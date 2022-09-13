На освобожденных территориях Украины задержали российских учителей: Следком РФ возбудил уголовное дело
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На освобожденных от российских войск территориях Украины задержали учителей из России, которые приехали преподавать по российской программе в украинских школах.
Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, "они совершили преступление против" Украины, их будут судить по статье 438 Уголовного кодекса ("Нарушение законов и обычаев войны"). Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, приехавших на временно оккупированные территории и точно будут наказаны, если не покинут нашу территорию немедленно", - подчеркнула Верещук.
По словам вице-премьер-министра, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами. Она не уточнила количество задержанных учителей, а также названия населенных пунктов, где они были задержаны.
В то же время украинских учителей, согласившихся преподавать по российской программе, привлекут к ответственности за коллаборационную деятельность, заявила Верещук, призвав преподавателей на оккупированных территориях не сотрудничать с оккупационными властями, а эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь.
Зато оккупационная "власть" Харьковщины заявила, что на оккупированных территориях якобы не было российских учителей. Глава Следственного РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей, которые "преподавали по российским учебным программам на территории Харьковской области". Гражданство этих учителей Следственный комитет не называет.
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"Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. "
УПЦ МП точно
І таки да - величезне поле для досліджень.
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
--Кислоту привезли!
Ніякої політики і всі докази в наявності. А далі вже по ходу справ все інше.
Ось тому ці вчителі і є злочинцями
Кстати, пару месяцев назад Интернет обошло пропагандистское фото Артемия Лебедева на оккупированной Запорожской АЕС. У меня вопрос к нашим силовым органам: против него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы ?
Для всіх цих псевдовчителів треба вимагати вищу міру та максимальний термін.
Як зле що у нас не таке законодавство як в сша де можна декілька довічних термінів та терміни по сто та більше років.
"Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот»
(с) Премьер-министр России Дмитрий Медведев, диалог с молодым учителем, участником форума «Территория смыслов» на Клязьме, август 2016 года.
Alex N Alex Noyt
37 мин.
Це як так??? Тільки під пісні??? А як же гопак у шароварах?? Без цього ніяк не можна розчиняти рузьке вчитель!!!
Якщо орки зі зброєю хочуть знищити наше сьогодення , то ця сволота , недовчителі срані , хочуть нищити і калічити наше майбутнє . Як на мене - це навіть ще більший гріх , ніж той що вчиняють люди зі зброєю .
або просто іди нах*й
53 мин.
РОССИЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ, в массе своей приводные ремни путинского режима, уже много лет вносят свой огромный вклад в оболванивание и зомбирование населения. Они неотъемлемая часть фашистской системы Z, выстроенной Путиным. После поражения в войне и падения режима российских учителей нужно обязательно люстрировать. Особо активных, вроде тех, что приехали в Украину, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
4 ч.
Возвращается значит учитель пушкиных после отсидки в свой мухосранск.
Сначала прилетает в прекрасный огромный аэропорт.
Потом на скоростном поезде со скоростью 500;км ч
Потом на кондиционированным автобусе по скоростному автобану.
Приезжает - там огромный мегаполис.
Приходит устравиаться на работу в свою школу, школа огромная, красивая, с ноля отстроенная.
А директор и говорит....
А что говорит непонятно, на китайском же.