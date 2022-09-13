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Песков уверяет, что россияне поддерживают Путина: Грань в критических постах "очень шаткая"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль уверяет, что граждане якобы поддерживают Владимира Путина и его действия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (так в России называют войну в Украине. – Ред.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально", – отметил он.

По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах, Песков заявил, что критические высказывания по поводу отступления россиян "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая".

В то же время, Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".

Читайте на "Цензор.НЕТ": О частичной или полной мобилизации в России пока речь не идет, - Песков
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Топ комментарии
+21
Пєскову вєрім.
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13.09.2022 13:58
+15
Еще несколько значимых поражений на фронтах и они его вынесут на вилах. Но для Украины ничего глобально не изменится, поскольку народ кацапии жаждет крови и моментально родит нового ху*ла.
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13.09.2022 14:02
+13
Нажаль,це гірка правда.
Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
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13.09.2022 14:08
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Пєскову вєрім.
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13.09.2022 13:58 Ответить
нє мєньше чєм хйлу
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13.09.2022 14:00 Ответить
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13.09.2022 14:02 Ответить
Тонкая грань между "**********" и "сам воюй".
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13.09.2022 17:39 Ответить
- Итак, в тот памятный день пражские улицы были свидетелями трогательного примера истинного патриотизма. Старуха толкала перед собой коляску, в которой сидел Швейк в форменной фуражке с блестящей кокардой и размахивал костылями.
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13.09.2022 14:05 Ответить
А чому би не вірити? А у Каддафі яка була підтримка, а у Хусейна, у Чаушеску. Такого роду підтримка для усіх закінчується однаково.
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13.09.2022 16:36 Ответить
Крисениш недоношений.
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13.09.2022 14:00 Ответить
Ур-я-я-я-я-!

По информации РБК, Росстандарт может разрешить сокращать «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».
Коммерсантъ

правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа

"довольні хами, ситі їх *****..."
вот тільки чим ситі ?
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13.09.2022 14:00 Ответить
Производитель: ху ево знаит...
Срок годности: да не сцы!
Состав: те ано нада?
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13.09.2022 14:05 Ответить
засцяв
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13.09.2022 14:00 Ответить
Усі, хто підтримує Путіна, бажають їздити на нових "Ладах".
Їм все одне, кулько буде забито їх чоловікив.
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13.09.2022 14:01 Ответить
а я б додав...а тим кому не дістанеться жигуля (ну не у всіх жеж є синки) тим любитєлям *****... по старовинній традиції бути похованими живцем разом з мумією фараона ***** 1 ботоксного..
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13.09.2022 14:09 Ответить
Еще несколько значимых поражений на фронтах и они его вынесут на вилах. Но для Украины ничего глобально не изменится, поскольку народ кацапии жаждет крови и моментально родит нового ху*ла.
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13.09.2022 14:02 Ответить
Нажаль,це гірка правда.
Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
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13.09.2022 14:08 Ответить
Не моментально. І це наш шанс. Їм треба буде мінімум років 15-20 на виховання нового ********** та розвиток армії. Ми за цей час маємо припинити вибирати дибілів у владу та приєднатися до НАТО. Поки рашка не розпадеться на 10-20 улусів - це наш єдиний шанс.
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13.09.2022 14:17 Ответить
Ми можемо створити щось краще за НАТО. Союз з Британією та поляками, наприклад В НАТО нас навряд візьмуть. Вони не хочуть воювати з рашкою,але розуміють усю можливість.
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13.09.2022 14:52 Ответить
Не важливо, як це буде називатися, але ми маємо бути в альянсі (в тому числі і військовому) з передовими країнами, які будуть готові захищати один одного.
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13.09.2022 14:54 Ответить
От добре,пані Оксана Щербакова,що ви знаєте всі розклади в НАТО. І які союзи треба створювати,а то б Україна помилилася,і запросила в союз-США,країни Прибалтики,Грузію...А так нащо так багато?Мені здається,що зараз саме переломний момент по строках вступу до НАТО.Після того,як "непобедимую и легендарную" опустили далі нема куди,воїни ЗСУ,то можливо засновники НАТО задумаються-кацапів можно і треба бити скрізь.В*єтнам,Афганістан-не давав такої впевненості...
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13.09.2022 15:48 Ответить
Мало того что "пiдтримують", так захочет помочиться - ещё и подержат, и поддержат, причём с открытыми ртами...
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13.09.2022 14:02 Ответить
росіяни підтримують Путіна - та не дивно, якщо пригадати скільки у них нобелівських лавреатів.
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13.09.2022 14:02 Ответить
Пєсков.
Пардон "травень" френч, але "Пыня-*******" та "Тувинская чурка", це вже не критика, а перші ознаки того, що доля Чаушеску та Каддафі для путіна з теоретичного побоювання перетворюється на сумну практику
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13.09.2022 14:05 Ответить
Цей лох на Геббелься не тягне. Більше того, схоже на те, що здасть свого фюрера " при первом же шухере" 😆
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13.09.2022 14:05 Ответить
Тут можно согласиться: потому и Пуйло распоясался, что орки уже больше 20-ти лет его поддерживают. В общем, не сотвори себе кумира, не то будет беда.
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13.09.2022 14:05 Ответить
Есть такая профессия путину #опу лизать...
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13.09.2022 14:06 Ответить
початок руйнування імперії
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13.09.2022 14:07 Ответить
Яке Х по кацапії йшло, такий народ і знайшло....
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13.09.2022 14:07 Ответить
горит сарай гори и хата
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13.09.2022 14:08 Ответить
Ну, и что, что "*****"? Наш скрепньій обьічай віражать поддержку, уважение и любовь
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13.09.2022 14:08 Ответить
психически здоровые люди не могут поддерживать убийство других людей, они понимают, что за это в цивилизованном мире будет наказание, даже если природа их полностью обделила эмпатией
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13.09.2022 14:08 Ответить
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ РАЗГОВАРИВАЮТ МАТОМ? Лекция историка А. Палия

https://youtu.be/ySNQkeMA8Go
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13.09.2022 14:15 Ответить




ТЁТЯ РОЗА

@Anakoyher
·

- Изя, а что это за перегруппировка российских войск под Изюмом? - С этого света на тот, Сёма.😂😂😂
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13.09.2022 14:11 Ответить
Ога, зайдите на самый упоротый сайт (это не реклама, мне там не платят ) Форум мск. И почитайте комменты
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13.09.2022 14:11 Ответить
Мда, так и подумал что бы писали в форумах России, если интернет бы был доступен в 1917.

- "Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР"

Огородить забором и залить бетоном.
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13.09.2022 14:38 Ответить
Самый упоротый-политкус,а это детский
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13.09.2022 14:44 Ответить
Когда михалычей в драных майках пошлют на убой, последнее чего они успеют произнести: "Так вот оно че, Михалы...".
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13.09.2022 14:12 Ответить
Йоржика унітазного знову понесло. Знову чогось "забористого" в кремль завезли.
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13.09.2022 14:12 Ответить
Яка гидка,брехлива кацапська пика!
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13.09.2022 14:12 Ответить
Верить пИскову, все равно что верить карточному шулеру или наперсточнику. Чтоб создать эту иллюзию в раше создана "Фабрика тролей" от повара пригожина.
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13.09.2022 14:13 Ответить
Така підтримка міцна, що навіть бояться подумати оголосити могілізацію на болотах)) Бо буде прикре самогубство))
Кацапи пишуть, що треба було не салюти запускати на московії "кагда гіблі наші рєбята", а оголосити могілізацію - це був би крок сильного nідера))
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13.09.2022 14:14 Ответить
Ну, у кого шо болить - проте і говорить. Отже по Фрейду з підтримкою у кремлівського ху..ла реально проблеми.
Давай мобілізацію - щоб рейтинги кардинально підвищити
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13.09.2022 14:16 Ответить
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13.09.2022 14:20 Ответить
Шось у них пішло не так -- це ше тільки квіточки.
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13.09.2022 14:39 Ответить
" критичні висловлювання з приводу відступу росіян "у світлі останніх подій допустимі в рамках чинного законодавства, проте грань у цьому питанні є дуже "

тобто ще трошки і почнуть пакувати всіх?
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13.09.2022 15:16 Ответить
 
 