Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали выдавать туристические визы россиянам
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С 12 сентября между ЕС и РФ прекращено соглашение об упрощенном визовом режиме. 9 стран уже перестали выдавать жителям России туристические визы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ассоциации туроператоров РФ.
Отмечается, что больше не принимают документы от российских туристов в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
Также, по информации туроператоров, на сайтах визовых центров нескольких стран ЕС – Франции, Испании, Италии, Германии, уже опубликована информация об увеличении суммы визового сбора. В настоящее время известно лишь об увеличении размера консульского сбора до 80 евро и сроков рассмотрения обращений до 45 дней. Нет информации о критериях оценки заявителей и комплекте необходимых по новым правилам документов.
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На и ху Московия
Без бидло-туристів з рашиської ********* буде чистійше повітря у світі.