Песков уверяет, что россияне поддерживают Путина: Грань в критических постах "очень шаткая"

Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль уверяет, что граждане якобы поддерживают Владимира Путина и его действия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (так в России называют войну в Украине. – Ред.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально", – отметил он.

По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах, Песков заявил, что критические высказывания по поводу отступления россиян "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая".

В то же время, Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

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