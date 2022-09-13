На освобожденных территориях Украины задержали российских учителей: Следком РФ возбудил уголовное дело

На освобожденных от российских войск территориях Украины задержали учителей из России, которые приехали преподавать по российской программе в украинских школах.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "они совершили преступление против" Украины, их будут судить по статье 438 Уголовного кодекса ("Нарушение законов и обычаев войны"). Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, приехавших на временно оккупированные территории и точно будут наказаны, если не покинут нашу территорию немедленно", - подчеркнула Верещук.

По словам вице-премьер-министра, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами. Она не уточнила количество задержанных учителей, а также названия населенных пунктов, где они были задержаны.

В то же время украинских учителей, согласившихся преподавать по российской программе, привлекут к ответственности за коллаборационную деятельность, заявила Верещук, призвав преподавателей на оккупированных территориях не сотрудничать с оккупационными властями, а эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь.

Зато оккупационная "власть" Харьковщины заявила, что на оккупированных территориях якобы не было российских учителей. Глава Следственного РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей, которые "преподавали по российским учебным программам на территории Харьковской области". Гражданство этих учителей Следственный комитет не называет.

Смотрите: Волчанск на Харьковщине освобожден от российских оккупантов, - Госпогранслужба. ВИДЕО