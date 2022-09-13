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Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского, - объяснение министра обороны Резникова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков

Херсонщина сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

Об этом рассказал в интервью Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ.

Российское военное командование отправило в Херсонскую область 1200 чеченских солдат. Их используют для того, чтобы не дать военным покидать свои позиции.

По словам Резникова, ВСУ нанесли значительные потери армии Кремля на южном направлении.

Читайте: Российские войска покинули Киселевку в Херсонской области, которая является оперативно важным пунктом, - ISW
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Топ комментарии
+21
Чому? Може тому, що про контрнаступ на херсонщині ОП знала?
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13.09.2022 10:30
+16
Ти ба яка новина. Захоплювати херсонщину кацапам це чомусь не заважало.
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13.09.2022 10:30
+12
Те що говрить цей неадекват - ніколи не має ніякого сенсу і підтвердження. Він не відповідає своїй посаді.

Наприклад ,20 лютого

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії з дня на день на сьогодні - недоречно. Українська розвідка не виявила формування ударних груп серед регулярної армії, зосередженої на українських кордонах.

Про це він заявив у коментарі журналістам програми "ТСН". Ведуча висловила занепокоєння стихійною стріляниною, яка сталася на території тимчасово окупованого Придністров'я (Молдова) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Контингент російської армії, який проводив нічні військові навчання - ніщо інше, як фарс, який Росія використовує як елемент інформаційної війни, що незмінно становить частину російської агресії. Те ж саме можна сказати про "біженців", яких самопроголошена влада ОРДЛО вивозить, нібито побоюючись атаки ВСУ. Вже зараз ми бачимо кадри, що люди самостійно повертаються, їх там ніхто не годує, не розселяє. Загалом, це просто чергова постановка", - наголосив чиновник.

Глава оборонного відомства також закликав українців розділяти такі терміни як "загострення" та "пряме вторгнення". Ескалація може відбуватися іноді, але це зовсім не означає, що вона передує повномасштабної війни.
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13.09.2022 10:31
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Чому? Може тому, що про контрнаступ на херсонщині ОП знала?
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13.09.2022 10:30 Ответить
ПРямо тактик. А хто розкрадає гуманітарку в МО, не знає і не хоче знати.
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13.09.2022 11:43 Ответить
Не виключено, що ЗСУ використовували витіки з ОП для дезінформації ФСБ.
Ну має ж бути від того кодла хоч якась користь.
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13.09.2022 12:01 Ответить
тому що зелень так нажралась три дні не просихали..
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13.09.2022 10:30 Ответить
Пояснення дипломованого юриста нам не потрібні. А ті що реально щось знають нам нічого не розкажуть. І правильно зроблять.
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13.09.2022 10:30 Ответить
клетчатый вообще по должности завхоз. каким боком оно к наступлению?
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13.09.2022 10:33 Ответить
Ти ба яка новина. Захоплювати херсонщину кацапам це чомусь не заважало.
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13.09.2022 10:30 Ответить
Так тільки там калів ще більше, і вони набагато ширші. Це треш якийсь. Резніков, хто здав південь?
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13.09.2022 10:38 Ответить
сідай рівненько, і нічого не пояснюй.... коли буде на часі все пояснять ЗСУ.....
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13.09.2022 10:31 Ответить
Те що говрить цей неадекват - ніколи не має ніякого сенсу і підтвердження. Він не відповідає своїй посаді.

Наприклад ,20 лютого

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що прогнозувати повномасштабне вторгнення Росії з дня на день на сьогодні - недоречно. Українська розвідка не виявила формування ударних груп серед регулярної армії, зосередженої на українських кордонах.

Про це він заявив у коментарі журналістам програми "ТСН". Ведуча висловила занепокоєння стихійною стріляниною, яка сталася на території тимчасово окупованого Придністров'я (Молдова) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Контингент російської армії, який проводив нічні військові навчання - ніщо інше, як фарс, який Росія використовує як елемент інформаційної війни, що незмінно становить частину російської агресії. Те ж саме можна сказати про "біженців", яких самопроголошена влада ОРДЛО вивозить, нібито побоюючись атаки ВСУ. Вже зараз ми бачимо кадри, що люди самостійно повертаються, їх там ніхто не годує, не розселяє. Загалом, це просто чергова постановка", - наголосив чиновник.

Глава оборонного відомства також закликав українців розділяти такі терміни як "загострення" та "пряме вторгнення". Ескалація може відбуватися іноді, але це зовсім не означає, що вона передує повномасштабної війни.
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13.09.2022 10:31 Ответить
Ви так кажете, наче в Зелених хтось відповідає своїй посаді.
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13.09.2022 12:45 Ответить
Добре, якщо хтось то все бирає в якусь папочку для майбутнього трибуналу над зебільною владою.
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13.09.2022 12:45 Ответить
збирає*
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13.09.2022 12:46 Ответить
Залишити позиції можна і здавшись в полон,минуючи загін чеченців. У одних морози були винні,тут інфраструктура. Просто кордони потрібно тримати на замку,а не розкривати двері перед ворогом
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13.09.2022 10:31 Ответить
нехай здаються
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13.09.2022 10:35 Ответить
Що толкового може повідомити міністр оборони, коли його всі попередні прогнози і дії по відношенню до наступу кацапів були нікчемними?
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13.09.2022 10:33 Ответить
Який розумний в нас міністр оборони, яка професійна відповідь. То може він нарешті скаже чому такі вигідні для оборони територї були розміновані і залишені без опору.
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13.09.2022 10:34 Ответить
Може тому що орки нарешті замінували Чонгар (що повинні були зробити ми) і тепер не можуть задкувати?
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13.09.2022 10:37 Ответить
1. тому що це частина стратегії. 2. тому що це частина стратегії. 3. стратегія правильна і блискуча. чекайте пояснень після війни, або розбирайте самі наодинці.
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13.09.2022 10:38 Ответить
Там алень ещё не замариновался..
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13.09.2022 10:43 Ответить
надули ***** а он и повелся как лох... путин все войска с Харькова перетащил на Юг теперь сидит обосраный
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13.09.2022 10:44 Ответить
Пояснювати те, в чому вони ні в зуб ногою, зельониє готові годинами.
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13.09.2022 10:44 Ответить
Нагадує анекдот.
Дзвонить Єльцин до прем'єра Пуйла, і питає:
- ******** ********овіч, а чьо ето у нас в странє такая Жопа? Понять нє могу!
- Баріс Нікалаєвіч, падаждітє, я вам счас всє обясню...
- Да абясніть я і сам могу! Я панять нє магу!
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13.09.2022 10:48 Ответить
о чем сказал резников? он себя услышал? ирригационные каналы - препятствие, шакалы-какдыровцы, потери кацапам... уж ты бы лучше бы молчало бы...
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13.09.2022 10:44 Ответить
Саме той випадок, коли б Резніков не видавав своєї глупоти,розказуючи чому ЗСУ не наступають ???Абзац,капздець.
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13.09.2022 10:49 Ответить
Хтось ото гімно ще слухає?
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13.09.2022 10:50 Ответить
Ненавиджу і ігнорую
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13.09.2022 10:53 Ответить
Секрет Полишинеля, да потому, что на Херсонский плацдарм РФ заранее перебросила 20 тыщ самого боеспособного и мотивированного войска и готовилась отражать заранее оговоренное наступление. А на Харьковском направлении войск было вдвое меньше, линия фронта вдвое больше и никто не ожидал атаки... ****** - я могу в министры. Ох и уровень у наших руководителей. Одно спасает, у рашистов в десять раз еще хуже.
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13.09.2022 10:55 Ответить
Тепер треба перегнати це стадо до Харкова, поки вони туди будуть повзти - відбити Херсон, а потім знову гнати його до Херсона, знищуучи по дорозі з Хаймерсів.
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13.09.2022 12:47 Ответить
Та не вот тут так не получится. Они еще потому держатся, что бежать-то особо некуда... Но драп всё равно будет рано или поздно, увидим пешие колонны чепушил уныло бредущим по качающимся понтонам и перебирающимися пешком через разрушенные мосты.
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13.09.2022 12:59 Ответить
А куди спішить? Кацапи у літньому одязі - а вже осінь Харчі їм на поромах возять Патрони, снаряди і пальне - теж! Поранені дохнуть без медичної допомоги Справа йде до капітуляції
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13.09.2022 11:01 Ответить
Це не міністр, а якесь непорозуміння !
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13.09.2022 11:16 Ответить
Резніков краще б жуйку хував, ніж коментував те до чого він жодного відношення не має. Бо 24.02 цей "специфічний ландшафт" дивним чином не уповільнював наступ рашистів і такі коментарі викликають тільки зустрічні питання. Тому мовчи і займайся постачанням для ЗСУ.
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13.09.2022 11:17 Ответить
Шпигун
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13.09.2022 11:42 Ответить
курв...,а що ж отой ландшафт не уповільнював наступ рашки не так давно?
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13.09.2022 12:37 Ответить
Степ є степ. Поля, поля, канали... Але по цій же місцевості майже парадом окупували південь. Але то вже питання до влади. Жаль тільки що вона(влада) вважає, що то не на часі.(((
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13.09.2022 12:38 Ответить
Кадирівські заград загони будуть знищувати кацапів , які тікають з поля бою 😠
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13.09.2022 12:39 Ответить
Скоты, конченные! Чего вы не использовали этот ладшафт?????

Ааааа....забыла.... Это ж ваш договорняк с ****** - сдать юг. Тогда да, не использовали.

Дебилы, *****, чтоб вы сдохли!!!
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13.09.2022 12:40 Ответить
 
 