Ключевой месседж Киева на Генассамблее ООН: война РФ против Украины касается каждого в мире, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Ключевой месседж Украины на Генеральной ассамблее ООН будет заключаться в том, что война, которую РФ развязала против Украины, касается каждого в мире, и зря пытаться ее пересидеть за ширмой нейтральности, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Ключевой меседж Украины будет заключаться в том, что та война, которую развязала Россия против Украины, на самом деле касается каждого в мире, и в этой ситуации напрасно пытаться пересидеть эту войну за ширмой нейтральности. Весь мир должен объединиться вокруг одной цели - не допустить, чтобы большое государство, постоянный член Совета безопасности ООН, смогло безнаказанно нарушить границу другого государства и навязать ему свою волю", - сказал Кулеба в эфире телемарафона в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что если России удастся это в Украине, то ее примеру последуют другие игроки в мире.
"Поэтому мир должен объединиться, чтобы помочь Украине победить", - подчеркнул министр.
Кулеба обратил внимание на то, что юридически сдержать Россию в применении права вето в Совете безопасности ООН невозможно.
"Но в кулуарах и на разных встречах будут говорить, в том числе, и о будущем права вето в ООН - каким оно должно быть для того, чтобы была справедливость, чтобы никто не мог им манипулировать", - отметил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
По-друге - в Україні нервові розлади - з-за війни Тобі, з-за кордону, не видно що ми воюємо на власній території вже дев"ятий рік, обороняючись від агресії Росії? А стосовно психічних розладів взагалі - так в Росії всі поголовно з цими "розладами" Називається - "рашизм"
По-третє - використання "гугл-перекладача" і загальна суть твого коментарю (правдоподібна напівправда) видає в тобі "пригожинця" Хоч ти і ховаєшся за румунським прапором
Відкрий Вікіпедію і прочитай про Павлова
Дєрьмак-хламідія-абрамович-*****... Переговори не ведуться! Та якби про контрнаступ ЗСУ було відомо в ОПі, то це стало б кривавою бійнею для наших воїнів. І попри це ця плиснява ще щось вимагає у міжнародної спільноти? А про 3 пройобаних роки свого царювання вже забули?
Восьмой десяток, более чем солидный возраст.
С ООН случилась та же беда, что случается с любой организацией, чьи функции размыты и и непонятны - она забюрократизировалась.
И как любая бюрократия выродилась и существует ради единственной цели - поддержание существования самой себя.
Если короче: - Основная цель ООН - существование ООН,