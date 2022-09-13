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ВСУ освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области. Деоккупировано 3 800 кв. км, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацполіція,харківщина,уди

Украинские защитники освободили в Харьковской области от российских войск уже 3800 квадратных км. Число деоккупированных населенных пунктов достигло 300.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта операция по освобождению Харьковской области длилась несколько дней и она планировалась на несколько дней, и начиная с 6 сентября по сегодняшний день освобождено 3 800 квадратных км, более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч наших людей стали свободными от оккупации. Операция продолжается, она распланирована до полного увольнения Харьковской области", - рассказала Маляр.

При этом она не стала разглашать все детали относительно тотального освобождения области и выразила уверенность, что "это произойдет как можно быстрее".

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Топ комментарии
+8
Він багато про що бубнить, але сенсу ніякого ті заяви не мають
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13.09.2022 14:51
+7
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13.09.2022 14:54
+5
Украіна назавжди.
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13.09.2022 14:40
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Так, хто точно в курсі? Пишуть орки в Снігурівці здаються?!
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13.09.2022 14:39 Ответить
Було б не погано, але це не так. Снігурівку прийдеться вибивати, там кацапи засіли добре і допомагають їм наші зрадники.
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13.09.2022 14:43 Ответить
Я в курсі що там складно, тому питаю може хто точно знає, не з новин, а від місцевих наприклад
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13.09.2022 14:45 Ответить
😂https://www.facebook.com/arkella/videos/583818226575922/?idorvanity=100000709570079
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13.09.2022 14:40 Ответить
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13.09.2022 14:54 Ответить
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13.09.2022 15:02 Ответить
Украіна назавжди.
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13.09.2022 14:40 Ответить
Аж соскучился за сиреной
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13.09.2022 14:46 Ответить
бубочка с утра бубнил про 6000
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13.09.2022 14:49 Ответить
Він багато про що бубнить, але сенсу ніякого ті заяви не мають
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13.09.2022 14:51 Ответить
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13.09.2022 14:54 Ответить
В заголовку йдеться про квадратні метрі, а в тексті - кілометри.
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13.09.2022 15:05 Ответить
Героям слава !!!
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13.09.2022 15:07 Ответить
супротивник припинив панічну втечу, повертається у раніше покинуті міста які не встигли зайняти ЗСУ і готується до оборони
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13.09.2022 15:10 Ответить
Деокуповано 3 800 кв. м? Чи кілометрів? Редактора новин - нема чи спить? )))
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13.09.2022 15:13 Ответить
Митець Подерв'янський , сказа би , що звільнено територій до@ фуя
які там кілометри ?
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13.09.2022 18:34 Ответить
Вибачте, але у слові "сказав" повина бути буква "в")))) Я шуткую)))
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13.09.2022 21:35 Ответить
В назві виправте м на км
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13.09.2022 15:18 Ответить
Більше 300 населених пунктів!? Де вони їх там стільки нарахували?
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13.09.2022 15:36 Ответить
Про це треба історію писати і вивчати в школах ,як при великій перевазі ворога в живій силі і техніці здійснити таку успішну операцію.
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13.09.2022 15:45 Ответить
Хто не вірить в таку кількість звільнених населених пунктів , раджу тимчасово залишити позиціі в окопах і перерахувати ту кількість особисто 😀
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13.09.2022 18:37 Ответить
 
 