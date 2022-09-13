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Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали выдавать туристические визы россиянам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

турист,росіяни,туристи

С 12 сентября между ЕС и РФ прекращено соглашение об упрощенном визовом режиме. 9 стран уже перестали выдавать жителям России туристические визы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ассоциации туроператоров РФ.

Отмечается, что больше не принимают документы от российских туристов в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

Читайте: Призывы к диалогу с Россией ломают европейское единство, - МИД Польши

Также, по информации туроператоров, на сайтах визовых центров нескольких стран ЕС – Франции, Испании, Италии, Германии, уже опубликована информация об увеличении суммы визового сбора. В настоящее время известно лишь об увеличении размера консульского сбора до 80 евро и сроков рассмотрения обращений до 45 дней. Нет информации о критериях оценки заявителей и комплекте необходимых по новым правилам документов.
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Топ комментарии
+33
Надеюсь это только начало.
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13.09.2022 12:43
+30
В стійло, зброд!
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13.09.2022 12:43
+24
Нех#й шастать! Дякуємо цим країнам за таке рішення та сподіваємось, що інші невдовзі до них приєднаються.
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13.09.2022 12:43
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Надеюсь это только начало.
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13.09.2022 12:43 Ответить
- Если вы воспитанный человек, - заметил Швейк, - то должны бросить привычку плевать в чужой квартире. Или вы думаете, что если мировая война, то вам всё позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Нужник! Вот кто вы! Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи (на русском) : «Плевать воспрещается», а теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают.
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13.09.2022 12:49 Ответить
В стійло, зброд!
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13.09.2022 12:43 Ответить
100%🎯
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13.09.2022 13:19 Ответить
Галопом по європам закінчується. Нехай щастить.
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13.09.2022 12:43 Ответить
Нех#й шастать! Дякуємо цим країнам за таке рішення та сподіваємось, що інші невдовзі до них приєднаються.
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13.09.2022 12:43 Ответить
Геть кацапських свиней! Звиздуйте у резервацію
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13.09.2022 12:43 Ответить
кацам место у паРаши , то есть у себя дома.
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13.09.2022 12:44 Ответить


На и ху Московия
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13.09.2022 12:44 Ответить
****, і ветеринарні паспорти їм теж не видавайте, хай закінчують своє нікчемне існування у хліву.
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13.09.2022 12:48 Ответить
Ще б Фіни підтягнулись, і хай москалі катаються в Єропу через Африку.
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13.09.2022 12:51 Ответить
У рідну говень, Стерлітамак то ваше все кацапосвині
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13.09.2022 12:53 Ответить
кацапосвині будуть лізти до Франції, Германії, Іспанії та навіть Британії..., дуже прикро, що ці країни досі не зрозуміли загрози...
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13.09.2022 12:54 Ответить
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13.09.2022 12:55 Ответить
В Магадан!
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13.09.2022 12:56 Ответить
Так било харашо , приезжалі как к себе дамой… )
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13.09.2022 13:03 Ответить
Россияне имеют полное право исторически путешествовать только по этапу в Сибирь.
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13.09.2022 13:08 Ответить
Індефікувати ціх потвор і заборонити вьезд в цівілізовані країни
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13.09.2022 13:14 Ответить
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13.09.2022 13:16 Ответить
👍
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13.09.2022 13:22 Ответить
Як добре що у ЄС не всі продажні, боягузливі безхребетні циніки.
Без бидло-туристів з рашиської ********* буде чистійше повітря у світі.
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13.09.2022 13:29 Ответить
Эти страны оказались намного дальновидней , чем Германия, Франция, Италия и т.д. Они отказавшись от кровавых денег русотуристо , на самом деле сделали колоссальную ин6вестицию в безопасность своих стран. Ну немцам и французам еще предстоит нюхнуть руцкого мира и загадочной руцкой души.
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13.09.2022 13:47 Ответить
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13.09.2022 13:41 Ответить
Дуже правильне рішення від наших друзів 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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13.09.2022 14:05 Ответить
Фінляндія має бути у цьому списку
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13.09.2022 14:30 Ответить
Оце так дружньо! Молодці! Після війни створимо новий Євросоюз - з Україною у центрі.
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13.09.2022 15:35 Ответить
пусть эти ****** на колыме отдыхают!
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13.09.2022 18:49 Ответить
 
 