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Российским школьникам будут рассказывать о "спецоперации" в Украине в течение всего учебного года

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

школа,рф

Российское Минобразования приняло решение внедрить тему, посвященную так называемой "специальной военной операции", во внеурочную программу "Разговоры о важном".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, заявил министр образования Сергей Кравцов.

"Кто-то говорил, СВО ("специальная военная операция". - Ред.) исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года" , – объяснил министр образования страны-оккупанта.

Еженедельные внеурочные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ 5 сентября.

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Топ комментарии
+11
І бажано шоб розповіді були - з картинками .
. .
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13.09.2022 10:25
+9
На заняттях з фізкультури, щоб ушльопки знали, як правильно тікати.
***** кацапські.
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13.09.2022 10:22
+6
нехай здохнуть всі... цю територію кацапії прийде час огородять десятками рядів колючої проволоки як в північній кореї, і ізолюють від світу. Нехай там попирсаються в своєму гівні, ходять з дідами на палицях та з новоявленими героями спецоперацій, то все йде до того. Не скоро але впевнено
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13.09.2022 10:27
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На заняттях з фізкультури, щоб ушльопки знали, як правильно тікати.
***** кацапські.
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13.09.2022 10:22 Ответить
я завжди старався писати позитивні новини но таке просто не можна замовчувати...
пишуть що. На півдні є звільнені села, де усі місцеві вбиті... Усі до єдиного!
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13.09.2022 10:23 Ответить
жостко не траплялась така інфа
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13.09.2022 10:25 Ответить
********* про ***** и резиновую попку ***** целый год разбирать анализ кала мочи и мозга ***** прекрасный тренд для рашинской недошколы...
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13.09.2022 10:57 Ответить
ТУГУ РЕЗИНОВУ ПОПУ РОТАТОГО НАДУВНОГО *****
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13.09.2022 11:06 Ответить
нехай вже роблять щотижневі уроки політінформациї, як при ссср. для промивки дєцких мозгов.
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13.09.2022 10:24 Ответить
І бажано шоб розповіді були - з картинками .
. .
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13.09.2022 10:25 Ответить
ідейно готують нових фашистів для війни, зокрема з Україною
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13.09.2022 10:26 Ответить
Лиш би на цих "разгаворах о влажном" вчителі пінали ***, і давали цим подкідишам сидіти в телефонах цілий урок
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13.09.2022 10:26 Ответить
нехай здохнуть всі... цю територію кацапії прийде час огородять десятками рядів колючої проволоки як в північній кореї, і ізолюють від світу. Нехай там попирсаються в своєму гівні, ходять з дідами на палицях та з новоявленими героями спецоперацій, то все йде до того. Не скоро але впевнено
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13.09.2022 10:27 Ответить
По ходу там, на уроках, совместили два курса - СВО и сексологию!
Тема - "Нас ипут, а мы крепчаем".....
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13.09.2022 10:27 Ответить
агонія режиму і пропаганди, здаеться у пізньому совку теж таке було(ми голі, босі зато непобєдіми), і всі куй ложили.....
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13.09.2022 10:27 Ответить
я ж кажу - то початок нової північної кореї. Будуть жерти листя з дерев але тішитись пабедой та вождем
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13.09.2022 10:30 Ответить
Їбанутим нєт покоя
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13.09.2022 10:27 Ответить
але головний висновок на поверхні навіть для малечі.ру - "патамушта палучілі пиZ@ьі"(с))))
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13.09.2022 10:29 Ответить
На росії вже час визнавати ідіотизм найвищим ступенем розумових здібностей!
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13.09.2022 10:32 Ответить
Це вже давно там "окрема дисціпліна"...
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13.09.2022 10:54 Ответить
А как сказку, детям при рождении втирать не будут??? Иванушка дурачок уже неактуален..
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13.09.2022 10:42 Ответить
Не правда, за два місяці робитимуть вигляд, що нічого й не було.
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13.09.2022 10:42 Ответить
Знищення мізків нового покоління. дурість і нахабство ось чому кацапи перетворюють чисельну перевагу на поразку. добре, нехай продовжують.
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13.09.2022 10:46 Ответить
Министр образования РФ Кравцов:
- Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года
Генерал Залужний:
- Ага! І до самої капітуляції російських військ в Україні!
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13.09.2022 10:46 Ответить
Не перейматесь, нам советским школьникам тоже затирали каждое утро про неизбежную победу коммунизма и вот это вот всё. До одного места. Как только режим пал - всё забыли и послали нафиг массово. Так будет и тут. Пока в Кремле дятел сидит - вся страна строем ходить будет. Как только посадят попугая - все оденут яркие пиджаки и будут водить хороводы. Такая вот судьба.
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13.09.2022 10:48 Ответить
та да, особенно прикольно в ночь с 19 на 21 августа 1991 го прошёл обмен партбилетов на крестики ))) утром все ярые комми проснулись уже не с партбилетом у сердца, а с крестиком на шее ))
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13.09.2022 10:53 Ответить
"разговоры о важном" в контексте сексуального воспитания )) как кадыр овцы трахают бегущих от ЗСУ орков ))
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13.09.2022 10:49 Ответить
а когда не украинской территории в украинских школах этот режим делает то же самое, это как называется? И дети и родители все выполняют, без принуждения.
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13.09.2022 11:13 Ответить
 
 