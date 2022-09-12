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Forbes (90) уничтожение (3858) техника (1544)

ВСУ за неделю боев в сентябре уничтожили российскую технику на $700 миллионов, – Forbes

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 6-11 сентября Вооруженные силы Украины уничтожили вражескую технику на сумму 670 млн долларов, значительная часть которой была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую оценку дает украинский Forbes, учитывая данные, предоставленные Генеральным штабом.

В часности, по данным Генштаба, в этот период было уничтожено 2850 оккупантов и 590 единиц техники. Значительная часть техники была уничтожена в ходе контрнаступления на Харьковщине, однако какая именно, точно установить трудно.

Потери противника составили 86 танков и 158 боевых бронированных машин, 106 артиллерийских систем, 159 автомобилей и 46 единиц другой техники.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 52 650 человек, 242 самолета, 213 вертолетов, 2 154 танка, 1 263 артсистемы и 4 617 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ВСУ за неделю боев в сентябре уничтожили российскую технику на $700 миллионов, – Forbes 01

Самая дорогая потеря противника – комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1" (57 млн долл.), который был уничтожен в Запорожской области. На Харьковщине же оккупанты потеряли истребитель-бомбардировщик Су-34 (36 млн долл.) и контрбатарейную радиолокационную систему "Зоопарк-1М" (25 млн долл.).
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Топ комментарии
+16
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12.09.2022 21:38
+14
Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини
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12.09.2022 21:33
+11
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12.09.2022 21:47
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и вот буквально щас, ещё и одну коллаборантку бонусом к технике ))
https://parlament.ua/ru/news/hersonskij-ruh-oporu-pidirvav-kolaborantku-tomilinu/
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12.09.2022 21:28 Ответить
Взагалі то це москалі повісили такі цінники, а як доходить до справи вони міняють зброю на пальмову олію
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12.09.2022 21:30 Ответить
і це найкумедніше! бо кацапи вже нічого і ніколи зі свого військового лайна продати не зможуть за ті ціни, які тут озвучили
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12.09.2022 21:40 Ответить
Лиман можна вважати нашим! https://www.youtube.com/watch?v=hOm1kXa2bhM

Оперативни обстановка на 21.30 понеділка
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12.09.2022 21:31 Ответить
Гарна картинка, москалям з Лиману навіть нема куди тікати.
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12.09.2022 21:34 Ответить
Сегодня российские войска освобождают город за городом
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12.09.2022 21:49 Ответить
"Нас не догонят!" - новая строевая песня кацаповермахта
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12.09.2022 22:21 Ответить
***** якась, а не план. Щоб провести намальовані язиком автора стрілки, потрібно взяти Ямпіль, Зарічне, Ярова, Новоселівка. Хто забув, нехай підніме новини за той час, коли в них йшли бої. Думаю, справжня мета в іншому.
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12.09.2022 21:57 Ответить
таких картографів на ютюбі хоть гать гати..навіть якийсь дідо на ютюбі створив канал з картою від руки малює стрілочки а назви міст..по дві букви пише,як дяк в церковні книжці економить шельма на плямастері та розказує бабусям про перемоги,замість карвалолу
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12.09.2022 23:06 Ответить
Військові звільнили від російських окупантів весь північний схід Харківщини
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12.09.2022 21:33 Ответить
на скільки взяли трофеями?
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12.09.2022 21:35 Ответить
Агов, Цензор!
Наші хлопці молодці!
А Ви????
Чому у Вас на інфографіці НАШІ хлопці нищать НАШІ американські гаубиці і збивають Американські літаки Х-35??? А до чого тут Апачі і Хімарси??? Та із Хемами якась куйня.

Їх, що, теж наші?????
У Коношенкова навчилися! "Тщатєльнєє нада"
Начистіть пику дизайнеру!
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12.09.2022 21:36 Ответить
До Чарльза ІІІ і Камілли звернулася українка: подякувала за підтримки у війні з Росією
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12.09.2022 21:36 Ответить
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12.09.2022 21:38 Ответить
на південь зараз менше уваги. Зрозуміло, чому: на сході такий рух фронту... Але і на півдні - фронт не статичний! Доповідає генерал Дмитро Марченко, у викладі блогера Олега Шарпа:
"Протягом 2 останніх тижнів лінія фронту на півдні України просунулась на 12 км, звільнено понад 500 кв.км територій. Знищено понад 1 800 російських військових, збито 2 літаки, 2 вертольоти. Знищено понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, більше 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки ******** техніці, які нам надають міжнародні партнери, знищені мости (через Дніпро), 150 командних пунктів ворога, близько 70 баз, де зберігались **********".
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12.09.2022 21:42 Ответить
А що там на Ростівщині, може хтось знає? https://t.me/Caucasian_bureau/43999
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12.09.2022 21:45 Ответить
Плюгавий реставратор гіркін гнав пургу що каци збили нашу Точку-У під таганрогом. До передової десь 140км . Без комента.
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12.09.2022 22:07 Ответить
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12.09.2022 21:47 Ответить
24 tanks and 26 BMPs...
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12.09.2022 21:47 Ответить
Вчора були фото як наші з мінімум 5 танками на трасі(Т-80 чи Т-72).Ядумающо переганяють в Харків з Ізюма підшаманити.
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12.09.2022 22:11 Ответить
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12.09.2022 21:49 Ответить
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12.09.2022 21:56 Ответить
представляю себе расею всю на бєльіх ладах..... акуєть как патриотично.........
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12.09.2022 21:55 Ответить
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12.09.2022 21:56 Ответить
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12.09.2022 22:01 Ответить
Мабудь відтепер ціни на зброю виробництва оркостану треба писати у цінах на металобрухт в Україні...
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12.09.2022 21:56 Ответить
на оборонку за поребриком уходит 60 ярдов на год!
союзники нам поставили техники, ну пусть, на 15 ярдов, и она творит чудеса!
где деньги, Зин?
вот и прикиньте масштабы дерибана на параше! гундосому даже в самых сладких снах не снилось....
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12.09.2022 21:59 Ответить
Виллы в западе, яхты и дружелюбные девочки тоже кое-чего стоят.
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13.09.2022 01:12 Ответить
особенно кривоногих уборщиц *********.... )
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13.09.2022 01:16 Ответить
И еще на пару лярдов касапы оставили целой
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12.09.2022 22:14 Ответить
Те, що розраховує цей Форбс - повна херня.
комплекс РЕБ "Москва-1" (57 млн дол), Су-34 (36 млн дол) "Зоопарк-1М" (25 млн дол).
Не може якийсь сраний камаз з китайською електронікою коштувати дорожче з тактичний бомбардувальник.
Вони колись вартість Іл-76 вказали 86 млн.$, при тому що реальна вартість нового 10-15млн., а тих, що у ВКС - 1-2 мільйони.
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12.09.2022 22:24 Ответить
Не смеши. Ил 76 на попил это 2 лимона. Гражданский причем.
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13.09.2022 01:23 Ответить
И это было лет 5 назад. А уж цветмет, например, с того времени 150% сделал.
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13.09.2022 01:27 Ответить
На металобрухт може бути як дохід, так і стягнення за утилізацію, в залежності від місця.
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13.09.2022 12:10 Ответить
Щоб військовий літак став цивільним, це іще 200-300 тис. на демілітаризацію та устаткування.
Останнім часом вини подорожчали через ковід, але ні про які 86 млн. немає мови, навіть за новий з пеесами.
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13.09.2022 12:13 Ответить
Ты видно плохо понял о чем я. Военный самолет на утилизацию будет дороже. От 3-3,5 лямов баксов Ил-76. Там более дорогое оборудование.
Насчет 86 лямов. После хорошего продления, замены оборудования и с новыми ПС-90 может быть и 60-70 вполне.
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13.09.2022 17:38 Ответить
Про утилізацію я вже сказав - можливо за неї доведеться ще й заплатити власнику металобрухту.
5-6 млн. коштує демілітаризований Іл-76 з усім необхідним обладнанням згідно вимог ІКАО та льотною придатністю. Літак під відновлення колись можна було купити за 0,3млн. З двигунами ПС-90 - 20-30млн.
60-70 лямов за нього може заплатити лише кацапське міноборони податками свинособак.
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13.09.2022 19:20 Ответить
О господи. Какой ты надоедливый. Я тебе на реальных примерах говорю. Во-первых военные самолеты дороже. Там может оборудование на лямов 5-7 внутри. Какие 0,3? Я еще раз говорю, под распил с него ЧИСТЫМИ снимали примерно 1,5-2 ляма что в Киев, что в Мацкве лет 7 назад.
Один двигло ПС 90 новый будет от 10 лямов. То, что ты написал это капремонт двигателей, а не новые движки + военное оборудование.
Утилизация - это 2-2,5 ляма чистой прибыли с гражданского борта и 2,5-3 ляма - с военного.
20-30 лямов - это Ил-76 в Раиссе после капремонта двиглов.
60-70 лямов - это Ил-76 с новыми ПС 90 и хорошим военным оборудованием.
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13.09.2022 19:27 Ответить
И цены растут. Сейчас очень дефицитный самолет.
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13.09.2022 19:29 Ответить
Срочна пакупай свой діфіцитний самальот за 0,9 - 3,5 млн., патом прадаш за 70 ламав - наварішся
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13.09.2022 20:23 Ответить
Мене взагалі не цікавить мнєніє збирача металобрухту.
Усе має розглядатися саме з точки зору втрати ПС Іл-76 ВКС кацапії, на озброєнні якої лише 7 ІЛ-76МД-90 з більш ніж сотні, отже нема сенсу говорити про двигуни ПС-90. Ніякого особливого харошева ваєннава абарудаванія там теж немає, лише спарена пушка, крани та обладнання для десантування.
Беручи до уваги умови експлуатації вояками та середній наліт, там як раз уставшиє борти, які можна продати за 2-3 мільйони, або купити у того ж Китаю/Індії за ту ж суму щоб замінити.
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13.09.2022 19:54 Ответить
 
 