РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7879 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
10 197 19
армия РФ (15407) Великобритания (4269) война (46991) разведка (4006)

1-я гвардейская танковая армия РФ, определенная для проведения контрударов в случае войны с НАТО, понесла большие потери в Украине, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,орки,окупанти,рашисти

Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.

"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных и выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.

Читайте: Оккупанты пытаются перебросить резервы к Херсону, но ВСУ контролируют переправы, - разведка Великобритании
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Може проти НАТО і може щось,але не проти ЗСУ + трохи зброї НАТО
показать весь комментарий
13.09.2022 09:20
+13
І ета НАТА іщьо нє начінала...
показать весь комментарий
13.09.2022 09:21
+11
та шо там те танки! "- с чернилами на параше напряжёнка" )) будут на законных правах жрать просрочку ))

"49 минут назад, источник: рбк

Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
показать весь комментарий
13.09.2022 09:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може проти НАТО і може щось,але не проти ЗСУ + трохи зброї НАТО
показать весь комментарий
13.09.2022 09:20 Ответить
Можна собі уявити НАТО - війська США, Великобританії, Турції, Канади, навіть не пишу за Польщу, Німеччину, Францію які просто перетруть кацапський металобрухт на пиляку, а їх пустові механізми і флот знищать одним залпом.
показать весь комментарий
13.09.2022 15:45 Ответить
І ета НАТА іщьо нє начінала...
показать весь комментарий
13.09.2022 09:21 Ответить
НАТА на війну ще і не з"явилась.
показать весь комментарий
13.09.2022 09:23 Ответить
була якась армія теперь нєт.....

москалі будете наносити контрудари - деснами.....
показать весь комментарий
13.09.2022 09:22 Ответить
рашці вже потихенько пора заспокоітись -- не такии страшнии чорт як иого малюют.
показать весь комментарий
13.09.2022 09:26 Ответить
та шо там те танки! "- с чернилами на параше напряжёнка" )) будут на законных правах жрать просрочку ))

"49 минут назад, источник: рбк

Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
показать весь комментарий
13.09.2022 09:32 Ответить
Товаришу син прислав фотографію "гуманітарки" яку кацапи роздають своїм солдатам (хлопці захопили машину з нею) В коробці кілограмова пачка борошна пачка дріжжів і 150-грамова пляшка шампуню Каже - "І де кацапи на бігу хліб пектимуть і голову митимуть?" Віддали наші ту "гуманітарку" у звільненому селі людям А машину собі забрали
показать весь комментарий
13.09.2022 10:11 Ответить
ЗСУ і є сама найбільш взірцева армія НАТО
показать весь комментарий
13.09.2022 09:35 Ответить
"Ймовірно, Росії ************ роки, щоб відновити цей потенціал..." Якій росії?!
показать весь комментарий
13.09.2022 09:42 Ответить
Московія-в межах московської обл. Всі інші території-незалежні етнічні держави. Вою поневоленим народам московії!
показать весь комментарий
13.09.2022 10:43 Ответить
Нельзя допустить, чтоб они даже только пытались бы "восстановить потенциал"
показать весь комментарий
13.09.2022 09:49 Ответить
наросія мала шанс перемогти у цій війні виключно в одному випадку - якщо б Україна капітулювала (на що вони й розраховували).
Тепер усьо - варіантів два:
1. Збирати своє лайно і валити нахєр у свій оркостан, після чого звалити все на путлєра і його шрвок (віддати його самого і його посіпак під міжнародний трибунал чи або тихенько самі хай їх придушать), сідати за стіл перемовин, погоджуватися на виплату репарацій Україні і повернення Криму (і в такому випадку є шанс зберегти наросію у тому вигляді як вона є).

2. Продовжувати війну - в такому випадку загине ще багато людей, а в результаті все одно прийдемо до варіанту №1 тільки наросія навряд збережеться в теперішніх кордонах.
показать весь комментарий
13.09.2022 09:51 Ответить
- Слушайте "хахлы"! А почему у вас такая земля плодородная?
- А тому що ми своїх ворогів у неї в три шари складаємо! Покладемо і вас - вона ще родючішою стане!
показать весь комментарий
13.09.2022 10:19 Ответить
Українські громадяни, які служили при совкє в танкових дивізіях проти військ НАТО допоможуть зараз зламати хребет, нє не НАТО, а фашистам **********.
показать весь комментарий
13.09.2022 09:55 Ответить
Гвардейская- ето та армия педофилов, насильников, мародеров и убийц которая в Буче и Ирпене мирных людей кошмарила?
показать весь комментарий
13.09.2022 09:57 Ответить
рабсіяне столиця буде в Києві, історично...
показать весь комментарий
13.09.2022 09:57 Ответить
І НАТО було б розгромлене, але тут цей підлий наступ ТрО і ВСУ
показать весь комментарий
13.09.2022 11:25 Ответить
Пора награждать путина за успешное сотрудничество с НАТО,большего не сделал ни один президент московии.
Границ между НАТО и московией уже практически нет,лишилисьБалтийского моря,однозначно отдадут Крым,доведёт экономику московии до уровня 90х.
Мы же получим, действительно независимость,вернём все свои территории,да ещё станем первой армией в Европе и никакой ЕС не будет диктовать нам свои условия..Слава Украине,ВСУ и всему украинскому народу.Дали буде.
показать весь комментарий
13.09.2022 11:36 Ответить
 
 