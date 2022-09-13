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Солист Национальной оперы Александр Шаповал погиб на Донбассе 12 сентября. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

12 сентября вблизи Майорска погиб солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает в фейсбуке Music-Review Ukraine.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 12 сентября, под Майорском Донецкой области погиб солист Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины, педагог Александр ШАПОВАЛ (9.02.1975 —12.09.2022)".

Смотрите также: В боях за освобождение Балаклеи от российских оккупантов погиб оператор телеканала "Прямой" Алексей Юрченко. ФОТО

Солист Национальной оперы Александр Шаповал погиб на Донбассе 12 сентября 01
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Топ комментарии
+99
Вічна пам'ять 😭
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12.09.2022 22:33
+83
Герой загинув,але творчість житиме в його учнях. Тихої ходи в Небесну
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12.09.2022 22:34
+74
Сміливі духом не гинуть, а захищають нас з небес!
Герою Слава!.....
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12.09.2022 22:36
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Вічна пам'ять 😭
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12.09.2022 22:33 Ответить
Герой загинув,але творчість житиме в його учнях. Тихої ходи в Небесну
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12.09.2022 22:34 Ответить
R.I.P.
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12.09.2022 22:35 Ответить
Сміливі духом не гинуть, а захищають нас з небес!
Герою Слава!.....
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12.09.2022 22:36 Ответить
Слава Герою!
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12.09.2022 22:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять ...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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12.09.2022 22:40 Ответить
С.У.М.
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12.09.2022 22:43 Ответить
Царство Небесне Герою!!!

Забаньте суку, яка лайкнула цю новину!!!
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12.09.2022 22:48 Ответить
Якась Альона Луценко поставила лайк , можливо не знає, що так можна 🙁
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13.09.2022 00:12 Ответить
я також так думаю, просто якась дурепа..
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13.09.2022 02:16 Ответить
Гине еліта,кращі діти України.Боляче.Здавалось би,вже притупилися почуття,серце обросло рубцями...Але ні...Боляче...
Вічний танець воїна-актора-сцена і війна...Вічна пам'ять і вічна дяка.
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12.09.2022 22:48 Ответить
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12.09.2022 22:49 Ответить
Яскраве життя прожив Українець. Як яскрава зірка, світло якої ми спостерігаємо ще довго після її "смерті". Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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12.09.2022 22:48 Ответить
Вороги дохнуть!!!
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12.09.2022 23:17 Ответить
Вічна пам'ять 😴...
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12.09.2022 22:53 Ответить
Одне питання - які мудаки його туди прийняли і відправили, що за нах??? Без співаків, артистів, спортсменів у нас в країні вже більше нікому воювати чи що???
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12.09.2022 22:53 Ответить
Пишуть, що він пішов добровольцем...

В класичного балету є спільні з армією умови: залізна дисципліна, важка фізична праця, повна залежність від командування, ієрархія. Але ті, хто не стикався зі світом балету навіть дотично, не можуть оцінити про яку принциповість і глибину переконань свідчить рішення стати на захист України, коли людина все своє творче професійне життя мусила провести в "русском міре". Ніде правду діти, російська культура, як і французька, - це невід'ємна частина класичного балету, а світовий балет заплутаний в павутиння русского міра з російськими творами, танцівниками, педагогами, хореографами, школою, експортно-гастрольною індустрією "русского балєта", в якій активну участь завжди приймали артисти з українським паспортом. В таких умовах поодинокі виключення викликають пошану.
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13.09.2022 04:59 Ответить
Мурахи по шкірі від таких новин. Цвіт нації вбивають
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12.09.2022 22:54 Ответить
Світла Пам'ять , світлій Людині !
Сумуємо ...😪😪😪
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12.09.2022 22:54 Ответить
Вічна пошана і подяка.
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12.09.2022 22:55 Ответить
бубаноиды памятники будут ставить арестовичам...
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12.09.2022 23:02 Ответить
Вічна слава!
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12.09.2022 23:04 Ответить
Царство небесное 🙏Светлая Вечная Память ❤️💙💛🌹
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12.09.2022 23:06 Ответить
Ну где опера и элита, а где шапито и 95-й квартал....
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12.09.2022 23:08 Ответить
Найкращі гинуть, а сміття "95 квартал", який у своєму репертуарі обсирав Україну і кликав сюди "русский мир", ховається від призову і обжирається під час війни, де їх брати по партії риються в гуманітарці.
Царство Небесне, воїну, який став на захист України!
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12.09.2022 23:10 Ответить
Солист Национальной оперы Украины погиб на фронте, защищая Украину, а какой-то жирный боров из 95 квартала в интервью заявлял, что он не способен воевать так как толстый и не поворотливый, за что Зеленским и был награжден орденом.
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12.09.2022 23:15 Ответить
Іще одне ім'я у списку Героїв. Героям Слава! Смерть окупантам!
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12.09.2022 23:16 Ответить
Не забути би відновити пам'ятник Василю Сліпаку на тому перехресті...
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12.09.2022 23:52 Ответить
сумно, неймовірно сумно.
сумно усвідомлювати, що гинуть наші хлопці, наші найкращі хлопці! наші талановиті хлопці...
Слава нашим Героям! Вічна пам'ять і честь!
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12.09.2022 23:59 Ответить
земля пухом настоящему человеку, упокой Господи душу его...
желаю мордорским певцам ртами, воспевающим рашизм на болотах, онеметь навеки
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13.09.2022 01:31 Ответить
Не хочу вірити... Світла пам'ять... Олександра Шаповала пам'ятаю в різних партіях на сцені Національної опери, один з моїх улюблених характерних акторів. Він створював безкомпромісні, палкі і реалістичні образи, в яких жив і помирав на сцені, ніколи не жаліючи себе: пристрасний Абдерахман, ревнивий Ганс, сповнений сумнівами Пілат, благородний граф Кайзерлінг. Виходить, він не жалів себе і в житті, яке віддав своїй Батьківщині. Мужній Воїн. Вклоняюся.
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13.09.2022 02:47 Ответить
Да это не руске Чмоньки
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13.09.2022 07:47 Ответить
Сдох максим, да и *** с ним.
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13.09.2022 06:24 Ответить
Біль... Вічна пам'ять.
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13.09.2022 07:40 Ответить
Плачу!Вічна память!
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13.09.2022 07:43 Ответить
Светлая память козаку!
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13.09.2022 07:46 Ответить
Жалко. Puhka rahus...
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13.09.2022 08:04 Ответить
Героям Слава !
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13.09.2022 08:26 Ответить
R.I.P.
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13.09.2022 08:42 Ответить
В борьбе со злом и чернью, как всегда, умирает цвет украинской нации. Вечная память, их именами должны быть названы улицы, корабли и другие объекты, последующие поколения должны помнить героев этой войны, которым они будут обязаны тем что живут.
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13.09.2022 09:11 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!

доки квартал 95 і марафон бабломойського на 1+1 ділять ордени від клоуна, на фронті гине цвіт нації.
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13.09.2022 10:49 Ответить
Светлая память защитникам нашей земли,пусть земля будет пухом!
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13.09.2022 23:40 Ответить
Йдуть найкращі...Господи,допоможи Україні! Ми народимо ще більше талановитих людей,ми переможемо. Вічна пам'ять,герою.
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17.09.2022 14:57 Ответить
Національна опера України опублікувала некролог 13.09.2022

На полі бою загинув український артист балету Олександр Шаповал



З невимовним сумом сповіщаємо, що 12 вересня 2022 року на 48 році життя невблаганна смерть на полі бою вирвала з наших лав прекрасного українського артиста балету, педагога, лауреата Міжнародного конкурсу артистів балету ім. Сержа Лифаря, заслуженого артиста України, рядового-добровольця Збройних Сил України Олександра Шаповала.



Він народився 9 лютого 1975 року в Києві. Його земний шлях виявився надто коротким, але яскравим і чесним.



Закінчивши 1993 року Київське державне хореографічне училище, свою творчу кар'єру він розпочав як артист Київського театру класичного балету. Від 1994, з перших днів роботи в Національній опері України ім. Т. Г. Шевченка, одразу ж став улюбленцем глядачів, протягом 28 сезонів зачаровував їх своїм світлим і прекрасним, романтичним і героїчним танцем, бездоганною майстерністю і глибокою переконливістю кожного образу, який творив на сцені.



У творчому доробку артиста більше 30 партій класичного, національного і ********* репертуару:

Лукаш, Той, що греблі рве («Лісова пісня» М. Скорульського), Вакула («Вечори на хуторі біля Диканьки»
Є. Станковича), Маестро («Каприси долі» Н. Паганіні - М. Скорика), Городовий («За двома зайцями» Ю. Шевченка), Федеріко («Даніела» М. Чембержі), Ескамільо, Хозе («Кармен-сюїта» Ж. Бізе - Р. Щедріна), Бірбанто, Ганс («Корсар», «Жізель» А. Адана), Еспадо («Дон Кіхот» Л. Мінкуса), Абдерахман («Раймонда» О. Глазунова), Юнак («Болеро» М. Равеля), Єгер («Білосніжка та семеро гномів» Б. Павловського), Джон («Грек Зорба» М. Теодоракіса), Тібальд («Ромео і Джульєтта» С. Прокоф'єва), Майстер, Пілат («Майстер і Маргарита» на збірну музику), Граф Кайзерлінг («Віденський вальс» на муз. Штраусів), Граф Альмавіва («Весілля Фігаро» В. А. Моцарта), Іван-царевич («Жар-птиця» І. Стравінського), Бріаксіс («Дафніс і Хлоя» М. Равеля), Герцог де Гіз («Дама з камеліями» на збірну музику), Індуський танець («Баядерка» Л. Мінкуса), Кавалер («Спляча красуня» П. Чайковського), Ворон («Снігова королева» на збірну музику), Ліциній Красс («Юлій Цезар» на муз. О.Респігі) та інші.



Він був великою творчою особистістю, для нього не існувало «маленьких» партій - як справжній артист він творив сценічні образи, які назавжди запам'яталися шанувальникам балету. До того ж він був бездоганним партнером на сцені, добрим товаришем у колективі.



Олександр Шаповал залишив яскравий слід не тільки в історії виконавського мистецтва Національної опери України, але і як педагог: ще до завершення у 2021 році танцювальної кар'єри він став викладачем дуетного танцю Київського державного хореографічного коледжу (КДХУ).



У перші ж дні повномасштабного вторгнення ворогів на нашу землю Олександр Шаповал пішов до лав територіальної оборони і захищав Лівий берег Києва. У квітні добровольцем пішов на фронт як рядовий, отримав навички гранатометника. В рамках наступальної операції їхній підрозділ був перекинутий у найгарячішу зону. Миттєва геройська смерть під мінометним ворожим обстрілом обірвала життя мужнього романтика…

Його будуть пам'ятати і ті, кому випало щастя працювати з ним на сцені, і ті, кого він навчав і кому передавав незбагненні таїни творення балетного образу, і вдячні глядачі.



Вічна слава тобі, Герою, світла пам'ять тобі, незабутній Артисте, доземний уклін тобі, мужній Воїне і прекрасна щира Людино!



Прощання з Олександром відбудеться у суботу, 17 вересня, об 11.00. у фойє театру.

https://opera.com.ua/news/na-poli-boyu-zagynuv-***********-artyst-baletu-oleksandr-shapoval
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17.09.2022 21:45 Ответить
 
 