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Новости Война в Украине
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Шарий Анатолий (220) Оппозиционная платформа - За жизнь (441) Бурмич Анатолий (2)

Депутатов запрещенных ОПЗЖ и партии Шария Бурмича и Крохмаля приглашали в эфир телемарафона "Единые новости"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бурміч

12 сентября телеканал "Рада" пригласил к разговору в эфире совместного телемарафона "Единые новости" народного депутата Анатолия Бурмича, который был избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины". С ним обсуждали отопительный сезон и подготовку к зиме, хотя Бурмич является членом комитета по антикоррупционной политике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Вопросы, связанные с политической позицией Бурмича и его оценками российского вторжения, ему во время эфира не задавали.

До полномасштабного вторжения Бурмич был завсегдатаем токшоу и гостевых студий телеканалов Медведчука, где не раз озвучивал пророссийские нарративы о "внешнем управлении". Уже после 24 февраля в телевизионном эфире, запись которого была уничтожена вместе с ютуб-каналом Ukrlive, Бурмич обвинял во вторжении российской армии в Украину США, а об обороне Украины говорил: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой , и зачем?"

Из-за этих заявлений "Детектор медиа" включил Анатолия Бурмича в "Доску позора" - список медийных персонажей, которые поддержали российскую агрессию или распространяли пророссийские нарративы во время великой войны.

Из фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич вышел 14 апреля.

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Тем временем главный редактор "Новинарні" Дмитрий Лиховой отметил в фейсбуке, что телеканал "Перший" пригласил в эфир телемарафона Вадима Крохмаля от запрещенной партии Шария.

"Анна Чередниченко, а давайте вы больше не будете брать в эфир нацмарафона в слоте Суспільного купянских депутатов от запрещенной Партии Шария? Вадим Крохмаль сейчас может рассказывать все что угодно, но все же", - отмечает Луговой.

Депутатов запрещенных ОПЗЖ и партии Шария Бурмича и Крохмаля приглашали в эфир телемарафона Единые новости 01
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Топ комментарии
+66
Про партнеров не забывают
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13.09.2022 15:09
+52
плесень охопила всю країну
дякую уродам що обрали цю гидоту
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13.09.2022 15:10
+47
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13.09.2022 15:12
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Про партнеров не забывают
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13.09.2022 15:09 Ответить
Чого від зелкати? Контра і єрмак теж
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13.09.2022 15:13 Ответить
А чому тут дивуватися? Зеканали є зеканали. Своїх не забувають кликати у каналізацію.
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13.09.2022 15:21 Ответить
"А какая разница"? Нічому не навчила? Уроди !!!
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13.09.2022 15:22 Ответить
знають виродки як і коли нагадати про себе..... .
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13.09.2022 15:35 Ответить
похоже на гнидний канал.
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13.09.2022 16:19 Ответить
Всiм цим однопартiйцям,разом з Zеленим лайном , ще йти разом на вибори...
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13.09.2022 17:17 Ответить
Партнеров кидают)
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13.09.2022 15:10 Ответить
плесень охопила всю країну
дякую уродам що обрали цю гидоту
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13.09.2022 15:10 Ответить
Це корисні ідіоти.
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13.09.2022 15:15 Ответить
Для зеленої влади!
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13.09.2022 15:17 Ответить
Правда завжди гірка і очі коле.
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13.09.2022 15:17 Ответить
чи це когось дивує?
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13.09.2022 15:11 Ответить
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13.09.2022 15:12 Ответить
Хоча, як аргумент для блаЗЄнських: наша економіка зараз стоїть і споживає набагато менше електроенергії. Що скажуть фахівці?
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13.09.2022 15:16 Ответить
Так і ЗАЕС не працює, якщо що.
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13.09.2022 16:56 Ответить
який марахвон, такі й патякальники, ой, вибачте, спікери
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13.09.2022 15:12 Ответить
А потім дивуються, до чого тут зєлі.
Це з тієї ж опери, що і 1xBet
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13.09.2022 15:12 Ответить
чума на блаЗЄнське кодло!
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13.09.2022 15:14 Ответить
А що ви очікували від "Г+Г" та "Інтера"?
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13.09.2022 15:14 Ответить
Тотальний *******

@Cellodidas89

·

4 ч

Кремінські патріотичні чати готуються до повернення в місто. Ідентифікують зрадників

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13.09.2022 15:15 Ответить
это все представители ЗЕ-слуг или жОПЗы ?
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13.09.2022 16:27 Ответить
У них змiшанi шлюби..
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13.09.2022 17:20 Ответить
Як би вони себе не називали (риги/опзж/зелені/шаріївці), а суть у них -- одна. Вони навіть не малороси холуєнки, а значно гірше. Але хай запам'ятають: їх чекає доля льоши ковальова, колаборанта з Голої Пристані, нині -- вже дохлого.
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13.09.2022 20:28 Ответить
ОПЗЖ повинно в повному складі сидіти під домашнім арештом, а не ходити в Раду і підголосовувати слугам надіючись на амністію
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13.09.2022 15:16 Ответить
зеленка против .. подельники как ни как
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13.09.2022 16:28 Ответить
Замовники корпоративів в фаворі у Зенуковича.
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13.09.2022 15:16 Ответить
12 вересня телеканал "ЗРада".так правильніше
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13.09.2022 15:17 Ответить
Замовники корпоративів у фаворі в Зенуковича.
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13.09.2022 15:18 Ответить
ЗЕкодло союзничків піарить. Нормальні українці на таке не ведуться!
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13.09.2022 15:18 Ответить
Марафон якись недодєлании -- комусь нравиця.
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13.09.2022 15:19 Ответить
Віталій Гордієнко

@HordiienkoZK

·

17 ч

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»

Маємо ідеї що з цим робити?

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13.09.2022 15:19 Ответить
Ткаченко виродок.
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13.09.2022 16:01 Ответить
Маємо ідею. Відловити її в Україні та прив'язати до стовпа на Хрещатику. Ні, ні, не бити, а дозволити киянам (ну, хто бажає) просто виливати їй на голову екскременти. Та нехай так постоїть там цілий день без води та їжі. І нехай це показують у прямому етері на ТБ. Така от ідея.
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13.09.2022 20:38 Ответить
Нічого дивного, що можна очікувати від цього "марафону" на якому відкрито забороняють українську мову. Це черговий притон вати.
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13.09.2022 15:20 Ответить
А скільки бабла ці марафони відхапують.
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13.09.2022 16:00 Ответить
ЗЕкодло союзничків піарять. Хотя нормальні українці на таке не ведуться
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13.09.2022 15:20 Ответить
От хай самі його і дивляться.
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13.09.2022 15:23 Ответить
какой еще админ колаборант? это тот который в офисе зеленского? или может САМ бубочка?
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13.09.2022 16:36 Ответить
ze-слуги и опзж близнецы братья. и те, и другие враги Украины.
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13.09.2022 15:24 Ответить
Як же ригів не пускати на Марафон Зеленського?
Це ж однояйцеві близнюки керівників країни Єрмака та Татарова.
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13.09.2022 15:25 Ответить
хоча корупціонер Бурміч є
Членом
комітету з антикорупційної політики.
..алеж він товариш татарова...
Показуєм що завгодно
хоч голу дупу
аби не 5 канал..
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13.09.2022 15:29 Ответить
Може хтось пояснити, чим заважав пятий канал? Він був дуже інформаційно слабкий і мав невелике охоплення населення. Iз-за провальної інформаційної політики Порошенко зазнав фіаско на виборах і на жаль не зробив з цього жодних висновків. Не хочеться згадувати про цього покидька, але в ютубі, Шарія дивилось вдвічи більше людей чим зараз підписано на 5-й. Можна сказати, що то довбойоби, і це зовсім вірно, але як хтось казав: "іншого народу в мене для вас нема".
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13.09.2022 22:09 Ответить
Спасибо тебе украинский народы за это .

Ты же так голосовал , не марсианине
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13.09.2022 15:31 Ответить
Як неочікувано, з огляду на те, хто це лайно сторив, режесує та веде.
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13.09.2022 15:35 Ответить
они не выйопки - просто зомбированные а значит тупые
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13.09.2022 16:40 Ответить
"Не может бить"!!!
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13.09.2022 15:40 Ответить
Бидланські єдині новини
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13.09.2022 15:43 Ответить
Зе влада, Зе і Дєрмак з компанієй це план В кремля на спасіння
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13.09.2022 15:50 Ответить
чому паралельно тут нема інфи, скільки раз запросили до ефіру державного телемарафону нардепів фракції Європейська Солідарність?
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13.09.2022 15:54 Ответить
від зєлємарафона давно тхне, як від "жомової ями".
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13.09.2022 15:55 Ответить
Як із щойно почищеної вигрібної ями.
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13.09.2022 18:26 Ответить
Добре попрацювали для того що б не дивились цей так званий марафон ,спочатку заблокували супутникові канали ( єдине що можна дивитись на окупованих територіях) і ось під час війни майже ліквідували телебачення лише "єдиний марафон" і нікому не потрібний фрі дом ,натомість три канали в яких була інша позиція виключили з цифрового мовлення ,ось так тільки "правильна думка"до цієї авантюри причетний так званий міністр культури та ОП.
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13.09.2022 16:04 Ответить
Зелена влада,це смiтник вього непотребу в краiнi,iхний марафон так само смiття.
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13.09.2022 16:07 Ответить
Доки зрадники седять у ОПі доти буде оце усе лайно з жОПЗЖ й іньші колобранти вільно лазити по країні.
Де той Вова "янєлохбоневтік"????!
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13.09.2022 16:10 Ответить
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13.09.2022 16:19 Ответить
боневтик своих не бросает!
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13.09.2022 16:26 Ответить
Боневтікові може і хотілося, але не дали утекти)
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13.09.2022 16:41 Ответить
Уроди !!!
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13.09.2022 16:30 Ответить
Канал Политэка теж ******** запрошувати таких: тільки за два останніх дня, бачу там Співака, політолога Бізяєва ( від Мураєва), який досі втирає, шо США воюють с РФ нашими руками.
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13.09.2022 16:34 Ответить
а ты что смотришь этот говно канал?
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13.09.2022 16:41 Ответить
І правильно робить, просто насолода дивитися як міняється поведінка та риторики цих персон у зв"язку із успіхами ЗСУ.
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13.09.2022 16:59 Ответить
Доведеться після війни наводити порядок з цим зеленим кодлом.
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13.09.2022 16:43 Ответить
треба робити з тими словоблудами,-як у відео https://www.youtube.com/watch?v=cmUzMc_oetQ&t=92s
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13.09.2022 16:44 Ответить
Зелене лайно не покаже у марафоні наших воїнів-героїв. Тільки проросійське таке ж лайно...
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13.09.2022 16:54 Ответить
Тарас Чорновіл: "... в слоті цієї "Ради" почали активно легітимізувати представників опзж. В ефір запросили одного з найнагліших проштовхувачів рашистських наративів оппежопівського нардепа Бурміча. Уже сам цей факт під час війни - річ скандальна. Але ще можна було б відбріхуватися, що це ж спеціаліст у своїй галузі... Навіть такого фігового листочка навішувати не стали. Бурміч - член комітету з антикорупційної політики, був ініціатором скасування КСУ ряду антикорупційних законів (Зеленський їм усім погрожував, а зараз уже партнери), до депутатства працював у СБУ. Його запросили на тему підготовки до опалювального сезону. Який стосунок він до цього може мати? Жодного, крім одного - це легалізація в медійному просторі найодіозніших персонажів і ворогів України, які зараз стали соратниками й надійною підтримкою режиму Зеленського. До речі, Бурміч уже встиг не раз підставити своє прорашистське плече Зеленському, особливо в період вагнергейту.

Я сам цей ватний телемарафон не дивлюся, тому пропустив, мабуть, ще не одну антиукраїнську морду в його ефірах. Про Бурміча взнав, бо тут уже розгорівся скандал. Але також чув, що пару днів тому в слоті суспільного для всієї країни витягнули з нафталіну (на жаль, не з тюремної камери - він же не волонтер, патріот або оборонець України, щоб пі статтею ходити) якогось із пропагандистів партії Шарія. Тим часом три державницькі телеканали мають перекрите ефірне мовлення. І головна причина в тому, що вони занадто українські й патріотичні. Нашу укрсучвладу від цього аж коробить".
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13.09.2022 17:18 Ответить
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13.09.2022 17:18 Ответить
А Вову все до своїх тягне, до українофобів...
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13.09.2022 17:58 Ответить
Зелено - москальське гівно пливе Україною. 73 відсотки, вам нічого не муляє?
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13.09.2022 18:27 Ответить
Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини" - потрібно витравити щурів з ОП а запрошених і особливо тих хто запросив на шибеницю
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13.09.2022 18:47 Ответить
Це дно. Хто це допустив той зрадник
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13.09.2022 18:49 Ответить
Ну вони ж для влади свої люди все ж таки! Це ж вам не патріоти якісь, щоб не давати їм слова!
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13.09.2022 18:49 Ответить
Не те, шоб я маю бажання дивитися марафон пропаганди для дебілів, але коли потрапляю на нього під час примусового включення цієї ***** на нормальних каналах, там завжди щось подібне.
Думаю, медведчуквовсько-портновське отребья бере гроші з недобитків за таке "відбілення".
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13.09.2022 18:55 Ответить
Регіонали і Шарій на президентських виборах мочили Пороха, правда потім почали Зелю зі слугами критикувати, але слуги ситуативним союзникам завжди раді.
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13.09.2022 19:16 Ответить
Як вже дістали ці зелені тварюки.
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13.09.2022 19:27 Ответить
Дивитись "єдині новини"--себе не поважати. Жалюгідні і непрофесійні покази,а також одноманітність сюжетів,однобокість --це все на що спроможна влада.
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13.09.2022 19:47 Ответить
Кому не ліньки, то перегляньте в ютубі останній ролик Гео Лєроса, як кадирівці, кримінал та Зє з єрмаком розкрадають гуманітарку та державні кошти
https://youtu.be/GIw96ho_aq0
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13.09.2022 20:01 Ответить
А шо ви хочете отримати від Єрмака і Татарова ?!
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13.09.2022 20:11 Ответить
А ви хотіл, щоб запросили генерала Кривоноса?
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13.09.2022 20:35 Ответить
"какая прелесть"((((
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13.09.2022 21:16 Ответить
По поводу "зрады" - в ОП есть группа товарищей (Ермак/Татаров/Смирнов), которые уже 3-й месяц успешно блокируют любые движения в плане реальной конфискации в Украине имущества и активов вражеских(российских) олигархов, приближенных к карлику-педофилу путину.
Есть решение РНБОУ, выходит в эфиры этот додик Данилов, пересказывает новости))) но судебных решений нет.
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13.09.2022 21:17 Ответить
ОПЗЖ в тюрму як і тих хто співпрацював з Портновим і Татаровим
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13.09.2022 21:54 Ответить
А чому вони до цього часу залишаються народними депутатами. якщо партія опзж заборонена ?!! ЗАБРАТИ МАНДАТИ НЕГАЙНО і провести розслідування щодо цих зрадників України !
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14.09.2022 00:03 Ответить
Союзники партії зє. Ну не можуть же вони спиратись на патріотичні сили, вони ж їх критикують. Ну не "армія, мова, віра" ж? Тому у зелених в партнерах опзжопа, шароʼби та інша наволоч яким пофіг, лиш би ближче до кормушки. Антимайдан в чистому вигляді.
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14.09.2022 14:29 Ответить
 
 