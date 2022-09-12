РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12528 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
23 272 36
армия РФ (15397) война (46961) разведка (4005) Харьковщина (4136) перехват (319)

Оккупант о ситуации на Харьковщине: "Проигрываем мы, конкретно причем", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Военный РФ, находясь в Харьковской области, рассказывает отцу об удачном наступлении Вооруженных сил Украины.

Об этом в перехвате Главного управления разведки Министерства обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

"Плохо все, пап. Проигрываем мы, конкретно причем. Они молчали-молчали, а за эти два дня знаешь как они нас помотали? Они у нас в тылу, нам даже бежать некуда. Они только наступают и наступают.

Минометы не могут работать, потому что в лесу эти стоят, они их сразу хлопают. И в тылу они у нас. Мы бежать не можем, мы вообще в окружении конкрентном", - жалуется оккупант.

Читайте также: "В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Оккупант плачет и жалуется жене на мощные действия ВСУ в Харьковской области. АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+41
Ви приречені програти
показать весь комментарий
12.09.2022 19:56
+34
показать весь комментарий
12.09.2022 20:01
+34
А как все хорошо начиналось.....

показать весь комментарий
12.09.2022 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви приречені програти
показать весь комментарий
12.09.2022 19:56 Ответить
рашисти приречені програвати....
показать весь комментарий
12.09.2022 20:03 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 22:16 Ответить
Run, russian bitch, run!
показать весь комментарий
12.09.2022 19:59 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
12.09.2022 20:01 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 20:01 Ответить
А как все хорошо начиналось.....

показать весь комментарий
12.09.2022 20:03 Ответить
класне фото
бува ж таке - два квадратних екрана телевізора у одного створіння - один на плечах а другий в руках, а голови нема...

можу поспорити, що в хаті, де він вкрав телевізор на стінці плазма висіла, тільки він рішив, що чорні картини йому не подобаються.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:14 Ответить
це Чечня ,якшо не помиляюсь..з телевізєром
показать весь комментарий
12.09.2022 20:17 Ответить
Грузія ніби
показать весь комментарий
12.09.2022 21:39 Ответить
Это, вроде, ещё с чеченской кампании, там они оттуда на бронетранспортерах ещё ковры десятками вывозили..
показать весь комментарий
12.09.2022 20:18 Ответить
А щось в москалів за цей час помінялось?
показать весь комментарий
12.09.2022 21:02 Ответить
Теперь вместо телевизоров унитазы, а вместо ковров стиралки.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:08 Ответить
Поменялось, только немного, сейчас, в-основном, буряты с тувинцами воруют унитазы с собачьими будками и "интернетом" - сдирают интернетный кабель и везут его осторожно в свою деревню (чтобы не расплескать "интернет") чтобы там у себя "запустить" этот интернет.. )
показать весь комментарий
12.09.2022 21:11 Ответить
от вже бідося малесенька...
а шо, хіба навчання ще не скінчилися?
ну, ті, на які ви всі їхали, а потім ви хоба, прокинулися - а кругом УКРАЇНА...

чи ти їхав не на навчання?

а нашо?
за пральними машинками? за грошима?

то чого скиглиш?
нехай щастить, уроди.

відривай синю і червону смуги з вашого триколора - зійде за білий прапор
або скажи таткові, що білий автомобільчик його
показать весь комментарий
12.09.2022 20:03 Ответить
из трёх триколоров получается один правильный флаг.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:15 Ответить
папке за сына - ладу, с комплектом зимней резины
показать весь комментарий
12.09.2022 20:04 Ответить
Інтелігенти, навіть не матюкаються.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:04 Ответить
папа понял можно идти в автосалон....
показать весь комментарий
12.09.2022 20:09 Ответить
Вносить задаток.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:35 Ответить
Щаз заплачу...
показать весь комментарий
12.09.2022 20:13 Ответить
Поручик Ржевский вспомнился с его "@@@ и плачу, @@@ и плачу"
показать весь комментарий
12.09.2022 20:38 Ответить
За маньяка слышал такой:
-И не жалко девочку тебе было?
-Жалко, конечно. Е.бу я её и плачу, е.бу и плачу.
показать весь комментарий
12.09.2022 22:38 Ответить
я зрозумів чого пуйло призупинив відправку підрозділів....мусорні кульки не вспівають в такій кількості випускати
показать весь комментарий
12.09.2022 20:19 Ответить
Сынок ЧЁ?
Папа ЧЁ?
Тебе х.. через плеЧЁ.
А мешок то ждёт уже утырка. И папа мечтает о Ладе "Калина". И не ЧЁ.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:24 Ответить
Не понятно почему кацапы так носились с украинскими унитазами, ведь у них прекрасно получается срать прямо в штаны.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:37 Ответить
Половой орган бабушки вам
показать весь комментарий
12.09.2022 20:42 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 20:46 Ответить
на кацапо сайтах падлюка гіркін гонить пургу що орки ніби над таганрогом нашу Точку -У. Від передової десь 140км.
показать весь комментарий
12.09.2022 20:50 Ответить
Где же мы все это гадво содержать будем? Кормить, поить, одевать, обстирывать, лечить, охранять?
показать весь комментарий
12.09.2022 21:01 Ответить
Руїни розбирати комусь то треба...
показать весь комментарий
12.09.2022 21:05 Ответить
А оно нам надо? Стрельнуть, по-тихому, в лоб-при попытке нападения, в затылок-при попытке к бегству.
показать весь комментарий
12.09.2022 22:43 Ответить
путіну піZZда
показать весь комментарий
12.09.2022 21:11 Ответить
Розраховув прогулятися як 8 років назад в Криму.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:14 Ответить
Говорящего мертвеца запишут в безвести пропавшие и не видать его папке белой лады.
показать весь комментарий
12.09.2022 22:41 Ответить
Ну, раз пришел в Украину сдохнуть, то чего теперь. Мечты сбываются....
показать весь комментарий
13.09.2022 00:06 Ответить
 
 