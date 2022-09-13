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Новости Война в Украине Война
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война (46991) Россия (91324) Харьковщина (4140) учитель (482) деоккупация (838) Верещук (471)

На освобожденных территориях Украины задержали российских учителей: Следком РФ возбудил уголовное дело

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вчитель,росія,колаборанти

На освобожденных от российских войск территориях Украины задержали учителей из России, которые приехали преподавать по российской программе в украинских школах.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в комментарии СМИ, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "они совершили преступление против" Украины, их будут судить по статье 438 Уголовного кодекса ("Нарушение законов и обычаев войны"). Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины. Конечно, меру наказания им определит суд, однако на территории нашего государства еще находится определенное количество российских граждан, приехавших на временно оккупированные территории и точно будут наказаны, если не покинут нашу территорию немедленно", - подчеркнула Верещук.

По словам вице-премьер-министра, российских учителей не будут рассматривать как пленных для обмена, поскольку они не являются комбатантами. Она не уточнила количество задержанных учителей, а также названия населенных пунктов, где они были задержаны.

В то же время украинских учителей, согласившихся преподавать по российской программе, привлекут к ответственности за коллаборационную деятельность, заявила Верещук, призвав преподавателей на оккупированных территориях не сотрудничать с оккупационными властями, а эвакуироваться, чтобы сохранить свою жизнь.

Зато оккупационная "власть" Харьковщины заявила, что на оккупированных территориях якобы не было российских учителей. Глава Следственного РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания учителей, которые "преподавали по российским учебным программам на территории Харьковской области". Гражданство этих учителей Следственный комитет не называет.

Смотрите: Волчанск на Харьковщине освобожден от российских оккупантов, - Госпогранслужба. ВИДЕО
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Топ комментарии
+94
Только не нужно называть росийских террористов ворующих у нас детей и промывающих им мозги, учителями. И не вздумайте етих тварей отпустить.
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13.09.2022 11:12
+70
Кацапських училок треба було знайти у стані прикрого самогубства, бо вони гірші ніж ворог зі зброєю, вони калічать дитячі душі і ненавидять українців
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13.09.2022 11:13
+36
" Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області " --- а яким це чином вчителі викладають за російською навчальною програмою на території іншої незалежної держави?
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13.09.2022 11:16
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Правила форума Совет форумчан
Только не нужно называть росийских террористов ворующих у нас детей и промывающих им мозги, учителями. И не вздумайте етих тварей отпустить.
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13.09.2022 11:12 Ответить
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13.09.2022 12:57 Ответить
Баран оф ны был не прав. Учил не ту историю.
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13.09.2022 13:08 Ответить
Давай їдь. Тут вас чекають. Буде у твоєї дружини "садочок : якщо пощастить буде гнити десь у лісосмузі під польовими квітами, а не повезе поїдите у мішках додому з іншою гнилью расіянською.
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13.09.2022 16:04 Ответить
Кацапських училок треба було знайти у стані прикрого самогубства, бо вони гірші ніж ворог зі зброєю, вони калічать дитячі душі і ненавидять українців
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13.09.2022 11:13 Ответить
Мудрий Отто фон Бісмарк:
"Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. "
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13.09.2022 11:32 Ответить
Священники

УПЦ МП точно
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13.09.2022 11:52 Ответить
Ще кацапські псевдо-історики та псевдо-журналісти(у просторіччі - "пропагандони"), починаючи з блогерів-ноунеймів, а може навіть рядових кремлеботів на зарплатні. Оце ті категорії, що не можуть заслуговувати навіть на пожиттєве ув'язнення як акт гуманізму...
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13.09.2022 13:46 Ответить
нехай слідком рф напише в спорт-лото....
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13.09.2022 11:13 Ответить
...ще можна в лігу сексуальних меншин...
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13.09.2022 11:21 Ответить
в лігу сексуальних реформ...
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13.09.2022 11:45 Ответить
Сумна новина. На жаль, сьогодні путін не здох 😔
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13.09.2022 11:14 Ответить
звичайнісінькі пішки в політичній грі бункерного дурня.
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13.09.2022 11:15 Ответить
На кацапських сайтах ми їх ще вчора у кислоті розчинили, так шо можна не перейматись, по 5 років за незаконне перетинення кордону і вперед, бордюрну плитку бить.
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13.09.2022 11:15 Ответить
фото в статье по теме урока "допрос не коммунистки". портянка. последнее масло. 2020.
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13.09.2022 11:16 Ответить
" Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області " --- а яким це чином вчителі викладають за російською навчальною програмою на території іншої незалежної держави?
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13.09.2022 11:16 Ответить
на лаптєстані взагалі не існує такого поняття, як незалежна від касапії українська (та будь-яка інша) держава. Я підозрюю, що там і Америка не є незалежною від них, не те що, приміром, Польща чи навіть Німеччина.
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13.09.2022 11:19 Ответить
ну то що вони собі намалювали у свїй хворій уяві це їхні проблеми, чим більше вони будуть висловлюватися в подібному ключі тим швидше світ остаточно зрозуміє що це нація з масовими психічними захворюваннями і шизофренією, а в майбутньому усі психологи світу будуть вивчати цей феномен, як можна було з цілого народу зробито стадо баранів з психічними відхиденнями
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13.09.2022 11:23 Ответить
там і народу, як такого нема. Там - зграя орків.
І таки да - величезне поле для досліджень.
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13.09.2022 12:05 Ответить
Цікаве питаня! Для ООН. Надовго роботи вистачить!
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13.09.2022 11:42 Ответить
На пєдобастрикіна подан запит до інтерполу?
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13.09.2022 13:51 Ответить
Мені цікаво одне: Ця "новітня Мері Поппінс" хоч ту статтю 438 КК України сама читала? Там ті вчителі і "поряд не стояли"! Хай хоч Рєзнікова попросить розтлумачить - все-таки людина юридичну освіту має!
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13.09.2022 11:37 Ответить
а під фразу з цієї статті "інші порушення законів" підходить будь що
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13.09.2022 12:46 Ответить
Точно? А ти коментар до цієї статті читав? Ти мені нагадуєш "госпожу Простакову " з п"єси Фон Візіна "Недоросль" Та теж казала: Это что такое? Господин не может ударить слугу! А зачем нам дарован Указ "О вольности дворянской"?" (указ цей звільняв дворян від обов"язкової державної служби)
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13.09.2022 12:57 Ответить
Дія п'ята.

Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.

Миша. О, диви… Кацапи…

Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?

Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…

Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…

Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!

Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.

Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!

Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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13.09.2022 11:16 Ответить
В них вже є українські захисники. БПД називається.
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13.09.2022 11:17 Ответить
Дія п'ята.
Вєpанда з самоваpом [і кацапами]. Hа моpі здіймається штоpм. Кацапи сидять на вєpанді.
Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. ***** якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! Їбати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома! Миша, Гpиша, Опанас і Толя ******* кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (******* Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают! Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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13.09.2022 11:19 Ответить
только не отпускайте их, посадите по законам войны. Пусть сидят как преступники, которые проникли на чужую территорию.
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13.09.2022 11:19 Ответить
И тут во время кормежки этих заезжих отбросов слышится крик:

--Кислоту привезли!
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13.09.2022 11:40 Ответить
Ну як кацапи заробили добре грошей? Здоровья вам и хорошего настроения!
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13.09.2022 11:21 Ответить
Всего 12 лет? Это им ещё крупно повезло что их не линчевали на месте.
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13.09.2022 11:24 Ответить
Не вважайте це за пораду, а лише за констатацією факту. Краще нашим юристам починати притягнення до відповідальності цих осіб за вже доведені правопорушення: незаконне перетинання державного кордону, незаконна трудова діяльність.
Ніякої політики і всі докази в наявності. А далі вже по ходу справ все інше.
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13.09.2022 11:24 Ответить
политкомиссаров ликвидировать ликвидировать на месте
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13.09.2022 11:24 Ответить
На свободу только после сдачи экзаменов по украинскому языку.
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13.09.2022 11:24 Ответить
яка свобода, знищити нахєр усіх
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13.09.2022 13:33 Ответить
і шо?! най той бастирків хоч сто справ порушує, нам ***** на те що там якісь підараси гавкають
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13.09.2022 11:27 Ответить
Російські вчителі також небезпечні хоча в них і мирна (професія) але вони приїхали переконувати молоде покоління на свій лад створивши із молодих людей більш лояльних до Росії
Ось тому ці вчителі і є злочинцями
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13.09.2022 11:30 Ответить
Бастрыкин - сосать!
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13.09.2022 11:32 Ответить
Та там у ***** одна шкурка мабуть залишилась...
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13.09.2022 12:00 Ответить
Знали куда едут,с какой целью и для чего...при такому раскладе ФСБ дайот специальную бумагу каждому учителю-стукачку... другими словами єто завербованные агенты...мавзолейные...
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13.09.2022 11:33 Ответить
А що з тими батьками,які відлали своїх дітей на таке навчання? Хто вони і як їх щвати?
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13.09.2022 11:38 Ответить
взрослые люди, разве не понимали что едут на оккупированную территорию, по сути незаконно пересекая границу Украины ?

Кстати, пару месяцев назад Интернет обошло пропагандистское фото Артемия Лебедева на оккупированной Запорожской АЕС. У меня вопрос к нашим силовым органам: против него возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы ?
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13.09.2022 11:39 Ответить
Пропагандист гірше солдата.

Для всіх цих псевдовчителів треба вимагати вищу міру та максимальний термін.

Як зле що у нас не таке законодавство як в сша де можна декілька довічних термінів та терміни по сто та більше років.
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13.09.2022 11:39 Ответить
Вчителі-заробітчани.

"Это призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю, ну вот»
(с) Премьер-министр России Дмитрий Медведев, диалог с молодым учителем, участником форума «Территория смыслов» на Клязьме, август 2016 года.
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13.09.2022 11:42 Ответить
Це не вчителі, а учасники геноциду українського народу. Божі одуванчики, ***...
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13.09.2022 11:45 Ответить
Это не учителя, а откровенные ПРОПОГАНДОНЫ! Они в первую очередь должны быть денацифицированы путём обязательного привлечения на работы по эксгумации жертв РоSSийской агрессии и извлечении тел из завалов после ракетных обстрелов!
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13.09.2022 11:46 Ответить
Varu Jums tikai piekrist! Slava Ukraina! Gerojam Slava!
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13.09.2022 12:06 Ответить
12 років за каліцтво душ украінських дітей? Чи не замало?
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13.09.2022 11:47 Ответить
Не пропаганды шария ради, а токмо злорадствования для:

Alex N Alex Noyt

37 мин.
Це як так??? Тільки під пісні??? А як же гопак у шароварах?? Без цього ніяк не можна розчиняти рузьке вчитель!!!
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13.09.2022 11:49 Ответить
Цих гнид потрібно карати показово ,, без всякого жалю до них , і співчуття . . Ніяких презумпцій невинуватості , ніяких виправдань , ніякого співчуття . ніяких їм амністій ,, - максимум з можливих максимумів , якнайжорсткіші покарання .!!
Якщо орки зі зброєю хочуть знищити наше сьогодення , то ця сволота , недовчителі срані , хочуть нищити і калічити наше майбутнє . Як на мене - це навіть ще більший гріх , ніж той що вчиняють люди зі зброєю .
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13.09.2022 11:49 Ответить
...Голова Слідкому РФ Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом затримання вчителів, які "викладали за російськими навчальними програмами на території Харківської області"... Нє, єто вААЩе...
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13.09.2022 11:59 Ответить
ну не дибіли?
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13.09.2022 12:29 Ответить
Памятаєте пропаганду в радянському союзі, як ніби "бандерівці" стріляли в спини молоденьким вчителькам, як палили їх оселі? А це робили самі НКВСники, щоб показати світу свої правильні дії насаждати свій "русский мир" того зразку і ненависних "бандерівців", які і додуматись не могли таке робити. Кацапська потвора ще не встигла зайти на наші землі, як вже пригнали своїх вчителів і попів.
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13.09.2022 12:01 Ответить
Створити ***** умови. щоб прокляли той час і ту хвилину коли заїхали асимілювати Україну.
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13.09.2022 12:03 Ответить
Незаконний перетин кордону плюс треба добре пошукати і знайти у них наркотики. Питання не варте виїденного яйця.
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13.09.2022 12:03 Ответить
Ці рос. вчителі , громадяни країни-агресора свдомо вчинили злочин , незаконно приїхавши в окуповану частину України . А звідси і будуть всі негативні для них наслідки : незаконне перебування на території України і незаконна ворожа політична агітація в наших школах . Ці люди не є військовополоненими злочинцями , а цивільними і добровільними злочинцями зі всіма юридичними наслідками !
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13.09.2022 12:11 Ответить
их надо показательно судить хотя бы для того, что бы их такие же "коллеги" на пока еще оккупированных украинских территориях (включая Крым) видели это, понимали чем им это грозит и уже собирали чемоданы домой.
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13.09.2022 12:15 Ответить
вчителі в Україні а це кацапські брудні шолудиві собаки і їх потрібно реально їбaшити та відстрілювати виродків
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13.09.2022 12:27 Ответить
Это не учители а подосланные бандиты или диверсанты. Подумаешь идет война а тут "вражеские учители" ..Следует наказать по закону военного времени . Притом жестко..
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13.09.2022 12:31 Ответить
татарська смердюча гнида бистрикін іді вслєд за сруцкім воєнним корабльом
або просто іди нах*й
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13.09.2022 12:33 Ответить
Сергеи Лоико

53 мин.
РОССИЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ, в массе своей приводные ремни путинского режима, уже много лет вносят свой огромный вклад в оболванивание и зомбирование населения. Они неотъемлемая часть фашистской системы Z, выстроенной Путиным. После поражения в войне и падения режима российских учителей нужно обязательно люстрировать. Особо активных, вроде тех, что приехали в Украину, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
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13.09.2022 12:38 Ответить
ЦІ ТВАРІ НАБАГАТО НЕБЕЗПЕЧНІШІ ЗА ВОЯКІВ. Ні у якому разі не відпускати! Не можна профукати шанс показати усім руснявим, які припруться на окуповані території, що саме їх чекає. Вироки мають бути від 5 років
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13.09.2022 12:39 Ответить
Максим Дрозденко

4 ч.

Возвращается значит учитель пушкиных после отсидки в свой мухосранск.

Сначала прилетает в прекрасный огромный аэропорт.

Потом на скоростном поезде со скоростью 500;км ч

Потом на кондиционированным автобусе по скоростному автобану.

Приезжает - там огромный мегаполис.

Приходит устравиаться на работу в свою школу, школа огромная, красивая, с ноля отстроенная.

А директор и говорит....

А что говорит непонятно, на китайском же.
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13.09.2022 12:42 Ответить
знищити усіх нахєр
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13.09.2022 13:28 Ответить
Этим рашистским ****** еще и незаконное пересечение границы Украины впаять надо !
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13.09.2022 13:42 Ответить
Для начала нужно ввести криминальную ответственность за незаконное пересечение. Если не ошибаюсь у нас за это до сих пор административка
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13.09.2022 14:59 Ответить
Ну ра касапские учителя это «ихтамнеты», то **** тогда ***********)) нет так нет. Ну а те кто все же «ихтаместь» на остальных территориях, пусть головой подумают. Родина один хрен вас бросит сынки а 12 лет отгрести на ровном месте. Такое...))
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13.09.2022 14:58 Ответить
Приплюсовать нужно сроки за незаконное пересечение границы! Итого... округляя... Два червонца без сдачи!
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13.09.2022 16:51 Ответить
Цю сволоту тільки вішати цих гадів які добровільно робили геноцид судити тільки на смерть !
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13.09.2022 19:38 Ответить
У Нюренберзі нацистським пропагандонам вирок вже було затверджено, тому їм потрібні тільки коротка молитва і довга мотузка!
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13.09.2022 22:02 Ответить
 
 