Депутатов запрещенных ОПЗЖ и партии Шария Бурмича и Крохмаля приглашали в эфир телемарафона "Единые новости"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
12 сентября телеканал "Рада" пригласил к разговору в эфире совместного телемарафона "Единые новости" народного депутата Анатолия Бурмича, который был избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины". С ним обсуждали отопительный сезон и подготовку к зиме, хотя Бурмич является членом комитета по антикоррупционной политике.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
Вопросы, связанные с политической позицией Бурмича и его оценками российского вторжения, ему во время эфира не задавали.
До полномасштабного вторжения Бурмич был завсегдатаем токшоу и гостевых студий телеканалов Медведчука, где не раз озвучивал пророссийские нарративы о "внешнем управлении". Уже после 24 февраля в телевизионном эфире, запись которого была уничтожена вместе с ютуб-каналом Ukrlive, Бурмич обвинял во вторжении российской армии в Украину США, а об обороне Украины говорил: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой , и зачем?"
Из-за этих заявлений "Детектор медиа" включил Анатолия Бурмича в "Доску позора" - список медийных персонажей, которые поддержали российскую агрессию или распространяли пророссийские нарративы во время великой войны.
Из фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич вышел 14 апреля.
Тем временем главный редактор "Новинарні" Дмитрий Лиховой отметил в фейсбуке, что телеканал "Перший" пригласил в эфир телемарафона Вадима Крохмаля от запрещенной партии Шария.
"Анна Чередниченко, а давайте вы больше не будете брать в эфир нацмарафона в слоте Суспільного купянских депутатов от запрещенной Партии Шария? Вадим Крохмаль сейчас может рассказывать все что угодно, но все же", - отмечает Луговой.
Пожалуйста, подождите...
дякую уродам що обрали цю гидоту
Це з тієї ж опери, що і 1xBet
@Cellodidas89
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4 ч
Кремінські патріотичні чати готуються до повернення в місто. Ідентифікують зрадників
@HordiienkoZK
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17 ч
Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»
Маємо ідеї що з цим робити?
Це ж однояйцеві близнюки керівників країни Єрмака та Татарова.
Членом
комітету з антикорупційної політики.
..алеж він товариш татарова...
Показуєм що завгодно
хоч голу дупу
аби не 5 канал..
Ты же так голосовал , не марсианине
неочікувано, з огляду на те, хто це лайно сторив, режесує та веде.
Де той Вова "янєлохбоневтік"????!
Я сам цей ватний телемарафон не дивлюся, тому пропустив, мабуть, ще не одну антиукраїнську морду в його ефірах. Про Бурміча взнав, бо тут уже розгорівся скандал. Але також чув, що пару днів тому в слоті суспільного для всієї країни витягнули з нафталіну (на жаль, не з тюремної камери - він же не волонтер, патріот або оборонець України, щоб пі статтею ходити) якогось із пропагандистів партії Шарія. Тим часом три державницькі телеканали мають перекрите ефірне мовлення. І головна причина в тому, що вони занадто українські й патріотичні. Нашу укрсучвладу від цього аж коробить".
Думаю, медведчуквовсько-портновське отребья бере гроші з недобитків за таке "відбілення".
https://youtu.be/GIw96ho_aq0
Есть решение РНБОУ, выходит в эфиры этот додик Данилов, пересказывает новости))) но судебных решений нет.