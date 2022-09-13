Оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из оккупированного Крыма и Юга Украины, - разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Успешные действия защитников Украины вынуждают так называемую "власть" временно оккупированного Крыма и юга нашего государства срочно переселять свои семьи на территорию РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей в тайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова" - говорится в сообщении.
Также, по данным разведки, оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях защитников Украины.
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Отличные новости.
Кстати пошла инфа что русня сворачивается под Мелитополем.
https://www.youtube.com/watch?v=cw2QKKSKkpA
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В пабликах Донецка обсуждается, что делать тем, кто служил оккупантам и что делать тем, у кого нет крови на руках. Забавно, что многие пишут о том, что можно будет откупиться или ничего не будет, но лучше на время уехать в Россию и там пересидеть некоторое время. В пример приводят Нелю Штепу из Славянска. Очень многие боятся... своих соседей, которые вернутся с желанием наказать тех, кто предал, работал на россиян или отжал что-то. Часть людей приводят в пример тех же россиян и напоминают, что они делали с проукраинским активом в Донецке. Боятся, что с ними будет так же после освобождения города от российских оккупантов. Поэтому хотят где-то временно спрятаться. Где? Правильно, в РФ. И думаю, что вернутся они после того, как станут агентами спецслужб РФ.
Все эти и многие другие украинцы, которые по собственной воле и без принуждения перешли на сторону врага и начали с ним сотрудничать, должны отвечать согласно закону о коллаборационизме. Этот закон был подан ещё при моем созыве, но мои тупые коллеги не захотели его принимать. Я не очень высокого мнения об умственных и моральных качествах этого созыва ВР, но если он не примет такой закон, то это будет предательство всех нас.
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Исторический экскурс в то как это было с коллаборантами после Второй мировой в Европе...
если Рада КМу и Президент четко не выпишут законы и порядок процедуру и меру наказания для таких лиц...то СУД БУДЕТ ТВОРИТЬ НАРОД...если власть попробует помешать то и власть повесят на суку...
Всіх, хто перся на референдум позбавити довічно права голосування за колаборацію.