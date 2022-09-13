РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7879 посетителей онлайн
Новости За рубежом
12 591 118
Азербайджан (746) Армения (799) ОДКБ (124) Россия (91324)

Армения обратится за помощью в Россию и ОДКБ из-за обострения на границе с Азербайджаном

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

пашинян

На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном в Армении созвали Совбез. Во время собрания решили просить помощи у России и ОДКБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".

Заседание прошло ночью 13 сентября и прошло под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Участие в нем также приняли президент Ваагн Хачатурян и глава Национального собрания Ален Симонян.

Члены Совбеза обсудили дальнейшие шаги по ситуации на границе с Азербайджаном.

"Одобрили решение официально обратиться в Россию с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН", - пишут журналисты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
ссори Пашинян, бельіе ладьі в дифиците.... так что как-то сам....
показать весь комментарий
13.09.2022 08:00
+37
Хмуриться не нада Лада
Хмуриться не нада Лада
Для меня твой труп награда
Лада
показать весь комментарий
13.09.2022 08:01
+32
А росія знову покаже Вірменії дулю замість допомоги.
показать весь комментарий
13.09.2022 07:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Армия Хайских арабов, из-за поддержки России и Франции(( историческая Родина пров.Франгизстан в Одэрбэйджане(ИндоПэриджане)) ,НЕ ВЫХОДИТ ИЗ КЕЛЬБАДЖАР,ЛАЧИНА,КАРАБАХА.
показать весь комментарий
13.09.2022 09:26 Ответить
Ара, позвони на на руская телепомойка "Раша Тудоян", там есть адин страшный лахматый Симонян, ты ему харашо сделаеш, он придёт за 3 дня тибе паможет !
показать весь комментарий
13.09.2022 09:31 Ответить
ари смокчіть і надалі у кацапні
показать весь комментарий
13.09.2022 09:38 Ответить
Казахстан зближається з Турцією для противаги росії. Там крім Білорусі нікого і не лишилося то в принципі, але гадаю Білорусам не надто хочеться впрягатись за Вірменію. Але можна подякувати вірменам, дивись якісь сили відтягнуть з росії
показать весь комментарий
13.09.2022 09:56 Ответить
"На все зпапросы
Рассмеюсь я тихо,
На все запросы
Не будет ответа..."
показать весь комментарий
13.09.2022 09:59 Ответить
А что армяния разве еще существует?
показать весь комментарий
13.09.2022 10:06 Ответить
Njet, etoij 'njedo-strani' boljshe njet. I, sudja po povedjenjiju etoij 'njedo-strani' v tjechenjii posljednjih ~20 ljet, NJEDOLZHNO BITJ!!! Zasrannaja 'harmenjija', obosrannij pridatok russnji! H'armanjin, ''chemodan-vokzal-maskva-******** podkralsja njezametno, i tjihim (harmjanskim') golosom zapel...''
показать весь комментарий
13.09.2022 12:17 Ответить
ОДКБ закрыт - все ушли на фронт.

...и вряд уже вернутся.
показать весь комментарий
13.09.2022 10:10 Ответить
ОДКГБ накрылся договором.
показать весь комментарий
13.09.2022 11:42 Ответить
Сосите ары у ***** сами знаете что. Он вас продал Ердогану с потрохами. Да что там говорить про *****, про вас даже ваша Симоньян не вспоминает
показать весь комментарий
13.09.2022 10:11 Ответить
Ахаха представляю харю путлера, у которого голова болит откуда вояк взять для поддержания штанов в днрлнр, Херсоне, а тут ещё какие то армяшки со своим ОДКБ ,которые как мелкие шавки бросаются на соседа, а потом получив,скуля жалуются хозяину. Никакие договоры с рашкой и ее шавками не стоит бумаги на которой написаны, войска так и не вывели с Карабаха.
показать весь комментарий
13.09.2022 10:29 Ответить
Нє, ну правильно )))) Побільше фронтів для москалів! Хоча, вони вам чим допоможуть? Фуутболками з буквою Z ?

За Азербайджаном турція - у вас неемає ніяких шансів!
показать весь комментарий
13.09.2022 10:36 Ответить
ПУТЕНВВЕДИИИ!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 11:33 Ответить
"С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзовётесь, Мы напишем... в "Спортлото"!"
😆
показать весь комментарий
13.09.2022 11:53 Ответить
Куснул, получил пинка, и побежал, роняя сопли, звонить всем подряд, ничтожество. Коридор через Зангезур не хотят ары открывать, и выводить своих партизан из Карабаха. И мирный договор им поперек глотки, там надо указывать территориальное признание границ. Вообщем, ары, как обычно, в своем репертуаре...
показать весь комментарий
13.09.2022 12:55 Ответить
Вірменія! ОДКБ- ***** Проси НАТО про допомогу! Бу га га! Або Сімоньян вусату дівку з Шахермахерназаровим! Ці мудила точно врятують
показать весь комментарий
13.09.2022 14:30 Ответить
Макакяны, вы что-то хотели?
показать весь комментарий
13.09.2022 16:32 Ответить
Сергей Ауслендер
Помните, ***** собирал соратников по ОДКБ и втирал им про нацистов и укрофашистов? Лукашенко тогда пялился в потолок с выражением лица «****************», а Пашинян смотрел на московского фюрера с некоторым даже ужасом. Неприятно находиться рядом с сумасшедшим.
И вот, случилась настоящая внешняя агрессия против одного из членов этого недоНАТО. И самое время включить статью 4: «Если одно из государств - участников подвергнется агрессии, то это будет рассматриваться государствами - участниками, как агрессия на все государства - участники настоящего Договора.
В случае совершения агрессии на любое из государств - участников все остальные государства - участники по просьбе этого государства - участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами».
И вот казалось бы - ОДКБ всей своей мощью должен навалиться на агрессора. Но вся «мощь» (а это преимущественно - российская армия) заставила украинские поля своим металлоломом и удобряет тамошние черноземы личным составом. А за спиной Азербайджана маячит (хотя нет, не маячит, а стоит в полный рост) Турция с ее 9-м армейским корпусом - горнострелковые части, подготовленные для действий в Закавказье. «Две страны - один народ, окажем братскому Азербайджану любую помощь, любую»!
Поэтому, ОДКБ выразил «глубокую озабоченность» и в помощи отказал. Это вам не наркоманов по Алма-Ате гонять.
А в Нур-Султан приехал товарищ Си и сказал, что Китай будет ревностно охранять целостность Казахстана, как свою собственную.
И Румыния уже не намекает, а впрямую говорит: Молдова нам - братская страна, сунетесь, будете иметь дело с нами.

В уголовной терминологии это называется «опустить».
Вот такая вышла незадача - хотел развалить НАТО, а развалил ОДКБ. Ну, гений же внешней политики.
показать весь комментарий
15.09.2022 13:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 