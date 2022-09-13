РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7879 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
13 039 8
армия РФ (15407) война (46991) Харьковщина (4140) Лиман (288)

РФ не способна укрепить новую линию фронта после контрнаступления ВСУ в Харьковской области, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области у российских оккупантов нет силы для укрепления новой линии фронта.

Об этом отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако захватчики переживают, что Вооруженные силы Украины будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, вероятно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, потому что считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", - пишут в ISW.

Оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не придает первоочередного веса для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", - добавили в Институте изучения войны.

Также читайте: Часть российских войск из Харьковщины вернулась в Россию, - Пентагон
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Войска рф растянуты тоненькой полосочкой по всей линии фронта. Украина прорвала оборону на Харьковщине. Она сейчас пойдет по Луганской области аж до границы россии.

показать весь комментарий
13.09.2022 08:31 Ответить
Після того, як ви п'ятнадцять років завойовували півторамільйонну Чечню - як, як, бл*ь, вам взагалі у ваші тупорилі бошки змогла прийти думка, що ви зможете завоювати сорокомільйонну Україну, в якій один Харків за населенням більше, ніж уся Чечня?
ЯК, БЛ*Ь????
показать весь комментарий
13.09.2022 09:40 Ответить
Сподівались, що буде як у 2014-му в Криму, коли застали українців у розпачі в час безвладдя. Можливо дійсно розраховували на відсутність супротиву з боку більшої частини українців дивлячись на те, кого вибрали українці до влади і проти кого так злісно виступали, як ганьбили два з половиною роки патріотичних політиків, та сплюндрували за останні роки реформи у армії та злили ракетну програму. От і зробили висновок, що зараз Україна достатньо м'яка та слабка. Але ж не врахували на скільки зміцніла з 2014 по 2019, і цього вистачило щоб принаймні зупинити ворога, та не врахували на Рашці підтримку Заходу!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 09:54 Ответить
та я тебя умоляю, очень просто. Ровно так как Крым отжимали, думали будет ровно тоже самое. Все нацики мол держат линию фронта на Донбассе, а вся остальная Украина это стало быть малоросы, будут встречасть с цветами. Вот так и планировали. Медведчук же так обещал.
показать весь комментарий
13.09.2022 10:50 Ответить
Парадокс обсуждений на рашистских пабликах контрнаступления ВСУ заключается ещё и в том, что ещё недавно верящие и поддерживающие оправдание нападения Рашки на Украину тем, что это было "превентивным ударом" на "готовящееся нападение Украины" почему то совсем не беспокоятся о том, что не создаётся оборона границ эРэФии от "нападения ВСУ", а производится переброска сил руССких нацистов в ОРДО. Их не смущает явное противоречие сего легенде раскручиваемой пропагандой Беларуси и Масквабада на протяжении многих лет. Как не смущает и то, что нет никаких усилений оборонных позиций на границе со странами НАТО, а если что туда и подтянуто, то исключительно атакующего, а не оборонного характера, при том что причитания о "желании напасть" на Рашку из =зависти" является главным наративом идей "руССкого мира"!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 09:47 Ответить
полное отсутствие критического мышления и долговременной памяти - главное условие выживания и успеха на Московии.
показать весь комментарий
13.09.2022 10:51 Ответить
Ага иронично... С Северной Кореи которая твердит своему населению, что вокруг враги которые завидуют и мечтают на них напасть москали смеются... А у себя того же в упор не видят, у них всё логично...
показать весь комментарий
13.09.2022 14:58 Ответить
Тю, так может это как раз самое время напасть? Питер забрать, например. Или хотя бы Калининград
показать весь комментарий
13.09.2022 12:50 Ответить
 
 