Порошенко с волонтерами купили оборудование на миллион гривен для сил ПВО ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Петр Порошенко вместе с волонтерами закупил оборудование для станций подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в фейсбуке.
"Вот здесь – миллион гривен. Мы продолжаем поддерживать противовоздушную оборону и начали это дело с 2014 года. Это – экстракторы для станций П-18, которые превращают качественный цифровой сигнал в то, что видят "глаза" противовоздушной обороны. А потом украинские зенитные. ракеты уничтожают российских стервятников, потому что своевременно предупреждены", – объяснил пятый президент.
Как известно, система противовоздушной обороны вокруг Киева после 2014 года была переоборудована на средства корпорации "Roshen". Как рассказали в Минобороны, в свое время у Украины было три кольца противовоздушной обороны, но пророссийские агенты в руководстве Украины до 2014 года продали или уничтожили это вооружение, поэтому систему ПВО пришлось восстанавливать.
На днях Порошенко также объявил, что совместно с волонтерами ОО "Дело Громад" передает в войска сотни радиостанций Motorola и печки-буржуйки.
Политик вместе с послом Эстонии также побывал на испытаниях беспилотного робота Themis для эвакуации раненых. Уникальную машину, производимую в Эстонии для армий стран-членов НАТО, Порошенко передал парамедикам батальона "Госпитальеры".
В течение полугода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США. За эти средства были приобретены тысячи бронежилетов и кевларовых шлемов, оружие, сотни автомобилей на нужды фронта, в том числе бронемашины, грузовики и пикапы, тепловизоры, сотни дронов, электрогенераторы, цифровые радиостанции, старлинки, военная одежда, турникеты, натовские аптечки, системы очистки воды, средства для строительства.
Пожалуйста, подождите...
Тест на цю війну Московія робила 2 рази до 2014...
У вас є відповідь чому Зе вкрав кошти з военки та з ковидфонду на бетонку(крадівництво) а орда - її не бомбить?
Що вона тупа - авжеж, але не настільки, любий лейтенант знає як формувати театр баєвих дій: 113 ракет запустили по "военкі" і не одної по нових мостах логістики... Що думаєте?
Якщо ви знаєте українську,то зрозумієте, що вас допис недоречний.
Що треба було міняти?
ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ
Офіційне інтернет-представництво Президента України
"ще не вмерла" значиться "ось ось і ВМРЕ"
Олігархічна окупація - причина смерті нації.
ВВП падає кожного року. Зараз нав'язують "підвищення" тільки на папері як в Московії.
Теперь вопрос к вам, накой нужны погранцы, если через сутки войска РОА под киевом и в Херсоне. Жду.
долоні.
Той же Коломойський красти почав не з Зе... Рожкова на приклад. Скільки Беня вивів в офшори до сих пір достеменно не відомо...
Фундамент критичного мислення це пам'ять подій щонайменше за 100 років...
А 73% забули про все як їх доїли до цього... Ось тепер з нами поводяться як з Нікарагуа... Схотів патрон борги списати - пішов у "суд" і списав...
Из жопы выскочила Искра - и запылало говноплямя!
Давай, родной, про Рожкову и Гонтареву, которые помогли Пороху украсть Приватбанк, не стесняйся!
ПС: про миллиард долларов Яценюка не забудь!
КиївМіськБудда
@saniolli
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2 ч
Доларовий мільйонер Зеленський міг спокійно оплатити половину, наприклад, супутника Притули.
Але натомість здав свою віллу русні.
Бо він не лох.
А всі, хто донатить на ЗСУ - в його системі цінностей - лохи.
Скільки власних коштів задонатили Єрмак, Подоляк, Арестович та інші?
Ни одного (!) снимка "спутника Пртиулы" не было опубликовано, хотя бы для отмазки!
Какого, ублюдочек, РАЗРЕШЕНИЯ бесплатные снимки?
Ти в курсі, що нові підрозділи створюються на пожертви?
Досить йому... Сам оте все купиш?
олігархія на кшталт Коломойського. який до речі красти почав не при зе...
Тільки націоналісти ОУН/УПА можуть навести лад. Іншим люмпенам це невдасться.
Інформповістка буде "віра мова" і тд.
Ты не у курсе, придурок, что ОУН с УПА воевали?
Трухин, Стефанчук, Гетьманцев?
ЗеК продав офшори та віддав гроші на фронт?
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Текст звіту Порошенка на його телеграм-каналі:
Ключовим фактором для успіху по звільненню території України є створення, оснащення, озброєння та комплектування 25-30 нових бригад. Ми взяли на себе зобов'язання забезпечити технікою одну із них. І робимо це спільними зусиллями з вами, ГО «Справа Громад» та Фондом Порошенка.
Для нас принципово, щоб нова бригада мала нову техніку. І хоч наша програма нових пікапів завершилася, я сказав, що цей резервний, крайній пікап ми віддамо новоствореній бригаді. Бригадний комплекс зв'язку зараз - найбільш дефіцитна позиція. І ми також придбали його для хлопців. Це - радіостанції Motorola 4401 і командирські радіостанції, дуже крутий ретранслятор, який забезпечує весь зв'язок. Ну і звісно, куди ж без дронів)))
Ще один приємний подарунок - буржуйки, зроблені із любов'ю, у тому числі на заводі «Кузня на Рибальському». Військові знають, як вони потрібні восени і взимку. Буквально для всього - зігрітися, просушити одяг та взуття.
Нова бригада з новою технікою вирушає звільняти нашу землю від нечисті. Слава воїнам ЗСУ!