.09.2022 20:53 Ответить
Ти ж зажав бабло, то мусить шоколадний армії допомагати
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12.09.2022 20:58 Ответить
Де докази?! Одна баба сказала?!
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13.09.2022 07:13 Ответить
Так, сивочолий крутив схеми. І зараз крутить. Ще й як!
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12.09.2022 21:06 Ответить
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12.09.2022 21:30 Ответить
Пам♥9ятаєте коли почав красти цей персонаж?
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13.09.2022 02:22 Ответить
Війна війно але пам'ять від цього втрачати не потрібно, неменьшважливий ворог -

олігархія на кшталт Коломойського. який до речі красти почав не при зе...

Тільки націоналісти ОУН/УПА можуть навести лад. Іншим люмпенам це невдасться.

Інформповістка буде "віра мова" і тд.
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12.09.2022 21:06 Ответить
Из жопы Искры мощно рвутся!
Ты не у курсе, придурок, что ОУН с УПА воевали?
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13.09.2022 10:14 Ответить
Скільки пожервували писюн-пианисти, хтось бачив?
Трухин, Стефанчук, Гетьманцев?
ЗеК продав офшори та віддав гроші на фронт?
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12.09.2022 21:17 Ответить
Воно хотіло продати Україну, але ж не сталося...
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12.09.2022 21:22 Ответить
не пий зеленку- козлятком станеш. та вже став
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12.09.2022 22:18 Ответить
Котли пам'ятаєте як утворювались? Як ненавиділи тих хто з майдану подався відразу на відповідь московії...
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13.09.2022 02:50 Ответить
Як колись говорила бабушка української корупції всім президентам (крім Гнусавого) Ви найхоріщий през, а Ваше оточення-це ваабще. Не встиг Блінкен поїхати, як Єрмак завопив, Америка примушує вести переговори. Раніше свою буйду пускав через іноземців. А зараз після того як його військові пошили в дурні, публікується тільки у Міші Подоляка та Мусасаєвої із Сидором. Оце так оточення в Гнусавого ? Якщо взяти терміни із старого театру, у Зе весь почт це театральна клака, яка за гроші плеще в долоні.
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13.09.2022 02:38 Ответить
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13.09.2022 07:05 Ответить
Петро Олексійович ви трохи не вірний піар робите, от зеленскій ордени вручає - мосейчуці, кошавому, а ви - ''очі для ППО'', і в мене таке відчуття що люди знову проголосують за клоуна. Дякую Вам за вашу роботу, ви справжній гетьман, я маю надію що люди прозріють і будуть робити вірний вибір. Слава патріотами, слава ЗСУ, слава волонтерам, слава нашім міжнародним партнерам. Перемога буде за нами, все буде Україна.
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13.09.2022 10:04 Ответить
Пиар, не пиар - а Петя реально что-то купил - вот и молодец!
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13.09.2022 10:16 Ответить
круто в зебобіків від пороха підгорає
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13.09.2022 10:35 Ответить
"За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, був винен особисто Порошенко: від проблем з інтернетом до брудної підлоги на вокзалі. За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також винен особисто Порошенко. Зацініть масштаб особистості.
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14.09.2022 09:52 Ответить
подумайте о новом кандидате и поддерживайте его - тогда всё получится
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17.09.2022 08:57 Ответить
Петро Порошенко від ГО «Справа Громад» та Фонду Порошенка привіз і передав обладнання та техніку у новостворену бригаду, яка комплектується для посилення наступальних спроможностей ЗСУ. Військовим передали новий пікап Mitsubishi L200, новопридбані дрони Poseidon, військове спорядження, амуніцію та засоби зв'язку. Дивіться серію фото за цією ссиллю.
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!
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18.09.2022 14:34 Ответить
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