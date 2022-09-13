Предатели на оккупированных территориях бегут быстрее, чем отступают российские войска, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С территорий, освобождаемых от захватчиков Вооруженными силами Украины, предатели выезжают с семьями и награбленным еще раньше, чем отходят российские войска.
Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос, бегут ли коллаборанты из временно оккупированного Крыма и юга Украины, она сказала: "Да, причем вывозят семьи, вывозят самое ценное, намародеренное имущество. Они даже забывают возвратиться. То есть коллаборанты - те, кто выбрали для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями - под видом вывоза самого ценного, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят силы обороны Юга".
Гуменюк отметила, что предатели хорошо осознают, что их ждет после освобождения захваченных Россией территорий.
Пожалуйста, подождите...
Он получил российский паспорт за три дня до освобождения Вовчанской (Харьковская область) и рассказал на камеру как долго ждал этого счастливого момента.
Поздравим Николая))
Отримання паспорта чужої країни це не злочин. Але плювка в пику і зневажливого сміху гідний цілком.
Типовий Homo dolboyobus
1. Валіза - вокзал - рашка;
2. Довге (10 років) життя без паспорта або з паспортом негромадянина - неможливість виїзду за кордон, неможливість працювати в держструктурах (викладачем теж), неможливість брати участь у виборах тощо.
Потім іспити на знання державної мови, історії та державний устрій України, а далі побачимо.
СБУ, вперед!
Після вторгнення танкових дивізій Російської Федерації на територію суверенної України, Верховна Рада ухвалила два Закони про колабораціонізм. Вони стосуватимуться чиновників української влади та громадян, які погодилися співпрацювати з представниками окупаційної влади.
Радник голови МВС України пан Антон Геращенко заявив журналістам, що в Україні створені, і вже добре себе зарекомендували спеціальні служби, які займаються пошуком та нейтралізацією російських військових злочинців.
Український Моссад на звільнених від окупантів українських територіях також знайде усіх сепаратистів та колаборантів, які кричали на антиукраїнських мітингах: «Путин! Введи войска!», «Украины - нет», вішали на фасадах своїх будівель триколорі, плескали у долоні на проросійських мітингах зрадникам-«гауляйтерам», здавали загарбникам адреси військовослужбовців «АТО», «ООС» та ЗСУ, приносили букети квітів на могили терористів: мийника машин «Мотороли» та курощупа «Захарченко», який планував окупувати Велику Британію.
Насамперед меч правосуддя торкнеться громадян, які ставили мітки для бомбардувань російської авіації, надавали російським кураторам інформацію про позиції та блокпости ЗСУ, а також чиновників, які добровільно погодилися зайняти керівні посади в окупованих містах.
придется сделать для них гетто на бамбасе....
- Ну зачем так мрачно? Всё должно быть торжественно - мы же всё-таки люди верующие! Давайте называть его "ИСХОД"!!!