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О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,пєсков

В Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Пока нет, об этом речь не идет", - ответил он на вопрос журналиста, рассматривается ли в России вопрос о полной или частичной мобилизации.

Ранее РосСМИ цитировали слова депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, заявившего, что в России необходимо объявить общую мобилизацию.

Читайте: Из-за значительных потерь оккупанты планируют провести "мобилизацию" на временно захваченных территориях, - Генштаб ВСУ
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Топ комментарии
+14
Пукин боится всего.
Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
По народному:
50% мании величия + 50% мании преследования
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13.09.2022 13:34
+9
Пукін боїться долі цоря Ніколя ІІ.
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13.09.2022 13:32
+8
Им верить себя не уважать. Новояз писькова следует понимать так: «нам очень хочется начать мобилизацию прямо сейчас,но мы ещё не изучили всех возможных последствий»
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13.09.2022 13:35
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Пукін боїться долі цоря Ніколя ІІ.
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13.09.2022 13:32 Ответить
Пукин боится всего.
Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
По народному:
50% мании величия + 50% мании преследования
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13.09.2022 13:34 Ответить
Ага, сцить, коли страшно 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜
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13.09.2022 13:33 Ответить
Песькову вірити - себе не поважати !

Мерзотники кацапські залижуть рани і знову підуть в наступ 😡
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13.09.2022 13:34 Ответить
Ніхто не дасть зализати рани кацапам....
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13.09.2022 13:37 Ответить
Им верить себя не уважать. Новояз писькова следует понимать так: «нам очень хочется начать мобилизацию прямо сейчас,но мы ещё не изучили всех возможных последствий»
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13.09.2022 13:35 Ответить
Патамушта все кацапы - грозные бойцы только перед телевизором на диване.
Не в тему - у кого еще остался телевизор? Ну, кроме тех, кому плазму на всю стену выкидвать западло
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13.09.2022 13:36 Ответить
Учитывая реакцию глубинного народа на поражения в Харьковской области, в случае объявления мобилизации ху*ло рискует очень быстро закончить с ломом в заднице, как и его товарищ.
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13.09.2022 13:37 Ответить
Это всё фигня. Лучше скажи, письков, операция идет по плану?
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13.09.2022 13:39 Ответить
так і повірили
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13.09.2022 13:40 Ответить
Росія хоче провести мобілізацію але в них не виходить проводять приховану мобілізацію
В Росії громадяни підтримують війну але ніхто не хоче загинути на війні
На війну йдуть із неблагополучних регіонів Росії яких заманули грошима які звісно ніхто їм не дасть
Провести всеросійську мобілізацію тоді можуть бути соціальні заворушення
Адже в Росії війни немає і в них всі надії на другу армію в світі.
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13.09.2022 13:42 Ответить
путин чётко и по плану истребляет русню. А та в свою очередь послушно сдыхает "за величие" того, чего никогда не существовало. Слава Украине!
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13.09.2022 13:46 Ответить
Москалі воюють на повну,вони вже втратили понад 2000 тисячі танків і понад 4500 іншої бронітехніки.Це колосальні втрати,причому це найкращі їхні зразки озброєнь.
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13.09.2022 13:49 Ответить
При спецоперації мобілізація не проводиться, але якщо придумають якусь "загрозу" для територіальної цілісності рашки, то тільки так. Скажуть до прикладу, що ЗСУ зайшли на територію нашого Криму і запустять мобілізацію, кацапів поженуть на убій і ніхто навіть не рипнеться, хіба що в телеграмі і на кухні будуть нити.
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13.09.2022 13:51 Ответить
Наш потенційний похід на Крим, ймовірно, єдиний фактор, який реально може їх спровокувати на мобілізаційні заходи. Бо лише Крим з окупованих територій вони проголосили "своїм".
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13.09.2022 14:42 Ответить
Похоже у кремлёвской банды просто уже негде взять пушечного мяса. А всеобщая мобилизация в теперешней ситуации вызовет жуткий бунт.
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13.09.2022 13:56 Ответить
мясо есть, с техникой хреново. вчера читал как расхваливают танк т-62 которых много и они идут на фронт. он поди, еще в афгане с душманами воевал.
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13.09.2022 16:50 Ответить
T-62 когда то был хороший. Я тогда ещё не родился. Теперь условие ведения войны уже другие. Идти с T-62 против НАТО-вской техники и смекалки украйнцев, конечно особо извращённый вид самоубийства. Похоже в ****** это ещё не совсем поняли.
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13.09.2022 18:13 Ответить
это от безысходности. и еще обращу внимание, у ***** есть новый танк Армата. сразу скажу их немного, то ли 20, то ли 40, но они есть. так вот их бросать в бой боятся прежде всего чтоб избежать позора, поскольку когда этот супер-пупер танк уничтожат, сразу будет ясно что король то голый.
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14.09.2022 15:24 Ответить
після такої заяви, мамки на росії мають напрягтися. скоро їхніх ваньок почнуть мобілізувати зразу після шкільних табуреток.
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13.09.2022 14:02 Ответить
То так, одна справа спостерігати за "матчем" під півасік , інша - приймати участь, де левел ап не передбачено)
Колосс підтримки і вялічія може і посипатись.
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13.09.2022 14:05 Ответить
В цьому я з ним згоден. Ми ще попередніх не перестріляли.
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13.09.2022 14:10 Ответить
Гумова срака ще не "созрела"...
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13.09.2022 14:23 Ответить
Вчора після заяви одного з депутатів їхньої ГосДури (Шеремет здається), про те, що потрібна мобілізація, реакція в різних кацапських телеграм-каналах їхніх диванних вояк була дуже красномовною. Абсолютна більшість обвалилася з різкою критикою такої заяви про потенційну "могілізацію" і показала небажання і неготовність піднімати свої задниці з теплих диванів та йти гинути чи калічитись на чужій землі.
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13.09.2022 14:40 Ответить
Поздно пить Боржоми, когда почки отказали. Хотя я не против мобилизации. Больше убьем русских.
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13.09.2022 14:45 Ответить
Не обговорюється, але гадаю рішення прийнято. Все, що кажуть кацапи, треба розуміти навпаки.
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13.09.2022 15:07 Ответить
Мобілізація обов'язково буде! Орків наберуть стільки, що в усього світу куль на них не вистачить, як в 2-гу світову! І, навіть якщо на кацапію поїде 10 млн 200-х, ці обісцяні імбіцильні раби нее перестануть сосати по гланди в *****!
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13.09.2022 15:35 Ответить
Объявить мобилизацию,это значит признаться в неспособности вести боевые действия кадровой армии рф или в ее разгроме.Это позор,после тотальной пропаганды россиякам о ее несокрушимости..
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13.09.2022 17:55 Ответить
Вони прекро розуміють що така мобілізація це крах рашки.Що народ піде проти них.Тим паче в нас тоді кожен візьме зброю і теж буде всенародна мобілізація а це вже буде срака їм
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13.09.2022 19:26 Ответить
 
 