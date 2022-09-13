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ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров, - Die Welt

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

полонені

В результате контратаки в Харьковской области ВСУ получили сотни танков и грузовиков, тонны боеприпасов, а также взяли в плен тысячи солдат российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкое издание Die Welt.

Как отмечается, украинская армия добилась значительных успехов в рамках контрнаступления в Харьковской области.

По данным издания, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.

Авторы материала сделали вывод, что на Харьковщине Россия не была готова к масштабному наступлению Украины. Москва вывела войска на юг Украины, чтобы подготовиться к украинскому нападению. В то же время, руководство российской армии, вероятно, не приняло во внимание необходимость достаточного переукомплектования оборонных позиций в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ взяли в плен "матроса-танкиста" на Харьковщине: "В танке не сидел, я старший торпедист, за неделю обучили и отправили". ВИДЕО
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Топ комментарии
+66
Ну то вже вимінюйте їх на наших хлопців, на Азовців! Нахолєри нам таку ораву утримувати, годувати!!
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13.09.2022 14:17
+63
Читал комменты, что кацапня, где успевает, всё минирует. До детских игрушек доходит.
Поэтому, пойманного чмоню хорошо бы в ошейник с цепью на метров 5-7 и пусть ходит руками всё муляет. Нащупал фугас, заменили ваньку и по новой до полного разминирования.
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13.09.2022 14:19
+54
Тільки треба спочатку їх перевірити. Тих, хто в Бучі і т.п. були - тих тихенько закопати живцем десь.
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13.09.2022 14:22
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https://www.youtube.com/watch?v=StJvfIzM1aU
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13.09.2022 14:48 Ответить
У Die Welt мабуть були свої кореспонденти у Балаклії, Куп'янську та Ізюмі, то видання має достовірні дані.
Поки що по фото і відео, викладених в мережах, мова йде про перші сотні полонених орків.
Частина встигла вискочити з Ізюму через вузьку горловину між с.Оскіл і с.Старий Караван у сторону м.Лиман.
Якщо ви уважно читали інтернет, то наші передові групи десь 10-11 вересня зайшли в Лиман (аби замкнути оточення), а потім орки провели контратаку і відтиснили наших до р. Сіверській Донець, аби забезпечити відхід військ з-під Ізюму.
Пишу це для того, щоб у більшості читачів цензор.нет потім не було великого розчарування і зайвих надій на масштабний обмін полоненими.
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13.09.2022 14:51 Ответить
Блогер до якого є довіра довіра , і який не був помічений в розповсюдженні фейків , пише наступне -
Sharp`s

❗️Принагідно хочу наголосити, що за останні три дні шанси повернути наших братів та сестер - як з "Азовсталі", так і інших - значно зросли. Бо кількість полонених рашистів неухильно збільшується і вже сягнула майже 5 000.
https://t.me/Sharpreview/16878?single
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13.09.2022 15:46 Ответить
Біосміття🤮
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13.09.2022 14:51 Ответить
корочє - наїбали москаля, слава Залужному! Слава Україні!
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13.09.2022 15:09 Ответить
Слава США...
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14.09.2022 06:12 Ответить
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13.09.2022 15:34 Ответить
Знов дурню скидаєш . От поясни як зелень і оточення могли не знати про операцію якщо там беруть участь всі силові структури України від ТрО до ССО?
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13.09.2022 16:13 Ответить
Скоро твого Зе з Дєрмаком на гіляці повісять скоріш за все.
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13.09.2022 16:17 Ответить
Він такий мій як і твій , а ти вже поміняй методику , а то три дні одне і те постиш
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13.09.2022 18:31 Ответить
Як що людина не дебіл, то вона не звертає уваги.
Випадки бувають різні, але як що мені хтось мізки полощить то я просто кажу -
- Йди по адресі руского корабля і нікуди не звертай.
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13.09.2022 21:51 Ответить
Руский корабель пі
шов не на х.., а на дно! Це в тищу раз страшніше!!!
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13.09.2022 23:12 Ответить
Добре , уговорив на бедила не звертаю уваги
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15.09.2022 15:45 Ответить
Обміного фонду хватає ось тільки рашистам вони не потрібні ,єдині кого вони хочуть обміняти то це: кадировці ,високопоставлені офіцери та льотчики.
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13.09.2022 15:53 Ответить
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13.09.2022 16:32 Ответить
шо удмурт путлєр шо чурбан шойгу - виродки
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13.09.2022 18:50 Ответить
Ну и кто будет кормить эту армию бомжей? Походу Шойгу и хло придумали новую тактику как развалить экономику Украины, передать всех бомжей с днрлнр в Украину, чтобы они висели на нашей шее.никто не будет менять их кацапам они нахрен не сдались. А каторжных работ в Украине нет. Они ведь даже сами себя прокормить не смогут. Это реальная проблема где и как их содержать. Что с ними делать то?!
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13.09.2022 16:33 Ответить
Ничего будут сами себе варить баланду из дерьма , веток и асфальта. Сомневаюсь , что оркам кто-то предоставит кофе с тортиком
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13.09.2022 20:48 Ответить
Это все сказки, конвенцию как соблюдать? Если взял в плен то уже убить не можешь, заморить голодом тоже не можешь. Надо и кормить и где то держать и одевать. Все это деньги. Наши с вами деньги. 5000 человек накорми два три раза в день , это где то по 150грн в сутки только на еду 750тыс гривен в сутки на убийц и мародеров. За месяц набегает лямов 20гривен. За эти деньги можно кучу коптеров накупить иди обмундирования.
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13.09.2022 21:47 Ответить
... та класти брукiвку , котру пошкодили, як в свiй час фрiци. Ще й двоповерхове житло будувати...
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14.09.2022 06:15 Ответить
Довольно обидные слова для дамбасянского кормильца)
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13.09.2022 23:10 Ответить
Превратить их в чернозём ума и сил много не надо.
Считай, что кормишь и содержишь своих, которые у них в плену, тогда полегчает.
Вот о ком и чём надо думать, глядя на этот сброд.
Все военные конвенции написаны не от любви к врагу, как к человеку, а во имя спасения своих, которые в этом же положении.
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14.09.2022 01:30 Ответить
підозру ім, каву з плюшками та відпустить, переймаючись
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13.09.2022 17:24 Ответить
Как одеты. Какое обмундирование. Сразу видно вторую армию мира... В конца
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13.09.2022 18:43 Ответить
На фото мобіки,а їх буде більше,понабирали російських паспортів,тепер воювати,не переміг Путін війною,то задумав полоненими перемогти.
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13.09.2022 22:57 Ответить
Щось від української влади підозріла тиша з цього питання.
Напевно для ОПи сюрпризом була не лише контратака Харківщини, але і несподівана можливість поміняти полонених азовців на кацапських ахвіцерав.
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13.09.2022 18:49 Ответить
вторая армия третьего мира
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13.09.2022 18:57 Ответить
Они только этого и ждут, им на своих плевать, а вот оправдание, чтобы расправиться с пленными украинцами, будет.
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14.09.2022 01:33 Ответить
всім яйця відрізати !
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13.09.2022 19:36 Ответить
пришла пора спасти по настоящему а не по зэ-ибыдлячему
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13.09.2022 20:36 Ответить
Правильно было бы на разминирование запустить явных кацапов,а мобиков днрлнр на разбор завалов и рытье окопов или в шахту уголь добывать!
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13.09.2022 23:47 Ответить
Нет, ребята, если им не суждено было лечь в бою, то они это ваша самая дорогая валюта для выкупа ваших ребят.
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14.09.2022 01:34 Ответить
За дві останніх неділі РФ переправила в Україну близько 10 тисяч засуджених,усі вони також у формах,ніхто їх забирати назад не буде.Україні ще зеків російських не хватало.Це все потрібно назад у РФ потихеньку вивозити,нащо воно потрібне Україні.
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14.09.2022 03:18 Ответить
як колись говорив контужений одесит Льовка Мехліс - пленних нет есть только предатели Родіни. Але маленькі орди будуть таки обмінювати своїх соплеменніков.
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14.09.2022 05:56 Ответить
Дойтче велле писало еще версию русни в фейсбуке. Ахрененная журналистика, нести бред, но подписывать что это мо отсосии. Есть такая страна надо, отсосия. На фото видно мерзких людей пришедших за бабло убивать.
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14.09.2022 07:51 Ответить
Пардон, людей там нет. Тупые и мерзкие твари
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14.09.2022 07:53 Ответить
Чорнопіджачники. У чому впіймали десь у Алчевську у тому і відправили. То улюблена тактика жуковських генералів. І міняти їх вони не будуть, здебільше то є громадяни України з окупованих територій. Фільтрація - умовно наших на відбудову за пайку, їхніх- на обмін.
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14.09.2022 08:41 Ответить
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