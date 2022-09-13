РФ не способна укрепить новую линию фронта после контрнаступления ВСУ в Харьковской области, - ISW

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет силы для укрепления новой линии фронта.

Об этом отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако захватчики переживают, что Вооруженные силы Украины будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, потому что считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", - пишут в ISW.

Оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не придает первоочередного веса для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.

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