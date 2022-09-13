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Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из оккупированного Крыма и Юга Украины, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аксенов

Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова" - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.

Читайте: Кремль пытается выкупить у республик Центральной Азии боеприпасы к советским артиллерийским системам, - ГУР
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Топ комментарии
+26
Колабораціоніст? У в'язницю. Пора!
https://www.youtube.com/watch?v=cw2QKKSKkpA
...
В пабликах Донецка обсуждается, что делать тем, кто служил оккупантам и что делать тем, у кого нет крови на руках. Забавно, что многие пишут о том, что можно будет откупиться или ничего не будет, но лучше на время уехать в Россию и там пересидеть некоторое время. В пример приводят Нелю Штепу из Славянска. Очень многие боятся... своих соседей, которые вернутся с желанием наказать тех, кто предал, работал на россиян или отжал что-то. Часть людей приводят в пример тех же россиян и напоминают, что они делали с проукраинским активом в Донецке. Боятся, что с ними будет так же после освобождения города от российских оккупантов. Поэтому хотят где-то временно спрятаться. Где? Правильно, в РФ. И думаю, что вернутся они после того, как станут агентами спецслужб РФ.

Все эти и многие другие украинцы, которые по собственной воле и без принуждения перешли на сторону врага и начали с ним сотрудничать, должны отвечать согласно закону о коллаборационизме. Этот закон был подан ещё при моем созыве, но мои тупые коллеги не захотели его принимать. Я не очень высокого мнения об умственных и моральных качествах этого созыва ВР, но если он не примет такой закон, то это будет предательство всех нас.
...
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13.09.2022 13:49
+20
Походу сами не верят, что смогут удержать все награбленное и не верят в куйла)
Отличные новости.
Кстати пошла инфа что русня сворачивается под Мелитополем.
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13.09.2022 13:45
+18
совсем не хочется уезжать, все так по домашнему
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13.09.2022 13:37
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Это уже не "родини", это уже "уродини"...
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13.09.2022 13:29 Ответить
Известный стапрорусский способ борьбы с любой проблемой - если о проблеме не говорить, то ее и нет
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13.09.2022 13:30 Ответить
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13.09.2022 13:32 Ответить
совсем не хочется уезжать, все так по домашнему
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13.09.2022 13:37 Ответить
Вони всі тікають,з усіх куточків світу зганяють їх,а потім закриють і вся планета очиститься і стане так легко дихати.
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13.09.2022 13:39 Ответить
Щури покидають кораблик , в якому було так затишно і все по - домашньому , айяяяяй
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13.09.2022 13:41 Ответить
Беги, Маруся, беги
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13.09.2022 13:41 Ответить
У гобліна Аксьонова , чомусь морда перекошена останніми днями 🤣🤣🤣
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13.09.2022 13:43 Ответить
Походу сами не верят, что смогут удержать все награбленное и не верят в куйла)
Отличные новости.
Кстати пошла инфа что русня сворачивается под Мелитополем.
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13.09.2022 13:45 Ответить
Колабораціоніст? У в'язницю. Пора!
https://www.youtube.com/watch?v=cw2QKKSKkpA
...
В пабликах Донецка обсуждается, что делать тем, кто служил оккупантам и что делать тем, у кого нет крови на руках. Забавно, что многие пишут о том, что можно будет откупиться или ничего не будет, но лучше на время уехать в Россию и там пересидеть некоторое время. В пример приводят Нелю Штепу из Славянска. Очень многие боятся... своих соседей, которые вернутся с желанием наказать тех, кто предал, работал на россиян или отжал что-то. Часть людей приводят в пример тех же россиян и напоминают, что они делали с проукраинским активом в Донецке. Боятся, что с ними будет так же после освобождения города от российских оккупантов. Поэтому хотят где-то временно спрятаться. Где? Правильно, в РФ. И думаю, что вернутся они после того, как станут агентами спецслужб РФ.

Все эти и многие другие украинцы, которые по собственной воле и без принуждения перешли на сторону врага и начали с ним сотрудничать, должны отвечать согласно закону о коллаборационизме. Этот закон был подан ещё при моем созыве, но мои тупые коллеги не захотели его принимать. Я не очень высокого мнения об умственных и моральных качествах этого созыва ВР, но если он не примет такой закон, то это будет предательство всех нас.
...
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13.09.2022 13:49 Ответить
Пусть драпает и остаётся там. Назад их не брать.
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13.09.2022 14:01 Ответить
А кто мешает Вам лично устроить жесткую травлю тех, кто вокруг Вас испытывает "любовь" к рф? Или для этого тоже закон надо принимать?
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13.09.2022 14:09 Ответить
Аха ха... период "нели штепьі" закрьіт навсегда !
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13.09.2022 14:40 Ответить
https://uc.od.ua/columns/ssteblinenko/1245904 Вооружены идеологией и очень опасны!

Исторический экскурс в то как это было с коллаборантами после Второй мировой в Европе...
если Рада КМу и Президент четко не выпишут законы и порядок процедуру и меру наказания для таких лиц...то СУД БУДЕТ ТВОРИТЬ НАРОД...если власть попробует помешать то и власть повесят на суку...
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13.09.2022 14:46 Ответить
Усіх, хто драпане до парашки треба позбавляти українського громадянства, бо вони точно через якийся час ровернуться агентами фсб.
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13.09.2022 15:03 Ответить
Після повернення Криму вислать швидко, по гарячому на *** тих, хто приперлись з рашки після 2014.
Всіх, хто перся на референдум позбавити довічно права голосування за колаборацію.
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13.09.2022 13:55 Ответить
Так, - в Крыму не ко двору пришлись.
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13.09.2022 14:07 Ответить
так душевно, но придется...
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13.09.2022 14:18 Ответить
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13.09.2022 14:33 Ответить
Сразу в Китай , чтоб два раза не евакуирлааться ! Нет, не ВСУ в рф войдут , а к власти прийдут опозиционерьі Фейгиньі/Гудковьі/Невзоровьі и иже с ними, "возьмутся" за таких беженцев ! )))
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13.09.2022 14:45 Ответить
Драпайте кацапи поки є змога!
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13.09.2022 15:03 Ответить
гоблин то местный куды ему тикаты
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13.09.2022 19:01 Ответить
ГОБЛИН ПЁС СМЕРДЯЩИЙ !)
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14.09.2022 03:19 Ответить
 
 