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Посольство Украины о встрече Лаврова с лидером ХАМАС в Москве: Только страна-убийца может принять террористов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Посольство Украины в Израиле прокомментировало встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханием в Москве
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.
Отмечается, что Хания встретился с Лавровым для "обсуждения взаимных связей".
"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении посольства.
Дипломаты подчеркнули, что "мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за этим безумием со стороны, пора начать действовать, а не просто говорить".
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раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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в програмі х@уйло буде виступати і вихвалятися скільки вбив цивільного населення