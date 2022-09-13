Россию и Беларусь не пригласили на похороны королевы Елизаветы II
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Великобритания не пригласила Россию и Беларусь на похороны королевы Елизаветы II. Также на похороны не пригласили представителей Мьянмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
На похороны королевы, которые пройдут в Лондоне, приглашены около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Приглашения были разосланы президентам большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения. РФ и Беларусь в этот список не входят.
"Великобритания вместе со своими западными союзниками стремилась изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее Вооруженные силы также подверглись британским санкциям", - указывает издание.
В Великобритании ожидают, что на похоронах появится президент США Джо Байден и его супруга, премьер-министры Канады, Австралии, Новой Зеландии и многих других стран. Церемония прощания с Елизаветой II станет одним из крупнейших дипломатических собраний Великобритании за последние годы.
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ЗСУ помножили рашку на ноль у всіх відносинах, включаючи й дипломатичні!
Похорони це ритуал, який має проходити чітко, не чекати ж на нього цілу годину....
Армія від Кравчука до Зеленського. Хто будував, а хто розпродавав. https://www.youtube.com/watch?v=nvAUuzRhCq0
ой ця пісня мені подобається--в далеку путь..в далеку путь від рідного порога..
ЇЇ Величність (як би сама мала змогу) зробила би так само...
пам"ять про Велику Королеву житиме віками...
бульбохуйло: "я дал своему правительству задание организовать похороны получше королевских"
Ютьюб в помощь...
Sorry
- Уладзимир Уладзимиравич! Ты уже знаешь? Нас с тобой британцы не пригласили на похараны каралевы Елизаветы! Эта же даже не русафобия, а сплашное безабазие дипламатическае!
- Ну и что? Мы их на свои похороны тоже не пригласим!