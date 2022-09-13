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Аргумент "давай не провоцировать Путина" не слышал месяца три, возможность ядерной войны серьезно не обсуждается, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Аргумент об угрозе ядерной войны на уровне министров серьезно не обсуждается.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Аргумент о том, что "давайте что-то не будем давать, чтобы не провоцировать Путина", я не слышал наверно месяца два так точно, а может и три. То есть собственно начиналось все с этого - давайте не давать Украине артиллерию, это спровоцирует Путина, давайте не давать реактивные системы залпового огня и так далее. Но начали давать и это не спровоцировало Путина, потому что куда еще его провоцировать. Поэтому сейчас такой логики я не чувствую", - подчеркнул министр.

По словам Кулебы, возможность перехода к ядерной войне на уровне министров серьезно не обсуждается.

"Но есть те, кто возбуждают мнения, разные эксперты, отдельные политики, которые возбуждают мнения в своих обществах на эту тему. Поэтому вопрос есть, он время от времени озвучивается, но если в начале войны об этом все гудели, то сейчас я этого гудения не слышу", - добавил глава МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия хочет полного поражения Украины, - Дмитрий Кулеба
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Топ комментарии
+7
Нащо Кулеба робить ці тупі висери???
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13.09.2022 12:21
+7
Маргарина Симонян - малограмотная армянская пропагандонка, гнусная пособница руzzких военных преступников орудующая на финансируемой русскими пенсионерами телепомойке "РТ" в прямом эфире призывает к террористическим актам и требует нанести удары по АЭС и гражданским объектам Украины.
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13.09.2022 12:44
+7
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13.09.2022 13:14
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Німці і так "шольцаваляють", і без провокування "уйла.
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13.09.2022 12:18 Ответить
напевно глухий чи ********
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13.09.2022 12:19 Ответить
Нащо Кулеба робить ці тупі висери???
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13.09.2022 12:21 Ответить
Если бы касап был полноценнохромосомным, это был бы аргумент, а так пока в силе остаётся истина - касапу поверить, себя *******....
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13.09.2022 12:23 Ответить
хромоносный)))...
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13.09.2022 12:29 Ответить
Ядрёну мать відкладем на потом.
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13.09.2022 12:25 Ответить
САМЫЙ СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ РЕЗИНОВОЙ РАШКИ ЧТО В ШАХТАХ СТОЯТ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ МАКЕТЫ РАКЕТ ИЛИ ТАКИЕ--- ЧТО ЕСЛИ ЗАПУСТИТЬ БАБАХНЕТ АККУРАТ НАД РОССИЕЙ...
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13.09.2022 12:25 Ответить
Кулєба -помічник головного зарника. Права рука завхоза Єрмака.
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13.09.2022 12:26 Ответить
зрадника
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13.09.2022 12:27 Ответить
***** серло.
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13.09.2022 12:37 Ответить
Маргарина Симонян - малограмотная армянская пропагандонка, гнусная пособница руzzких военных преступников орудующая на финансируемой русскими пенсионерами телепомойке "РТ" в прямом эфире призывает к террористическим актам и требует нанести удары по АЭС и гражданским объектам Украины.
показать весь комментарий
13.09.2022 12:44 Ответить
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13.09.2022 13:14 Ответить
блаЗЄнські, чому навіть не згадуєте, що єдиною гарантією безпеки України є вступ до НАТО? Я бачу, що "єрмак" наполегливо просуває капітуляцію.
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13.09.2022 15:11 Ответить
Шольц, где Леопарды и Мардеры!
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13.09.2022 15:46 Ответить
це ми вже чули - рф ніколи не нападе, ніколи не буде бомбити, у нас же такий веселий президент, його Сватів крутять в рф до цього часу, його там *******. А суперЄрмак постійно на зв'язку. Бл..., суки треба готуватися на найгірший варіант, а не убаюкувати Арестовичем.
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13.09.2022 18:13 Ответить
Млин, вообще-то это не сайт 18+. Фотки со сморщенными половыми органами надо ретушировать
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13.09.2022 20:50 Ответить
 
 