РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8306 посетителей онлайн
Новости Экономика
1 423 37
ГОК (45) порт (678) экспорт (842) металл (76)

Руководители железорудных комбинатов Украины призвали Зеленского помочь в разблокировании экспорта металла через порты: ежемесячный положительный эффект для бюджета +5 млрд грн., а также +$600 млн валютной выручки в Украину

Новости Цензор.НЕТ Экономика

метал,маріуполь

Девять железорудных комбинатов, расположенных на подконтрольной Украине территории, призвали Президента и Правительство помочь в разблокировании экспорта железной руды, металлопродукции и угля через морские порты. Это позволит предприятиям возобновить производство и даст бюджету не менее 5 млрд грн. в виде налоговых поступлений. Также это поможет стабилизировать курс гривны, ведь валютная выручка от экспорта металла составит 600 млн долларов.

Об этом говорится в открытом письме руководителей украинских ГОКов к президенту Владимиру Зеленскому и руководителю правительства Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении редакции.

"Отечественные горно-металлургические предприятия находятся в тяжелейшем кризисе за всю историю Украины. Ключевыми причинами являются ограничения для сбыта железорудной продукции из-за блокады украинских морских портов, и недостаточная пропускная способность на западных пограничных переходах. Из-за этого производство стали в Украине упало на 85%, а украинский металл становится неконкурентоспособным на мировом рынке", - указывают в ГОКе.

Неконкурентоспособность украинской железорудной продукции вызвана ростом логистических затрат в 4-6 раз - как из-за стремительной индексации железнодорожного тарифа в Украине (с середины 21 года тариф для руды вырос на 141%), так и из-за дополнительных затрат на перевозку продукции в порты ЕС, поясняется в листья. В то же время, цены на железорудную продукцию упали на треть буквально за несколько месяцев.

Как следствие, в течение последних месяцев некоторые отечественные горно-металлургические предприятия были вынуждены работать в убыток и даже приостанавливать добычу – остановились Ингулецкий и Южный ГОК, ГОК АМКР, с конца августа - Северный ГОК. Это ставит под сомнение возможность быстрого возобновления производства до довоенного уровня , и будет иметь разрушительное влияние на ослабленную войной экономику Украины", - отметили в ГОКе.

Руководители комбинатов напомнили: до войны предприятия ГМК обеспечивали 33% общего экспорта Украины (22 млрд долл. в 2021 году) и формировали не менее 10% ВВП Украины. Кроме того, на предприятиях ГМК Украины прямо и в смежных отраслях было занято более 530 тысяч человек, а налоговые поступления только от предприятий отрасли в 2021 году составляют примерно 95 миллиардов гривен.

"Увеличение загрузки горно-обогатительных и металлургических комбинатов Украины до довоенного уровня возможно только за счет возобновления доступа продукции предприятий ГМК к отдаленным рынкам сбыта, что станет возможным только после разблокирования украинских портов для железорудной продукции и грузов металлургической отрасли (металл, уголь)", - подчеркнули в письме.

В то же время возобновление перевозок грузов ГМК морским транспортом будет способствовать укреплению курса гривны, поскольку обеспечит дополнительно более 600 миллионов долларов США валютной выручки ежемесячно, отмечают ГОКа.

"Также это сохранит сотни тысяч рабочих мест в Украине, и обеспечит поступление миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты и пенсионный фонд: 1,6 миллиарда гривен в месяц непосредственно от ГОК; 2,4 миллиарда гривен в месяц - кумулятивный эффект (металлургическое и коксохимическое) производство, связанные отрасли, потребительские налоги занятых). Также это позволит избежать дополнительных выплат по безработице в размере 1,5 миллиарда гривен в месяц", - отмечают руководители комбинатов.

Читайте: Из 102 судов с украинским зерном 70 отправились в Азию и Африку, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
А як Зеленський може посприяти? Купіть краще гарпунів для ЗСУ на ці гроші, вони зроблять вам вільний прохід.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:27
+11
Поспрыяты? Другими словами, Ахметовы требуют от Зеленского сесть за стол переговоров с ****** и путем очередных компромисов, снятия санкций с росийских олигархов, попросить его разблокировать еще и трафик металла? Вот так вот потихоньку ***** и давит на украинскую власть через своих агентов.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:31
+8
цікаво а що самі ці "керівники залізнорудних комбінатів" зробили для знищення ЧФ і розблокування портів
показать весь комментарий
13.09.2022 13:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як Зеленський може посприяти? Купіть краще гарпунів для ЗСУ на ці гроші, вони зроблять вам вільний прохід.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:27 Ответить
На какие "эти"? Эти деньги ещё заработать надо. А предприятия и так помогают армии, если уж на то пошло. Но это до поры до времени. Если будут продолжать стоять, то тут ни помощи, ни налогов, ни зарплат
показать весь комментарий
22.09.2022 23:41 Ответить
Да и дохлых касапов скоро танкерам вывозить надо будет.. думали что это удобрение, но гамно оказалось гамном даже для удобрения..
показать весь комментарий
13.09.2022 13:27 Ответить
только с разрешения параши теперь. Или через Польшу. Или потопить весь ЧФ.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:27 Ответить
Ну пусть турецкие друзья подсобят. В конце концов, по зерну получилось. Надо хотя бы пробовать. Пусть вон Шмыгаль подсуетится. Ну или хотя бы пусть УЗ снизит тарифы на перевозку
показать весь комментарий
22.09.2022 23:42 Ответить
і яке вугілля ми збираємось експортувати?...
показать весь комментарий
13.09.2022 13:30 Ответить
ну почему, у нас хватает своего угля. Во Львовской сколько неразработанных месторождений. Тем более сейчас цена на международных рынках выгодная, только бери, инвестируй в добычу и экспортируй себе на пользу и другим
показать весь комментарий
23.09.2022 22:42 Ответить
Поспрыяты? Другими словами, Ахметовы требуют от Зеленского сесть за стол переговоров с ****** и путем очередных компромисов, снятия санкций с росийских олигархов, попросить его разблокировать еще и трафик металла? Вот так вот потихоньку ***** и давит на украинскую власть через своих агентов.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:31 Ответить
сагласєн, готується ше один дагаварнєчьок "пасередине" суки пархаті!!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 13:36 Ответить
Україна скасовує санкції з олігархів Ху*ла, зелена влада отримує "благодарочку" в офшори. Ахметов мусить якось "віддячити" владі, щоб і про його інтереси "подбали".
показать весь комментарий
13.09.2022 13:46 Ответить
Ахметов тут к чему? Его металлургические предприятия ему сейчас не подконтрольны и не так чтобы целы, а в Запорожье законсервированы !!!
показать весь комментарий
13.09.2022 14:06 Ответить
меткомбинаты да, а вот гоки могут добывать руду. Главное чтобы было куда и чем вывозить. Без этого тысячи людей без работы останутся
показать весь комментарий
23.09.2022 22:45 Ответить
Окей, шо делать тем людям, которые сейчас сидят без работы? Все такие умные, прям страшно. А по факту, какие предложения? Без экспорта в бюджете будет дыра размером с Техас
показать весь комментарий
24.09.2022 22:42 Ответить
цікаво а що самі ці "керівники залізнорудних комбінатів" зробили для знищення ЧФ і розблокування портів
показать весь комментарий
13.09.2022 13:32 Ответить
Вони папір для "відкритого листа" придбали)
показать весь комментарий
13.09.2022 13:42 Ответить
А что лично вы сделали? Это какой-то странный вопрос. А что можно сделать? Руководители предприятий это такие же гражданские лица как и все
показать весь комментарий
24.09.2022 22:44 Ответить
Так це треба деокупувати Крим і знищити весь касапський флот в Азовському і Чорному морі.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:37 Ответить
А на то , что в обмен разблокируют вывоз металла русне и сохранит сотни тысяч рабочих мест на росии , и обеспечит поступление миллиардов рублей налогов и сборов в бюджеты и пенсионный фонд ********* , нашим керивныкам глубоко на@рать. Главное не потерять свои деньги , а остальное все ерунда.
показать весь комментарий
13.09.2022 13:40 Ответить
Ху*ло може погодитися на це з паралельним зняттям частини санкцій з рашки. Таким шляхом зелена влада виведе рашку з під санкцій і забезпечить їй фінансування армії.
Це просто геніально, бізнес на крові приносить всім вигоду, а раніше тільки Пороху)
показать весь комментарий
13.09.2022 13:40 Ответить
Список хозяев ГОКов - есть? Коломойские, Абромовичи, Боголюбовы
и др. ?
показать весь комментарий
13.09.2022 13:43 Ответить
И что? Список работников предприятий надо предоставить, которые лишатся средств для существования, если ситуация не изменится? Вы как-то всегда забываете, что на предприятиях работают простые украинцы
показать весь комментарий
22.09.2022 23:08 Ответить
А почему сии руководители при этом не упоминают, что без согласия Рашки сие не возможно и для получения оного она, естественно, потребует снятия эмбарго на её экспорт металла и руды, который, благодаря тому, что ЕЁ шахты и предприятия никем не разрушены и не оккупированы, а потому она сможет иметь с сего в десятки раз больше прибыли которая, естественно, будет направлена на укрепление режима )(уйла и обеспечение войны против Украины???!!! Или кто то считает, что Рашка "просто так", из "доброты душевной" даст своё одобрямс???!!! Это пример антиукраинских действий под благими намерениями, потому возите, НО, через речные порты Дуная!!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 14:00 Ответить
Эх. тебя бы вместо Шмыгаля премьером. (ёмоё "сии", "сего", сложно писать с оттопыренным мизинчиком?) Виталь, всё офигенно, если бы ты только понимал, что речная инфраструктура в глубоком упадке, а до дунайских (!!!!!!) портов продукцию ещё довезти надо. А чем? УЗ? Ну так они тарифы подняли, а ещё не предоставляю вагоны для отгрузки продукции.
показать весь комментарий
24.09.2022 22:48 Ответить
Так , а що там стосовно "бізнес на крові"? Олігархи почали недоїдати. Вереск підняли! А кацапи на послаблення санкцій можуть дозволити вивіз металу. Ось так влада і прой**є військові перемоги, які кров'ю та життями здобуває ЗСУ!
показать весь комментарий
13.09.2022 14:02 Ответить
А почему это бизнес на крови, если это наши производства, с нашими украинскими людьми, нашим украинским металлом? Что за бред сивой кобылы?
показать весь комментарий
22.09.2022 23:12 Ответить
буржуи
показать весь комментарий
13.09.2022 14:25 Ответить
Нашли к кому обратиться, он только хером по роялю стучать может и тупые видосик снимать, боневтик, оно же нихрена в экономике не понимает
показать весь комментарий
13.09.2022 14:43 Ответить
Полєсов,він не розбирається в економіці,це важко для артиста.Але хіба тобі про це говорити,якщо ти рояль від піаніно, і простої іоніки відрізнити не можеш? І якщо для тебе успіх наших ЗСУ-тупые видосик"-то в чому ти розбираєшся?В випорожненнях на форумах на любу тему?
показать весь комментарий
13.09.2022 16:03 Ответить
Мабуть ти виборець тупого нелоха, зрозуміло, хехе
показать весь комментарий
13.09.2022 17:03 Ответить
В бюджет 5 а собі мабуть 500 пора б літаки для ВСУ купити от і було б розблокування мародери
показать весь комментарий
13.09.2022 15:40 Ответить
А где у нас самолётный рынок, чтоб можно было прикупить пару истребителей? Даже Притула покупал не истребители, потому что любая девочка-пятиклассница знает, что такое вооружение закупить нельзя.
показать весь комментарий
22.09.2022 23:11 Ответить
дороги важливіші
показать весь комментарий
13.09.2022 17:21 Ответить
Так не перший же раз це питання до влади намагаються донести. Тут і без звернень має бути зрозуміло. Єдине, що з темою зерна в ЗМІ носились. а про метал забули, певно, це для них дрібничка?)
показать весь комментарий
22.09.2022 10:58 Ответить
Порты нужно разблокировать. Это и экспорт, и валютная выручка, и рабочие места. У нас экспорт просел на треть за последние полгода. И если дело не исправлять, то с нашей экономикой можно попрощаться
показать весь комментарий
22.09.2022 23:06 Ответить
Раньше железная руда и сталь были значительной составляющей экспорта. Возобновить их экспорт было бы прям отлично, если хотим хоть как-то спасти нашу промышленность
показать весь комментарий
22.09.2022 23:39 Ответить
 
 