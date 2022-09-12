Украина запросила в США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году, – The Wall Street Journal

По данным The Wall Street Journal, Украина предоставила США перечень вооружений, необходимых для продолжения наступления в 2023 году. В списке десятки видов вооружений, включая тактическую ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Перечень требований Украины для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы Himars, уточняет издание.

Запрос Украины направлен после того, как ВСУ разгромили российские войска в Харьковской области, пишет WSJ.

В издании напоминают, что администрация Байдена пока отказывалась предоставить ATACMS из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и разжигания более широкого конфликта с Западом.

Отвечая в пятницу, 9 сентября, на вопрос, почему США все еще не хотят предоставлять Украине ракеты ATACMS, министр обороны Ллойд Остин сказал, что США сконцентрированы на предоставлении украинцам того, что им нужно для отражения атак российских войск.

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