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В преддверии возможного визита миссии ООН оккупанты улучшили условия в Оленовской колонии, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

оленівка

В колонии Оленовки улучшили бытовые условия для пленных. Вероятно, это произошло накануне визита миссии ООН, который может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, есть информация, что недавно начали улучшать бытовые условия в Оленовке.

"Впервые за очень долгий период даже парикмахера пригласили. Рацион питания улучшается. Учитывая, что россияне умеют делать показуху, это может свидетельствовать о том, что они готовятся к визиту миссии. Он может состояться. Это очень хорошо, и мы надеемся, что ее работа будет объективной", - сказал Юсов.

Читайте: Украинских пленных пытают в России и на оккупированных ею территориях, - ООН
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Ага, після того що вони там вчверили, кацапи вже нізащо не відмиються!
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13.09.2022 15:28 Ответить
Російські загарбники під натиском ЗСУ на Харківщині вантажать 200-х і прощаються з рідними.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите», - розповідає російський військовий.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл#дь, у всех по магазину».
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13.09.2022 15:30 Ответить
ну так треба посилаті ту місію кожен тиждень і все.
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13.09.2022 16:04 Ответить
Через півтора місяці там можна було ціле місто збудувати, а не покращити умови. ООН порахує полонених і відчитається як відділ статистики.
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13.09.2022 16:10 Ответить
 
 