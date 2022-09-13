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Российские войска покинули Киселевку в Херсонской области, которая является оперативно важным пунктом, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Российские войска покинули Киселевку – оперативно важный пункт в Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное положение и военный потенциал России на Юге Украины.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что соответствует слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") ) покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.

Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу для своих позиций.

Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.

В Генштабе Украины сообщили, что российское военное командование приостановило отправку новых уже сформировавшихся подразделений в Украину.

Читайте: В течение 12 сентября на южном направлении уничтожены 59 оккупантов, 1 танк, 5 гаубиц, - ОК "Південь"

Ключевые выводы аналитиков ISW:

  • Украинские войска продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области и постоянно ухудшают моральный дух и боевые возможности российских войск в этом районе.
  • Российское военное командование может приостановить развертывание вновь сформировавшихся подразделений в Украине из-за недавних потерь россиян и общего ухудшения морального положения.
  • Российским войскам не удается укрепить новую линию фронта после того, как украинцы завоевали Харьковскую область, и они активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
  • Украинские войска продолжали обстреливать российские военные объекты и позиции в Херсонской области.
  • Возвращение Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары вдоль трассы Изюм-Славянск.
  • Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о восстановлении второй резервной линии электропередач до Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
  • Масштабное контрнаступление Украины наносит ущерб российским административным возможностям и побуждает россиян оставить оккупированные части Украины далеко за линией столкновения.
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Топ комментарии
+36
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13.09.2022 07:26
+28
Горькая правда заключается в том, что большинству коллаборантов все их "деяния" сойдут с рук. Случай с попами МП на Киевщине - яркий тому пример.
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13.09.2022 08:12
+26
У звільненому селі хлопці пішли до колишнього директора школи попросити смарт, щоб сфотографувати розбиті будинки (їх телефони орки повідбирали). А він каже: рібята,ви попутали - я не з тієї команди, я з руськими. Йому: дєд, альо, проснись - наші уже в Гоптівці. "Та ви шо?" і втік у хату.
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13.09.2022 07:44
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13.09.2022 07:26 Ответить
Розпочавши у 2014 році, ми продовжуємо посилювати протиповітряну оборону. Перед вами радіолокаційні екстрактори для станцій П-18, які коштують мільйон гривень.
https://twitter.com/i/status/1569343887939977221
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13.09.2022 07:28 Ответить

https://twitter.com/i/status/1569183838571569153
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13.09.2022 07:35 Ответить
Кстати, каски и термо белье уже нашим выдали
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13.09.2022 07:42 Ответить
У звільненому селі хлопці пішли до колишнього директора школи попросити смарт, щоб сфотографувати розбиті будинки (їх телефони орки повідбирали). А він каже: рібята,ви попутали - я не з тієї команди, я з руськими. Йому: дєд, альо, проснись - наші уже в Гоптівці. "Та ви шо?" і втік у хату.
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13.09.2022 07:44 Ответить
І що? Витягли з хати і дали пі@дюлєй,як мінімум? Чи так ця ватна мерзота директором школи і залишиться чекаючи на "братушєк"?🤦
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13.09.2022 08:03 Ответить
Горькая правда заключается в том, что большинству коллаборантов все их "деяния" сойдут с рук. Случай с попами МП на Киевщине - яркий тому пример.
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13.09.2022 08:12 Ответить
Так, залишиться. Що там у нас з законом про колаборацію?

В сусідньому селі взагалі прикол був: староста-колаборантка, як тільки орки втекли, ще до приходу наших вивісила український прапор, сфоткалась і відправила і тг-канали. Вчора її фотка була дуже популярною в усіх мережах)
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13.09.2022 08:15 Ответить
Но жители же наверно могут рассказать про её отношения с оккупантами?
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13.09.2022 09:57 Ответить
На СБУ надії, нажаль, нема. В якихось громадах буде негласно вирішено питання з односельцями-колаборантами, в інших будуть лише плювати вслід.
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13.09.2022 12:14 Ответить
Це яка Кисилівка? Невже та що біля Чорнобаївки? Тоді це вже околиці Херсона.
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13.09.2022 07:54 Ответить
Писали що та, але зранку зв'язався з родичами в Киселівці, сказали що все по старому ,нажаль.
Може за день щось проясниться.
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13.09.2022 08:22 Ответить
Так написано, що відвели техніку, але щось там лишилось. Тобто наші не зайшли в Киселівку, поки що
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13.09.2022 09:07 Ответить
Отак , дурнi орки,трандуйте з Кисилівки прямо до Чорнобаївки, там вас вже зачекалися.
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13.09.2022 08:13 Ответить
Що й передбачали - Херсон майже оточений із трьох сторін! Киселівка цк останнє село перед Чорнобаївкою - передмістям Херсона!
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13.09.2022 08:28 Ответить
Лінія фронту на півдні України просунулась на 12 км, звільнено понад 500 км² територій, - генерал-майон ЗСУ Дмитро Марченко Завдяки вдалому плануванню Оперативного командування "Південь", українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня України.
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13.09.2022 08:38 Ответить
До кінця осені Україна зможе повернути багато чого якщо такий темп наступу буде продовжуватись
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13.09.2022 09:23 Ответить
взяли уже или возьмут скоро не суть важно, важно по всей линии Херсонского мешка непрерывно поддавливать рашистов, для истощения их запасов, у них снабжения почти нет, вертолетами и по хлипким понтонам еле везут. Если давить - запасы закончатся.
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13.09.2022 10:53 Ответить
Скоро всех пропагандонов мавзолея будут звать... Симоньяненко,**********..Салавьевский Сикелевский Шейнинский и прочие Невзоровский энд Солонинский а в финале спляшут Гопака...🤣переобуются что Хамелеоны...🦍🦍🦍Шариковское...
Одна дама на картах Таро...каже что путлера застрелят 7 октября..в день 70-летия...
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13.09.2022 11:52 Ответить
До Чорнобаївки 10 км звідти... 15 км до Херсону.
В мене для кацапів лише одна порада:
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13.09.2022 12:27 Ответить
 
 