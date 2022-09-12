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Ключевой месседж Киева на Генассамблее ООН: война РФ против Украины касается каждого в мире, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Ключевой месседж Украины на Генеральной ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую РФ развязала против Украины, касается каждого в мире, и зря пытаться ее пересидеть за ширмой нейтральности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ключевой меседж Украины будет заключаться в том, что та война, которую развязала Россия против Украины, на самом деле касается каждого в мире, и в этой ситуации напрасно пытаться пересидеть эту войну за ширмой нейтральности. Весь мир должен объединиться вокруг одной цели - не допустить, чтобы большое государство, постоянный член Совета безопасности ООН, смогло безнаказанно нарушить границу другого государства и навязать ему свою волю", - сказал Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что если России удастся это в Украине, то ее примеру последуют другие игроки в мире.

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"Поэтому мир должен объединиться, чтобы помочь Украине победить", - подчеркнул министр.

Кулеба обратил внимание на то, что юридически сдержать Россию в применении права вето в Совете безопасности ООН невозможно.

"Но в кулуарах и на разных встречах будут говорить, в том числе, и о будущем права вето в ООН - каким оно должно быть для того, чтобы была справедливость, чтобы никто не мог им манипулировать", - отметил глава МИД.

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Топ комментарии
+12
Класс! Они таки обучаемые - теперь стали со своими пакетами лазить. Это вроде пакет для экипажа танка - как раз все трое поместятся после знакомства со Стугной.
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12.09.2022 20:24
+11
22.02.2022 Мир разделился на людей и русских. И каждый теперь сам определяет кто он - человек или тупая кровожадная рептилия с инстинктами вместо разума.
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12.09.2022 20:21
+10
лол
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12.09.2022 20:22
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Звільнено 6000 кв. км!
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12.09.2022 20:20 Ответить
22.02.2022 Мир разделился на людей и русских. И каждый теперь сам определяет кто он - человек или тупая кровожадная рептилия с инстинктами вместо разума.
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12.09.2022 20:21 Ответить
лол
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12.09.2022 20:22 Ответить
Класс! Они таки обучаемые - теперь стали со своими пакетами лазить. Это вроде пакет для экипажа танка - как раз все трое поместятся после знакомства со Стугной.
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12.09.2022 20:24 Ответить
Завеликий буде...
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12.09.2022 20:27 Ответить
то вже такі маленькі пакети...скоро на продовольчі кульки перейдуть/майки/...собєрі ваньку
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12.09.2022 20:27 Ответить
В такий пакет багато не поскладаєш. Весь ванька не влізе.
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12.09.2022 20:53 Ответить
После Джавелина или Хаймарса в такой пакет целый взвод русни сложить можно.
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12.09.2022 21:59 Ответить
Та запросто, и не один. Помню, было видео с Украинским пехотинцем в самом начале, он сказал, шо после Джавелина всех троих русских танкистов можно ссыпать в литровую банку.
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12.09.2022 22:03 Ответить
Влізе! Якщо добре просмажений!
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13.09.2022 05:59 Ответить
«Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека - он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами». - Aкaдeмик Павлов. О русском уме. 1932 год.
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12.09.2022 20:28 Ответить
По-перше - Павлов був не "психіатром", а "фізіологом", що вивчав вищу нервову діяльність організму А це - не психіатрія!
По-друге - в Україні нервові розлади - з-за війни Тобі, з-за кордону, не видно що ми воюємо на власній території вже дев"ятий рік, обороняючись від агресії Росії? А стосовно психічних розладів взагалі - так в Росії всі поголовно з цими "розладами" Називається - "рашизм"
По-третє - використання "гугл-перекладача" і загальна суть твого коментарю (правдоподібна напівправда) видає в тобі "пригожинця" Хоч ти і ховаєшся за румунським прапором
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13.09.2022 06:09 Ответить
Архімед теж був "різнобічно розвиненою людиною" - навіть вірші писав Але спеціалізувався на математиці та геометрії І Шевченко не тільки вірші писав але й картини малював (Про Мєндєлєєва і мови нема - про його періодичну систему мало хто тоді чув А от його дорожні валізи з натуральної шкіри чули (і користувалися ними) багато знаті не тільки в СПБ але і в Москві)
Відкрий Вікіпедію і прочитай про Павлова
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13.09.2022 09:19 Ответить
Ага.
Дєрьмак-хламідія-абрамович-*****... Переговори не ведуться! Та якби про контрнаступ ЗСУ було відомо в ОПі, то це стало б кривавою бійнею для наших воїнів. І попри це ця плиснява ще щось вимагає у міжнародної спільноти? А про 3 пройобаних роки свого царювання вже забули?
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12.09.2022 20:23 Ответить
дурак ты, сеня. в бан тебя!
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13.09.2022 00:06 Ответить
ім то до сраки...дивлячись з перших днів війни вони як на футболі вболівають за ту чи іншу команду...спочатку дивились в веб камери і слідкували як ракети летять по українських містах...потім дивились як захоплюються території і напевно робили ставки за скільки а зараз показуть як ЗСУ контрнаступають..Для них це шоу он-лайн
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12.09.2022 20:23 Ответить
ще з початків війни в Афгані чи якійсь іншій горячій точці були такі ,які надавали тій і іншій стороні зброю..звичайно за гроші і дивились -хто кого перебьє
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12.09.2022 20:24 Ответить
это не министр... лайно... вместо требования исключить кацапию из ООН оно рассуждает ни о чем... ну да, папинька место купил, задницу ашкенази по комсомольской привычке лизнул и опа - мынок министыр...
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12.09.2022 20:25 Ответить
Серед зелених цей не найгірший. Але серед міністрів закордонних справ - таки так.
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12.09.2022 20:30 Ответить
А що Клімкін за свою каденцію зробив? Довів світовій спільноті , що н банбасі не сєпари , а рашен війська ? Так ? Пам'ять у вас коротка . Чи ви боти ? І культура у вас не в порядку .
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12.09.2022 20:38 Ответить
Як же ви зелупські довбні задовбали
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12.09.2022 21:12 Ответить
Культура порохоботів - це ознака розумової відсталості . І і м'я в тебе , як у бота .
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12.09.2022 21:18 Ответить
боже, хто тобі так в довбешку насрав, що тебе й досі не відпускає?
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13.09.2022 00:08 Ответить
...верно сказала кулеба
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12.09.2022 20:30 Ответить
ООН - умирает вместе с рашей . Бесполезная организация .
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12.09.2022 20:30 Ответить
Пора-пора.
Восьмой десяток, более чем солидный возраст.
С ООН случилась та же беда, что случается с любой организацией, чьи функции размыты и и непонятны - она забюрократизировалась.
И как любая бюрократия выродилась и существует ради единственной цели - поддержание существования самой себя.
Если короче: - Основная цель ООН - существование ООН,
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12.09.2022 20:37 Ответить
ООН створили для Ізраїлю , щоб там заселилися ватники як ти у яких за спиною право Вето ! З ООН потрібно вигнати жопу світу і все стане на свої місця , а не закривати !
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12.09.2022 22:00 Ответить
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12.09.2022 21:44 Ответить
Не можу поспорити …. Ірландці запасаються дровами , от так і далі по вашій й€##### методичці що Європа жирує !
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12.09.2022 21:56 Ответить
Ото проблеми(((
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12.09.2022 22:14 Ответить
В тебе проблеми щомісячні , москальська хфойда !
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12.09.2022 23:10 Ответить
 
 