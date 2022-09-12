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МАГАТЭ предлагает зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, Украина настаивает на деоккупации станции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

В МАГАТЭ предлагают Украине и РФ договориться о несовершении обстрелов Запорожской АЭС. МИД Украины настаивает на полной деоккупации атомной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

12 сентября на пресс-конференции в Вене директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, что, по его мнению, Украина и Россия "проявили интерес" к предложению демилитаризации Запорожской АЭС.

"Я видел признаки, что они заинтересованы в этом соглашении", – сказал он журналистам. По словам Гросси, остаются вопросы, по которым необходимо прийти к согласию, в том числе по радиусу вокруг станции, который подпадал бы под действие такого соглашения.

"Учитывая политическую конфигурацию, может быть трудно получить более широкие договоренности. Что нам действительно нужно, то это чтобы Украина и Россия согласились на очень простой принцип – не нападать и не обстреливать станцию, и мы сможем сделать это очень просто. У нас есть наш мониторинг там, инспекторы, которые могут информировать, соблюдают это или нет", – прокомментировал директор МАГАТЭ.

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"Единственным способом обеспечить ядерную безопасность на Запорожской атомной электростанции является ее деоккупация", – об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Обеспечить ядерную безопасность на Запорожской АЭС возможно только после ее деоккупации, демилитаризации и возвращения под контроль Украины. Все усилия МАГАТЭ должны быть направлены на достижение этой цели. Ни что другое не заставит Россию прекратить свою опасную игру", - заявил Николенко.

Напомним, российские войска захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Станция неоднократно подвергалась обстрелам. 5 августа произошло впервые в истории станции полное отключение Запорожской АЭС от энергосети на некоторое время. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. 2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе.

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Топ комментарии
+26
евбанные ********* а не МАГАТЭ
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12.09.2022 19:35
+17
натівських миротворців у студію!
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12.09.2022 19:22
+14
Ага, українці не стріляйте, а москалі поки тут склади зі зброєю та технікою зроблять
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12.09.2022 19:29
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натівських миротворців у студію!
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12.09.2022 19:22 Ответить
евбанные ********* а не МАГАТЭ
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12.09.2022 19:35 Ответить
по моему МАГАТЕ хочет и рыбку сьесть и ноги не оцарапать

значит- НАТО в хату

а то когда придут Миля Рентген и Изя Топ Европа не обрадуется.
сильно не обрадуется.
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12.09.2022 19:38 Ответить
А Цензоровские авторитеты говорят что Европа нам ничего не должна. Украина вместо дорог и школ должна была построить 1000 танков, 2000 Бмп, 500 самолет, дивизионы ПВО, РСЗО, ПКР, сотнями, для защиты своих АЭС от ипанутого соседа. Европа должна только поукпать у ипанутого соседа газ на сотни милиардов по льготной цене, накачивать ипанутоно соседа военными технологиями и не забывть чесать языком про ужасную украинскую коррупцию.
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12.09.2022 20:00 Ответить
ну Європа нам і справді нічого не боргує
але гигнути за маячню неадекватного лисого карлика у ядерному мареві навряд хоче

бо радіація водою не змивається, ще Чорнобиль рудому лісу розказував
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12.09.2022 20:07 Ответить
Это действително какая-то шизофрения. Если Европа не боится умирать в ядерном мареве то она должна была включит Украину в глобальную систему безобасности (НАТО) или хотя бы помочь с оборонй . А если не включила и не помогает, то нефиг скиглить что они боятся ядерной аварии.
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12.09.2022 20:16 Ответить
и рибку з"їсти і ніжки собі не пошкрябати, я ж кажу))
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12.09.2022 20:18 Ответить
боится, я хотел сказать
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12.09.2022 20:20 Ответить
натівських миротворців у студію!

фантастична нагода ввести блакитні шоломи під смугасто -зірковим та біло-червоним прапорами !
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12.09.2022 20:07 Ответить
а хто сказав, що ми маємо полювати лише на одного зайця?
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12.09.2022 20:09 Ответить
Ось нехай МАГАТЕ і спробує домовитись з кацапами.
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12.09.2022 19:24 Ответить
Украина просто окружит ЗАЭС и кацапы выйдут с поднятыми руками.
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12.09.2022 19:25 Ответить
так і буде !
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12.09.2022 20:15 Ответить
Та ні Україна чітко говорить ,щоб орки пішли на кудись. Що там показалось і що перевела Радіо Свобода, то її особиста проблема
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12.09.2022 19:27 Ответить
Свобода є і кацапським ресурсом. Кожна країна має свою власну Свободу
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12.09.2022 19:35 Ответить
Ага, українці не стріляйте, а москалі поки тут склади зі зброєю та технікою зроблять
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12.09.2022 19:29 Ответить
ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ. Сейчас украинская армия перебрасывает туда артиллерию https://t.me/c/1352726486/41257
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12.09.2022 19:31 Ответить
по секрету, будем испытывать на орках новейшие разработки, им понравится) так что зря новобранцы отказываются, получат новые рецепты прожарки)
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12.09.2022 19:34 Ответить
Договариваться с рф нет смысла-- будет как с зерном,
сегодня подписали , а завтра обстрел ракетами, аналог Одессы.
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12.09.2022 19:37 Ответить
хай йдуть курсом рюсского кораблю!
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12.09.2022 19:38 Ответить
а ще краще надомо аес статус запоріжскої атомної народної республіки де правити бал буде кацапня
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12.09.2022 19:40 Ответить
полная деокупация и вытурить кацапов с магате. можно для начала второе в качестве "жеста доброй воли" (уже от магате).
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12.09.2022 19:41 Ответить
А скинути на АЕС якесь снодійне , а потім їх тепленьких зацугундити!
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12.09.2022 19:44 Ответить
орки, которые хотят жить, убегайте сейчас, а то вас уже все сдали, кому надо, своя шкура вашему начальству дороже)
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12.09.2022 19:44 Ответить
Навіщо нам те МАГАТЕ? Час звільняти наші території. Потрібно добивати ворога поки є можливість.
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12.09.2022 19:45 Ответить
А що то за магнітно/звукова зброя? Черепа.ру як кавуни в микрохвильовці?
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12.09.2022 19:46 Ответить
Гнилыми оказались эти МАГАТЕ. А не послать бы их в таком же ключе, типо дипломатично?
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12.09.2022 19:47 Ответить
"...Україні?????? ..та рф..."....магате йде на х#й.
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12.09.2022 19:48 Ответить
магатє - ганьба, ЗАЄС - має контролювати і відповілати зе неї власник, все їнше - ядерний тероризм
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12.09.2022 19:49 Ответить
"Враховуючи політичну конфігурацію, може бути важко отримати ширші домовленості. Що нам насправді потрібно, то це щоб Україна та Росія погодилися на дуже простий принцип - не нападати і не обстрілювати станцію, і ми зможемо зробити це дуже просто. У нас є наш моніторинг там, інспектори, які можуть інформувати, чи цього дотримуються чи ні", - прокоментував директор МАГАТЕ. Джерело: https://censor.net/ua/n3366674

Тоді нічого не заважає кацапам обстріляти станцію і звинуватити в цьому Україну. А "інспектори" зафіксують факт обстрілу і зроблять доповідь, що Україна не дотримується "домовленостей".
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12.09.2022 19:57 Ответить
магатэ ждет реформа после войны, как и ОБСЕялысь и прочие общества слепоглухонемых.
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12.09.2022 20:54 Ответить
Варто зауважити, що як правило висувають пропозиції домовлятися з рашистським куйлом ,саме рашистські холуї і членососи.І не має значення, чи то в 2014 році німецько -французьскі холуї, а чи то турок,чи то, ізраїльський примєр, а чи то оонівський гпік.а чи то магате.або обсє.
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12.09.2022 20:59 Ответить
МАГАТЭ ****** продажные твари,как и купленное ****** ООН. Пошли на ***. Только деокупация и уничтожение кацапской мрази. Слава ЗСУ.
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12.09.2022 21:12 Ответить
Оттуда должны выйти террористы из РФ, пусть её окружат миротворцы хоть из Гондураса, главное что бы не было рашистских бандформирований!
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12.09.2022 21:49 Ответить
Бестолку спорить, просрали в свое время, теперь только освобождать нужно (не уговорами)!
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12.09.2022 22:05 Ответить
Не "просралі", а "про&балі". Слід дотримуватись офіційної термінології.
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12.09.2022 22:17 Ответить
Сорі , але це й#баний п#здець , а не організація . Ці придурки думають що на українській АЕС все закінчиться ? Буде тільки гірше для них якщо їхні діти вже не обладнались в бункерах !
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12.09.2022 22:05 Ответить
Может кто-то объяснить ?!
Сейчас русские оккупировали станцию и они её обстреливают.
От них требуют её оставить. Они, уйдя, перестанут её обстреливать?
Один я не вижу в этом логики ???
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12.09.2022 22:36 Ответить
МАГАТЕ - это что-то с чем-то... там кацапни как собак нерезаных... эту организацию надо разогнать и создать заново со штаб-квартирой в Японии... свинопасов в организацию не пускать... после победы Украины расия должна принять обязательство никогда не иметь ни атомного оружия, ни атомных объектов... не согласится - принудить...
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13.09.2022 04:50 Ответить
Да, тут принцип простой, на это вся надежда. Потому что остальные принципы (вывести войска, прекратить обстрелы мирных граждан) слишком сложны для русской слабой головки
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13.09.2022 07:40 Ответить
 
 