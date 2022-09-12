РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12711 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 802 11
Кулеба Дмитрий (2644) Боррель (582)

Кулеба и Боррель обсудили контрнаступление Украины, оружие, санкции и финансовую помощь

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба,боррель

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили в телефонном разговоре контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности и поддержку ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Жозеп Боррель позвонил мне, чтобы выразить свое восхищение и уважение силами обороны Украины, которые освобождают новые территории от российской оккупации. Он изучил, как ЕС может помочь Украине и приблизить мир. Я запросил оружие, санкции и финансовую помощь", - написал он.

В свою очередь, Боррель заверил, что поддержка ЕС будет продолжаться.

"Обсудили с министром Дмитрием Кулебой вдохновляющее контрнаступление Украины с целью восстановления ее территориальной целостности. Поддержка ЕС будет продолжаться, наша стратегия работает: помочь Украине дать отпор, оказывать давление на РФ санкциями и поддержать партнеров по всему миру", - подчеркнул он в твиттере.

Читайте также: Движение Украины к членству в ЕС не заменяет Соглашение об ассоциации, - Боррель
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
показать весь комментарий
12.09.2022 22:23
+2
Пачиму я со своим котом это не абгаварил?
показать весь комментарий
12.09.2022 22:06
+2
показать весь комментарий
12.09.2022 22:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без ермака (швондера) ???
показать весь комментарий
12.09.2022 22:04 Ответить
Пачиму я со своим котом это не абгаварил?
показать весь комментарий
12.09.2022 22:06 Ответить
потому-что кот умнее...!
показать весь комментарий
12.09.2022 22:43 Ответить
Согласен
показать весь комментарий
12.09.2022 22:46 Ответить
ты просто коту попердикулярен...
показать весь комментарий
12.09.2022 22:49 Ответить
Ёто ты мне попердикулярен, а мой кот вообще на всех какал
показать весь комментарий
12.09.2022 23:21 Ответить
хорошо что не у всех такие серуны - иди мойся обкаканый...!
показать весь комментарий
12.09.2022 23:33 Ответить
пока МО Украины выпрашивает зимнюю форму у союзников, а украинцы собирают деньги на термуху, спальники, скобы, гвозди, пленку, буржуйки (перечень на сотни позиций), Зеленский выпускает... 4-й том поллюций. Ну не млеать?
показать весь комментарий
12.09.2022 22:20 Ответить
И что? Что наи это решает? Залужный решает,слава богу, а не плесень
показать весь комментарий
12.09.2022 22:51 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 22:21 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2022 22:23 Ответить
 
 