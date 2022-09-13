Пашинян заявляет, что минимум 49 армянских военных погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник заявил во время выступления в парламенте, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли по меньшей мере 49 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на армянское информагентство News.am.

По словам Пашиняна, в ночь на вторник Азербайджан начал атаку на Армению с четырех направлений, позже прибавив еще два-три, и "старается подать это так, как будто это был ответ на провокации Армении".

"По состоянию на данный момент у нас есть 49 погибших, подтвержденных министерством обороны, но я также должен отметить, что это число, к сожалению, не окончательное", – заявил армянский премьер в парламенте.

Он добавил, что сейчас интенсивность боевых действий снизилась, но Азербайджан продолжает обстрелы в одном-двух направлениях.

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