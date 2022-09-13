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Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

техніка

Кремль пытается использовать в войне против Украины ресурсы стран Центральной Азии. В первую очередь, РФ интересует возможность пополнить запасы советских боеприпасов и запчастей к военной технике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Недавно федеральная служба по вопросам военно-технического сотрудничества РФ обратилась в министерство обороны Республики Таджикистан с запросом о передаче 220-мм реактивных снарядов в РСЗО "Ураган". Также россиян интересуют боеприпасы к 203-мм САУ "Пион" и двигатели УТД-20 для БМП-1 и БМП-2, в большом количестве хранящиеся на военных складах Таджикистана", - говорится в сообщении.

Кроме того, отставным военным и сотрудникам МВД Таджикистана поступают предложения подписать контракт с ВС РФ и принять участие в войне против Украины.

"Разворачивается вербовочная кампания в Кыргызской Республике. В чат выпускников Бишкекского высшего военного училища поступают сообщения с предложениями подписать контракты с ВС РФ или одной из частных военных компаний. Аналогичные вербовочные сообщения распространяются по всей республике в профессиональных чатах бывших военных и сотрудник в ГУР.

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Топ комментарии
+18
Закінчуються ресурси для війни? Збирались взяти Київ за 3 дні.
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13.09.2022 11:58
+17
Ага! Спочатку наобіцяли таджикам "захист" від афганців І поставили у них військову базу та 201 дивізію І включили Таджикистан до ОДКБ Тобто той самий "Варшавський окупаційний договір" - тільки в Середній Азії
Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
Тепер - "продайте снаряди!"
А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
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13.09.2022 12:03
+15
В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, - это временно утерянные китайские территории.(с)
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13.09.2022 11:58
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не допоможе...
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13.09.2022 11:56 Ответить
Скоро камнями и копьями кидаться начнут..
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13.09.2022 11:56 Ответить
Закінчуються ресурси для війни? Збирались взяти Київ за 3 дні.
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13.09.2022 11:58 Ответить
Кацапи ж привикли воювати з беззбройними та дикими махмудами. А тут їх на бутилку посадили
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13.09.2022 12:12 Ответить
Ещё не посадили. Пока только горлышко вошло.
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13.09.2022 13:15 Ответить
В китайских учебниках истории очень часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную вплоть до Томской области, - это временно утерянные китайские территории.(с)
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13.09.2022 11:58 Ответить
Тут вже писали, що справжній Китай - це Тайвань. Згоден?
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13.09.2022 12:02 Ответить
Талібів на них нема.
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13.09.2022 11:59 Ответить
Одне інтересно: де вони це нам передадуть? На харківському напрямку передали багато і зброї і ***********. Може, херсонський напрямок вирішив позмагатись за лаври?
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13.09.2022 12:00 Ответить
Схоже не встигнуть, навіть як дадуть.
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13.09.2022 12:20 Ответить
Кажуть що у нас бк до Піонів ще багато залишилось .. Тож ж пришлемо їм , нехай скинуть координати . .
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13.09.2022 12:01 Ответить
Ага! Спочатку наобіцяли таджикам "захист" від афганців І поставили у них військову базу та 201 дивізію І включили Таджикистан до ОДКБ Тобто той самий "Варшавський окупаційний договір" - тільки в Середній Азії
Потім ту дивізію вивели в Україну де вона й полягла разом з своїм "залізом"
Тепер - "продайте снаряди!"
А що потім робить таджикам? Коли таліби попруть? Вони ж "сплять і бачать як забрать собі Таджикистан! Таджикам тільки й залишиться їх "з голою жопою" зустрічать!
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13.09.2022 12:03 Ответить
Китай вже свою військову базу в Таджикіїї будує
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13.09.2022 12:36 Ответить
Кацапи просто феєричні довбойоби. Нафіга було вистрілювати ті снаряди з ракетами по мирних цілях, шоб потім по африкам з кореями випрошувати радянські залишки...
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13.09.2022 12:03 Ответить
Як нафіга🤔 Ти ж сам сказав - довбойоби 😝😝😝😝😝😜🤪
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13.09.2022 12:09 Ответить
зараз вони віддадуть...Там в Середній Азії зараз також нестабільна ситуація, є спірні території біля русл рік від води яких залежить там практично все. І ці ріки все менш повноводні. І ще таліби під боком.
Зараз дивлячись на ситуацію в світі всі будуть озброюватись а не так просто віддавати наявний арсенал
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13.09.2022 12:07 Ответить
Якщо це так,то цілком зрозуміло,що "друга армія світу" не розраховувала на такий український опір. Вони думали,що своїм радянським лайном захоплять Україну за 2 тижні?! Ну,добре,є відсоток ******** зброї. Але ж.. І ще вони були впевнені,що Європа поспівчуває і замовкне. А тут ще один нежданчик. Тільки цікаво,що далі? Скільки ще будуть кидатись старими ************?
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13.09.2022 12:07 Ответить
Пора тачанки расконсервировать и буденовки доставать из дедушкиного сундука
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13.09.2022 12:07 Ответить
Кліент вже більше мертвий,ніж живий,але намагається дригатись в конвульсіях.
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13.09.2022 12:08 Ответить
У Таджикістана там погроза пряма Афганістан. Не радив би продавати
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13.09.2022 12:14 Ответить
Сподіваюсь, британці завбачливо скупили все доступне совкове озброєннє, аби воно не дісталося Ху@лостанцям.
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13.09.2022 12:25 Ответить
Sergey Fursa

2 ч. ·

Азербайджанській ніж Ердогана у спину Путіна

Ердоган просто супер професіонал у вставлянні ножів в спину. При чому, він може вставляти їх одночасно у різні спини різним людям.

Не пройшло і тижня як Ердоган підтримав Путіна у його зерновому шантажі. Заявивши, що зернову угоду можна переглянути і вона не працює так, як передбачалося. Може тому, що Путін цим шантажем хоче добитися збільшення російського експорту, наприклад, добрив, а Ердоган думає, що і тут він може бути посередником і заробити. Нічого особистого, тільки бізнес. І не важливо для Ердогана, що зернова угода дуже важлива для України і української економіки. Хоча ні, якраз важлива, бо тоді шантаж буде ефективніший.

А потім сталася блискавична операція ЗСУ у Харківській області. І посипалась російська армія. І це побачив Ердоган. І вирішив, що це найкращий час для свого удару. В результаті, Азербайджан почав атаку на Вірменію. Розуміючи, що саме в цей час Росія не може дозволити собі втрутитися. Що саме в цей час не важливо є Вірменія членом ОДКБ чи не є. Нема можливості у росіян прийти на поміч. Росія не може собі дозволити ще одну військову гандьбу. Вона і одну не дуже може собі дозволити. А тут перспектива двох одночасно.

Російська армія така могутня, що ії могутність зараз помітна усім навколо. Для цього не потрібно навіть сідати на найбільше колесо у Європі. Цю могутність видно і з під Херсону і з Анкари і з Баку. І з Єревану видно. І зараз Ердоган одним ударом виставляє на посміховисько не тільки Путіна і російських генералів, але й ОДКБ. Конкурента свого впливу у Середній Азії. Що заважає йому будувати тюркський мир. ОДКБ який виявився точно не аналогом НАТО. Цікаво, чи буде на найближчий зустрічі із лідером Китаю Путін благати Сі витягти у нього з заду ніж Ердогана.

Звісно, в цій ситуації не позаздриш Пашиняну. Вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за якими стоїть спільний друг Ердоган. Вірмени критично залежать від Росії. І тому тиждень тому Пашинян як цуцик бігав за путіним у Владивостоці, склавши компанію лідеру хунти з Мьянми, демонструючи на економічному форумі, що ніякої ізоляції Росії нема. Не допомогло.

Так що якщо знов побачите, що Путін якось криво сидить за столом, то можемо тепер з впевненістю сказати. Сидіти рівно йому заважає ніж Ердогана.
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13.09.2022 12:28 Ответить
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13.09.2022 12:30 Ответить
піховшьік?)
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13.09.2022 13:06 Ответить
В молодостi...
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13.09.2022 14:35 Ответить
Друга армія світу **** ...
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13.09.2022 12:34 Ответить
Республікам Центральної Азії теж потрібуется зброя в боротьбі проти КОЛОНІЗІТОРІВ КРЕМЛЯ
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13.09.2022 12:34 Ответить
Боеприпасы к "Ураганам" и "Пионам" - это далеко не "в Мордоре заканчиваются боеприпасы".
Но запрос очень характерный. Говорит о том, что когда Мордор будет выкинут за границу Украины, они будут вести обстрелы со своей территории. Лекарство одно - HIMARS и ATACMS
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13.09.2022 12:36 Ответить
"Мехргон" - самый красивый рынок в Центральной Азии
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13.09.2022 12:41 Ответить
Сергей Снегирёв

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13.09.2022 12:42 Ответить
Leonid Nevzlin

@Nevzlin

·

2 ч

А вот и беспилотник от партнеров РФ из Ирана. Который одни не продавали, а другие не покупали. Прилетит порция санкций обеим мафиозным диктатурам. А то не хватает, говорит товарищ Путин) ВСУ впервые сбили иранский ударный БПЛА Shahed-136
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13.09.2022 12:43 Ответить
То всё до сраки, как в очередной раз показала Харьковское наступление ВСУ воюют не танки, пушки и снаряды, а люди. И если у солдат и офицеров нет мотивации, то всё это бравое войско драпает бросая сотни единиц техники и тысячи снарядов и ракет. Так, что пусть закупают и везут. Наши больше захватят. А еще есть Хаймарсы которые уже соскучились по полевым складам с вкусными боеприпасами.
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13.09.2022 12:53 Ответить
 
 