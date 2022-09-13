Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

ВСУ успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 13.09.2022 по относительно российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Так, начались двести вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях.

Враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям наших войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, перемещает свои войска. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает тактику террора и устрашения гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов с РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Пруд, Костромка, Белая Криница и Мирное.

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Всего за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, двадцать пять авиационных ударов, совершили одиннадцать обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении - неподалеку от Атынского и Стукаловки Сумской области;

на Харьковском направлении – в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска;

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина;

на Авдеевском направлении – населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении - вблизи Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;

на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехов, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка.

На Южнобугском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА – совершил 23 вылета.

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Из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях. По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса, командование бригады выдало распоряжение не выплачивать временно отсутствующие денежное довольствие военнослужащим, в том числе тем, кто находится на лечении. Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

В течение суток авиация Сил обороны осуществила девять ударов – нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Потери живой силы и техники оккупантов уточняются.

За прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

На временно занятых и освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами. Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные громады.