В районе аэродрома в Мелитополе раздались взрывы. Там обустроена база оккупантов, - Федоров

Сегодня, 13 сентября, во временно оккупированном мелитополе раздались три взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз", - говорится в сообщении.

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Ожидаем подробности.