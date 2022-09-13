Россию и Беларусь не пригласили на похороны королевы Елизаветы II

Великобритания не пригласила Россию и Беларусь на похороны королевы Елизаветы II. Также на похороны не пригласили представителей Мьянмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

На похороны королевы, которые пройдут в Лондоне, приглашены около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы президентам большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения. РФ и Беларусь в этот список не входят.

"Великобритания вместе со своими западными союзниками стремилась изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее Вооруженные силы также подверглись британским санкциям", - указывает издание.

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В Великобритании ожидают, что на похоронах появится президент США Джо Байден и его супруга, премьер-министры Канады, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран. Церемония прощания с Елизаветой II станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.