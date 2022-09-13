Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию на фронте и Запорожской АЭС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию на фронте, Запорожской атомной электростанции и вопросы оборонного взаимодействия.
Об этом глава Украинского государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел очередной разговор с Премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о развитии ситуации на фронте. Отметил важность оборонного взаимодействия с Италией. Должны его усиливать. Обсудили ситуацию на ЗАЭС. Гарантия ее безопасности – демилитаризация и возвращение под контроль Украины", - отметил Зеленский.
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