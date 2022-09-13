Часть российских войск из Харьковщины вернулась в Россию, - Пентагон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство обороны США считает, что Россия преимущественно сдала свои позиции украинским силам в окрестностях Харькова на северо-востоке, а многие российские войска отходят через государственную границу.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Европейскую правду", которая цитирует Reuters и CNN, об этом на брифинге в понедельник заявил высокопоставленный чиновник Пентагона на условиях анонимности.
"В целом, по нашим оценкам, украинцы достигают успехов в борьбе за освобождение и возвращение территории на юге и востоке. Вблизи Харькова, по нашим данным, российские силы в основном уступили украинцам свои территориальные достижения и отступили на север и восток. Многие из них перешли через границу с Россией", – сказал он.
Это утверждение опровергает заявление российской пропаганды о том, что уход оккупантов из Харьковщины был запланирован и призван усилить группировку на Донбассе.
Кроме того, по оценке США, украинские войска, "вероятнее всего, взяли под контроль Купянск и Изюм, а также некоторые меньшие села". О полном освобождении Купянска и Изюма Украина официально не сообщала, но там были подняты украинские флаги.
РФ же сосредоточилась на участке фронта от Северска до Бахмута на Донетчине, считают в Пентагоне.
"Бахмут продолжает оставаться тем центром, где российские силы пытаются завоевать позиции. Мы продолжаем наблюдать интенсивное применение артиллерии и авиаударов", – сказал он.
В Херсонской области, по оценкам Пентагона, происходят "осознанные и выверенные операции со стороны украинцев, которые предусматривают определенное умеренное движение вперед".
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- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
давайте не уподобляться рашистам.
иначе мы ничуть не лучше них.
какпапа Римский...?
"над смертью не глумятся.
давайте не уподобляться рашистам.
иначе мы ничуть не лучше них"
это не так: глумимся не над смертью, а над кацапами, которых даже нельзя приравнивать к животным и вообще к живым существам, и это не значит уподобление им, имеем полное право на радость в связи с ликвидацией маньяков, и в этом нет греха - это справедливое возмездие, или ты будешь поучать тех, кто пережил Бучу, скажешь это тем, кто был в Мариуполе, скажешь это тем, у кого изнасиловали ребенка, а гандон ты штопаный!?????
******* ******* и ******* и всегда напоминать нашим детям, кто такие кацапы, чтобы не делали ошибок таких как сделали мы а еще 400 лет назад сделал Хмельницкий, вовремя не распознав этих нелюдей и не подготовившись к войне с ними!!!!!!
«…Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте,
І вражою злою кров»ю
Волю окропіте…».
(Т. Шевченко, «Заповіт»).
Сказав Тарас… І встала Україна!
Козача слава хлопцям до снаги…
«Надежда в бозе, сила в руце…»,
І покотились вороги…
Горить Донбас! Однак, стоять мов скеля,
Плече в плече, гуцул і поліщук.
Зі сходу пре навала, вража сила,
І розсипається, мов пух…
Реве «наїзник» в люті нездоланній,
Жадоба чорно очі застає
Однак, землі вкраїнської «нажертись»
Лише хапузі сили і стає.
Ізнов Орді, як і в старі часи,
Раби безмовні, кріпкі, знадобились,
«Заставь «хахлов» на нас робить…!»
В Москві з плакатами носились…
«Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
"кинулась тачанка полем на Воронеж,
падали под пулями, как спелая рожь.
сзади у тачанки надпись "хрен догонишь!"
спереди тачанки надпись "живым не уйдешь!" /Нестор Иванович Махно/
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
кучкуются и пытаются размножаться...
"по учебному предмету "история" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание причин и следствий распада совка, возрождения параши как мировой державы, воссоединения рыма с парашей, специальной военной операции
нав Украине" (С) 47я хромосома, там так и прёт, так и прёт! особенно за мировую державу, до слёз! ))
Викликаю пояснювальну бригаду: як на брифінгу можна виступити анонімно?
богнаука
Со стиралками и унитазами там, конечно, не густо, остаётся только бомбить площадями Воронеж и насиловать друг друга и саатечинствинец.
Или, скорее всего, строем, организованно и дисциплинированно, обратно по свои ****** и зонам, пройдя через кадыровсие "ахмат сила" и ментовские "набутылку"