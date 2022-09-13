О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков
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В Кремле не обсуждается вопрос полной или частичной мобилизации военнообязанных.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Пока нет, об этом речь не идет", - ответил он на вопрос журналиста, рассматривается ли в России вопрос о полной или частичной мобилизации.
Ранее РосСМИ цитировали слова депутата Госдумы РФ Михаила Шеремета, заявившего, что в России необходимо объявить общую мобилизацию.
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+14 arye z.
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+8 Юрий Педаченко
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Паранойя, профзаболевание всех "великих и несменяемых вождей".
По народному:
50% мании величия + 50% мании преследования
Мерзотники кацапські залижуть рани і знову підуть в наступ 😡
Не в тему - у кого еще остался телевизор? Ну, кроме тех, кому плазму на всю стену выкидвать западло
В Росії громадяни підтримують війну але ніхто не хоче загинути на війні
На війну йдуть із неблагополучних регіонів Росії яких заманули грошима які звісно ніхто їм не дасть
Провести всеросійську мобілізацію тоді можуть бути соціальні заворушення
Адже в Росії війни немає і в них всі надії на другу армію в світі.
Колосс підтримки і вялічія може і посипатись.