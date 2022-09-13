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Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

С территорий, освобождаемых от захватчиков Вооруженными силами Украины, предатели выезжают с семьями и награбленным еще раньше, чем отходят российские войска.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, бегут ли коллаборанты из временно оккупированного Крыма и юга Украины, она сказала: "Да, причем вывозят семьи, вывозят самое ценное, намародеренное имущество. Они даже забывают возвратиться. То есть коллаборанты - те, кто выбрали для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями - под видом вывоза самого ценного, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят силы обороны Юга".

Гуменюк отметила, что предатели хорошо осознают, что их ждет после освобождения захваченных Россией территорий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство предателей выехали еще до освобождения Украиной своих территорий, бегство продолжается, - Монастырский
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Топ комментарии
+41
Везунчик Николай
Он получил российский паспорт за три дня до освобождения Вовчанской (Харьковская область) и рассказал на камеру как долго ждал этого счастливого момента.
Поздравим Николая))

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13.09.2022 18:28
+18
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13.09.2022 18:44
+14
Пенсию обнулить пусть Рашка теперь платит.
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13.09.2022 18:53
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Везунчик Николай
Он получил российский паспорт за три дня до освобождения Вовчанской (Харьковская область) и рассказал на камеру как долго ждал этого счастливого момента.
Поздравим Николая))

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13.09.2022 18:28 Ответить
Ну тай де воно? Відпустили? Неначасі?
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13.09.2022 18:29 Ответить
Якщо він не колаборант, якщо не співпрацював з окупаційною владою, якщо він не чинив злочинів, то брати його нема за що.
Отримання паспорта чужої країни це не злочин. Але плювка в пику і зневажливого сміху гідний цілком.
Типовий Homo dolboyobus
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13.09.2022 18:36 Ответить
Брати його нема за що, але тепер (якщо не драпанув) в нього повинно бути 2 варіанти:

1. Валіза - вокзал - рашка;

2. Довге (10 років) життя без паспорта або з паспортом негромадянина - неможливість виїзду за кордон, неможливість працювати в держструктурах (викладачем теж), неможливість брати участь у виборах тощо.

Потім іспити на знання державної мови, історії та державний устрій України, а далі побачимо.
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13.09.2022 23:28 Ответить
На вокзалі в БНР
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13.09.2022 21:08 Ответить
Пенсию обнулить пусть Рашка теперь платит.
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13.09.2022 18:53 Ответить
кал лега "танцующего морячка" с крыма ))
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13.09.2022 19:02 Ответить
Ось тут ще кілька бридких мордяк: https://www.youtube.com/watch?v=x6isoL9MjEo

СБУ, вперед!
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13.09.2022 19:38 Ответить
У коллаборантов подгоряет…

Після вторгнення танкових дивізій Російської Федерації на територію суверенної України, Верховна Рада ухвалила два Закони про колабораціонізм. Вони стосуватимуться чиновників української влади та громадян, які погодилися співпрацювати з представниками окупаційної влади.

Радник голови МВС України пан Антон Геращенко заявив журналістам, що в Україні створені, і вже добре себе зарекомендували спеціальні служби, які займаються пошуком та нейтралізацією російських військових злочинців.

Український Моссад на звільнених від окупантів українських територіях також знайде усіх сепаратистів та колаборантів, які кричали на антиукраїнських мітингах: «Путин! Введи войска!», «Украины - нет», вішали на фасадах своїх будівель триколорі, плескали у долоні на проросійських мітингах зрадникам-«гауляйтерам», здавали загарбникам адреси військовослужбовців «АТО», «ООС» та ЗСУ, приносили букети квітів на могили терористів: мийника машин «Мотороли» та курощупа «Захарченко», який планував окупувати Велику Британію.

Насамперед меч правосуддя торкнеться громадян, які ставили мітки для бомбардувань російської авіації, надавали російським кураторам інформацію про позиції та блокпости ЗСУ, а також чиновників, які добровільно погодилися зайняти керівні посади в окупованих містах.
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13.09.2022 19:51 Ответить
https://t.me/c/1399753118/6119
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13.09.2022 21:03 Ответить
Очищення.
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13.09.2022 18:28 Ответить
Жданов вчера говорил, что их на расею не выпускают, даже с расейскими паспортами! там очереди стоят уже на пару десятков километров! ))
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13.09.2022 18:30 Ответить
та да.... то, что они тут нахер не нужны, это факт....
придется сделать для них гетто на бамбасе....
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13.09.2022 19:19 Ответить
Ето другое! Рашистам потрібні громадяни орди на території України як привід для їх звільнення в майбутньому.
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13.09.2022 20:11 Ответить
может и так..... опять начнут сопли лить про руцкаязычных граждан с расейскими паспортами....
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13.09.2022 20:46 Ответить
Холодна голова і тактика з стратегією. Ейфорії не місце, орки ще сильні....
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13.09.2022 18:31 Ответить
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13.09.2022 18:31 Ответить
У них уже умовний рефлекс.Як ото курка,що бачить тінь яструба і біжить стрімголов сама не зна куди,так і москалі тільки но зобачать крила байрактара так відразу біжать що хрєн догониш...Реально тому туркові,що видумав і робить ті байрактари (здається і призвіще в нього таке ж) треба поставити пам"ятник в Києві...За матеріал взяти роздовбані москальські танки,а як робочу силу використати полонених москалів...І хай ху...ло попробує підірвати,Ердоган йому за єдиний пам"ятник туркові в Україні накрутить хвоста шо мало не буде...
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13.09.2022 18:38 Ответить
В Баку, здається, пам"ятник "Байратарові" уже стоїть!
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13.09.2022 18:59 Ответить
Да ничего им не будет. Для виду парочку посадят, остальные откупятся с нашими то судами. Они просто шугнулись, потом расчумаются и обратно попрут как рыг после 2014 го.
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13.09.2022 18:39 Ответить
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13.09.2022 18:44 Ответить
- Владимир Владимирович! "Хахлы" над нами стебутся! Они предлагают нам назначить новый праздник в честь освобождения Украины! Эта же "русафобия"!
- Ну зачем так мрачно? Всё должно быть торжественно - мы же всё-таки люди верующие! Давайте называть его "ИСХОД"!!!
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13.09.2022 18:56 Ответить
Біжи не біжи - кругом дупа...З одного боку - "доброго вечора", а з другого - "ахмат сіла"...R.I.P☹️
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13.09.2022 18:49 Ответить
Гонки на виживання?
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13.09.2022 18:51 Ответить
Гуменюк зауважила, що зрадники добре усвідомлюють що на них чекає після звільнення загарбаних Росією територій. - І що їх чекає? Нові посади в адміністраціях та компенсації за завдану їм шкоду? "Понять і простить" (с)
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13.09.2022 18:54 Ответить
Українська земля очищається від кацапського зброду.
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13.09.2022 18:56 Ответить
Им же ясно сказали, что правительство Харьковской области будет в Якутске. Спешат наверно новые кабинеты занять
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13.09.2022 18:59 Ответить
ага. тамошний скульптор им каждому по кабинету вылепит. из того же материала. унитазы то они с собой прихватили ))
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13.09.2022 19:05 Ответить
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13.09.2022 19:00 Ответить
Добра новина,це очищення України від мотлоху.
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13.09.2022 19:06 Ответить
Гео Лерос полчаса назад вбросил видос убойной силы...про банду в Запорожской области которая торгует с кадыровскими крысами ...куратором является Давид Арахамия...
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13.09.2022 19:47 Ответить
 
 