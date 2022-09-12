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С начала сентября освобождены более 6 тыс. кв. км, движение наших войск продолжается, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

После освобождения свыше 6 тыс. кв. км с начала сентября движение украинских войск продолжается.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"С первых чисел сентября и до сегодняшнего дня наши воины уже освободили более 6 тысяч квадратных километров территории Украины – на востоке и на юге. Движение наших войск продолжается", - сказал президент.

Зеленский поблагодарил отдельные подразделения ВСУ, продолжающие наступление: "57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая восстановилась после тяжелых боев на востоке и очень смело, уверенно продвигается вперед на южном направлении.

Спасибо 59-й отдельной мотопехотной бригаде за неизменное движение вперед, несмотря на все особенности открытой местности, несмотря на артиллерию оккупантов. Благодарю бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады за освобождение нескольких населенных пунктов и очень эффективные действия по нейтрализации активности врага".

Читайте также: Завершение войны зависит только от Путина, - Зеленский

"Вчера все мы видели последствия российских ударов. Но большинство ракет террористов удалось сбить. Девять из 12 ракет были сбиты. Семь ракет сбили воины 138-й Днепровской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Схід" и две ракеты сбили защитники неба 96-й Киевской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". Благодарю вас, наши защитники, наши защитницы!" - заявил президент.
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Топ комментарии
+15
Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.

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12.09.2022 23:48
+14
Точніше , Без втручання бідоносця . Тому він як рашисти - мститься запускаючи відосиками по кретичній інфраструктурі беззахистнів мозгів мирного населення України
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12.09.2022 23:53
+13
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13.09.2022 00:05
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без тябя знаем....
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12.09.2022 23:43 Ответить
60х100км эффектнее чем полями мерять
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13.09.2022 14:12 Ответить
Під мудрим керівництвом Буратіни.
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12.09.2022 23:43 Ответить
Точніше , Без втручання бідоносця . Тому він як рашисти - мститься запускаючи відосиками по кретичній інфраструктурі беззахистнів мозгів мирного населення України
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12.09.2022 23:53 Ответить
А ты причем???уклонист-наркоман.
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13.09.2022 07:27 Ответить
пора арестовичу присвоить очередное звание..
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12.09.2022 23:45 Ответить
и супруга его фейгина якось отметить..
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12.09.2022 23:46 Ответить
Харьков, Салтовка, Полтинник. Воды нет
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12.09.2022 23:45 Ответить
Что там на Холодной Горе и Павловом Поле? Просто без привязки, более менее, или то же?
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12.09.2022 23:51 Ответить
На холодной не переживай.
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13.09.2022 00:01 Ответить
Ну уже норм. Хотя , интересно, там еще остались колонки в частном секторе? Просто давно там лазил.
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13.09.2022 00:32 Ответить
Стоямба, шото потекло тонкой струей)))
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13.09.2022 00:04 Ответить
До войны я бы Терехову глазик ложкой вынул. А тут ,оказывается, все не так плохо
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13.09.2022 00:17 Ответить
а это вас немножко утешит ?
В нескольких городах Ростовской области РФ слышали мощный взрыв
https://www.unian.net/russianworld/taganrog-v-neskolkih-gorodov-rostovskoy-oblasti-rf-slyshali-moshchnyy-vzryv-11976693.html
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13.09.2022 00:32 Ответить
Я правильно розумію, що успіхи ЗСУ останніх днів стали можливими без використання супутника Притули?
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12.09.2022 23:46 Ответить
та нэ - Притула ацтой! це все завдяки найвеличн1йвшивому!
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12.09.2022 23:48 Ответить
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12.09.2022 23:51 Ответить
ааа! вот так даже! )
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12.09.2022 23:53 Ответить
зато наше сонечко швидко і гарно навчився читати українською з відеосуфлера...
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12.09.2022 23:52 Ответить
мені бвльш подобалось у прискореному режимі
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13.09.2022 00:47 Ответить
убили негра - убили, ни за что, ни про что, суки, замочили.....
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12.09.2022 23:46 Ответить
Піонєрам всєгда тяжело.Зато с легкостю попадьот на канцерт кабздоха.
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13.09.2022 00:38 Ответить
На жаль, таких ректорів багато по всій Україні. Це щастя, що Харків не окупували, бо ректорів-колаборантів було б не злічити.
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13.09.2022 13:06 Ответить
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12.09.2022 23:47 Ответить
вечірні гундосики вже на часі визнати інформаційним тероризмом..
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12.09.2022 23:48 Ответить
ну пока воду не заряжает...
мож батареи айфонов могёт?трэба цю идэйу офису пидкынуты.
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13.09.2022 00:21 Ответить
головне щоб на енурез не програмував))
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13.09.2022 00:40 Ответить
НЕ дивіться і будете мати здоровіші нерви не слухаючи гундосика.
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13.09.2022 00:40 Ответить
не дивлюсь)) тільки по більшості каналах марафон й гундосики)) олл прикрили, а мегого відразу ціни підняв))
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13.09.2022 00:43 Ответить
Дякую вам, наші захисники, наші захисниці!", - заявив президент.

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12.09.2022 23:48 Ответить
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12.09.2022 23:52 Ответить
левое мурло похоже на чепушилина.
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12.09.2022 23:52 Ответить
Знатні *****
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13.09.2022 00:03 Ответить
Тяжолоє наслєдіє біндеровского рєжима.
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13.09.2022 00:41 Ответить
позашлюбні діти лейтенанта Шмідта
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13.09.2022 00:44 Ответить
Кто из двоих захисниця?
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13.09.2022 11:35 Ответить
Вы дебилы? Без воды очень плохо
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12.09.2022 23:53 Ответить
Николаев знает как никто.
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13.09.2022 00:00 Ответить
за вас отомстили и это мы еще даже не начинали
таганрог сейчас в курсе
В нескольких городах Ростовской области РФ слышали мощный взрыв
https://www.unian.net/russianworld/taganrog-v-neskolkih-gorodov-rostovskoy-oblasti-rf-slyshali-moshchnyy-vzryv-11976693.html
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13.09.2022 00:34 Ответить
Мені більше всього подобається оце: "В пресс-службе управления МЧС по Ростовской области заявили, что у них нет информации о взрывах или других чрезвычайных ситуациях".
Колись читав фантастику Оповідання "Екха" Там космонавти потрапляють на одну планету На ній жила розвинута доволі цивілізація Однак що дивно - жителі від чогось постійно ховаються Грати на вікнах і дверях Загратовані навіть тротуари Потім побачили урочисту процесію Під час неї якісь дивні звірі на очах у натовпу вхопили кількох місцевих і тут же розірвали А озброєні стражники не зреагували Спробували розпитать місцевих про це - ті сказали що це - галюцинація! Потім вияснилося, що у них у древні часи розплодився хижак "екха" Коли правителі впевнилися, що його знищить неможливо, то оголосили його "міфом" і наказали ігнорувать Така сама історія і зараз в російському прикордонні!
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13.09.2022 04:18 Ответить
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12.09.2022 23:53 Ответить
Невралгия. Как у Добкина младшего
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12.09.2022 23:56 Ответить
В резиновую жопу засунь себе свои картинки. И воду себе на пару(ли не знаю) часов себе выключи
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12.09.2022 23:58 Ответить
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13.09.2022 00:05 Ответить
Как зебилье то корежит. Фотомонтаж? Там вроде все очевидно. Невралгия, как у Добкина младшего. Одной фасовки
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13.09.2022 00:05 Ответить
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13.09.2022 00:06 Ответить
по Запоріжжю:
- Zелень вкрала у людей 90 відсотків завезеної в область гуманітарки

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13.09.2022 00:13 Ответить
А кто сказал что это гуманитарка? Я например полно польских продуктов сейчас вижу. Начиная с соли.
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13.09.2022 00:36 Ответить
Тут інформація проскакувала - поляки свою "гуманітарку", кілька місяців тому, почали мітить спеціальним прихованим значком "Мітку" ставили не на самі коробки, а на консервні банки з "продуктами підвищеного попиту" - в основному на м"ясні Саме так виявили ці продукти в магазинах на Запоріжжі і розгорівся скандал!
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13.09.2022 04:29 Ответить
А что картинки не настоящие?

То, что на картинках все видели по ТВ и не только
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13.09.2022 11:38 Ответить
Цаплієнко про сьогоднішні вибухи в Белгородщині)
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12.09.2022 23:57 Ответить
Ще би пару пускових установок"іскандерів" зачовпти . Після драпака орків з-під Харкова я думаю такий варіант цілком можливий.
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13.09.2022 00:47 Ответить
-Товарищ Бывалов, мы репетируем музыкальный момент. Шуберта, а вы нам мешаете.

- Что значит "мешаете"?

Не считаете ли вы, что момент моего руководства менее значителен чем ваш музыкальный момент Шульбертов?
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13.09.2022 00:02 Ответить
Армия Азербайджана, после провокационных обстрелов пошла в наступление в Нагорном Карабахе. Работает артилерия, танки и байрактары
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13.09.2022 00:04 Ответить
Треба Ердогана надоумити , шоб зробив самміт каспійських краін ( Айзер, Іран Турція , Казахстан ) і вони заборонили використовувати це озеро для кораблів з ракетами - тобто МІЛІТЕРИЗУВАЛИ

ато Ердоган під ногами у ЗСУ путается
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13.09.2022 00:19 Ответить
Армяне кричат на армянском:" Путин, помоги!" А путин армянского языка не знает.

Пашинян:
- Владимир Владимирович! Присылайте скорее "защитников Арцаха"! Нас азербайджанцы обижают!
Путин:
- Не могу! Они у меня заняты - Украину от бандеравцев асвабаждают!
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13.09.2022 04:23 Ответить
всі герої російськомовного Freedom

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13.09.2022 00:05 Ответить
А в центре кто? Не узнаю его в гриме.
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13.09.2022 00:07 Ответить
Це ФЕЙГІН - кацапський політолог . ФРІДОМ ******** його слухати
ось про нього сьогодні

‼️Ботокс потек: гебня заговаривает зубы на фоне феерического провала "второй армии мира"

https://youtu.be/OR3rGNC8KTE
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13.09.2022 00:14 Ответить
как хочется дожить до момента, когда ублюдка пескова увижу в этом качестве или на скамье подсудимых.
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13.09.2022 00:09 Ответить
песков сам в печале - его дочка ему вставляет каждый день за то что из-за его конченного ботоксного шефа турнули из Европы
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13.09.2022 00:40 Ответить
Кстати, художественный фильм на основе реальных событий о полководце Зеленском и его стратегическом гении сняли много ранее, причем с самим Зеленским, "Ржевский против Наполеона".
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13.09.2022 07:06 Ответить
Ії не звільнили би якби він своєчасно не здав.
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13.09.2022 08:16 Ответить
Ми пахали..
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13.09.2022 09:07 Ответить
ЗЕ и трактор
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13.09.2022 11:41 Ответить
 
 