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Дом на Чернобыльской в Киеве, в который попала российская ракета, восстановят через два месяца, работы на ул.Лобановского завершат в следующем году

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Реконструкцию 16-этажного дома по ул. Чернобыльской, в котором после попадания вражеской ракеты не осталось ни одной уцелевшей квартиры, завершат уже через 2 месяца.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, который посетил строительную площадку вместе с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановительные работы в доме по улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе закончат уже через 2 месяца. Это 16-этажный жилой дом, который получил значительные повреждения в результате попадания российской ракеты 15 марта. В доме 126 квартир. 64 из них выгорели полностью, 62 пострадали частично. Делаем все для того, чтобы работы не прекращались и максимально быстро люди смогли вернуться в свои дома", – заявил Кличко.

Также он сообщил об уникальных технологиях восстановления дома на пр. Лобановского, в который тоже попала российская ракета.

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"Что касается 27-этажного дома на проспекте Лобановского, в который российская ракета попала на третий день полномасштабной войны, там работы завершат весной следующего года. В доме 126 квартир. Пострадали 16 помещений. В настоящее время продолжаются уникальные работы по устройству монолитного железобетонного каркаса дома", - отметил Кличко.

Также мэр Киева напомнил, что летом город начал восстановительные работы в 11 жилых домах, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате обстрелов российскими варварами. Наибольшие повреждения получили отдельные дома в Святошинском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.

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Кличко - барига!

Кияни не будуть строить нових дорог😕
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13.09.2022 14:56 Ответить
а где остальные 390 разрушенных зданий в Киеве ,как раньше писали? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/05/10/7345319/
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13.09.2022 15:00 Ответить
Правда скурвилась!
Ви хіба не знали?
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13.09.2022 15:06 Ответить
дайте весь список кто скурвился
https://nv.ua/kyiv/v-kieve-iz-za-rossiyskiy-obstrelov-povrezhdeno-390-zdaniy-do-oseni-vosstanovyat-20-klichko-50240909.html
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13.09.2022 15:13 Ответить
В Києві лише 7 будівель зазнали критичних руйнувань. все решта це вибиті шибки максимум.
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13.09.2022 15:06 Ответить
но €70 млн уже заложены в распил
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13.09.2022 15:15 Ответить
боты Зели угомонитесь...ничего святого нет вас, продажные твари.
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13.09.2022 17:32 Ответить
без пво смысол
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13.09.2022 18:46 Ответить
Добре було б при ремонті зробити і реконструкцію системи опалення 16поверхівки
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15.09.2022 16:17 Ответить
 
 