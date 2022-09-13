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Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию на фронте и Запорожской АЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський,драгі

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию на фронте, Запорожской атомной электростанции и вопросы оборонного взаимодействия.

Об этом глава Украинского государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел очередной разговор с Премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о развитии ситуации на фронте. Отметил важность оборонного взаимодействия с Италией. Должны его усиливать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС. Гарантия ее безопасности – демилитаризация и возвращение под контроль Украины", - отметил Зеленский.

Читайте: МАГАТЭ предлагает зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, Украина настаивает на деоккупации станции
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З таким успіхом можна і з "спортлото" щось там обговорювати
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13.09.2022 14:04 Ответить
"Балаган 95" европейского расклада.Вместо сцены --кабинеты.
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13.09.2022 14:11 Ответить
Ну коли Зе говорив з президентами країн Африки-випорожнення багатьох хоч можно було якось сприйняти.Ну там людоїди,підспівують кацапам,самим нема що їсти...А Драгі чим не догодив?Нам не потрібна підтримка Італії? При голосуванні до вступу України в ЄС?Про надання зброї членами НАТО?Про ембарго теплоносіїв з кацапії?Форумчани,ви що взагалі не розумієте,що в України війна?Чи вам би тільки десь лизнути,а на когось випорожнитися?
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13.09.2022 15:29 Ответить
Великий «спеціаліст} з обох питань переговорив з таким «спеціалістом». Ну тепер справи як підуть!
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13.09.2022 18:23 Ответить
 
 