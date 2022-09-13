ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Деоккупировано 3 800 кв. км, - Минобороны

Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного увольнения Харьковской области", - рассказала Маляр.

При этом она не стала разглашать все детали относительно тотального освобождения области и выразила уверенность, что "это произойдет как можно быстрее".

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