Общие боевые потери РФ с начала войны - около 53,3 тыс. человек, 244 самолета, 213 вертолетов, 2 175 танков, 1 279 артсистем и 4 662 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 сентября потери личного состава противника составляют примерно 53 300 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 53 300 (+350) человек ликвидировано,
танков - 2175 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 4662 (+22) ед,
артиллерийских систем - 1279 (+10) ед,
РСЗО - 311 (+0) ед,
средства ПВО - 165 (+3) ед,
самолетов - 244 (+1) ед,
вертолетов - 213 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
крылатые ракеты - 233 (+17),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3469 (+6) ед,
специальная техника - 117 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Донецком направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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