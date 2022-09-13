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В преддверии возможного визита миссии ООН оккупанты улучшили условия в Оленовской колонии, - разведка
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В колонии Оленовки улучшили бытовые условия для пленных. Вероятно, это произошло накануне визита миссии ООН, который может состояться в ближайшее время.
Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, есть информация, что недавно начали улучшать бытовые условия в Оленовке.
"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", - сказал Юсов.
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