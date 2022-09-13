В течение 12 сентября на южном направлении уничтожены 59 оккупантов, 1 танк, 5 гаубиц, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию относительно текущей оперативной обстановки на юге Украины 12 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: обстановка в нашей операционной зоне стабильно напряженная, но контролируемая.

Силы обороны продолжают вести активные действия и оттеснение врага вдоль всей линии фронта. Враг продолжает попытку подтянуть запасы боеприпасов и резервов живой силы, выискивает альтернативные пути доставки вооружения и техники.

В течение боевого дня ведением штурмовых действий в направлениях из Терновых Под на Любомировку и Чкалового на Безымянное, противник пытался улучшить тактическое положение силами от двух взводов до роты при поддержке танков. В обоих случаях успеха не имел, понес потери и отступил.

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Во время боевого дня враг продолжал ракетно-артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, вражеская авиация нанесла 15 ударов.

Несмотря на это, наши подразделения удерживают занимаемые рубежи, отвечают огневым поражениям и отражают попытки противника улучшить тактическое положение.

Нашей авиацией нанесено 2 удара по силам противника в районе Новопетровки Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 300 огневых задач.

Поражения направлялись на 3 района сосредоточения вооружения и техники, 2 пункта управления, станцию ​​радиоэлектронной борьбы.

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Для развеивания оккупационных мифов о восстановлении мостов, огневым контролем, примененным по Антоновскому мосту, еще раз была закреплена его непригодность к использованию.

Враг потерял 59 рашистов, танк, 5 гаубиц 152-го калибра, в том числе и самоходных - "Мста-Б" и "Мста-С", командно-штабную машину и машину управления, 12 единиц другой авто-бронетехники.

В Черном море, у побережья ТОТ АР Крым маневрируют 12 боевых кораблей, среди которых 4 носителя более 30 крылатых "Калибров".

Учитывая вероятную активизацию вражеской агрессии в отношении гражданских объектов и инфраструктуры, будьте бдительны и мудры, не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в пограничные, доверяйте только официальным достоверным источникам информации, верьте в силы обороны и нашу общую Победу"

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