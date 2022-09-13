Белый дом о переговорах Украины и РФ: Путин не изъявляет желания прекращения войны, Байден выступает за дипломатию

Президент США Джо Байден выступает за дипломатическое решение войны РФ против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, решать, наступила ли пора для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, будет президент Зеленский.

"Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло. Очевидно, что президент Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, по возможности. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня", - отметил он.

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