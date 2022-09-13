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Хищение гуманитарки в Запорожье: по делу фигурируют имена "авторитета" днепровского криминалитета Петровского и друга Арахамии Давитяна, - Кочетков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным политического эксперта Александра Кочеткова, правоохранители расследуют причастность криминального авторитета "Нарика" и бизнесмена Вемира Давитяна, второго председателя парламентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что недавно агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко сообщил, что за полгода войны было разворовано 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов, 220 грузовых автомобилей, а украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах нескольких сетей супермаркетов. Среди подозреваемых — председатель областной администрации Александр Старух, его заместитель и, якобы волонтер, Злата Некрасова, секретарь горсовета (заммэра) Анатолий Куртев.

При этом, по информации НАБУ, следствие также рассматривает участие в масштабной схеме Вемира Давитяна и Александра Петровского, более известного как "Нарик".

Хищение гуманитарки в Запорожье: по делу фигурируют имена авторитета днепровского криминалитета Петровского и друга Арахамии Давитяна, - Кочетков 01

Хищение гуманитарки в Запорожье: по делу фигурируют имена авторитета днепровского криминалитета Петровского и друга Арахамии Давитяна, - Кочетков 02

Также читайте: Запорожские чиновники Старух, Куртев, Щербина и Некрасова разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко

"Да, по расследованию "Украинской правды", бизнесмен Вемир Давитян якобы "смотрящий" по Запорожской области от Офиса президента (сам он, разумеется, открещивается). В октябре прошлого года журналист-расследователь УП Михаил Ткач опубликовал информацию о том, что Давитян в течение двух недель трижды посещал Офис Президента. Когда Ткач обратился к одному из депутатов с просьбой дать официальный запрос по этому поводу, то оказалось, что никакого Давитяна на Банковую не приглашали.

При этом Арахамия на Банковой имеет свой кабинет, а с Давитяном они дружат семьями, что не скрывается", - пишет Кочетков.

Политтехнолог отмечает, что Вемир Давитян является вице-президентом и руководителем запорожского филиала фонда "Солидарность", основателем которого является Александр Петровский ("Нарик") из Днепра.

"Кандидатуру Александра Старуха на должность лоббировал бывший заместитель губернатора Запорожской области Геннадий Фукс – представитель партии "За будущее" (политический проект, связанный с Игорем Коломойским) и, как говорится, бизнес-партнер Давитяна. В общем, это люди, точнее, решалы, спаянные массой теневых интересов.

Между прочим, фото полученных в качестве гуманитарной помощи продуктов на витринах запорожских магазинов публиковались еще весной, а в начале апреля народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик направила Стару депутатский запрос относительно судьбы гуманитарки. Нардеп получила уклончивый ответ от полиции, что с 24 февраля по середину апреля правоохранителям от администрации области заявлений о хищении гуманитарки не поступало. Ну да, расхитители сами на себя не заявляют...", - подчеркивает Кочетков.

По его словам, это вызвало законное возмущение депутата, поскольку в ее запросе был перечень конкретных вопросов, сколько получено, как оформляется, где хранится.

Отмечается, что депутат Яцик внятных ответов так и не получила, украинское общество пока тоже.
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Топ комментарии
+35
Разворовать 389 вагонов без поддержки партии Зеленых-это не реально. Там деньги пошли по всей вертикали снизу до верху по всем инстанциям
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13.09.2022 10:16
+31
ЗАІПАЛИ вже хачі, чурки і жидокацапи, різних калібрів!!!!
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13.09.2022 10:14
+30
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13.09.2022 10:24
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упечке верить
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13.09.2022 10:09 Ответить
упячке верить не надо

надо искать дополнительную информацию

но на правду похоже
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13.09.2022 10:16 Ответить
от зеленых можно ждать чего и похуже
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13.09.2022 10:49 Ответить
МАРОДЕРСТВО -

ось називається крадіжка гуманітарної допомоги під час війни! 👿
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13.09.2022 11:36 Ответить
При цьому, за інформацією НАБУ, слідство також розглядає участь у масштабній схемі Веміра Давітяна та Олександра Петровського, "більш відомого як "Нарік". Джерело: https://censor.net/ua/n3366733
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13.09.2022 10:31 Ответить
Воровать у ЗСУ И САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ ЭТО БЫТЬ ХУЖЕ РАШИСТОВ‼️Нужны народные мстители для сухумских хвостатых хламидий🐒🤢🦠‼️В судах МЕГАБАРЫГИ на крови украинцев🤢🤡👹100% ОТКУПЯТСЯ‼️❤️
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13.09.2022 10:33 Ответить
Хламидия и д'ерьмак НЕ БРЕЗГУЮТ НЕ ЧЕМ ‼️С АБРАМОВИЧЕЙ САНКЦИИ СНИМАЮТ ,ВОРУЮТ КОНТЕЙНЕРАМИ ГУМАНИТАРКУ⁉️ДА СКАЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ВРАГА В ЦЕНТРЕ Киева ⁉️👹МРАЗИ ХУЖЕ *****‼️
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13.09.2022 10:36 Ответить
Все що розкрадається кришується ОП, інакше це було б неможливе. І шукати мілку рибку сенсу немає. Зелинський ворог гуманітарки, як мінімум
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13.09.2022 11:33 Ответить
ЗАІПАЛИ вже хачі, чурки і жидокацапи, різних калібрів!!!!
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13.09.2022 10:14 Ответить
😡😡😡😡
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13.09.2022 10:16 Ответить
так і є
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13.09.2022 13:07 Ответить
шановний пане, навіщо Ви образили хачів, чурок і жидокацапів? Вони що самовільно залізли у владні кабінети? Ні. арахамію привів за воровиті рученьки нарідець 73% Миколаєва. Тільки в Миколаєві їх виявилося не 73%, а більше 90%. Та інші категорії "патріотів" привів нарід 73%, а де і більше по всій Україні. Бачите сьогодні, саме більше зрадників в Миколаєві на різних рівнях, які дають координати для обстрілів. Сам керівник прокуратури здавав все окупанту. А один із керівників поліції здриснув перед тим, як кацапи підійшли до Миколаєва, а потім як ні чого не трапилося повернувся і був там на зустрічі із Зеленським. А якщо бути ще більш точними, то Миколаїв як і Херсон "зелені" і ОПЗЖ (брати) готували до здачі, всі плани зламав генерал Марченко.
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13.09.2022 21:37 Ответить
виявляється, що не тільки Порошенко наживається на війні, а є ще безліч "поважних" людей, для яких ця війна вигідна як ніщо..., як несподівано...
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13.09.2022 10:15 Ответить
Аби ж то ця пліснява паскужь наживалась на війні, як Порох.
Та цього ніколи не буде. Їй похрін на країну та українців, у них навари, відкати, договорняки, офшори і не важливо з ким. З кацапами вони теж можуть домовитися, як і з китайцями, аби вигідно продати. Україну.
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13.09.2022 10:37 Ответить
Разворовать 389 вагонов без поддержки партии Зеленых-это не реально. Там деньги пошли по всей вертикали снизу до верху по всем инстанциям
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13.09.2022 10:16 Ответить
так непокарене зло діє. Забулися про викрадені маски, які скільки років Україні, то скільки лежали в запасі. А запаси всього зерна, скільки там було вагонів? "Зелені-слуги" і ОПЗЖ, якфі сьогодні при владі потенційно перевалили вже за рецидивістів і реальних бариг.
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13.09.2022 21:40 Ответить
Рука руку миє.
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13.09.2022 10:16 Ответить
Така сама проблема з гуманітаркою і в Чернігові , склади забиті продуктами але місцева ОВА нічого не роздає людям , у багатьох продуктів закінчується строк придатності .В Україні взагалі то військовий стан , мародерів треба віддавати під трибунал !
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13.09.2022 10:22 Ответить
Теж саме було і у Київській області. Їдуть фури "Червоного хреста" на визволену територію. Їх відвантажують на якийсь склад. Депутати місцеві і "волонтери" фоткаються. Людям тонну на село один раз. А далі доля складів невідома. Ну і поліція в курсі але не при справах типу. Думаю,так по всій Україні.
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13.09.2022 12:17 Ответить
Евреи и армяне ?

может пора им на родину ?
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13.09.2022 10:24 Ответить
Нарик-Петровский еще и немножко грузын Налекришвили его настоящая фамилия
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13.09.2022 14:25 Ответить
Якби ці урки у орків крали,то одне,а то ж у захисників України. Партію зе давно пора розпустити,ще коли первий зрадником став
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13.09.2022 10:24 Ответить
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13.09.2022 10:24 Ответить
Щось нове! Грузинсько-вірменське злочинне угруповання? Вибрали криміналітет, мать вашу. 73%...
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13.09.2022 10:27 Ответить
Грузини, як і вірмени бувають і юдейського походження. Наприклад, по матері.
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13.09.2022 10:39 Ответить
Що до давитяна і наріка то чому вони до цієї пори не заарештовані? адже діяльність цих авторитетів давно відома ,що до арахамії судячи з його висловлювань це відвертий ворог і негідник і він представляє фракцію СН у парламенті , думаю ніхто не наважився розкрадати без згоди ОП
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13.09.2022 10:27 Ответить
А де ж пан Баканав,в якій країні послом,це те що здана орками половина України,і інші Слуги.
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13.09.2022 10:30 Ответить
А ти Європа і Америка давай ще ми єрмаки це бистро роздерибаним і купим віллу на лазурах і багато іншого
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13.09.2022 10:33 Ответить
Собрались как то еврей, армян, грузин, белорус и абхаз, решать как им Украину реформировать..
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13.09.2022 10:33 Ответить
а что трахамония? не фигурирует?
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13.09.2022 10:34 Ответить
Так он же ни сном, ни духом.
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13.09.2022 10:36 Ответить
Возьмите нас в Евросоюз! У нас больше антикоррупционных органов, чем во всей Европе! Мы вам любой закон нарисуем!
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13.09.2022 10:35 Ответить
А рьігосудів і совкодрочньіх і промоскальських рьігосуддів всіх типів "рєшалова"?)
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13.09.2022 11:20 Ответить
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с) Вы разве не в курсе, что у нас проведена потужная судебная реформа и все судьи теперь в белом?
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13.09.2022 11:32 Ответить
Клоун дорвався до корита і не може ніяк нажертися зі своєю шоблою. Ще коли оприлюднять росслідувачі по якій ціні закуповується зброя, то всі просто оху...ть, як можна заробляти на війні.
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13.09.2022 10:39 Ответить
А арахамія ще колись за абрамовича просив.
І перед війною казав, що західні змі гірші за солов'йова зі скабеєвою.
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13.09.2022 10:40 Ответить
Розкрадає багато хто, на жаль.
А ще гірше, що пишуть не про всіх...
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13.09.2022 10:41 Ответить
А це не ВСІ, це представники влади, причому, вищих її ешелонів. Якщо ти знаєш про інших, перо чи клавіатуру тобі в руки, разом з прапором.
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13.09.2022 10:57 Ответить
Красти сотнями вагонів, коли ворог в 30 км від Запоріжжя. Цих Арахамій і всю цю нечисть треба по малесеньким шматочкам порізати або в м'ясорубку перекрутити повільно цих гнид.
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13.09.2022 10:42 Ответить
На кіл. Садиш тварюку задницею на загострений кіл і воно впродовж кількох діб в муках здихає.
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13.09.2022 10:45 Ответить
Це називається "на палю". Але я не так кровожерлива. Достатньо "просто розстріляти".
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13.09.2022 17:25 Ответить
За два з половиною місяці до рашистського вторгнення
Світові розвідки ВЖЕ попередили
"40%-ная маржа: стало известно, сколько Давид Арахамия зарабатывает на поставках электроэнергии из Беларуси"
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13.09.2022 10:44 Ответить
Друг Арахамії?! Та ви що! Та не може бути!!!
Ні, мова не про те, що він не друг, мова проте, що він мародер, але ж друг Арахамії... Аж дивно, правда, зебуїни? Ви ж таких у владу понавибирали, суки?
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13.09.2022 10:44 Ответить
А хтось сумнівався що в цій справі задіян ОПУ?Єрмак - домовляється за гуманітарку,кірюша тимошенко - керує що,куди та скільки направити.Не зрозуміло було хто керує розкраданням.З появою "абхазьської мавпи" коло замкнулось.
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13.09.2022 10:44 Ответить
"- пойдём простым логическим путём" (С)
коли ара хамія є бібізянкою дерьмака, а очковой бібізян давіт ян є друг бібізянки, то звідси слідує - дєрьмак є друг очкового і являється пірамідоном в цій банановій піраміді. ))
тоді виходить, шо нарік є смотрящий за офісом та підопічним офіса - президентом )
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13.09.2022 10:45 Ответить
Пірамідіоном. Але "пірамідон" - смішніше, і до "наріка" пасує краще.
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13.09.2022 17:28 Ответить
Невже хтось здивований?
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13.09.2022 10:49 Ответить
Оцих "ахвтарітєтав" типу пєтровскава треба знешкоджувати без суду й слідства.... там вже нетреба нічого доводити! Без знешкодження такого лайна як цей пєтровскій й іньші лад навести буде неможливо.
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13.09.2022 11:00 Ответить
Щоб ви сдохли зелени ненаситнi тварюки,банда мародерiв.
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13.09.2022 11:07 Ответить
ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЕ ПРИДЕТСЯ САЖАТЬ МНОГИХ СВОИХ ИЗ ВЛАСТНОЙ И ДЕПУТАТСКИХ СТРУКТУР. СЛАВА УКРАИНЕ!
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13.09.2022 11:08 Ответить
ага, багато пересаджали після подій на Майдані
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13.09.2022 11:13 Ответить
Та то пропозиція ще тих "сажатєлєй"...)
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13.09.2022 11:23 Ответить
ню ню....з нашим то продажним кривосуддям багато насаджаемо...Поки нерозпочнемо розвішувати на гилляках ладу небуде...
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13.09.2022 11:25 Ответить
Друг Агрохімії?
Вангую - всі причетні особи не понесуть належної відповідальності.
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13.09.2022 11:12 Ответить
Нехорошо подозревать, когда уверен.С.Ежи Лец
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13.09.2022 11:20 Ответить
А что не пишите чей друг этот нарик,вся страна же видела замечательные фотки его рожи и хари его кореша,налицо преемственность власти,у нас всегда бывшие бандиты находят общий язык с действующими.
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13.09.2022 11:43 Ответить
Ненажерливість та тупість завжди приводить до краху будь-яку владу.
Сподіваюся цього разу шмигнути за кордон вони не встигнуть.
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13.09.2022 11:57 Ответить
Поки влада в Україні не буде національною , а мажоритарним тримачем її будуть українці , щось хорошого годі чекати.
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13.09.2022 11:58 Ответить
Внутрішній ворог набагато гірший за зовнішнього. Національності ворога перераховувати не буду, все і так всім зрозуміло.
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13.09.2022 12:10 Ответить
Ответ будет такой же как и со сдачей Херсона - "неначасi"(с)
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13.09.2022 12:13 Ответить
Вся зелена шобла має доступ до гуманітарки і саме вони їі успішно
розкрадають 100% 😡
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13.09.2022 12:29 Ответить
Новий різновид худоби- Зелені крадуни.
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13.09.2022 12:38 Ответить
Хоч би їх усіх уже вдавило тою гуманітаркою!
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13.09.2022 13:30 Ответить
Что, кто то не знает, что Арахамии - криминал, криминал это Арахамии ,Зе команда это ультра криминал.
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13.09.2022 14:02 Ответить
ЗЕ-мафия рулит...
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13.09.2022 21:00 Ответить
 
 