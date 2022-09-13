6 332 12
В районе аэродрома в Мелитополе раздались взрывы. Там обустроена база оккупантов, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 13 сентября, во временно оккупированном мелитополе раздались три взрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз", - говорится в сообщении.
Ожидаем подробности.
Топ комментарии
+6 Sashko Pavliuk
показать весь комментарий13.09.2022 14:59
+5 govtva
показать весь комментарий13.09.2022 15:00
+3 Mykola Trofimenko 138bf09c
показать весь комментарий13.09.2022 14:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"
І помста за дітей!
Была обустроена