1-я гвардейская танковая армия РФ, определенная для проведения контрударов в случае войны с НАТО, понесла большие потери в Украине, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Выведенные в последнюю неделю из Харьковской области части российских войск были из состава 1-й гвардейской танковой армии, которую в РФ определили для проведения контрударов в случае войны с НАТО.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании во вторник, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия, подчиненная Западному военному округу, понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.
"1-я гвардейская танковая армия была одной из самых престижных и выделена для обороны Москвы и определена для проведения контрударов в случае войны с НАТО. С сильным упадком 1-й гвардейской танковой армии и других формирований Западного военного округа обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослабли. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", - говорится в сводке.
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москалі будете наносити контрудари - деснами.....
"49 минут назад, источник: рбк
Росстандарт допустил отказ от указания на срок годности на этикетке
Для экономии чернил на упаковках продуктов можно было бы не писать часть информации о нем - место производства или указание на место размещения сроков годности, считает Росстандарт. С таким предложением ранее выступил бизнес."
Тепер усьо - варіантів два:
1. Збирати своє лайно і валити нахєр у свій оркостан, після чого звалити все на путлєра і його шрвок (віддати його самого і його посіпак під міжнародний трибунал чи або тихенько самі хай їх придушать), сідати за стіл перемовин, погоджуватися на виплату репарацій Україні і повернення Криму (і в такому випадку є шанс зберегти наросію у тому вигляді як вона є).
2. Продовжувати війну - в такому випадку загине ще багато людей, а в результаті все одно прийдемо до варіанту №1 тільки наросія навряд збережеться в теперішніх кордонах.
- А тому що ми своїх ворогів у неї в три шари складаємо! Покладемо і вас - вона ще родючішою стане!
Границ между НАТО и московией уже практически нет,лишилисьБалтийского моря,однозначно отдадут Крым,доведёт экономику московии до уровня 90х.
Мы же получим, действительно независимость,вернём все свои территории,да ещё станем первой армией в Европе и никакой ЕС не будет диктовать нам свои условия..Слава Украине,ВСУ и всему украинскому народу.Дали буде.