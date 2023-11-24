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Корбан (548) уголовное дело (2433) фонд (132) волонтеры (2545)

Против "Фонду оборони країни" Корбана, который помогает ВСУ, открыто уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

корбан

Против "Фонду оборони країни", который помогает ВСУ и Национальной гвардии, открыто уголовное производство.

Об этом сообщает источник Цензор.НЕТ.

"Фонд оборони країни" в сотрудничестве с главой штаба обороны Днепра Геннадием Корбаном собирает средства для обеспечения потребностей военных подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины.

Организацию создали в Днепре в начале войны на востоке Украины – в мае 2014 года.

В частности, недавно Фонд собирал средства на 500 грузовиков для ВСУ. Волонтеры нашли военные склады в Европе, где есть армейские грузовики вместе с рем комплектами.

По словам Корбана, Украине нужны грузовики, поскольку именно они сыграли решающую роль в успехе изюмской операции: "Я писал об этом с первых дней войны. Мы закупали и продолжаем закупать легкие грузовики. А вот почему этого до сих пор не делает Министерство обороны и разные спецэкспортеры, неизвестно. Возможно, пора начать закупать, тем более это не так дорого, но очень эффективно".

Читайте: Глава штаба обороны Днепра Корбан: Почему для реализации заказных дел любая власть обязательно выбирает самых отъявленных подонков?
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Топ комментарии
+67
А ким відкрито? Питання риторичне...
Які ж ви ущербні, гніди зелені. Але від відповідальності всеодно не втечете.
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13.09.2022 14:48
+58
Вона как!

Так це не д'Єрмак з АбраХамкою та чиновниками-урками вкрали 500 вагонів гуманітарки, а Гена Корбан "крисятничає" поставляючи ЗСУ автівки різних видів

Барига!

Шановні, ми опинились в "ЗЄ-королівстві кривих зеркал"
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13.09.2022 14:51
+47
честно говоря не хочется вникать а был ли мальчик.. война на дворе и в стране а маланцы шкубуться как гребанные кацапы..... Вова Зеленский не пора ли агента РФ Дерьмака и ушлебка Татарова призвать на тормоз???!!!
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13.09.2022 14:48
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Правила форума Совет форумчан
А ким відкрито? Питання риторичне...
Які ж ви ущербні, гніди зелені. Але від відповідальності всеодно не втечете.
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13.09.2022 14:48 Ответить
дбр-(добровільні батальйони рашиста) в Україні
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13.09.2022 14:51 Ответить
хто б сумнівався
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13.09.2022 15:01 Ответить
Не верю , этому честному еврею ,как и Коломойше со ставленником.
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13.09.2022 19:23 Ответить
А мы не в церкви! Иди и работай!
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14.09.2022 08:59 Ответить
Лошади работают и ты внучок Швондера.
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15.09.2022 18:14 Ответить
Ермак?
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13.09.2022 19:46 Ответить
Корбану не варто турбуватися. Влада змінюється, а заслуги інтернет пам'ятає.
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14.09.2022 00:08 Ответить
честно говоря не хочется вникать а был ли мальчик.. война на дворе и в стране а маланцы шкубуться как гребанные кацапы..... Вова Зеленский не пора ли агента РФ Дерьмака и ушлебка Татарова призвать на тормоз???!!!
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13.09.2022 14:48 Ответить
вже "на часі" не тільки по д'Єрмакам, але й по ЗЄлє! 👿

Ці криси крадуть нашу перемогу! 👿
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13.09.2022 14:53 Ответить
Зеленський їх очолює. Це адвокати його потім будуть плакати, що воно нічого не знало. Для того і президент, щоб все знати і за все відповідати, а не шашлики смажити і линяти, як смаженим засмерділо.
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13.09.2022 15:24 Ответить
Він казав з ним прийшов з ним і піду.
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13.09.2022 16:31 Ответить
Вова Зеленський - розмовляюча голова Єрмака. Де ти бачив, щоб актор керував режисером?
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13.09.2022 18:46 Ответить
Маланці. Ти вважаєш себе найвищою расою, арієм? Ти в порівнянні з Корбаном нуль. Тож засунь свої коментарі сам знаєш куди.
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14.09.2022 07:21 Ответить
Забув табличку ділення.
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13.09.2022 14:48 Ответить
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13.09.2022 16:57 Ответить
Пионтковский та еще консерва, я бы не цитировал бы эту мразь
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13.09.2022 18:37 Ответить
Піонтковський іноді брякає в "штангу" (впрочім як всі аналітики і політологи), але він в Україні ні на що не впливає і рішень теж не приймає.
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13.09.2022 19:19 Ответить
Только много советов дает, как Украинцам жить, особенно когда начал верещать, что Макрона и Шольца надо гнать из Украины, а мягко говоря неумные развешивают уши.
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13.09.2022 21:28 Ответить
ОП не любить,коли їм вказують,що робити
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13.09.2022 14:48 Ответить
Вона как!

Так це не д'Єрмак з АбраХамкою та чиновниками-урками вкрали 500 вагонів гуманітарки, а Гена Корбан "крисятничає" поставляючи ЗСУ автівки різних видів

Барига!

Шановні, ми опинились в "ЗЄ-королівстві кривих зеркал"
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13.09.2022 14:51 Ответить
І Чернігів заколотило. Там ті ж яйця, вигляд у профіль. Склади забиті гуманітаркою. У дечого термін придатності збігає.
ІХтоЖеЕтоЗделалВместе, два рази?
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13.09.2022 14:55 Ответить
З пробудженням вас.

Без солі на рану тут не обійдешся: в окупації якнайменше 300 років.
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13.09.2022 15:09 Ответить
В чому питання ? Два гравці з команди Коломойського та не
могуть домовитись. Щось не схоже на.......
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13.09.2022 14:53 Ответить
Якщо Корбан допомага ЗСУ,то він вже в українській команді, а не антиукраїнській команді ,котру корує бабломойський
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13.09.2022 14:58 Ответить
із їхнього роя не вийде ні х.я
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13.09.2022 15:08 Ответить
Беня, як і Вава, з легкістю жертвують людьми.
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13.09.2022 15:01 Ответить
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13.09.2022 15:02 Ответить
Вони творці "його" 😕
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13.09.2022 15:08 Ответить
І я про це. Зрадить всіх. З легкістю.
Там ні відданості, ні вдячності. Ніяких людських якостей. Лише бездонний хапально-жувальний рефлекс, як і у бабломойського.
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13.09.2022 19:20 Ответить
Зелупа-ретельний учень Бабломойського.Беня ніяк ним не натішиться-це його гордість,але прийде час,і Зелупа з легкістю здасть і самого Беню.Ні секунди не вагаючись.
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14.09.2022 08:27 Ответить
бідують. бутилки збирають щоб прогодуватись.
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13.09.2022 15:32 Ответить
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13.09.2022 14:53 Ответить
Весь набор этих беспредельных наглостей - это проверка общества на готовность быть быдлом. Ну и , видать , такая готовность есть.
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13.09.2022 14:55 Ответить
не спіши.
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13.09.2022 15:09 Ответить
Що держава остаточно поглинута було яскраво відображено Вагнергейтом.
******* війна: на рівні спецслужб та великих фінансів.
Втратили це - полилась кров...

А коли ми втратили майбутнє? Охендовський як приклад. А там хто його знає, відколи нас "ведуть"...
Але точно знаємо куда нас привели.

Олігархи - то лишень наглядачі ЗЛА.
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13.09.2022 15:14 Ответить
Ну а проти кротів ОПі коли провадження будуть?!!!! Не випробовуйте терпіння Українців!!! Бо буде біда для зелених!!!
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13.09.2022 14:58 Ответить
Mykola Trofimenko 138bf09c , Тут Позвольте с Вами не согласиться, Але від відповідальності всеодно не втечете ., не было ещё в Украине власти, которая бы ответила за свои действия . Так же и эти уйдут от ответственности, . Отвечает ,как всегда народ ,который их выбирал .
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13.09.2022 14:59 Ответить
Зато поржали!
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13.09.2022 15:13 Ответить
В Україні ніколи не було такої війни в ітакої кількості рішучих, озброєнних,сгуртованнихпатріотів. Зараз у них інша важлива справа- бити зовнішніх ворогів, але потім- ховайся пліснява!
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13.09.2022 15:26 Ответить
На прикладі Кривоноса зрозуміло що ОП дорівнює НКВД під прикриттям.
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13.09.2022 15:33 Ответить
припливли...
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13.09.2022 14:59 Ответить
Цензура на телебаченні, цензура в суспільстві, не можна розкачувати човна, бо війна, а самій владі все можна, то може вже й народу можна сказати НІ цій ФСБшній владі.
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13.09.2022 15:00 Ответить
Коли ви вже зеленi паскудi сгините як трава на сонцi!
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13.09.2022 15:00 Ответить
Може - роса? Ні?
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13.09.2022 15:10 Ответить
не переживайте, згитнуть ці, але мудрий і простий народ таких самих собі вибере.

У мене в містечку всі були або за Зе або за ОПЗЖ - місцевих атошників, волонтерів, міценатів, які реально билися за місто і країну з тріском прокотили на всіх виборах.
Проголосували за приїжджих Зе, яких ніхто не знав

(Дніпропетровщина)
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13.09.2022 15:13 Ответить
Знайомі з "адмінресурсом" чи підміной скриньок, під'їзд невідомих осіб з чергою до скрині і таке інше?

Сам знаходив запечатані скрині при виборах Яника. (Шевченкове). Міліція приїхала - забрала скрині та спалила. Точка.
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13.09.2022 15:36 Ответить
У нас чесно підрахували - моя знайома (патріотка України) була у комісії. Прийшла в шоці і розповідала зі сльозами.

Дійсно голосували за Зе та ОПЗЖ.

Зараз багато баранів прозріли звичайно, але що тепер?

Пізно.

Вони проголосують за нове лайно наступного разу
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13.09.2022 15:56 Ответить
Авжеж це дає надію що вибір "вождя" все ж справедливий.... Але мені здається що тепер вони циферки міняють не на нижньому рівні а трошечки вище.
А можливо коли наші 73 = 146 той не треба щось "підкручувати"... Достатньо ефективного ТБ...

Якщо можно планувати здачу 2/3 Вкраїни Московії, та не отримати по скулам, то можно робити що завгодно к таким аморфним популусом. Щей заводити справи на того хто цьому плану не дав здійснитись... Да про що говорити: пішов один кофеман в суд та списав собі борги на вкрадене виробництво...
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13.09.2022 16:25 Ответить
100%. І ніхто нікого не слухає, всі розумні. А потім кажуть : " ми не це чекали". А що ти міг чекати від музиканта на роялі?
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13.09.2022 15:40 Ответить
Посил у Вас вірний і я з ним згоден на 100%,але називати гравця х@єм на піаніно музикантом....
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14.09.2022 08:35 Ответить
Конечно, готовность есть ,быть быдлом , я вообще сомневаюсь, что Зебилы читать умеют , а тем более ЦН
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13.09.2022 15:02 Ответить
помните как Корбан говорил что власть врет про контрнаступление? подумайте кто его поддерживает на чей он стороне
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13.09.2022 15:03 Ответить
"на безрьібье и рак щука"....
Так і про "патріотів" - справжніх просто відстрілюють або в тюрмах катують, або на свою сторону погрозами/коштами переманюють, а театральні - тільки локшину мотають популусу...

Олігархічна окупація в дії.

А думки не з'являлися чому "сильні мира цього" у слов'ян "кофе п'ють"? більше ніж 300 років...
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13.09.2022 15:39 Ответить
Влада сама не знала. Вони просто вгадали. Їм теж ніхто не говорив інакше нічого б не вийшло.
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13.09.2022 15:45 Ответить
Не помню! Это еще не контрнаступление! 3000 из 120 тысяч! Считать умееете?
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14.09.2022 09:06 Ответить
саботувати оборону чи не зрада?
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13.09.2022 15:04 Ответить
Хотів щось таке написати,але нічого,окрім грубої нецензурної лайки на думку не приходить.
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13.09.2022 15:07 Ответить
Нічого вже "слугам" не допоможе завоювати прихильність людей. Дискредитації патріотів ще більше їм зашкодить. Все буде Україна!!!
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13.09.2022 15:12 Ответить
ви відповідаєте за усі 73(46)%% довбнів?
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13.09.2022 15:25 Ответить
Тавапіщя путєна етот Гєна шибко расстроіл
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13.09.2022 15:14 Ответить
Зе ушлепки только на такие гадости и способны.И ещё тырындеть без остановки,пытаясь заполнить собой весь информационный эфир.
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13.09.2022 15:14 Ответить
Такое впечатление, что путин в Киеве.
Уголовные дела во время войны против Чорновол, Марченко, Кривоноса, волонтеров, теперь против фонда и т.д.
А кто разминировал Чонгар - не на часі
Тем кто тырит гуманитарку - ордена
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13.09.2022 15:21 Ответить
Зелень то погань, але корбан не кращий. Нехай собі гризуться
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13.09.2022 15:23 Ответить
Щось ніхто не чув, щобиЗе чи Єрмак чи їх нйближче оточення хоч одну вантажівку на фронт передали, А про 500 вкрадених вагонів з гуманітаркою не чув тільки Зе виборец.Також Зе-лохи не чули про 500 вантажівок придбаних фондом Корбана для фронту.
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13.09.2022 16:25 Ответить
каломойша керує із за куліси процесом... руками зелі хоче знищити свого ворога і зменшити допомогу ЗСУ.
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13.09.2022 15:23 Ответить
Так подають інформацію непрофесіонали або маніпулятори. Замість того, щоб написати, в чому суть звинувачень, пишуть про те який хороший Корбан. Тобто в заголовку одне, а в тексті - все про хорошого Корбана. Я не стверджую, що він "поганий". Але ж напишіть, які до нього претензії і покажіть, що вони безпідставні
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13.09.2022 15:33 Ответить
Кримінальні справи проти патріотів не мають нікого дивувати. Банкова - така сама тимчасово окупована територія, як і Херсон
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13.09.2022 15:46 Ответить
Ще трохи і будемо звільняти банкову від зе-кодла! Дерьмаку приготуватися!
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13.09.2022 16:03 Ответить
Учора телеканал Великий Львів показав відео де розказав як спецпідрозділ Корд шманає волонтерів Львівщини...
Яка ганьба... капець...нема слів...все це робота дЕрмаків...
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13.09.2022 16:06 Ответить
а бандрівці у відповідь можуть пошманати Корд? чи вони зайняті - тягають контрабас через кордон?
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13.09.2022 16:26 Ответить
Ось інтелектуали, проведіть власне розслідування, на сторінці фонду в фейсбук останній пост за 2018 рік, а на сторінці в інстаграм 85 підписника, питання вони гроші збирають чи відмивають гроші дніпровського криміналітету
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13.09.2022 16:35 Ответить
Зеленський, чому вороги України дермак і татаров не у СІЗО СБУ?..
чи вони - твої недоторкані друзі?
"скажи мені, хто твій друг - і я скажу, хто ти"
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13.09.2022 16:41 Ответить
Бенин спектакль для развода лохов.
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13.09.2022 17:21 Ответить
Кацапська агентура в Україні зашевелилась?
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13.09.2022 18:33 Ответить
Беручи до уваги, як серйозно ******* взялися за тих волонтерів, які не погодилися красти та ділитися, Чмуту та Притулі вже час приготуватися...
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13.09.2022 18:51 Ответить
Ну не відкривати ж справи проти тих, хто дав команду здати південь!
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13.09.2022 18:54 Ответить
якась мутна фігня
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13.09.2022 19:01 Ответить
цікаво - коли наїдуть на пороха і хто сценарист такого дійства?
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13.09.2022 19:02 Ответить
На Зелю і слуг справ кримінальних не заведеш, бо волонтерством не займаються, а розкрадати бюджет і міжнародну допомогу для них це просто робота)
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13.09.2022 19:21 Ответить
днище ...
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13.09.2022 19:24 Ответить
Чмо думає уседіти на місці...помиляеться і за Корбана тварюка відповість.
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13.09.2022 19:35 Ответить
Геннадій Корбан - громадянин та патріот України і зеленський зобов"язаний повернути йому громадянство України. КРАПКА.
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13.09.2022 20:04 Ответить
Тут самого Zелю треба тормзнути
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13.09.2022 21:34 Ответить
Корбан створив потужну оборону Дніпра. залучивши до цього бізнес-структури міста та області. під свої особисті зобов"язання. Що в цьому кримінального ? А що зробили слуги народу для допомоги ЗСУ ?!! Досить лити бруд на патріота Корбана !
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13.09.2022 22:23 Ответить
Зокрема нещодавно Фонд збирав кошти на 500 вантажівок для ЗСУ. Волонтери знайшли військові склади в Європі, де є армійські вантажівки разом з рем комплектами.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что значит дать вовремя "волшебный пендель" и деньги нашлись, и машины нашлись,даже что-то приобрели.
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13.09.2022 23:11 Ответить
Це не відміняє питання стосовно того, а чому власне було відкрите кримінальне провадження?
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14.09.2022 00:41 Ответить
Там із супутника Притули Єрмак усьо відіт. Але АгроХамка - це нове поганяло одного кібуцника з Банкової. Цікаво однако......
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14.09.2022 05:44 Ответить
Корбана с его фейками надо было не высылать а сажать.
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14.09.2022 06:37 Ответить
Взяли одного крупного коррупционера...Очень хорошо

.А почему не взяли остальных...Взяли одного олигарха Медведчука...Так почему остальных не взяли .Хоть одного миллиардера посадили за двойное или тройное гражданство ? Нет.Хотя бы проверьте их всех на границах.У каждого в кармане по 5-6 паспортов .Получается,что законы пишут только для бедного и простого населения ,а богатым все сходит с рук...А сколько ещё ублюдков имеют российское гражданство...Садить нужно сразу всех.Закон один для всех...
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14.09.2022 07:38 Ответить
Народ. Потрібно знати, що є така професія як політтехнолог. І є політтехнології для розкрутки політиків. І бувають ці політтехнології дуже... дуже складними. Щоб "лохи" не догадались.
Народ. Читайте біографії людей.
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14.09.2022 07:59 Ответить
 
 