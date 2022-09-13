Песков уверяет, что россияне поддерживают Путина: Грань в критических постах "очень шаткая"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несмотря на критические высказывания россиян в соцсетях о войне РФ в Украине, Кремль уверяет, что граждане якобы поддерживают Владимира Путина и его действия.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Общественное мнение настолько чувствительно к тому, что происходит в рамках специальной военной операции (так в России называют войну в Украине. – Ред.), понятно, что общественное мнение реагирует очень и очень эмоционально", – отметил он.
По просьбе журналистов прокомментировать критические посты в телеграмм-каналах, Песков заявил, что критические высказывания по поводу отступления россиян "в свете последних событий допустимы в рамках действующего законодательства, однако грань в этом вопросе очень шаткая".
В то же время, Песков утверждает, что "россияне поддерживают президента, это подтверждают настроения людей, их действия, участие в выборах и выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос".
Пожалуйста, подождите...
По информации РБК, Росстандарт может разрешить сокращать «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм».
Коммерсантъ
правильной дорогой идут таваріщі
#це-вам-не-европа
"довольні хами, ситі їх *****..."
вот тільки чим ситі ?
Срок годности: да не сцы!
Состав: те ано нада?
Їм все одне, кулько буде забито їх чоловікив.
Орду треба знищити,і ця відповідальна місія випала на нашу епоху.
Пардон "травень" френч, але "Пыня-*******" та "Тувинская чурка", це вже не критика, а перші ознаки того, що доля Чаушеску та Каддафі для путіна з теоретичного побоювання перетворюється на сумну практику
https://youtu.be/ySNQkeMA8Go
ТЁТЯ РОЗА
@Anakoyher
·
- Изя, а что это за перегруппировка российских войск под Изюмом? - С этого света на тот, Сёма.😂😂😂
- "Атака ВСУ на Херсон и под Харьковом - доказательство необходимости СССР"
Огородить забором и залить бетоном.
Кацапи пишуть, що треба було не салюти запускати на московії "кагда гіблі наші рєбята", а оголосити могілізацію - це був би крок сильного nідера))
Давай мобілізацію - щоб рейтинги кардинально підвищити
тобто ще трошки і почнуть пакувати всіх?