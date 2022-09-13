Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам, - ГУР
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Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь, РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана", - говорится в сообщении.
Кроме того, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС РФ и принять участие в войне против Украины.
"Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с ВС РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудник в ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
Тепер - "продайте снаряди!"
А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
Зараз дивлячись на ситуацію в світі всі будуть озброюватись а не так просто віддавати наявний арсенал
2 ч. ·
Азербайджанській ніж Ердогана у спину Путіна
Ердоган просто супер професіонал у вставлянні ножів в спину. При чому, він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям.
Не пройшло і тижня як Ердоган підтримав Путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може тому, що Путін цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший.
А потім сталася блискавична операція ЗСУ у Харківській області. І посипалась російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. В результаті, Азербайджан почав атаку на Вірменію. Розуміючи, що саме в цей час Росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час не важливо є Вірменія членом ОДКБ чи не є. Нема можливості у росіян прийти на поміч. Росія не може собі дозволити ще одну військову гандьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно.
Російська армія така могутня, що ії могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Цю могутність видно і з під Херсону і з Анкари і з Баку. І з Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки Путіна і російських генералів, але й ОДКБ. Конкурента свого впливу у Середній Азії. Що заважає йому будувати тюркський мир. ОДКБ який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчий зустрічі із лідером Китаю Путін благати Сі витягти у нього з заду ніж Ердогана.
Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії. І тому тиждень тому Пашинян як цуцик бігав за путіним у Владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з Мьянми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції Росії нема. Не допомогло.
Так що якщо знов побачите, що Путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати. Сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана.
Но запрос очень характерный. Говорит о том, что когда Мордор будет выкинут за границу Украины, они будут вести обстрелы со своей территории. Лекарство одно - HIMARS и ATACMS
@Nevzlin
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2 ч
А вот и беспилотник от партнеров РФ из Ирана. Который одни не продавали, а другие не покупали. Прилетит порция санкций обеим мафиозным диктатурам. А то не хватает, говорит товарищ Путин) ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА Shahed-136