Российским школьникам будут рассказывать о "спецоперации" в Украине в течение всего учебного года
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Российское Минобразования приняло решение внедрить тему, посвященную так называемой "специальной военной операции", во внеурочную программу "Разговоры о важном".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС, заявил министр образования Сергей Кравцов.
"Кто-то говорил, СВО ("специальная военная операция". - Ред.) исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года" , – объяснил министр образования страны-оккупанта.
Еженедельные внеурочные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ 5 сентября.
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+11 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий13.09.2022 10:25
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***** кацапські.
пишуть що. На півдні є звільнені села, де усі місцеві вбиті... Усі до єдиного!
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Тема - "Нас ипут, а мы крепчаем".....
- Кто-то говорил, СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течение всего учебного года
Генерал Залужний:
- Ага! І до самої капітуляції російських військ в Україні!