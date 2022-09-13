Жеваго причастен к заказным уголовным делам и информационному давлению, – заявление компании "Инвестохиллс"

Группа компаний "Инвестохиллс" (ГК) и Международный инвестиционный фонд "Инвестохиллс Хелиантус" (Фонд) подвергаются информационным и силовым атакам из-за того, что пытаются заставить владельцев обанкротившихся банков вернуть украденные активы.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"После того, как Фонд (ГК "Инвестохиллс" осуществляет управление его активами) заявил о произволе со стороны сотрудников СБУ, против него и ГК активизировались заказные публикации в медиапространстве", - говорится в релизе "Инвестохиллс".

Как напомнили в компании, СБУ провело обыски в офисах Фонда и ГК, обвиняя их в якобы срыве ЧАО "Автокраз", являющемся стратегическим предприятием, государственных оборонных заказов.

"Сотрудники СБУ и псевдоаналитики сознательно игнорируют информацию из официальных источников и ряда уважаемых СМИ о действительных причинах срыва контрактов "Автокразом", который до банкротства довел Жеваго. Поэтому очевидно, что атаки силовиков и дезинформация в публичном пространстве против ГК "Инвестохиллс" осуществляются именно в интересах этого "бойца" так называемого батальона "Монако", – говорится в релизе компании.

Как уточняют в ГК "Инвестохиллс", ГЧ и Фонд не имели, и не имеют никакого отношения к выкупу активов "Автокраза" и его управлению. Предприятие принадлежало олигарху Константину Жеваго, который находится в розыске правоохранителями из-за сделок с активами банка "Финансы и кредит". Процедура банкротства предприятия была начата в 2018 году, а в 2021 году кредитные долги завода перед банками выкупило ООО "ФК "Финтакт", которого в СМИ называли близким к Жеваго.

Также в компании отрицают распространенные в медиа другие заказные тезисы: "… ни Павел Фукс, ни Виталий Хомутынник, ни какие-либо украинские, а тем более российские олигархи не являются и никогда не были ни учредителями, ни бенефициарами (в том числе через других лиц) ), а также миноритарными акционерами Международного инвестиционного фонда "Инвестохиллс Хелиантус" и группы компаний "Инвестохиллс".

По мнению ГК, настоящая причина активизации заказных публикаций против "Инвестохилс" заключается в том, что Фонд и ГК занимаются возвратом активов (залогового имущества) обанкротившихся банков, украденных их же бывшими собственниками. В частности, речь идет о "Финансах и кредите" и "Украинском профессиональном банке". НБУ признал, что "Финансы и кредит" подконтролен Жеваго, а "Укрпрофбанк" – Анатолию Юркевичу.

"Поэтому попытки СБУ обвинить Фонд и ГК в причастности к срыву "Автокразом" любых контрактов являются служебным подлогом с фабрикованием доказательств следователями, о чем подано соответствующее заявление в ГБР и другие правоохранительные органы", - заявили в компании.

Как писали СМИ, в марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетил завод "Автокраз". Он попросил руководителя предприятия Романа Черняка передать владельцу Константину Жеваго, чтобы тот "вышел на связь", чтобы обсудить ситуацию с госзаказами.

"Передайте владельцам, чтобы они вышли с нами на связь. Тогда можно и решить вопрос с банкротством и выйти из всех этих исков и судебных дел… когда государство дает деньги предприятию, владелец которого находится в розыске, могут быть проблемы", – сказал тогда Зеленский.

В 2019 году Константин Жеваго уехал за пределы Украины накануне вручения ему подозрения ГБР в причастности к хищению средств банка "Финансы и Кредит" на сумму 2,5 млрд грн. В 2021 году в ГБР заявили, что олигарх находится в международном розыске Интерпола. В августе 2022 года Жеваго на яхте с символом Z у Лазурного побережья фигурировал в сюжете журналистского расследования "Украинской правды".

Ранее сообщалось, что фонд "Инвестохиллс Хелиантус", действующий в интересах американских и европейских инвесторов, из-за произвола СБУ уже обратился в Офис президента, Генеральную прокуратуру, посольства США и Италии, а также к Бизнес-омбудсмену Украины и в Европейскую Бизнес Ассоциацию. Кроме того, Фонд и ГК обратились в суды с жалобами на бездействие правоохранительных органов по защите прав инвесторов в Украине.

Портфель корпоративных проблемных кредитов (NPL), который у ГК выкупил фонд "Инвестохилс Хелиантус", на сегодняшний день составляет 30 млрд грн. Оперативное управление ими в Украине осуществляет ГК.