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Белый дом о переговорах Украины и РФ: Путин не изъявляет желания прекращения войны, Байден выступает за дипломатию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президент США Джо Байден выступает за дипломатическое решение войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, решать, наступила ли пора для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, будет президент Зеленский.

"Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло. Очевидно, что президент Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, по возможности. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня", - отметил он.

Читайте также: ВСУ достигли ошеломляющего успеха на Харьковщине, но впереди битва на юге, - Белый дом
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Топ комментарии
+30
Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки 👌
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13.09.2022 17:59
+25
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13.09.2022 18:05
+20
З росією дипломатія неможлива.
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13.09.2022 17:59
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Повітряні сили за дві години приземлили два російські літаки 👌
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13.09.2022 17:59 Ответить
Только ультиматум для кровавых свинособак Все они сдохнут на нашей земле - все до единого
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13.09.2022 18:18 Ответить
З росією дипломатія неможлива.
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13.09.2022 17:59 Ответить
Не будьте таким категоричним - багато чого залежить від термінології.
У випадку з Лаптестаном, дипломатія = піздюліна.
І чим вищої якості дипломатія - тим кращий результат.
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13.09.2022 18:03 Ответить
Дипломатія - це дипломатія. Інакше термінологічний хаос.
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13.09.2022 19:44 Ответить
Немає Джонсана на Байдена. Які перемовини, коли ми наступаємо? Це нонсенс
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13.09.2022 18:13 Ответить
дипломатію?
Скажіть !!! а скільки диплдоматично загинуло українців?
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13.09.2022 18:01 Ответить
Яка до дідька дипломатія?!!! Це війна за виживання "або-або"! Тому мордор має бути знищено! Роззброєно, і роздроблено на держави які були окуповані імперією!
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13.09.2022 18:03 Ответить
Со всем уважением, Старина Байден не умеет считать деньги. Сегодня переговоры - через год опять война. Арифметика в помощь. Или ковбою до сраки - что будет через год.
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13.09.2022 18:05 Ответить
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13.09.2022 18:05 Ответить
Это Дыров?
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13.09.2022 18:19 Ответить
та отож
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13.09.2022 18:35 Ответить
Як тільки кацапердія отримує п**ди, як раптом виникає тема дипломатії. Сюр.
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13.09.2022 18:09 Ответить
вивід військ рф та погодження графіку репарацій
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13.09.2022 18:09 Ответить
"Байден виступає за дипломатичне рішення війни РФ проти України".

Значить це правда, що пише пише «Європейська правда».
"Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним."

 Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася.
Ми (як і раніше) хочемо закінчити війну. Але все змінилося. Cуспільство не хоче говорити з терористами. А ми спілкуємося навіть не з терористами. З терористами можна говорити хоч якось - якщо вони чогось вимагають. А з росіянами не можна домовлятися, не ясно, чи вони щось виконають. Ми вважаємо, що не виконають.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/09/10/7146539/
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13.09.2022 18:09 Ответить
за розповсюдження/посилання на ОП-шний фейк можна піти на путіна (за кораблем)
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13.09.2022 18:13 Ответить
Так іди, і чим швидше тим краще. Переговорів з ****** не буде!
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13.09.2022 18:15 Ответить
Нет, неправда. Америка выступает за победу Украины и разделение рф на малые государства. Всё остальное - инсинуации и специальные фэйковые вбросы. Даже в этой статье на цензоре - заголовок совершенно не отражает сути статьи. А вот это суть: "Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло. Очевидно, что президент Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, по возможности. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня." Люди, знакомые с американской манерой выражать мысли, согласятся со мной, что суть совершенно ясна - война до победы. Потому и Блинкин приезжал, чтобы Боневтика удержать от переговоров с путлером - не время ещё. Сегодня Стефанишина сказала, что русские обращались с просьбой о переговорах. Так что пока что всё идёт как надо.
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13.09.2022 22:38 Ответить
а розумію все... однак знаючи історію американської дипломатії, та й взагалі міжнародної дипломатії і рішення, які приймали американські посадовці в різні часи стосовно різних вельми дискусійних\контроверсійних (напишу так) питань і ситуацій я особисто не виключаю, що таке повідомлення від Байдена могло бути озвучено. І ви всі, тут повинні реально на це подивитися. Могло ж? могло. Звісно, що могло бути обставлено різними умовами і т.п., але ж могло.
Тому досить тут викидати негативні емоції, які американцям до лампади - у них тільки інтереси США. Не забувайте про це, коли бачите їхню допомогу нам.
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14.09.2022 12:00 Ответить
***** полізло до бутилки і свідомо, чи несвідомо, перетнуло межу "проста папіздеть". Тепер на кону репутація США.

А Ви самостійно сформували половину відповіді.
1. Що вигідно США?
2. Хто такий Блінкен? Яких позицій дотримується? За що його запам'я тають?
3. Чи є інші джерела які б підтвердили "про необхідність розпочати переговори"? (1-й закон журналістики каже: "Май 2 підтвердження")
4. Чи можна вважати УП\ЄП джерелом, після всього що вони останнім часом вивалили, і не забуваючи з чих рук харчується Сірожа Лещенко?
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14.09.2022 14:00 Ответить
При чём здесь дипломатия? Ясно же написано: "Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня". В переводе на нормальный язык это означает, что нет такой возможности, переговоры невозможны. И потом - какой президент открыто скажет, что он за войну? Они все за мир, включая путлера - на словах. Не стоит американцев, на которых сейчас держится вся поставка вооружений, обвинять во всяких небылицах. Я удивлена, что Цензор публикует новость с таким, как-бы это сказать - неверным переводом. Потому что то, что люди читают в тексте, да ещё сказанное дипломатическим языком многим непонятно. Заголовки должны отражать суть, а не просто перевод. Неприятно удивлена такой работой Цензора.
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14.09.2022 19:43 Ответить
"Не вірю в силу слова я , а вірю в силу пі*дюлей." (с)
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13.09.2022 18:11 Ответить
оркам надо сматываться, пока не поздно, их говнокомандующий будет за то, чтобы они у нас подохли, а не вернулись домой
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13.09.2022 18:13 Ответить
Я думаю, що вся руханка від США з початком переговорів пов'язана з виборами до Конгресу.
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13.09.2022 18:14 Ответить
так тогда демократам выгодней победа Украины быстрая а не долгие перемовини
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13.09.2022 18:16 Ответить
США боїться розвалу параші. Як і в 1991 році боялись розвалу срср. Президент США Буш старший у Верховній Раді тоді закликав українців зберегти союз. Буш заявив, що «президент Горбачов досяг вражаючих речей, і його політика гласності, перебудови і демократизації має на меті прийти до свободи, демократії і економічної незалежності». Президент США підтримав новий союзний договір і застеріг від «суїцидального націоналізму, заснованого на етнічній ненависті». https://www.radiosvoboda.org/a/vizyt-dzhorzha-busha-do-********-1991/31387273.html
Те саме говорила і прем'єр Великобританії Тетчер.
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13.09.2022 18:27 Ответить
То що сталось на Харківщині це + 300 в карму Байдена і мінус 200 здоров'я Трампістів. А говорити про мирне врегулювання він змушений для виборців тому що всі хочуть миру.
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13.09.2022 19:00 Ответить
Яка може бути дипломатія з терористами? Байден, не сором США.
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13.09.2022 18:16 Ответить
З мордором "дипломатія" починається коли дуло твого автомату засунуте йому у сраку...
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13.09.2022 18:17 Ответить
Тю, а чё они с талибами не договаривались? Или с Хусейном?
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13.09.2022 18:17 Ответить
А что еще дядюшка Джо может сказать? В Штатах живут такие же идиоты, каки в Украине. Там Доня кумир для ряженых, у нас Зеля для лохов
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13.09.2022 18:18 Ответить
Зеля воюет ? Испарись идиот
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13.09.2022 18:30 Ответить
щас, адміни побачать його ІР, і порівняють з деактивованими...
А поки що спамимо.
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13.09.2022 18:32 Ответить
Зеленського навіть до відома не довели коли Харківський котел паяли. Ви тут бистренько записалися,щоб бочку солідолу на буржуйки,Журавля і бронемашини вилить .Хто є хто війна показала,Буча,Гостомель, Мелітополь це на совісті Зеленського
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13.09.2022 19:01 Ответить
Іпсо це ви. До речі ваше місце в спамі
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13.09.2022 21:22 Ответить
Якби тобі, андрію, до такої схильності до скрупульозної роботи, ще розум... Чи ти, як і всі "антипорохи", вважаєш, що тоді треба було починати війну з рускіми, і все було б, як сьогодні? Бідні, бідні дурні люди...
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13.09.2022 19:16 Ответить
Дядя ти зедебіл, або просто дебіл. Твій ваЗЕлін готував країну до шашликів, а не до війни!
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13.09.2022 18:34 Ответить
При тому рідчайший.
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13.09.2022 18:50 Ответить
ХОТІВ БИ Я ТЕБЕ ПОБАЧИТИ НА ЙОГО МІСЦІ
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13.09.2022 19:51 Ответить
Ты вчера выполз зеленую задницу лизать? Тут такого дерьма хватает. Потому и грош вам цена
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13.09.2022 18:34 Ответить
А чому у 2014 не воював та від повісток тікав? Не на часі було? Боневтік не воює, воює наше славетне ЗСУ. Слава ЗСУ! Не заважає, та і ладно. Хоча тут питання, бо кротів в оточенні повно. Він знав про вторгнення, але продовжував класти асфальт , розмінував кордони...він же бачив мир в очах пуйла. І чомусь для пуйла, було все одне, хто в нас буде президентом, тільки б не Порох. Чому би?
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13.09.2022 18:47 Ответить
Ну да, ні тікав...він просто їх не отримував, бо в рашке концерти давав
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13.09.2022 19:01 Ответить
Сподобалось "воює і знищує", зе хоча б один патрон для ЗСУ купив?
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13.09.2022 18:49 Ответить
Він тут до чого?
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13.09.2022 18:59 Ответить
Спочатку довів обороноздатність країни до ручки, чім і скористався пуйло, а тепер герой?
Бот-зеленка
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13.09.2022 19:06 Ответить
Страшно то, що дєрьмаки впевнені, що їм вдасться одурити українські маси от саме отаким лайном яке з сраки в чатік виплескує "русофобенко"...
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13.09.2022 19:36 Ответить
ЩЕ ДО НЬОГО ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ ЗНИКЛА
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13.09.2022 19:53 Ответить
Накази віддавати не мішки з піском ворочати.
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13.09.2022 21:20 Ответить
Пардон,але перевод зроблено вибірково і маніпулятивно
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13.09.2022 18:21 Ответить
Это провокатор, не обращайте внимание.
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13.09.2022 19:12 Ответить
Відкривай лендліз на повну катушку і дипломатія піде аж загурчить!
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13.09.2022 18:25 Ответить
З 1 жовтня. Правда він мав початись з 9 травня.
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13.09.2022 18:29 Ответить
кожного тижня щось надходить, і суттєво.
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13.09.2022 18:29 Ответить
Это кацапский вброс, давно уже известно.
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13.09.2022 18:31 Ответить
Це все єрунда, ленд-ліз - оце да!
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13.09.2022 18:46 Ответить
Джо, ATACMSи давай, це найкраща діпломатія
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13.09.2022 19:06 Ответить
CNN, про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі... складається враження, що в американській еліті, починаючи... із Байдена, ******* жартувати. Тільки жарти політичні і утворюється "джаз". Зараз інша сторона каже, що про це не часі))

Але можна натякнути що це за "джаз", (https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2022/04/30/biden-white-house-correspondents-dinner/ ) Жарти Байдена, а пише про них WP республіканців. Весна 2022.

- Окреме спасибі тим 42% від вас, хто дійсно аплодував. Я дуже рад бути тут сьогодні ввечері з єдиною групою американців з більш низьким рейтингом схвалення, ніж у мене».

- «Тревор чудовий. Коли мене вибрали, він влаштував шоу і назвав мене «новим батьком Америки». Дозвальте мені сказати вам що-небудь, друже: я здивований, що хто-небудь називає мене «новеньким». Ти мій хлопець».

Є підозра, що візит Пелосі, це як раз "прикол" Байдена...

А якщо серйозно, то підійміть останню заяву Байдена - що не так?)) Джон Кірбі останнім взнає новини?)
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13.09.2022 19:06 Ответить
АстАнАвитесь!
За полгода в Грузию сдриснуло более миллиона сруских.
Грузия-она не резиновая
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13.09.2022 19:07 Ответить
Гео Лерос сбросил видос в Ютьюб...где Арахамия в Запорожской области торгует с кадыровцами и оружием и гуманитаркой...
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13.09.2022 19:51 Ответить
Гордая мразь ,,, с обосраными штанами ,,, ничего ,,, вже не довго залишилось ,,, ВСУ в путі ,,,,,
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13.09.2022 20:23 Ответить
CNN якось не так зрозуміло Байдена.
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13.09.2022 20:28 Ответить
Реальная политика не делается публичными заявлениями.
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13.09.2022 21:54 Ответить
 
 