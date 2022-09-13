РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8481 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине Война
10 707 61
война (46991) Германия (6025) оружие (9397) БМП (213)

Немецкий производитель модернизировал 16 БМП Marder для Украины, но не имеет разрешения правительства на их отправку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бмп,marder

Немецкая компания Rheinmetall самостоятельно отремонтировала 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, однако не может получить лицензии на их отправку от правительства ФРГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

16 бронетранспортеров Marder из старых запасов Бундесвера обновили за собственные средства, но не могут получить лицензии на их экспорт от федерального правительства. Тем временем Rheinmetall уже начали обновление еще 14 Marder и в случае необходимости готовы восстановить еще 70 автомобилей из старых запасов.

Отмечается, что правительство Германии пока отказывается разрешить поставку в Украину бронетранспортеров западного образца или основных боевых танков, ссылаясь на отсутствие подобных соглашений с другими странами-партнерами, оказывающими военную поддержку Украине.

Боевая машина пехоты Marder, разработки и производства Rheinmetall, находится на вооружении германской армии с начала 1970-х годов. Базовая версия БМП вступила в 1971 году, после чего неоднократно модернизировалась и обновлялась. С тех пор БМП получила защиту (дополнительное бронирование дна от взрыва, противошарный и т.п.), новую электронику, включающую цифровую радиосвязь, новые прицелы, силовую установку и прочее.

Читайте также: Шольц о танках для Украины: Германия не может действовать сама
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
макрон подзвони шольцу!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:35
+17
Мардер, на відміну від бехи, аж ніяк не хлам був з самого початку - німці з самого початку зробили гарну важку БМП з потужним бронюванням та 20 мм автоматичною гарматою

наступні модернізації:
Marder 1 A3 - модификация 1989 года.[4] Масса бронирования увеличена на 1 600 кг с целью: - непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2; - для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.
Marder 1 A5 - модернизированный вариант Marder 1 A3, разработанный в 2003-2004 гг. Установлена дополнительная противоминная защита, полностью изменён интерьер с целью уменьшения повреждений экипажа и десанта в случае подрыва на мине.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:50
+16
Вот это, по нашему, Слава Героям...
показать весь комментарий
13.09.2022 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
макрон подзвони шольцу!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:35 Ответить
у макарона только на *****... ломка..
шольц ему не симпатичен )))))
показать весь комментарий
13.09.2022 16:52 Ответить
да странно немцы себя ведут очень странно тут дело не в газе а в лобистах кремля в правительтсве германии или еще хуже компромате на верхушку хдс-хсс
показать весь комментарий
13.09.2022 17:03 Ответить
пардон а кто такой сема ?
показать весь комментарий
13.09.2022 17:29 Ответить
пздц! Аж 16 БМП! Ото недозволена розкіш! Хлам 70-х років яких наклєпали аж 3000 штук. Передайте два-бо 16 задохера!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:38 Ответить
Мардер, на відміну від бехи, аж ніяк не хлам був з самого початку - німці з самого початку зробили гарну важку БМП з потужним бронюванням та 20 мм автоматичною гарматою

наступні модернізації:
Marder 1 A3 - модификация 1989 года.[4] Масса бронирования увеличена на 1 600 кг с целью: - непоражаемости машины в переднем секторе обстрела БПС снарядами 30-мм пушки БМП-2; - для усиления защиты горизонтальных поверхностей (крыши корпуса и башни) от поражения кумулятивными боевыми элементами кассетных боеприпасов за счёт использования разнесённой брони.
Marder 1 A5 - модернизированный вариант Marder 1 A3, разработанный в 2003-2004 гг. Установлена дополнительная противоминная защита, полностью изменён интерьер с целью уменьшения повреждений экипажа и десанта в случае подрыва на мине.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:50 Ответить
нам би з сотню цих модернізованих Мардерів та сотню Леопардів 1А5 - то контнаступ зупинився би в Новоазовську та Керчі
показать весь комментарий
13.09.2022 16:54 Ответить
красавчик !
це не бронеавтомобіль...
показать весь комментарий
13.09.2022 16:58 Ответить
пропоную хрести залишит
показать весь комментарий
13.09.2022 17:02 Ответить
Ти хоч новину до кінця дочитав ? "Базова версія БМП заступила на службу у 1971 році, після чого неодноразово модернізувалась та оновлювалась. З того часу БМП отримала захист (додаткове бронювання дна від підриву, протикульний, тощо), нову електроніку, яка включає цифровий радіозв'язок, нові приціли, силову установку та інше. " Вона однозначно буде краща за совкові БПМ 1 та 2.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:53 Ответить
Я думаю если бы не продажное правительство Германии то немцы наштамповали и поставили бы нам сотни бронемашин и танков. Немцы с удовольствием ждут заказов для своих заводов. Но всякие Шредеры, Меркельши и Шольцы дают разрешение на заказы только для Рашки. А потом среди немцев распространяют слухи что вся економика Германии держится на росийских капиталловложениях.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:53 Ответить
зачем штамповать если есть на складах уже готовые
показать весь комментарий
13.09.2022 17:04 Ответить
Яку ж відмазку вони придумають на цей раз.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:38 Ответить
ту ж саму - ліверну

навіть сам пан Посол Мельник не зміг вичавити лівер із обгортки ковбаси
показать весь комментарий
13.09.2022 16:52 Ответить
А німаки все "шольцаваляють"!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:39 Ответить
Ганси -- роздупляитесь.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:40 Ответить
Не чіпайте німців, вони не заважали вам у 2019 році вибрати те, що вибрали і не заважали три роки випускати БМП, танки, ракети..,Винен в тому, що немає необхідної кількості спецтехніки сидить в ОПі.
показать весь комментарий
13.09.2022 20:09 Ответить
Зараз або вони нас або ми іх -- тут не до реверансів.
показать весь комментарий
13.09.2022 20:14 Ответить
Тому не ображайте німців, а дякуйте їх за домомогу і просіть, а не вимагайте. Вимагати маєте у того, хто залишив вас з голою дупою проти російських ракет і він відомий, він через подоляківців направляє вашу енергію лютті в бік друзів України, виставляючи себе після цього ще і спасителем і патріотом.
показать весь комментарий
13.09.2022 21:17 Ответить
Бажаю німцям зимою замерзнути без кацапського газу, а ми щиросердно передамо для них 16 електрообігрівачів! Надіюсь на всіх вистачить.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:40 Ответить
ви шо? як можна передавати 16!!!! обігрівачів не отримавши підтвердження подібних угод від пінгвінів Південної Америки, Австралії та Африки?!
показать весь комментарий
13.09.2022 16:51 Ответить
Німецький фашист російського фашиста не підведе.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:40 Ответить
там видеокомпромат есть у путлера-шольц чему-то подвергаеца в противоестественной форме
показать весь комментарий
13.09.2022 16:42 Ответить
а по другому никак не обьяснить соплежуйство немецких бонзов
показать весь комментарий
13.09.2022 17:05 Ответить
Вот это, по нашему, Слава Героям...
показать весь комментарий
13.09.2022 16:42 Ответить
А ми пікапами!!!

показать весь комментарий
13.09.2022 16:45 Ответить
По цене металла за 30тонн. И контракт на поставку б/припасов.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:47 Ответить
Хе с ним, выгребем и без вас. Но потом будет неудобно, печально, а местами больно.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:48 Ответить
таки шольц еще тот шульц....
показать весь комментарий
13.09.2022 16:53 Ответить
Надеюсь сначала посадят Меркель за развал бундесвера а потом и Штольца как предателя.
показать весь комментарий
13.09.2022 16:56 Ответить
Украинцы, я уже ранее писал, мое мнение что есть какая то тайная договоренность между США, Англией, Германией и т.д. о передаче западной бронетехники. Я понимаю что от этого зависят жизни бойцов на передовой и техника очень нужна. Но так уж сложились обстоятельства.....Я думаю технику дадут, зря что ли модернизацию делали, но дадут после какого то события.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:07 Ответить
Весь "зговор" зводиться до дерьмака - зеленського і їх кураторів з фсб...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:13 Ответить
Немцы, от поясните мне, - вы живёте в диктатуре, как при Адике Шикельгребере или ваши Шольц король, батюшка царь и император в одном лице, что он один решает эти вопросы? Немцы, во ЧТО, именно во что, а не в кого, вас превратили Шрёдер, Меркель и продолжает превращать Шольц?
показать весь комментарий
13.09.2022 17:11 Ответить
тяжело им выходить из зоны комфорта, но придется... И процесс уже пошел. Он, собственно, детерменирован во времени.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:22 Ответить
Они уже хотят отменить лимит цен на россогаз!Речь даже не идет об отказе как таковом ,и тем более отяислять процент на нужды Украины,об этом не заикнулись,мы пля так воевать будем еще лет 30 нахх.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:12 Ответить
шольц-я вам дам,але не знаю коли
показать весь комментарий
13.09.2022 17:17 Ответить
"А еще вчера, все вокруг, говорили: Шольц - друг!
Шольц наш, говорили, немецкий друг".....
показать весь комментарий
13.09.2022 17:19 Ответить
с двух сторон будем пинать Шольца. В конце-концов запинаем!
показать весь комментарий
13.09.2022 17:21 Ответить
У Франции 300-500 Леклерков на хранении, если один лидер не хочет бить лидером, то может к другому обратится))))
показать весь комментарий
13.09.2022 17:24 Ответить
Marder migli by dat nemci kakix 50 stuk ..I ecio MLRS Mars pust dajiot kakix 5 stuk
показать весь комментарий
13.09.2022 17:39 Ответить
Герр Шольц!Хватит ссатся!!!
показать весь комментарий
13.09.2022 17:44 Ответить
Гер Шольц допомагає...
""
показать весь комментарий
13.09.2022 17:53 Ответить
Рейнметалл з самого початку рвався нам постачати технiку, але iм не давали.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:54 Ответить
І чим вони кращі за швейцарців в цій ситуації?
показать весь комментарий
13.09.2022 18:05 Ответить
Х.ени моржові ті довбані німці...Головні творці і годувальники російського чуда-юда,які його плекали і годували з ложечки. Довбонавти.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:18 Ответить
Найкраща реклама зброї --- це війна, а не срані виставки. Німці просруть замовлення на трильйони. Он "Хаймерси" і "Байрактари" хотять вже всі. Рашкозалізо --ніхто. Хєрові якісь капіталісти. Шольц не пускає?! Продайте третій країні , вона нам.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:23 Ответить
Паскудна справа Меркель живе і процвітає завдяки боягузу Шольцу...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:49 Ответить
Да всё они отдадут. Спокойно, панове. Панцеры к зиме считают..
показать весь комментарий
13.09.2022 19:06 Ответить
Це вже Шольц хай не бреше, бо всі бачили американскі БМП при штурмі на харківщині. То як, колегіальне рішення союзників по НАТО, чи закулісні "ігри" з ******?
показать весь комментарий
13.09.2022 19:09 Ответить
То были БТР М-113,к сожалению, БМП"Бредли"дядюшка Сэм,как и Шольц с БМП"Мардер" пока нас не радует
показать весь комментарий
13.09.2022 20:32 Ответить
То вже нюанси. На гусеницях, значить виконує функції БМП-1.
показать весь комментарий
13.09.2022 20:39 Ответить
Боксери теж не дали
показать весь комментарий
13.09.2022 20:40 Ответить
швидше дадуть зброю то швидше закінчиться війна,
і не у х@йла не буде причини шантажувати європу газом,
хіба що дуже образиться що воно програло і буде робити пакості
показать весь комментарий
13.09.2022 20:44 Ответить
Влада Німеччини заблокувала плани Іспанії передати Україні 40 танків Leopard 2A4.
у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.
Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння.
Потрібно чекати поки німці між собою розберуться.
показать весь комментарий
13.09.2022 21:30 Ответить
Ставлю на Фріца (ХДС)!
показать весь комментарий
13.09.2022 23:15 Ответить
14 вересня у ФРН обговорять можливість поставок Україні зброї із запасів ЗС та підприємств ОПК, повідомляє ГУР МОУ. Йдеться про постачання систем протиповітряної оборони, танків та БМП..
показать весь комментарий
14.09.2022 00:59 Ответить
 
 