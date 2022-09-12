ВСУ за неделю боев в сентябре уничтожили российскую технику на $700 миллионов, – Forbes
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 6-11 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на сумму 670 млн долларов, значительная часть которой была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую оценку дает украинский Forbes, учитывая данные, предоставленные Генеральным штабом.
В часности, по данным Генштаба, в этот период было уничтожено 2850 оккупантов и 590 единиц техники. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине, однако какая именно, точно установить трудно.
Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.
Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долл.), который был уничтожен в Запорожской области. На Харьковщине же оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долл.) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долл.).
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https://parlament.ua/ru/news/hersonskij-ruh-oporu-pidirvav-kolaborantku-tomilinu/
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Наші хлопці молодці!
А Ви????
Чому у Вас на інфографіці НАШІ хлопці нищать НАШІ американські гаубиці і збивають Американські літаки Х-35??? А до чого тут Апачі і Хімарси??? Та із Хемами якась куйня.
Їх, що, теж наші?????
У Коношенкова навчилися! "Тщатєльнєє нада"
Начистіть пику дизайнеру!
"Протягом 2 останніх тижнів лінія фронту на півдні України просунулась на 12 км, звільнено понад 500 кв.км територій. Знищено понад 1 800 російських військових, збито 2 літаки, 2 вертольоти. Знищено понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, більше 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки ******** техніці, які нам надають міжнародні партнери, знищені мости (через Дніпро), 150 командних пунктів ворога, близько 70 баз, де зберігались **********".
союзники нам поставили техники, ну пусть, на 15 ярдов, и она творит чудеса!
где деньги, Зин?
вот и прикиньте масштабы дерибана на параше! гундосому даже в самых сладких снах не снилось....
комплекс РЕБ "Москва-1" (57 млн дол), Су-34 (36 млн дол) "Зоопарк-1М" (25 млн дол).
Не може якийсь сраний камаз з китайською електронікою коштувати дорожче з тактичний бомбардувальник.
Вони колись вартість Іл-76 вказали 86 млн.$, при тому що реальна вартість нового 10-15млн., а тих, що у ВКС - 1-2 мільйони.
Останнім часом вини подорожчали через ковід, але ні про які 86 млн. немає мови, навіть за новий з пеесами.
Насчет 86 лямов. После хорошего продления, замены оборудования и с новыми ПС-90 может быть и 60-70 вполне.
5-6 млн. коштує демілітаризований Іл-76 з усім необхідним обладнанням згідно вимог ІКАО та льотною придатністю. Літак під відновлення колись можна було купити за 0,3млн. З двигунами ПС-90 - 20-30млн.
60-70 лямов за нього може заплатити лише кацапське міноборони податками свинособак.
Один двигло ПС 90 новый будет от 10 лямов. То, что ты написал это капремонт двигателей, а не новые движки + военное оборудование.
Утилизация - это 2-2,5 ляма чистой прибыли с гражданского борта и 2,5-3 ляма - с военного.
20-30 лямов - это Ил-76 в Раиссе после капремонта двиглов.
60-70 лямов - это Ил-76 с новыми ПС 90 и хорошим военным оборудованием.
Усе має розглядатися саме з точки зору втрати ПС Іл-76 ВКС кацапії, на озброєнні якої лише 7 ІЛ-76МД-90 з більш ніж сотні, отже нема сенсу говорити про двигуни ПС-90. Ніякого особливого харошева ваєннава абарудаванія там теж немає, лише спарена пушка, крани та обладнання для десантування.
Беручи до уваги умови експлуатації вояками та середній наліт, там як раз уставшиє борти, які можна продати за 2-3 мільйони, або купити у того ж Китаю/Індії за ту ж суму щоб замінити.