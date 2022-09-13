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Армения обратится за помощью в Россию и ОДКБ из-за обострения на границе с Азербайджаном
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совбез. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".
Заседание прошло ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.
Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.
"Одобрили решение официально обратиться в Россию с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН", - пишут журналисты.
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+52 Артм Воронцов
показать весь комментарий13.09.2022 08:00
+37 Підлога Маккартні
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показать весь комментарий13.09.2022 07:58
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Не будет ответа..."
...и вряд уже вернутся.
За Азербайджаном турція - у вас неемає ніяких шансів!
😆
Помните, ***** собирал соратников по ОДКБ и втирал им про нацистов и укрофашистов? Лукашенко тогда пялился в потолок с выражением лица «****************», а Пашинян смотрел на московского фюрера с некоторым даже ужасом. Неприятно находиться рядом с сумасшедшим.
И вот, случилась настоящая внешняя агрессия против одного из членов этого недоНАТО. И самое время включить статью 4: «Если одно из государств - участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами - участниками, как агрессия на все государства - участники настоящего Договора.
В случае совершения агрессии на любое из государств - участников все остальные государства - участники по просьбе этого государства - участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами».
И вот казалось бы - ОДКБ всей своей мощью должен навалиться на агрессора. Но вся «мощь» (а это преимущественно - российская армия) заставила украинские поля своим металлоломом и удобряет тамошние черноземы личным составом. А за спиной Азербайджана маячит (хотя нет, не маячит, а стоит в полный рост) Турция с ее 9-м армейским корпусом - горнострелковые части, подготовленные для действий в Закавказье. «Две страны - один народ, окажем братскому Азербайджану любую помощь, любую»!
Поэтому, ОДКБ выразил «глубокую озабоченность» и в помощи отказал. Это вам не наркоманов по Алма-Ате гонять.
А в Нур-Султан приехал товарищ Си и сказал, что Китай будет ревностно охранять целостность Казахстана, как свою собственную.
И Румыния уже не намекает, а впрямую говорит: Молдова нам - братская страна, сунетесь, будете иметь дело с нами.
В уголовной терминологии это называется «опустить».
Вот такая вышла незадача - хотел развалить НАТО, а развалил ОДКБ. Ну, гений же внешней политики.