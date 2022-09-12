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Оккупант о ситуации на Харьковщине: "Проигрываем мы, конкретно причем", - перехват ГУР. АУДИО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военный РФ, находясь в Харьковской области, рассказывает отцу об удачном наступлении Вооруженных сил Украины.
Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
"Плохо все, пап. Проигрываем мы, конкретно причем. Они молчали-молчали, а за эти два дня знаешь как они нас помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают и наступают.
Минометы не могут работать, потому что в лесу эти стоят, они их сразу хлопают. И в тылу они у нас. Мы бежать не можем, мы вообще в окружении конкрентном", - жалуется оккупант.
Топ комментарии
+41 Ksenia VB
показать весь комментарий12.09.2022 19:56
+34 Перехватчик
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+34 Yevgeny Mironov
показать весь комментарий12.09.2022 20:03
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Пожалуйста, подождите...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
бува ж таке - два квадратних екрана телевізора у одного створіння - один на плечах а другий в руках, а голови нема...
можу поспорити, що в хаті, де він вкрав телевізор на стінці плазма висіла, тільки він рішив, що чорні картини йому не подобаються.
а шо, хіба навчання ще не скінчилися?
ну, ті, на які ви всі їхали, а потім ви хоба, прокинулися - а кругом УКРАЇНА...
чи ти їхав не на навчання?
а нашо?
за пральними машинками? за грошима?
то чого скиглиш?
нехай щастить, уроди.
відривай синю і червону смуги з вашого триколора - зійде за білий прапор
або скажи таткові, що білий автомобільчик його
-И не жалко девочку тебе было?
-Жалко, конечно. Е.бу я её и плачу, е.бу и плачу.
Папа ЧЁ?
Тебе х.. через плеЧЁ.
А мешок то ждёт уже утырка. И папа мечтает о Ладе "Калина". И не ЧЁ.