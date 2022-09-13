Аргумент "давай не провоцировать Путина" не слышал месяца три, возможность ядерной войны серьезно не обсуждается, - Кулеба

Аргумент об угрозе ядерной войны на уровне министров серьезно не обсуждается.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Аргумент о том, что "давайте что-то не будем давать, чтобы не провоцировать Путина", я не слышал наверно месяца два так точно, а может и три. То есть собственно начиналось все с этого - давайте не давать Украине артиллерию, это спровоцирует Путина, давайте не давать реактивные системы залпового огня и так далее. Но начали давать и это не спровоцировало Путина, потому что куда еще его провоцировать. Поэтому сейчас такой логики я не чувствую", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, возможность перехода к ядерной войне на уровне министров серьезно не обсуждается.

"Но есть те, кто возбуждают мнения, разные эксперты, отдельные политики, которые возбуждают мнения в своих обществах на эту тему. Поэтому вопрос есть, он время от времени озвучивается, но если в начале войны об этом все гудели, то сейчас я этого гудения не слышу", - добавил глава МИД.

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