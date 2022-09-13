ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров, - Die Welt
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате контратаки в Харьковской области ВСУ получили сотни танков и грузовиков, тонны боеприпасов, а также взяли в плен тысячи солдат российской армии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкое издание Die Welt.
Как отмечается, украинская армия добилась значительных успехов в рамках контрнаступления в Харьковской области.
По данным издания, среди пленных есть высокопоставленные офицеры.
Авторы материала сделали вывод, что на Харьковщине Россия не была готова к масштабному наступлению Украины. Москва вывела войска на юг Украины, чтобы подготовиться к украинскому нападению. В то же время, руководство российской армии, вероятно, не приняло во внимание необходимость достаточного переукомплектования оборонных позиций в Харьковской области.
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Поки що по фото і відео, викладених в мережах, мова йде про перші сотні полонених орків.
Частина встигла вискочити з Ізюму через вузьку горловину між с.Оскіл і с.Старий Караван у сторону м.Лиман.
Якщо ви уважно читали інтернет, то наші передові групи десь 10-11 вересня зайшли в Лиман (аби замкнути оточення), а потім орки провели контратаку і відтиснили наших до р. Сіверській Донець, аби забезпечити відхід військ з-під Ізюму.
Пишу це для того, щоб у більшості читачів цензор.нет потім не було великого розчарування і зайвих надій на масштабний обмін полоненими.
Sharp`s
❗️Принагідно хочу наголосити, що за останні три дні шанси повернути наших братів та сестер - як з "Азовсталі", так і інших - значно зросли. Бо кількість полонених рашистів неухильно збільшується і вже сягнула майже 5 000.
https://t.me/Sharpreview/16878?single
Випадки бувають різні, але як що мені хтось мізки полощить то я просто кажу -
- Йди по адресі руского корабля і нікуди не звертай.
шов не на х.., а на дно! Це в тищу раз страшніше!!!
Считай, что кормишь и содержишь своих, которые у них в плену, тогда полегчает.
Вот о ком и чём надо думать, глядя на этот сброд.
Все военные конвенции написаны не от любви к врагу, как к человеку, а во имя спасения своих, которые в этом же положении.
Напевно для ОПи сюрпризом була не лише контратака Харківщини, але і несподівана можливість поміняти полонених азовців на кацапських ахвіцерав.