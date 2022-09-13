РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8481 посетитель онлайн
Новости За рубежом Война
8 813 35
война (46991) Лавров (2207) посольство Украины (319) терроризм (18674) Хамас (153)

Посольство Украины о встрече Лаврова с лидером ХАМАС в Москве: Только страна-убийца может принять террористов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров,ханія

Посольство Украины в Израиле прокомментировало встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханием в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

Отмечается, что Хания встретился с Лавровым для "обсуждения взаимных связей".

"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что "мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за этим безумием со стороны, пора начать действовать, а не просто говорить".

Читайте также: В Раде зарегистрировано постановление о признании ХАМАС террористической организацией
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
А чого їзраїльтани язик в дупу ховають? Чи російські гроші кращі?
показать весь комментарий
13.09.2022 16:08
+16
терористична коаліція..
показать весь комментарий
13.09.2022 16:08
+16
показать весь комментарий
13.09.2022 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
терористична коаліція..
показать весь комментарий
13.09.2022 16:08 Ответить
А чого їзраїльтани язик в дупу ховають? Чи російські гроші кращі?
показать весь комментарий
13.09.2022 16:08 Ответить
от самі нехай хоча б щось роблять!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:10 Ответить
Ізраіль з рашкою дружит.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:12 Ответить
не дружить, а тільки шукає вигоду. Втім, ситуація міняється. Вже лівим боком євреї передали Україні експерементальну зброю проти іранських дронів.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:14 Ответить
В них велика діаспора з рашки.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:23 Ответить
... і яка дала драла задовго до початку погромів (навичка здобута століттями). А коли равін втік, то все пішло значно швидше.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:28 Ответить
І не лишень та поставка. Взагалі, вони надають перевагу тихій дії, а не голосній зЕяві
показать весь комментарий
13.09.2022 16:45 Ответить
терорист до терориста по своє
показать весь комментарий
13.09.2022 16:13 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 16:16 Ответить
Израиль, альо!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:16 Ответить
Встреча братушек
показать весь комментарий
13.09.2022 16:19 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 16:19 Ответить
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:21 Ответить
Хамас, талибан. Осталось боко харам и игил принять в кремле. Кацапы всегда поддерживали террористов, просто раньше они маскировались под цивилизованную стран, поэтому делали это втихую. Такая публичность говорит о том, что кацапы уже не надеются на нормализацию с Западом. Это и к лучшему. Чем больше таких фоточек, тем легче мировое сообщество примет тот факт, то против хрюсии надо проводить антитеррористическую операцию.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:23 Ответить
Операция против хрюссии уже проводится Украиной.
показать весь комментарий
13.09.2022 19:05 Ответить
Сразу девять стран перестали принимать от россиян документы на туристические визы

хартия 97 https://charter97.org/ru/news/2022/9/13/515467/
показать весь комментарий
13.09.2022 16:27 Ответить
О, кентавра показують !
показать весь комментарий
13.09.2022 16:34 Ответить
Да бросьте мораль читать про как не стыдно, когда видно!. Ещё лёха бровеносец до стука зубов целовался с ясиром арафатом по два раза в год 45 лет назад! А за Израиль---так то же самое, но в иной конфигурации. Да угадть невозможно сколько сотен лярдов зелени переперли в Израиль с рф за 30 лет последних, как офшоры, всякие СП, покупалось там недвижимости итд! Каждый второй олигарх рф еврей. У нас тоже самое кстати.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:34 Ответить
Так мы не поняли, с хамасом в десна лупиться это по-твоему норма?
показать весь комментарий
13.09.2022 19:03 Ответить
Ну так армяшки все бородатые или усатые, включая оба пола. Конечно хотелось бы увидать чмоки-шпоки коня и бородатого пили-стинца! Видать в кулуарах состоится.
показать весь комментарий
13.09.2022 20:06 Ответить
...для "обговорення взаємних зв'язків"!!! Карл!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:34 Ответить
"Під*раси всєх стран - об'єдіняйтесь!"...
показать весь комментарий
13.09.2022 16:37 Ответить
На финансирование ХАМАС Хезболла и прочих красных бригад включая кубинских крыс начинали ещё Хрущев и Брежнев...миллиарды долларов из кремля лились рекою...
показать весь комментарий
13.09.2022 16:38 Ответить
"терористи всіх країн єднайтесь" а що скаже уряд Ізраїлю?
показать весь комментарий
13.09.2022 16:39 Ответить
Не страна-убийца, а страна-террорист
показать весь комментарий
13.09.2022 16:44 Ответить
Кстати указ о начале красного террора на рабZee после убийства чЛенина 30 августа 1918 года подписан кажись Яковом Свердловым в соавторстве с Феликсом Дзержинским..типа председателем ВЧК...а Свердлом был председателем Совнаркома...десь так...якщо я не забув...
показать весь комментарий
13.09.2022 16:50 Ответить
главный офис принял дочернюю компанию
показать весь комментарий
13.09.2022 16:51 Ответить
А что там Израиль? Тоже молчит в тряпочку? Все сидят на грантах от *****.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:55 Ответить
A lavrovu to pH
показать весь комментарий
13.09.2022 17:12 Ответить
Встреча c HIMARS будет Лаврову не pH.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:26 Ответить
ИЗРАИЛЬ В ЧЕМ ТО ДОЛГО СОМНЕВАЛСЯ.. ТЕПЕРЬ ВАМ НАДО ПОМОГАТЬ УКРАИНЕ ВТРОЙНЕ. ВПЕРЕД ПО ПОЛНОЙ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
13.09.2022 17:22 Ответить
Після зустрічі, хамас розпочне поставку ракет засраші
показать весь комментарий
13.09.2022 18:35 Ответить
Офіційному Ізраїлю ********* плюнув у обличчя, а вони бояться змарнувати відносини з ******. Тоді утріться і сопіть далі.
показать весь комментарий
13.09.2022 19:22 Ответить
в мордорі будуть проходити конференції терористів,
в програмі х@уйло буде виступати і вихвалятися скільки вбив цивільного населення
показать весь комментарий
13.09.2022 20:47 Ответить
 
 