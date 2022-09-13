Реальное количество освобожденных на Харьковщине территорий почти вдвое больше подтвержденного, - Минобороны

В Харьковской области освобождено почти вдвое больше территорий, чем объявлено.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на брифинге в Балаклее я сообщила, что с 6 сентября в результате наступательной операции в Харьковской области освобождено 3800 кв. км, более 300 населенных пунктов, около 150 тыс. населения. Это подтвержденные цифры с учетом стабилизационных мероприятий.

Реальная цифра освобожденных территорий в Харьковской области почти в два раза больше", - отметила она.

По словам Маляр, завтра будут уже уточненные данные.

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