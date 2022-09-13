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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15407) война (46991) Генштаб ВС (4314) уничтожение (3875) техника (1548) потери (3865)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 сентября потери личного состава противника составляют примерно 53 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 53 300 (+350) человек ликвидировано,

танков - 2175 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 4662 (+22) ед,

артиллерийских систем - 1279 (+10) ед,

РСЗО - 311 (+0) ед,

средства ПВО - 165 (+3) ед,

самолетов - 244 (+1) ед,

вертолетов - 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),

крылатые ракеты - 233 (+17),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,

специальная техника - 117 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские военные отбили атаки оккупантов в районах 7 населенных пунктов, - Генштаб ВСУ

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины 01

"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+23
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13.09.2022 09:27
+9
Взагалі, вони розраховували , що їм воювати, практично, не доведеться, бо їх зустрічатимуть хлібом-сіллю та квітами. Мабуть, Медведчук весь час переконував: "Шеф, усьо в лучшем відє!".
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13.09.2022 09:40
+4
Ого, скільки ракет наскирдували.
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13.09.2022 09:52
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13.09.2022 09:27 Ответить
Взагалі, вони розраховували , що їм воювати, практично, не доведеться, бо їх зустрічатимуть хлібом-сіллю та квітами. Мабуть, Медведчук весь час переконував: "Шеф, усьо в лучшем відє!".
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13.09.2022 09:40 Ответить
Додам - ще й Чонгар був розмінований, і дороги побудовані там, де треба.
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13.09.2022 09:49 Ответить
Чому тільки він,а подоляк на що розраховував коли говорив-ми не думали,що будуть убивати цивільних або від Резніченко, що будуть бомбити міста і села. На що вони при війні надіялися?
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13.09.2022 10:10 Ответить
Ого, скільки ракет наскирдували.
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13.09.2022 09:52 Ответить
І вони,тупорилі пацаки повірили в свою брехню.А реальність виявилась сумною для них.І це тільки початок
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13.09.2022 09:52 Ответить
Літаки я так розумію рахують лише ті, які збили самі. 1 СУ-34 і 1 СУ-25, які напередодні самі попадали в Криму, в статистику не потрапили. По крилатим ракетам вражаюче. Через місяць або 2 надійде ППО НАСАМС, а пізніше ІРІС-Т і харківсько-миколаївський ракетний терор закінчиться.
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13.09.2022 10:14 Ответить
Варто було б і їх зараховувати, адже це - втрати.
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13.09.2022 10:20 Ответить
Цікаво - до втрат зараховують лише знищену техніку, чи й затрофеєну теж?
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13.09.2022 10:18 Ответить
Лише знищену.
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13.09.2022 10:49 Ответить
Тоді, від тієї кількості танків, що вони мали у строю на 2021 рік - 3330 одиниць, у них менше третини залишилося. Ну, може розбавили антикваріатом з баз зберігання. Затрофеїли наші теж немало.
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13.09.2022 11:02 Ответить
 
 