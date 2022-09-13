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Пашинян заявляет, что минимум 49 армянских военных погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

армения,вірменія

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник заявил во время выступления в парламенте, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли по меньшей мере 49 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на армянское информагентство News.am.

По словам Пашиняна, в ночь на вторник Азербайджан начал атаку на Армению с четырех направлений, позже прибавив еще два-три, и "старается подать это так, как будто это был ответ на провокации Армении".

"По состоянию на данный момент у нас есть 49 погибших, подтвержденных министерством обороны, но я также должен отметить, что это число, к сожалению, не окончательное", – заявил армянский премьер в парламенте.

Он добавил, что сейчас интенсивность боевых действий снизилась, но Азербайджан продолжает обстрелы в одном-двух направлениях.

Читайте: Армения обратится за помощью в Россию и ОДКБ из-за обострения на границе с Азербайджаном
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Топ комментарии
+38
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13.09.2022 12:31
+22
Твое лицо когда российские дружки свалили, а тебя забыли. Балакл
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13.09.2022 12:27
+21
Борислав Береза

Избранное · 3 ч.
Утро в Кремле началось тревожно. Путин сам сидел в пустом кабинете и смотрел за передвижением мухи по карте на стене. Муха так же следила за Путиным. Равные противники не спускали глаз друг с друга. В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянул Песков.

- Можно, Владимир Владимирович?

- Ты уже зашел. Зачем спрашиваешь?

- Я к вам, и вот по какому делу, - начал Песков в привычной ему манере, - Там Пашинян звонит.

- Не бери трубку. Нет меня. Сплю. Болею. Умер. Не бери. Я знаю, что он попросит. Не бери трубку.

- Умер - это вариант! Но это надо было делать раньше. И я не брал, Владимир Владимирович, но он с чужого номера меня набрал и я взял трубку. Так вот он просит, чтобы ОДКБ помогло ему в войне против Азербайджана.

- ОДКБ пусть поможет.

- Но ОДКБ, Владимир Владимирович - это мы.

- Мы не можем. А ОДКБ пусть поможет. Киргизия, например, или Беларусь. А мы не можем.

- Нам нечем помочь, Владимир Владимирович?

- И это тоже, Дима. Просто после того, что происходит на Харьковщине мы ещё от азербайджанцев только не выгребали в этом году. А с ними турки. Так что нет меня. Пусть Лукашенко этим занимается. Он тоже в ОДКБ.

- Лукашенко не может. У него понос уже 5 сутки и он из туалета не выходит и трубку не берет.

- Съел что-то?

- Нет, Владимир Владимирович, это у него на почве новостей из Украины. Как бы на говно весь не изошел.

- Говно на говно изойти не может.

- В случае с Лукашенко может.

В этот момент муха переместилась со стены на усы Пескова. Тот смахнул её с усов и продолжил.

- А ещё есть вопрос с Медведевым.

- Опять запил?

- Почему опять? Он не просыхвет, Владимир Владимирович. Но вопрос крайне серьёзный.

- А что случилось?

- Случилась презентация нового iPhone и у Медведева началось сезонное обострение хотения нового телефона. Он теперь предлагает Украине сдаться, чтобы iPhon вернулся в Россию.

- А как это связано? Где тут логика? Он не хочет перестать пить?

- Не знаю, Владимир Владимирович. Логики тут нет. Но он не пробовал не пить. Может и хочет, но не может. С 24 февраля не просыхает.

В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянула голова Герасимова. Выражение на лице начальника Генштаба РФ было одновременно придурковатым и растерянным.

- Звали, Владимир Владимирович, - спросил он.

- КонечнА, - сказал Путин и прищурив глаза поинтересовался, - а скажи мне, пожалуйста, мил человек, что же произошло с нашей группировкой войск на Харьковщине? Ты же меня убеждал, что мы укропов все время перемалываем. Но мне кажется, что в итоге они нас перемололи. Что с нашими войсками там?

- Они перемистились.

- Это ты меня так стебешь на тему "она утонула"?

- Нет, они реально переместились. Часть в плен, часть переместились в в полиэтиленовые мешки, а часть пока бежит и перемещается дальше, поэтому не понятно куда именно и где остановятся. Но у нас все под контролем и все проходит в рамках плана операции.

- Уверен? - спросил Путин, отметив, что муха села теперь на Герасимова.

- Чтобы да, так нет, - бодро отрапортовал начштаба.

- Это что все значит?

- Это значит, что все!, - продолжил в том же духе Герасимов.

Путин перевёл взгляд на Пескова:

- А что мы людям говорим по этой ситуации?

- Мы говорим, что против нас воюет сборная из ЧВК и НАТО.

- Но в такое поверят лишь идиоты!

- Владимир Владимирович, у нас других нет. Мы старались. Вот, даже Шурик Коц написал статью об этом.

- Коц поц, но пусть продолжает. А как мы объясняем что к укропам попала наша техника?

- А это не наша. Такие танки, САУ и БМП можно в любом военторге найти.

- Красиво. И верят?

- А что им ещё остается? Они же у нас тупенькие.

В этот момент раздался стук в дверь и вошёл Лавров. Муха взлетела с Герасимова и подлетела к Лаврову, сделала гад ним пару кругов и вернулась на Герасимова.

- Брезгует им, - подумал Путин и вслух спросил,- Хорошие новости есть?

- Есть!, - махнул головой Лавров

- Какие?

- Ну, во-первых, хорошо, что я не виноват в том, что происходит на Харьковщине. А во-вторых, мы подписали договор с Папуа-Новой Гвинеей и они готовы вкладывать в нас серьёзные инвестиции. На этой неделе зайдут первые деньги.

- Папуа-Новая Гвинея и инвестиции... Не ожидал. И какая сумма?

- 9 долларов. И на следующей ещё два доллара зайдут.

Путин внимательно посмотрел на Лаврова и понял почему муха им побрезговала.

- Это инвестиции? Ты издеваешься?

- Но это точно больше, чем ноль. Хоть что-то, Владимир Владимирович. Это уже хоть что-то. А еще талибы нам сообщили, что вышел первый караван с чудо-травами, которые они нам отгружают в обмен на нефть и газ.

- Чудо-травы? Чай, что ли?

- Нет, не чай. Но Машка Захарова, когда узнала что за травы, то очень обрадовалась. Она, хоть и наша пресс-алкаше, но на настойке боярышника долго не может. А талибы обещали, что чудо-травы будут хорошего качества.

В этот момент, муха села на руку Путина. Ботексный посмотрел на муху, потом перевёл взгляд на трех стоящих перед ним халдеев.

- Я слышал, что если муха садится на вас, то она считает вас говном. Как думаете, это правда?

В кабинете повисла тяжёлая тишина. И только муха сидя на руке Путина знала, что это правда и думала о том, что пора валить из этого места. Потому что количество дерьма там было слишком большим даже для неё. А где-то за окном тысячи семей россиян получали извещения о том, что теперь они могут стать счастливыми обладателями белых Лад, на которые даже мухи отказывались садиться.
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13.09.2022 12:49
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Правила форума Совет форумчан
Потому что "руССкий мир" по армянски..
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13.09.2022 12:24 Ответить
****** смердит от всего этого.
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13.09.2022 12:25 Ответить
С рашистами сдружились, а с ними только разруха и смерть
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13.09.2022 12:51 Ответить
баграмян не майдан
так, кажется?
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13.09.2022 12:26 Ответить
Баграмян уроженец деревни Горного Карабаха - Маршал СССР.
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13.09.2022 12:38 Ответить
я имел в виду кричалку с армянских площадей(в т.ч. с площади баграмяна)
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13.09.2022 12:49 Ответить
Твое лицо когда российские дружки свалили, а тебя забыли. Балакл
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13.09.2022 12:27 Ответить
а как хорошо все начіналось .....
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13.09.2022 12:28 Ответить
рососияне полностью покинули Кременную - Гайдай А это мы им ещё даже не дали там *****
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13.09.2022 12:30 Ответить
Ані стратєгічєскі сдєлалі пєрєгруппіровку єщє до дачі п*зди! (с) Кококонашенков
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13.09.2022 12:52 Ответить
Иди Паршивян в Минск договариваться с Азербайджаном при посредничестве Ердогана
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13.09.2022 12:31 Ответить
Армяни добре пам`ятають Ворфоломіївську ніч.
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13.09.2022 13:09 Ответить
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13.09.2022 12:31 Ответить
Секс по телефону.
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13.09.2022 12:46 Ответить
А хто з вас "крєпчаєт"?
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13.09.2022 12:53 Ответить
В них сериозна заруба -- аизери дожмут.
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13.09.2022 12:32 Ответить
Настала эра, когда все начали получать по заслугам
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13.09.2022 12:33 Ответить
Пашинян, просто нужно отвести войска, и сесть за стол переговоров и пойти на компромисы. Или как там вы нам говорили
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13.09.2022 12:34 Ответить
Нагорный Карабах - котёл, где варятся два народа. Бедный район,
селения рядом разных народов и разделить очень трудно.
Вся проблема в том, что делят политики, которые там не жили и
не могут определиться.
Для справки -- больше всех Героев СССР армян -- из Горного Карабаха.
От генерала до рядового. А вообще Кавказ -- дело тёмное.
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13.09.2022 12:36 Ответить
Так почему же армяне оккупировали часть Азербайджана, а не начали договариваться ещё 30 лет назад? Они первыми предложили решать "правом сильного".Теперь пусть выгребают.
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13.09.2022 13:01 Ответить
Армяне с помощью русни
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13.09.2022 13:12 Ответить
Карабах дележу не подлежит. Это территория Азербайджана. Там могут и аборигены жить. Это не означает что нужно сепаратизм развивать. Живут же русские в Донецке. И что? Значит это рабссея?
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13.09.2022 14:36 Ответить
"они защищали базар"
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13.09.2022 12:40 Ответить
Росія залишає свої сліди і на Кавказі.
Тільки війна (Вірменсько -Азербайджанська) звісно не така як українсько-російська
Тільки війна між Вірменією і Азербайджаном не зможе довго тривати бо потрібні великі запаси ресурсів
Але Азербайджан тісно співпрацює з Туреччиною у сфері поставок зброї Росією Ізраїлем США і Пакистаном.
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13.09.2022 12:41 Ответить
Думали ставлять на коня, а поставили на клячу.
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13.09.2022 12:42 Ответить
Ну так це добре. Судячи з усього армяшки-це просто треш. Достатньо глянути на сімоньян. Просто рафіновані манкурти🤦
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13.09.2022 12:48 Ответить
Борислав Береза

Избранное · 3 ч.
Утро в Кремле началось тревожно. Путин сам сидел в пустом кабинете и смотрел за передвижением мухи по карте на стене. Муха так же следила за Путиным. Равные противники не спускали глаз друг с друга. В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянул Песков.

- Можно, Владимир Владимирович?

- Ты уже зашел. Зачем спрашиваешь?

- Я к вам, и вот по какому делу, - начал Песков в привычной ему манере, - Там Пашинян звонит.

- Не бери трубку. Нет меня. Сплю. Болею. Умер. Не бери. Я знаю, что он попросит. Не бери трубку.

- Умер - это вариант! Но это надо было делать раньше. И я не брал, Владимир Владимирович, но он с чужого номера меня набрал и я взял трубку. Так вот он просит, чтобы ОДКБ помогло ему в войне против Азербайджана.

- ОДКБ пусть поможет.

- Но ОДКБ, Владимир Владимирович - это мы.

- Мы не можем. А ОДКБ пусть поможет. Киргизия, например, или Беларусь. А мы не можем.

- Нам нечем помочь, Владимир Владимирович?

- И это тоже, Дима. Просто после того, что происходит на Харьковщине мы ещё от азербайджанцев только не выгребали в этом году. А с ними турки. Так что нет меня. Пусть Лукашенко этим занимается. Он тоже в ОДКБ.

- Лукашенко не может. У него понос уже 5 сутки и он из туалета не выходит и трубку не берет.

- Съел что-то?

- Нет, Владимир Владимирович, это у него на почве новостей из Украины. Как бы на говно весь не изошел.

- Говно на говно изойти не может.

- В случае с Лукашенко может.

В этот момент муха переместилась со стены на усы Пескова. Тот смахнул её с усов и продолжил.

- А ещё есть вопрос с Медведевым.

- Опять запил?

- Почему опять? Он не просыхвет, Владимир Владимирович. Но вопрос крайне серьёзный.

- А что случилось?

- Случилась презентация нового iPhone и у Медведева началось сезонное обострение хотения нового телефона. Он теперь предлагает Украине сдаться, чтобы iPhon вернулся в Россию.

- А как это связано? Где тут логика? Он не хочет перестать пить?

- Не знаю, Владимир Владимирович. Логики тут нет. Но он не пробовал не пить. Может и хочет, но не может. С 24 февраля не просыхает.

В этот момент раздался стук в дверь и в кабинет заглянула голова Герасимова. Выражение на лице начальника Генштаба РФ было одновременно придурковатым и растерянным.

- Звали, Владимир Владимирович, - спросил он.

- КонечнА, - сказал Путин и прищурив глаза поинтересовался, - а скажи мне, пожалуйста, мил человек, что же произошло с нашей группировкой войск на Харьковщине? Ты же меня убеждал, что мы укропов все время перемалываем. Но мне кажется, что в итоге они нас перемололи. Что с нашими войсками там?

- Они перемистились.

- Это ты меня так стебешь на тему "она утонула"?

- Нет, они реально переместились. Часть в плен, часть переместились в в полиэтиленовые мешки, а часть пока бежит и перемещается дальше, поэтому не понятно куда именно и где остановятся. Но у нас все под контролем и все проходит в рамках плана операции.

- Уверен? - спросил Путин, отметив, что муха села теперь на Герасимова.

- Чтобы да, так нет, - бодро отрапортовал начштаба.

- Это что все значит?

- Это значит, что все!, - продолжил в том же духе Герасимов.

Путин перевёл взгляд на Пескова:

- А что мы людям говорим по этой ситуации?

- Мы говорим, что против нас воюет сборная из ЧВК и НАТО.

- Но в такое поверят лишь идиоты!

- Владимир Владимирович, у нас других нет. Мы старались. Вот, даже Шурик Коц написал статью об этом.

- Коц поц, но пусть продолжает. А как мы объясняем что к укропам попала наша техника?

- А это не наша. Такие танки, САУ и БМП можно в любом военторге найти.

- Красиво. И верят?

- А что им ещё остается? Они же у нас тупенькие.

В этот момент раздался стук в дверь и вошёл Лавров. Муха взлетела с Герасимова и подлетела к Лаврову, сделала гад ним пару кругов и вернулась на Герасимова.

- Брезгует им, - подумал Путин и вслух спросил,- Хорошие новости есть?

- Есть!, - махнул головой Лавров

- Какие?

- Ну, во-первых, хорошо, что я не виноват в том, что происходит на Харьковщине. А во-вторых, мы подписали договор с Папуа-Новой Гвинеей и они готовы вкладывать в нас серьёзные инвестиции. На этой неделе зайдут первые деньги.

- Папуа-Новая Гвинея и инвестиции... Не ожидал. И какая сумма?

- 9 долларов. И на следующей ещё два доллара зайдут.

Путин внимательно посмотрел на Лаврова и понял почему муха им побрезговала.

- Это инвестиции? Ты издеваешься?

- Но это точно больше, чем ноль. Хоть что-то, Владимир Владимирович. Это уже хоть что-то. А еще талибы нам сообщили, что вышел первый караван с чудо-травами, которые они нам отгружают в обмен на нефть и газ.

- Чудо-травы? Чай, что ли?

- Нет, не чай. Но Машка Захарова, когда узнала что за травы, то очень обрадовалась. Она, хоть и наша пресс-алкаше, но на настойке боярышника долго не может. А талибы обещали, что чудо-травы будут хорошего качества.

В этот момент, муха села на руку Путина. Ботексный посмотрел на муху, потом перевёл взгляд на трех стоящих перед ним халдеев.

- Я слышал, что если муха садится на вас, то она считает вас говном. Как думаете, это правда?

В кабинете повисла тяжёлая тишина. И только муха сидя на руке Путина знала, что это правда и думала о том, что пора валить из этого места. Потому что количество дерьма там было слишком большим даже для неё. А где-то за окном тысячи семей россиян получали извещения о том, что теперь они могут стать счастливыми обладателями белых Лад, на которые даже мухи отказывались садиться.
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13.09.2022 12:49 Ответить
А чего воет Пашинян,все просто,сидайте на стол переговоров с Алиевым и Эрдоганом,подпишите соглашение о передаче Нагорного Карабаха Азербайджану и будет вам мир.
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13.09.2022 12:50 Ответить
Малограмотная армянская пропагандонка, гнусная пособница руzzких военных преступников - Маргарина Симонян, орудующая на финансируемой русскими пенсионерами телепомойке "РТ" в прямом эфире призывает к террористическим актам и требует нанести удары по АЭС и гражданским объектам Украины.
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13.09.2022 12:51 Ответить
Подпиши мирный договор,выведи войска из Азербайджана,признай его территориальную целостность,выгони базы московитов - и будет тебе счастье,а то заварили кашу,а теперь кричат - ара,ай как гарьячо,руззький памаги давай,я же ****** лублу.
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13.09.2022 12:55 Ответить
Меньше надо было дружить с рашистами и нормально договариваться с Азербайджаном и турками. А то помню эту песенку - путин сказал армянам давать проход - ай не-не и так далее...
Вот и дали проход, но не тот.
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13.09.2022 13:02 Ответить
От 150 до 200 человек среди армян. Уничтожена в/ч. Это одно. Вся заварушка началась ночью. И кому по вашему пашик сразу же позвонил? Правильно. Путлеру. Так что, выводы делайте сами
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13.09.2022 14:17 Ответить
Надо ж якось свої поразки маскувати, от і почнуть розповідати про "жахливі втрати" вірмен, про "азербайджано-нацистів" і т.п., галасу наведуть, а потім вскользь повідомлять, що і їх з Харківщини поперли, але то був "запланований відступ" і "втрат нєт". Але Азербайджану велика подяка, бо навіть такі, з огляду на війну України, невеликі бойові дії є вторим фронтом, який так чи інакше відтягує і сили і увагу рашистів від війни в Україні. Якби і інші, у кого Пуйлостан вкрав території поводилися як Азербайджан, то вже б повертали окуповані території.
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13.09.2022 15:35 Ответить
Азербайджан победит макакянов! 👍💪
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13.09.2022 17:24 Ответить
Спасибо, хлопцы. Когда освободите няньку: ради бога, не давайте всяким шольцам и макронам снимать санкции с параши. Разбить на куски, выдать ВСЕХ военных преступников, начиная с путина и всей Госдуры, лишить ЯО и забрать репарации. И взять часть земли в их пользу. Только после этого можно о чем то говорить.
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13.09.2022 17:14 Ответить
 
 