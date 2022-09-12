РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12711 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
23 819 114
война (46961) оружие (9393) ракеты (2744) США (23209)

Украина запросила в США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году, – The Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети,atacms

По данным The Wall Street Journal, Украина предоставила США перечень вооружений, необходимых для продолжения наступления в 2023 году. В списке десятки видов вооружений, включая тактическую ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Перечень требований Украины для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы Himars, уточняет издание.

Запрос Украины направлен после того, как ВСУ разгромили российские войска в Харьковской области, пишет WSJ.

В издании напоминают, что администрация Байдена пока отказывалась предоставить ATACMS из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и разжигания более широкого конфликта с Западом.

Отвечая в пятницу, 9 сентября, на вопрос, почему США все еще не хотят предоставлять Украине ракеты ATACMS, министр обороны Ллойд Остин сказал, что США сконцентрированы на предоставлении украинцам того, что им нужно для отражения атак российских войск.

Читайте также: Бербок о поставках Германией оружия Украине: Ситуация изменилась на 180 градусов. Будем помогать, сколько будет необходимо
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+47
а це вже цікаво ..
показать весь комментарий
12.09.2022 21:13
+37
Лиман. ВСУ , имея уже 2 плацдарма на северном берегу СД , думаю обойдут Лиман. Орки или выстроятся в колонны (прекрасно) и начнут движение на выход под огнем арты, или будут накрыты артой на месте. Цугцванг.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:23
+34
дайбог что бы луганск посыпался следом за харьковом.
показать весь комментарий
12.09.2022 21:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вопрос с чего их запускать
показать весь комментарий
13.09.2022 00:30 Ответить
с дивана и клавиатуры местных ботов
показать весь комментарий
13.09.2022 05:42 Ответить
Головне, ЩО Остін каже: (УВАГА!!) ми даємо те, що потрібно для відбиття атак. Ще раз: ВІДБИТТЯ. Тобто те, що дається - те НЕ для наступу, а для ВІДБИТТЯ.
Тобто те, що наші пійшли в наступ без наступальної зброї (танки, літаки, ATACMS) - це не те, на що розраховували США.
І після цих слів Остіна незрозуміло, що вони від нас бажають нарешті? Щоб ми виграли? Чи не програли. Здається друге.
показать весь комментарий
12.09.2022 23:37 Ответить
вони бажають что-бы в Украине не было таких довбнiв як ты
показать весь комментарий
13.09.2022 05:44 Ответить
Чи таких як ти? Здається, друге
показать весь комментарий
13.09.2022 20:25 Ответить
Дайте уже чёртовы ракеты, крымский мост взорвать и тогда начнется паника, можно будет за пару дней весь остров вернуть
показать весь комментарий
13.09.2022 00:24 Ответить
вот как только дадут - так сразу лично тебе сообщат...
показать весь комментарий
13.09.2022 05:45 Ответить
Я сам узнаю по воплям кацапов
показать весь комментарий
13.09.2022 16:47 Ответить
потрібно запускати десь 10 атакамів по мосту і одночасно різати сухопутно на Токмак
показать весь комментарий
13.09.2022 07:41 Ответить
Вас в Генштабе ждут, а Вы здесь строчите
показать весь комментарий
13.09.2022 08:37 Ответить
Их примерно 4000 у США

Немало
показать весь комментарий
13.09.2022 08:28 Ответить
А не хотіли б ви послухати правду? https://www.youtube.com/watch?v=BB5a0fHPMts
показать весь комментарий
13.09.2022 08:43 Ответить
А тут реальні цифри постачань Ніяких секретних поставок , а тільки те що є на цьому сайті https://protectukrainenow.org/en/report
показать весь комментарий
13.09.2022 08:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 