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ВСУ достигли ошеломляющего успеха на Харьковщине, но впереди битва на юге, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кірбі

Вооруженные Силы Украины достигли "быстрого и ошеломляющего успеха" в ходе наступления в Харьковской области, но впереди предстоит тяжелая битва на юге.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По его словам, есть осторожный оптимизм в отношении успехов Украины в ходе наступления в Харьковской области.

"У них, безусловно, есть определенный импульс, особенно там, на северо-востоке страны, на Донбассе. Все увидели, насколько быстрыми и ошеломляющими были их успехи", — сказал Кирби.

Одновременно он отметил, что впереди Украину ждут боевые действия, особенно на юге, где ВСУ пытаются прорваться в районе Херсона.

"Там они добились некоторого постепенного прогресса. Они сталкиваются с более жестким сопротивлением россиян на юге, но очевидно, что в этом северо-восточном регионе есть некоторый импульс со стороны украинцев, в этом нет никаких сомнений", — заявил представитель Белого дома.

Читайте также: Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского, - объяснение министра обороны Резникова
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Топ комментарии
+11
Села Пильна та Борисівка наші!
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13.09.2022 16:53
+11
Пока орки будут иметь возможность свободно обстреливать Харьков и разрушать его, ни о какой победе над их недоимперией не может идти речь.
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13.09.2022 17:25
+7
Может обойдемся без битвы? Ракетами порешаем. Если дадите. Заранее спасибо.
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13.09.2022 17:17
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а ****** сначала по лугандону а потом юг
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13.09.2022 16:50 Ответить
Дякуємо Боневтіку за сданий південь. Сдав він, але не йому визволяти.
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13.09.2022 17:49 Ответить
Села Пильна та Борисівка наші!
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13.09.2022 16:53 Ответить
якщо ти орінтуєшся на кацапячі карти то для чого тут питати ?
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13.09.2022 17:03 Ответить
я вообще ни на какие не ориентируюсь просто сравниваю инфу
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13.09.2022 17:31 Ответить
Заяви це добре, а зброя краще.
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13.09.2022 17:06 Ответить
І ті старі "першинги", шо давно пилюкою припадають, нам би були саме то...
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13.09.2022 19:54 Ответить
Может обойдемся без битвы? Ракетами порешаем. Если дадите. Заранее спасибо.
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13.09.2022 17:17 Ответить
дадут, не благодарите.
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13.09.2022 18:10 Ответить
русня сдала белогоровку сами кацапы пишут путь на лисичанск значит открыт если правда)
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13.09.2022 17:20 Ответить
Пока орки будут иметь возможность свободно обстреливать Харьков и разрушать его, ни о какой победе над их недоимперией не может идти речь.
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13.09.2022 17:25 Ответить
Треба брати Білгород
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13.09.2022 17:37 Ответить
Само собой. Но и надежная защита города от будущих агрессий недоимперии тоже должна быть.
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13.09.2022 18:28 Ответить
Тише едешь -- дальше будешь. А кто будет прикрывать фланги ?
Да не такая дурная там масса.
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13.09.2022 17:48 Ответить
Як кажуть у Одесі...прощай немытая рабZeя,страна дебилов и рабов..и ты плешивая шизоидная крыса 🦍навеки тоже прощавай...🤣
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13.09.2022 18:13 Ответить
"але попереду битва на півдні"...
Значит Донецку приготовиться
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13.09.2022 19:56 Ответить
 
 