СНБО и ОП уже 2 месяца спасают от конфискации активы путинского олигарха Ротенберга, - Шабунин

Сначала активы Ротенберга помпезно арестовали, но впоследствии арест был снят.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"СНБО/ОП уже два месяца спасают от конфискации активы путинского олигарха Ротенберга. В августе ЦПК и Автомайдан направили обращение в Минюст по поводу взыскания активов россиского олигарха Ротенберга. Ротенберг является близким другом Путина, которому последний "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста" даже присвоил звание "Герой Труда". Через подконтрольные компании Ротенберг владеет одним из крупнейших киевских ТРЦ "Ocean Plaza" (и далеко не только им)", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, в Минюсте ответили, что смогут подготовить иск только тогда, когда СНБО применит к Ротенбергу санкции в виде "блокировки активов". Без такого решения СНБО Минюст не может пойти в антикорсуд с иском о конфискации.

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"А теперь внимание. Кабмин еще 15 июля принял соответствующее распоряжение и предложил СНБО внести Аркадия Ротенберга в санкционный список. Но за ДВА(!!!) месяца в СНБО так и не смогли ввести санкции. Параллельно вокруг активов Ротенберга происходила дешевая показуха. Помпезно арестовали (в рамках уголовного производства), но впоследствии арест был снят.

Суд тихонечко разблокировал банковские счета компании, связанной с Ротенбергом, а затем еще и отменил арест (в части распоряжения) 20 объектами недвижимости, в частности ТРЦ "Ocean Plaza", - продолжил глава ЦПК.

Далее Шабунин обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову: "Как так получается, что ВСУ делают невозможное - ЗА СЧИТАНЫЕ ДНИ увольняют тысячи квадратных км, а СНБО не может ЗА МЕСЯЦЫ сделать элементарного - заблокировать активы друзей Путина? Аналогичный вопрос у меня к президенту, который является главой СНБО. Пожалуйста, помогите найти в этих действиях СНБО/Банковую положительную мотивацию. У меня не выходит".

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