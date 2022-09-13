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В районе аэродрома в Мелитополе раздались взрывы. Там обустроена база оккупантов, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Сегодня, 13 сентября, во временно оккупированном мелитополе раздались три взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз", - говорится в сообщении.

Также смотрите: После получения российского паспорта в оккупированном Мелитополе мужчин будут "мобилизовать" в армию РФ. ВИДЕО

Ожидаем подробности.
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Топ комментарии
+6
Чим більше знищите тварєй, тим більше врятуєте людей.
І помста за дітей!
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13.09.2022 14:59
+5
Сработал незарегестрированный самогонный аппарат.
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13.09.2022 15:00
+3
Lucky strike курили
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13.09.2022 14:49
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турбінщик там є, шукаю канал
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13.09.2022 14:49 Ответить
.. я теж ту мразоту вираховую! Воно зачаїлося... Зараз вже не вкидує у Ютуб свої панегрики.. Чує падло...що розплата близько. А скільки консерв вскрилося у авіамістечку..!!!??? Кожний третій..а то і другий!
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13.09.2022 17:19 Ответить
Lucky strike курили
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13.09.2022 14:49 Ответить
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13.09.2022 14:52 Ответить
підар зїбався
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13.09.2022 14:54 Ответить
***** таких потон-гандон
"
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13.09.2022 14:58 Ответить
Вот он https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD/videos
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13.09.2022 15:08 Ответить
Чим більше знищите тварєй, тим більше врятуєте людей.
І помста за дітей!
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13.09.2022 14:59 Ответить
"Бавовнятко" бавиться!)
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13.09.2022 14:59 Ответить
Сработал незарегестрированный самогонный аппарат.
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13.09.2022 15:00 Ответить
потон це взагалі топаз№2
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13.09.2022 15:00 Ответить
В районе аэродрома в Мелитополе раздались взрывы. Там обустроена база оккупантов ...
Была обустроена
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13.09.2022 17:45 Ответить
 
 