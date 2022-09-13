Депутатов запрещенных ОПЗЖ и партии Шария Бурмича и Крохмаля приглашали в эфир телемарафона "Единые новости"

12 сентября телеканал "Рада" пригласил к разговору в эфире совместного телемарафона "Единые новости" народного депутата Анатолия Бурмича, который был избран от "Оппозиционной платформы - За жизнь", а сейчас входит в депутатскую группу "Восстановление Украины". С ним обсуждали отопительный сезон и подготовку к зиме, хотя Бурмич является членом комитета по антикоррупционной политике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Вопросы, связанные с политической позицией Бурмича и его оценками российского вторжения, ему во время эфира не задавали.

До полномасштабного вторжения Бурмич был завсегдатаем токшоу и гостевых студий телеканалов Медведчука, где не раз озвучивал пророссийские нарративы о "внешнем управлении". Уже после 24 февраля в телевизионном эфире, запись которого была уничтожена вместе с ютуб-каналом Ukrlive, Бурмич обвинял во вторжении российской армии в Украину США, а об обороне Украины говорил: "Я в данной ситуации до конца не могу понять. Чего и какой ценой , и зачем?"

Из-за этих заявлений "Детектор медиа" включил Анатолия Бурмича в "Доску позора" - список медийных персонажей, которые поддержали российскую агрессию или распространяли пророссийские нарративы во время великой войны.

Из фракции ОПЗЖ Анатолий Бурмич вышел 14 апреля.

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Тем временем главный редактор "Новинарні" Дмитрий Лиховой отметил в фейсбуке, что телеканал "Перший" пригласил в эфир телемарафона Вадима Крохмаля от запрещенной партии Шария.

"Анна Чередниченко, а давайте вы больше не будете брать в эфир нацмарафона в слоте Суспільного купянских депутатов от запрещенной Партии Шария? Вадим Крохмаль сейчас может рассказывать все что угодно, но все же", - отмечает Луговой.