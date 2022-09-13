РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8724 посетителя онлайн
Новости За рубежом Великобритания
7 060 67
Беларусь (7528) Великобритания (4269) Елизавета II (44) Россия (91324)

Россию и Беларусь не пригласили на похороны королевы Елизаветы II

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Єлизавета

Великобритания не пригласила Россию и Беларусь на похороны королевы Елизаветы II. Также на похороны не пригласили представителей Мьянмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На похороны королевы, которые пройдут в Лондоне, приглашены около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы президентам большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения. РФ и Беларусь в этот список не входят.

"Великобритания вместе со своими западными союзниками стремилась изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее Вооруженные силы также подверглись британским санкциям", - указывает издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чарльза III официально объявили королем Великобритании. ФОТОрепортаж

В Великобритании ожидают, что на похоронах появится президент США Джо Байден и его супруга, премьер-министры Канады, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран. Церемония прощания с Елизаветой II станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
У столиці зареєстрували петицію із пропозицією встановити пам'ятник королеві Великої Британії Єлизаветі II на місці пам'ятника більшовицькому(РОСІЙСЬКОМУ!) військовому діячеві Миколі Щорсу.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:44
+18
і шо тут дивного???
ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
пам"ять про Велику Королеву житиме віками...

показать весь комментарий
13.09.2022 17:49
+16
Їх тепер, хіба що на похорони якогось африканського чи азійського диктатора запросять.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їх тепер, хіба що на похорони якогось африканського чи азійського диктатора запросять.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:43 Ответить
скоріше навпаки)))
показать весь комментарий
13.09.2022 17:45 Ответить
Стали токсичнішими за Норд Корею, Талібан та Хамас 😂

ЗСУ помножили рашку на ноль у всіх відносинах, включаючи й дипломатичні!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:18 Ответить
Рішення дуже розумне, зважаючи на звичку буйла весь час спізнюватись.
Похорони це ритуал, який має проходити чітко, не чекати ж на нього цілу годину....
показать весь комментарий
13.09.2022 18:25 Ответить
Ну навіщо ви про погане?Чи хороше?Просто потрібно сказати всім людям,хоча б на форумі,що і ***** і лукашенко запрошені всім світом на персональну зустріч з Королевою трохи пізніше,вірніше через 9 днів після церемонії поховання.Приєднуюсь до спільноти.Хотілося б раніше,но....
показать весь комментарий
13.09.2022 21:58 Ответить
У столиці зареєстрували петицію із пропозицією встановити пам'ятник королеві Великої Британії Єлизаветі II на місці пам'ятника більшовицькому(РОСІЙСЬКОМУ!) військовому діячеві Миколі Щорсу.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:44 Ответить
КРАЩЕ розібрали б тотуфуйню металоломну й зняли "бабу" і там поставили Королеві пам'ятник... А у тому "горбі" об'єднали окупацію Польщі, департацію Українців та Къырымлы та спробу окупувати Україну з 2014-го... Або, хер з ним, не буде, де ПОВІСИТИ зеуйопка, - прибратинафуй арку й ТАМ пам'ятник Королеві. Але залізну бабу все рівно прибрати! Тільки дебіл не розуміє, шо воно КЛИЧЕ ворога, який прикидався її "другом" й всю історію НИЩИТЬ... Амінь
показать весь комментарий
13.09.2022 17:49 Ответить
У нас є багато своїх заслужених діячів для пам'ятника на тому місці. Симон Петлюра (від пам'ятника щорсу починається вулиця Петлюри), Степан Бандера, Іван Мазепа, Король Данило...
показать весь комментарий
13.09.2022 17:57 Ответить
А ще відомий факт, що для Щорса позував молодий Леонід Кравчук. Я не фанат Кравчука, але ж рано чи пізно і йому вирішать монумента поставити, так от він уже якби і є
показать весь комментарий
13.09.2022 18:21 Ответить
так відкопай його-далі нехай позує
показать весь комментарий
13.09.2022 18:39 Ответить
він зараз трохи не в "тонусі")))
показать весь комментарий
13.09.2022 23:17 Ответить
Монумент за що? За те що в Біловезькій пущі по п'янці з Єльциним втягнув Україну назад в совок? В той час як Польща, країни Балтії заявили про рух в ЄС і в НАТО, він розказував, що ми не можемо різати по живому бо ми з росіянами брати.

Армія від Кравчука до Зеленського. Хто будував, а хто розпродавав. https://www.youtube.com/watch?v=nvAUuzRhCq0
показать весь комментарий
13.09.2022 18:49 Ответить
Найкраще місце пам'ятнику Королеві Великобританії, як на мене, то на місці ватутіна у Маріїнському парку - і місце тихе, й парламентарі, проходячи повз пам'ятник, може зайвий раз згадають про демократію та відповідальність, притаманні британцям
показать весь комментарий
13.09.2022 18:22 Ответить
В Одессе можно , вместо кумира ватного быдла Екатерины.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:49 Ответить
Прходячи повз такий пам'ятник, наші "парламентарі" зайвий раз згадають хіба шо про свою "нєдвіґу" та банківські рахунки у Лондоні.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:54 Ответить
показать весь комментарий
13.09.2022 19:32 Ответить
А стільки років ТЕРПІЛА Королева сморід лаптєногої звірини....
показать весь комментарий
13.09.2022 17:44 Ответить
Шоб это быдло в гроб наплевало? Хай сидят у себя на болотах
показать весь комментарий
13.09.2022 17:45 Ответить
Вони абіділісь і на похорон фуйла і вусатой ***** теж не запросять
показать весь комментарий
13.09.2022 17:47 Ответить
Путин не обиделся на то, что его пригласили на похорон королевы,. Он сказал, что скоро встретится с ней лично сам
показать весь комментарий
13.09.2022 18:59 Ответить
Королева не зможе зустріти пуйла ТАМ, навіть якщо захоче, а вона не захоче. Королева потрапить у рай. Місце пуйла в пеклі. Їхні шляхи розійшлися назавжди.
показать весь комментарий
14.09.2022 00:04 Ответить
И не надо. У них теперь свой могучий союз: сев. корея, сирия, эритрея, иран и венесуэла. Вот помрет Ким Чен Ын - на похороны приедет его брат с рфии - Кон Чен Ый.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:47 Ответить
там все зачищено...там сестриця Ина править ділами
показать весь комментарий
13.09.2022 17:51 Ответить
Извини, друг, но в сортах говна не разбираюсь =)
показать весь комментарий
13.09.2022 18:27 Ответить
Iдiотiв не можна випускати за межi iхньего середовища.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:48 Ответить
Когда хоронят королей и королев, отбросы человечества не приглашают на похороны.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:48 Ответить
уявіть--лукашенка і пуйло --читають за померших
ой ця пісня мені подобається--в далеку путь..в далеку путь від рідного порога..
показать весь комментарий
13.09.2022 17:48 Ответить
бууууудьььмоооо уважніііі
показать весь комментарий
13.09.2022 17:49 Ответить
і шо тут дивного???
ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
пам"ять про Велику Королеву житиме віками...

показать весь комментарий
13.09.2022 17:49 Ответить
пісюнков: "да мы не сильно и хотели туда ехать"
бульбохуйло: "я дал своему правительству задание организовать похороны получше королевских"
показать весь комментарий
13.09.2022 18:00 Ответить
А навіщо свиняче рило в калачному ряду!
показать весь комментарий
13.09.2022 17:52 Ответить
Місце орків і підорків - біля параші. В цивілізації їм робити нема чого.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:55 Ответить
Они, когда узнали, что фуршета не будет, сами отказались.
показать весь комментарий
13.09.2022 17:58 Ответить
Сказали что с сумками и мешками явится в прощальный банкет запрещено.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:16 Ответить
та кто с этим чумным бараком разговаривать вообще будет
показать весь комментарий
13.09.2022 17:59 Ответить
засраша + білораша = м'янма
показать весь комментарий
13.09.2022 17:59 Ответить
Покладуть столові прибори ще, а потім збрешуть, що нічого не брали.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:03 Ответить
нема чого бидлю серед людей робити. їхній ривень якийсь папуас голосракий з енурезії чи як оті там дики племена
показать весь комментарий
13.09.2022 18:04 Ответить
А ЗЕ!!??...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:05 Ответить
За умови якщо до брудної футболки вдягне краватку😂
показать весь комментарий
13.09.2022 18:29 Ответить
Вирішили - на цей раз без під*расів!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:12 Ответить
Останутся без пирожков
показать весь комментарий
13.09.2022 18:14 Ответить
Не стали паплюжити пам'ять про гідну людину!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:16 Ответить
и правильно сделали!нечести поганой нечего делать среди нормальных людей!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:16 Ответить
цікаво,а найвеличніший діяч **********,який своїм маштабом давно перевершив усіх монархів світу,зволить поїхати на похорон,чи він не може ні на годину відірватися від запису відосиків у своєму бункері?
показать весь комментарий
13.09.2022 18:16 Ответить
Дєрмак не відпустить. А що коли Порох назад десь в Мостиськах не впустить?
показать весь комментарий
13.09.2022 19:37 Ответить
Кажуть шо Король Британии Генрих и Николашка кровавый второй ,были двоюродными братьями..типа их матери были родными сестрами...в Первую Мировую...на фото той эпохи они очень похожи внешне...
Ютьюб в помощь...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:21 Ответить
Георг V...
Sorry
показать весь комментарий
13.09.2022 18:23 Ответить
Забудь. Там вся европа перетрахалась исключительно между собой. Откуда у них у всех гемофилия-голубая кровь
показать весь комментарий
13.09.2022 18:26 Ответить
Так и Кайзер Вильгельм тоже братан Николашки ..из переписка личная перед первой Мировой есть в Ютьюбе...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:29 Ответить
Всі європейські монархи родичі. Той же Ярослав Мудрий породичався з усією Європою не тому що був таким прозорливим, як пишуть в наших підручниках з історії, а тому що на той час папа римський видав указ яким заборонив близькородинні шлюби, і всі монархи кинулись шукати собі та дітям пару зі знатного роду, але з якими ще не були близькими родичами.
показать весь комментарий
13.09.2022 18:36 Ответить
Лапоть і дерун пролетіли,як Хаймерс над Курськом
показать весь комментарий
13.09.2022 18:23 Ответить
а так хотелось колхознику самозванцу и агенту моль кооператива озера на похорон королевны вражеской)
показать весь комментарий
13.09.2022 18:25 Ответить
Оба Обнуляйтера в Минске и мацковии...Нелигитимны...такое дерьмо не приглашают на официальные мероприятия...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:28 Ответить
Она поди в последней воле записала чтобы этих пид...ов не пускали даже на порог
показать весь комментарий
13.09.2022 18:40 Ответить
Телефонує Лукашенко Путіну:
- Уладзимир Уладзимиравич! Ты уже знаешь? Нас с тобой британцы не пригласили на похараны каралевы Елизаветы! Эта же даже не русафобия, а сплашное безабазие дипламатическае!
- Ну и что? Мы их на свои похороны тоже не пригласим!
показать весь комментарий
13.09.2022 18:41 Ответить
Не достойні...
показать весь комментарий
13.09.2022 18:45 Ответить
усіх хто дрочить на членіна на похорон королев не запрошують
показать весь комментарий
13.09.2022 18:54 Ответить
Цікаво, а Зєля би запросив ***** до себе на похорони?
показать весь комментарий
13.09.2022 18:56 Ответить
А ви дійсно вважаєте, що пуйло і Зелю переживе?! Не вистачає ще, щоб пуйло на Кощея Безсмертного перетворилось! Хай воно здохне хоча б наприкінці 2023 року!
показать весь комментарий
14.09.2022 00:12 Ответить
Щоб "віддячити" ***** і бульбофюрер вирішили швиденько (до 19 вересня) здохнути і не запросити на власні похорони небіжчицю.
показать весь комментарий
13.09.2022 19:25 Ответить
А що кімпузіка запросили і іранських аятолл?
показать весь комментарий
13.09.2022 19:33 Ответить
Главное, чтобы всё прошло не как в сценарии фильма "Падение Лондона"
показать весь комментарий
13.09.2022 19:54 Ответить
 
 