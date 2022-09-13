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Удар россиян по центру Днепра: в больнице от ранений скончался 71-летний мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпро

13 сентября в результате ракетного удара по Днепру, нанесенного россиянами 11 сентября, в больнице погиб мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"В больнице скончался 71-летний мужчина, пострадавший из-за российского ракетного удара по центру Днепра. Медики несколько дней боролись за его жизнь, но… Соболезнования родным. Смерть врагам, которые целятся в невинных людей", - написал Резниченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Последствия ракетного удара РФ по жилому кварталу Днепра. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+2
в нього було мало шансів- дуже тяжкі та складні поранення..., жах просто...
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13.09.2022 10:18
+2
Як правильно - русскіє нЕлюди, чи русскіє нелЮди?...
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13.09.2022 10:21
+2
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13.09.2022 10:54
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в нього було мало шансів- дуже тяжкі та складні поранення..., жах просто...
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13.09.2022 10:18 Ответить
Як правильно - русскіє нЕлюди, чи русскіє нелЮди?...
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13.09.2022 10:21 Ответить
при чем тут русские? не клейте мокшо-мордовских свинособак к Руси.
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13.09.2022 10:25 Ответить
Мене цікавило завжди одне питання: чому українською мовою є "російська мова", тобто від слова расєя, а російською - "русскій язик"...
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13.09.2022 10:31 Ответить
російської мови не існує. Бо такої нації нема у світі. це як стверджувати шо є советська мова.
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13.09.2022 10:35 Ответить
...і русскій язик макшанє у нас укралі...
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13.09.2022 10:34 Ответить
отож
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13.09.2022 10:39 Ответить
Ти сам хто по національності - одним словом.
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13.09.2022 10:35 Ответить
переход на личности считается поражением в споре.
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13.09.2022 10:38 Ответить
Значить українцем ти себе не вважаєш.
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13.09.2022 10:44 Ответить
єто значит что я не отвечаю на дебильные вопросы, не относящиеся к предмету спора.
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13.09.2022 10:46 Ответить
І так і так до них підходить!!!
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13.09.2022 13:10 Ответить
В Україні всі люди,які не набоці кацапів є безвинними, хоч цивільні, хоч військові. Бо не ми, а московити винні і є вбивцями. А жертва, яка захищає себе, апріорі не може бути винною.
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13.09.2022 10:28 Ответить
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13.09.2022 10:54 Ответить
 
 