Российские войска покинули Киселевку в Херсонской области, которая является оперативно важным пунктом, - ISW
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Российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное положение и военный потенциал России на Юге Украины.
Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что соответствует слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") ) покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.
Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.
Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу для своих позиций.
Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.
В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и постоянно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
- Российское военное командование может приостановить развертывание вновь сформировавшихся подразделений в Украине из-за недавних потерь россиян и общего ухудшения морального положения.
- Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинцы завоевали Харьковскую область, и они активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
- Украинские войска продолжали обстреливать российские военные объекты и позиции в Херсонской области.
- Возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск.
- Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередач до Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
- Масштабное контрнаступление Украины наносит ущерб российским административным возможностям и побуждает россиян оставить оккупированные части Украины далеко за линией столкновения.
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В сусідньому селі взагалі прикол був: староста-колаборантка, як тільки орки втекли, ще до приходу наших вивісила український прапор, сфоткалась і відправила і тг-канали. Вчора її фотка була дуже популярною в усіх мережах)
Може за день щось проясниться.
Одна дама на картах Таро...каже что путлера застрелят 7 октября..в день 70-летия...
В мене для кацапів лише одна порада: