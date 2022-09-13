Белый дом о переговорах Украины и РФ: Путин не изъявляет желания прекращения войны, Байден выступает за дипломатию
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Президент США Джо Байден выступает за дипломатическое решение войны РФ против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, решать, наступила ли пора для дипломатического урегулирования войны РФ против Украины, будет президент Зеленский.
"Путин не проявлял никакого желания прекращать эту войну против украинского народа, как мы видели в ходе его ответных ударов в Харькове в минувшие выходные. Так что я не думаю, что время пришло. Очевидно, что президент Байден полностью поддерживает дипломатический конец этой войны, конец, который мы хотели бы увидеть сегодня, по возможности. Но я не знаю, есть ли такая возможность сегодня", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
У випадку з Лаптестаном, дипломатія = піздюліна.
І чим вищої якості дипломатія - тим кращий результат.
Скажіть !!! а скільки диплдоматично загинуло українців?
Значить це правда, що пише пише «Європейська правда».
"Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїздив до Києва, привіз послання від Джо Байдена про необхідність розпочати переговори з Путіним."
Ми не можемо дозволити собі зупинитись. Це мій головний сигнал усім, хто там щось думає десь там, дехто навіть з лідерів, штовхаючи нас кудись в чиїсь зайві обійми. Ні. Ми не можемо дозволити собі зупинитися!.. До того моменту, коли ми відчуємо, що перемога відбулася.
Ми (як і раніше) хочемо закінчити війну. Але все змінилося. Cуспільство не хоче говорити з терористами. А ми спілкуємося навіть не з терористами. З терористами можна говорити хоч якось - якщо вони чогось вимагають. А з росіянами не можна домовлятися, не ясно, чи вони щось виконають. Ми вважаємо, що не виконають.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/09/10/7146539/
Тому досить тут викидати негативні емоції, які американцям до лампади - у них тільки інтереси США. Не забувайте про це, коли бачите їхню допомогу нам.
А Ви самостійно сформували половину відповіді.
1. Що вигідно США?
2. Хто такий Блінкен? Яких позицій дотримується? За що його запам'я тають?
3. Чи є інші джерела які б підтвердили "про необхідність розпочати переговори"? (1-й закон журналістики каже: "Май 2 підтвердження")
4. Чи можна вважати УП\ЄП джерелом, після всього що вони останнім часом вивалили, і не забуваючи з чих рук харчується Сірожа Лещенко?
Те саме говорила і прем'єр Великобританії Тетчер.
А поки що спамимо.
Бот-зеленка
Але можна натякнути що це за "джаз", (https://www.washingtonpost.com/arts-entertainment/2022/04/30/biden-white-house-correspondents-dinner/ ) Жарти Байдена, а пише про них WP республіканців. Весна 2022.
- Окреме спасибі тим 42% від вас, хто дійсно аплодував. Я дуже рад бути тут сьогодні ввечері з єдиною групою американців з більш низьким рейтингом схвалення, ніж у мене».
- «Тревор чудовий. Коли мене вибрали, він влаштував шоу і назвав мене «новим батьком Америки». Дозвальте мені сказати вам що-небудь, друже: я здивований, що хто-небудь називає мене «новеньким». Ти мій хлопець».
Є підозра, що візит Пелосі, це як раз "прикол" Байдена...
А якщо серйозно, то підійміть останню заяву Байдена - що не так?)) Джон Кірбі останнім взнає новини?)
За полгода в Грузию сдриснуло более миллиона сруских.
Грузия-она не резиновая