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Новости Политика Украины
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СНБО (4377) Шабунин (467) Ротенберг (24) Офис Президента (1695)

СНБО и ОП уже 2 месяца спасают от конфискации активы путинского олигарха Ротенберга, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ротенберг,путін

Сначала активы Ротенберга помпезно арестовали, но впоследствии арест был снят.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"СНБО/ОП уже два месяца спасают от конфискации активы путинского олигарха Ротенберга. В августе ЦПК и Автомайдан направили обращение в Минюст по поводу взыскания активов россиского олигарха Ротенберга. Ротенберг является близким другом Путина, которому последний "за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста" даже присвоил звание "Герой Труда". Через подконтрольные компании Ротенберг владеет одним из крупнейших киевских ТРЦ "Ocean Plaza" (и далеко не только им)", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, в Минюсте ответили, что смогут подготовить иск только тогда, когда СНБО применит к Ротенбергу санкции в виде "блокировки активов". Без такого решения СНБО Минюст не может пойти в антикорсуд с иском о конфискации.

Читайте: В Украине есть активы путинских олигархов на миллиарды долларов, но за 7 месяцев войны СНБО не смог включить их в санкционный список, - Шабунин

"А теперь внимание. Кабмин еще 15 июля принял соответствующее распоряжение и предложил СНБО внести Аркадия Ротенберга в санкционный список. Но за ДВА(!!!) месяца в СНБО так и не смогли ввести санкции. Параллельно вокруг активов Ротенберга происходила дешевая показуха. Помпезно арестовали (в рамках уголовного производства), но впоследствии арест был снят.

Суд тихонечко разблокировал банковские счета компании, связанной с Ротенбергом, а затем еще и отменил арест (в части распоряжения) 20 объектами недвижимости, в частности ТРЦ "Ocean Plaza", - продолжил глава ЦПК.

Далее Шабунин обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову: "Как так получается, что ВСУ делают невозможное - ЗА СЧИТАНЫЕ ДНИ увольняют тысячи квадратных км, а СНБО не может ЗА МЕСЯЦЫ сделать элементарного - заблокировать активы друзей Путина? Аналогичный вопрос у меня к президенту, который является главой СНБО. Пожалуйста, помогите найти в этих действиях СНБО/Банковую положительную мотивацию. У меня не выходит".

Также читайте: Печерский суд снял арест с ТРЦ, принадлежащего российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу
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Топ комментарии
+58
Спасибо украинцы за голосование по приколу 21:04:2019 года !

Вы это сделали !
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13.09.2022 10:53
+41
Це вибір малоросів і кацапів, українці голосували за Порошенка, розуміючи загрозу
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13.09.2022 10:57
+35
А зелені себе не дискредитували? Несоромно за такий вибір?!!!
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13.09.2022 11:05
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Наверное олигарх не плохо спонсирует ОП
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13.09.2022 12:20 Ответить
Ротенберг - это самая жирная и знаковая фигура. Но проблема гораздо серьезнее. В Украине тысячи фирм принадлежит кацапам, десятки тысяч объектов недвижимости. ВСЕ (от слова "без исключения" украинские олигархи имеют тесные экономические интересы с россиянами.
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13.09.2022 12:28 Ответить
мабудь щурі із ОП работают под прікритієм
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13.09.2022 12:36 Ответить
Чую хор з 73% голосів: "Ні фсьо так адназначна! Етава проста нє может бить! Зе - он нє такой! Я сам за нєво в 2019-м галасавал!"


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13.09.2022 12:41 Ответить
Фу, ну і рожі
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13.09.2022 13:57 Ответить
Читаю 3 топкоментарі і дивуюся. В цих коментарях - наративи московської церкви і російської пропаганди - звинувачувати народ і повісити на нього тягар вини. І тим самим зняти вину з влади і конкретних посадовців.
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13.09.2022 12:48 Ответить
Ви два пітари зелені в ВСУ? в ТрО? Ви, тварюки, наголосували, а нам тепер, знову, вас захищати?
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13.09.2022 13:22 Ответить
Як казав Кузьма Прутков, "зри в корень". Мотивація одна - відтягування, проволочки, відміни - все для того, щоб ротенберг поділився своїми статками із тими, від кого залежить вирішення цього питання - з секретарем і головою. Іншої причини я не бачу.
А в часи війни таке можуть робити тільки вороги українського народу. Гроші цього путлєровського гаманця дуже в допомогли краще екіпірувати наших воїнів до зими, наприклад
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13.09.2022 12:58 Ответить
Наверняка Ротенберг отстегивает и Зеленскому и Ермаку!! После войны эти ворюги станут миллиардерами!! Собрались блин банда бандюганов!!
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13.09.2022 13:46 Ответить
вот беспередел, просто читать противно. дерьмаку шеф в кремле не разрешает?
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13.09.2022 14:19 Ответить
Считал и считаю усю зєлєну мразь ворогами У країни і Українців і від расплати нікуди нж дінутся
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13.09.2022 14:30 Ответить
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